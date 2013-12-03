Вши у детей. Профилактика и лечение педикулеза

Ваш ребенок посещает детский садик или школу — и вот в один из дней вы замечаете, что он как-то подозрительно почесывает голову. Вы разводите прядки волос на его голове — и… о ужас! Среди прекрасных локонов завелся целый «зверинец»!Знакомая ситуация, не правда ли? Пожалуй, трудно найти маму, которая бы ни разу в неё не попадала.И вот теперь вы задаетесь извечным вопросом: что делать? По старинке облить шевелюру малыша керосином или обрить налысо его голову?

Конечно, нет! Это варварство. Всё намного проще. Ведь сейчас существуют более гуманные методы борьбы со вшами. Однако давайте поближе познакомимся с «подарком», который ваш малыш может принести домой.

«Незваный гость» — ты что за «зверь»?

Вши — небольшие кровососущие насекомые-паразиты, которые для своего существования выбирают строго определенных живых существ: животных, птиц, человека. То есть, проще говоря, имеют «узкую специализацию». Существует три вида вшей: головная, платяная, лобковая. Мы же поговорим о головной вши, которая вызывает заболевание — педикулез. Тема не очень приятная, но от того не менее актуальная.

Итак, приступим…

Головная вошь — юркая букашка, которая живет на волосистой части головы. Она имеет уплощенное тело, длинна которого у половозрелой особи составляет около 4 мм. Благодаря особому строению своих ротовых органов головная вошь прокалывает кожу хозяина и высасывает его кровь, питаясь ею один раз в два-три часа. Поэтому долго без пищи она прожить не может: всего сутки-двое. Слюна, выделяемая вошью во время укуса, препятствует сворачиванию крови, что вызывает раздражение кожи и зуд. Поэтому ребенок расчесывает голову. Головная вошь имеет три пары ножек, на концах которых имеются крючки определенного диаметра. Ими она крепко цепляется за волос на голове.

В среднем при температуре +28°С головная вошь живет около месяца, а при температуре +44°С она гибнет. За время всей своей жизни половозрелая самка (мама-вошь) откладывает от 150 до 300 яиц (гнид) — в среднем от 4 до 10 яиц в день. Самка прикрепляет гниды ближе к корням волос при помощи выделяемой клейкой жидкости.

Цикл развития вшей

Из отложенного яйца через 7-10 дней появляется личинка — нимфа. Спустя 10-12 дней после «рождения» она превращается в половозрелую особь, способную откладывать яйца.

Где и как можно «подцепить» головную вошь?

Она не летает и не скачет, но достаточно резво передвигается (за минуту преодолевает расстояние около 25 см). Поэтому может быстро перелезать от одного хозяина к другому. Особенно при сильной скученности детей, которая имеет место в школах, детских садах и лагерях отдыха, на детских игровых площадках и в других местах.

Здоровый ребенок заражается от больного:

* при непосредственном контакте голов двух детей;

* через вещи, когда дети одалживают их друг у друга: головные уборы, шарфы, свитера, расчески и украшения для волос, верхнюю одежду и другие;

* имеется вероятность заражения в общей раздевалке или даже общественном транспорте (чаще через подголовники);

* сон в одной постели с ребенком, зараженным вшами.

И дело тут вовсе не в том, что не соблюдаются правила личной гигиены. Наоборот, вошь особенно «любит» именно чистеньких и ухоженных деток. Поскольку в этом случае кожа головы чистая, поэтому её легче проколоть и без особых усилий получить себе пропитание, да и за чистый волос намного легче удержаться.

Кстати, гнидами заразиться невозможно, ведь они не перемещаются вообще.

Как обнаружить «незваных гостей»?

Половозрелые особи прозрачны, поэтому их трудно найти. Однако, напившись крови, они приобретают коричнево-красноватый оттенок. Но даже в этом случае нет гарантии, что вы отыщите «зверушек» быстро, поскольку двигаются они очень резво. Да и многое зависит еще от цвета волос.

Поэтому реальнее найти гнид. Прежде чем приступить к их поискам, обеспечьте хороший источник света и лишь затем, прядь за прядью, исследуйте волосы ребенка. Обращайте внимание на излюбленные места вшей — там, где теплее, а кожа тоньше: за ушами, на затылке и висках.

При этом помните, что:

* Живые гниды — блестящие желтовато-белые яйца вытянутой формы размером 1-1,5 мм, надежно прикрепленные ближе к корням волос. К тому же, если живую гниду раздавить между ногтями, то вы услышите своеобразный звук (треск). Гниды довольно трудно удалить с волос.

* Мертвые гниды имеют коричневатый цвет.

* Пустые оболочки яиц (без зародыша) белого цвета чем-то напоминают перхоть.

Во время поиска «зверушек» и их яиц обращайте внимание на кожу головы ребенка. Если вы увидите на ней красные точки, то это следы укусов. Значит, здесь уже кто-то «попировал».

Чем опасна головная вошь?

В некоторых источниках имеется информация, что головная вошь — переносчик сыпного и возвратного тифа, волынской лихорадки. И это действительно так. Однако на самом деле всё не так просто. Вошь необходимо раздавить (что иногда случается при расчесывании), а вытекшую жидкость втереть в ранки на голове (места укусов и расчесов). И только после этого произойдет заражение.

Тогда как сами укусы тоже не всегда безопасны: нередко они приводят к развитию дерматита и раздражения на коже головы. К тому же, малыш, расчесывая голову, может занести инфекцию в ранки от укусов и расчесов. В этом случае иногда увеличиваются затылочные и шейные лимфатические узлы.

Кроме того, согласитесь, мало приятного в том, что голова постоянно чешется.

Уничтожаем вшей: без паники!

Конечно, необходимо вначале посетить врача, но на самом деле обращаемость с этой проблемой невелика. Многие сразу бегут в аптеку, ведь современная фармакология изобилует препаратами для борьбы со вшами.

Причем каждый производитель расхваливает свой продукт, публикуя информацию, что он безопасен, и обещая избавление от «незваных гостей» за одно применение. А так ли это? Ведь речь идет о здоровье крохи. Давайте разберемся.

Средства для борьбы со вшами

Для наружного применения используются две группы препаратов.

1. Инсектециды — химические соединения

Препараты пермитина: Медифокс, Хигия, Никс, Ниттифор

Препараты фенотрина: Анити-бит, Веда

Препараты малатиона: Педилин, Пара-плюс

Они выпускаются в виде шампуней, мыла, аэрозолей, эмульсий, гелей, кремов.

Как действуют?

Парализуют нервную систему вшей, поэтому они погибают. Ведь в их организме прекращаются все процессы: дыхание, движение, сердечная деятельность и так далее. Инструкция гласит, что эти препараты практически безопасны. Однако на деле это не всегда так. Поскольку они нередко вызывают аллергические реакции, сушат кожу головы, повышают ломкость волос, приводят к образованию перхоти.

К тому же, в последнее время к этим препаратам у вшей всё чаще и чаще развивается устойчивость.

2. Препараты на основе минеральных масел — диметиконы. Более безопасны, поскольку редко вызывают аллергические реакции. Дополнительным преимуществом является и то, что они не раздражают кожу головы и к ним у вшей не развивается привыкание.

К этой группе относятся Паранит, Педикулен Ультра, Нюда и РОШ ТОВ Двойное воздействие.

Препараты выпускаются в виде аэрозоля, шампуня, лосьона. Некоторые из них укомплектованы специальным гребнем с частыми зубцами и лупой.

Как действуют?

Масла закупоривают дыхательные тельца у вшей, личинок и гнид, то есть фактически они задыхаются. К тому же, под воздействием препаратов у вшей нарушается водный баланс и происходит обезвоживание.

Однако, какое бы средство вы ни выбрали — на основе химического вещества или натуральных масел — помните, что их не рекомендуется применять детям до трех лет, беременным женщинам и кормящим грудью мамам. В этих случаях всё же лучше обратиться к врачу.

Еще один немаловажный момент: эти препараты не избавят от вшей всего за один раз, поскольку, увы, не полностью уничтожают гнид, ведь у яиц довольно толстая оболочка. Но клей, которым прикреплены гниды, эти препараты всё же растворяют, и после обработки их легче счесать.

Поэтому придется обработать голову еще один раз через 7-10 дней (вспомните цикл развития вшей). Такой подход в 99,9% случаев избавляет от вшей, а трехкратная обработка с соблюдением интервалов времени — их полное излечение.

Исключение — Паранит® Сенситив. Производители утверждают, что он полностью уничтожает гнид и вшей в течение 8 часов (столько длится обработка).

Как обрабатывать?

Тут не так всё сложно. Главное — строго придерживайтесь инструкции препарата: как наносить, накрывать или нет волосы.

Не нужно и передерживать. Во-первых, нет смысла (живые особи за указанное время в инструкции погибнут, а на гниды средство не очень-то и подействует), во-вторых, можно навредить.

Однако некоторые общие правила всё же существуют:

* Перед применением убедитесь, что у ребенка нет аллергии на выбранный вами препарат. Поэтому на кожу внутренней поверхности предплечья нанесите немного средства и оставьте его на 20 минут. Если по истечении этого времени не появится зуд и покраснение на коже, то средство можно использовать.

* Перед обработкой обязательно укройте лицо и накройте плечи малыша полотенцем, чтобы средство случайно не попало на кожу и в глаза. И лишь затем нанесите его.

* По истечении положенного времени смойте препарат шампунем, но таким образом, чтобы вода не попала на другие участки тела и в глаза.

* Специальным гребешком с частыми зубцами счешите с влажных волос гнид и погибших вшей. После вычесывания каждой пряди от коня до кончиков волос не забывайте тщательно очистить гребешок салфеткой или промыть его под струей воды.

* Одежду, нижнее белье, постель постирайте и прогладьте утюгом с отпаривателем. Ведь вши погибают при высокой температуре.

* Для вещей, которые нельзя стирать, устройте двухдневный «карантин». Поскольку без пищи вши долго не живут.

Что делать если ребенок аллергик?

В этом случае все противопедикулезные средства применять не рекомендуется. Остается один выход — вычесывание:

* Вымойте волосы ребенка обычным шампунем, затем слегка просушите полотенцем и нанесите обильно кондиционер для волос. При этом вши менее активно передвигаются.

* Далее гребнем с частыми зубцами счесывайте насекомых и их яйца, начиная с корней волос и до самых кончиков. После каждого счесывания вытирайте гребешок салфеткой или споласкивайте под струей воды.

Такую процедуру необходимо проводить не менее четырех раз в течение двух недель. Таким образом, нарушится цикл развития вшей.

Однако помните, что этот способ малоэффективен, поэтому возможен рецидив.

Будьте бдительны или Как предотвратить заражение?

Конечно, стопроцентных методов, которые уберегут ребенка от того, чтобы он не принес в волосах «подарок» домой, не существует. Однако возможно уменьшить эту опасность.

Профилактика начинается с работы медицинских работников школ и детских садов. Поскольку они должны регулярно проверять своих воспитанников на предмет наличия у них гнид и вшей.

Однако большая ответственность всё же лежит на вас.

Несколько нехитрых советов:

* Возьмите себе за правило проверять ребенка на наличие гнид и вшей один раз в 7-10 дней.

* Периодически проглаживайте утюжком для волос шевелюру ребенка, поскольку вши и гниды при высокой температуре погибают.

* Объясните ребенку несколько правил поведения в школе или детском саду:

- Нельзя делиться шапкой, шарфом, расческой, украшениями для волос с другими детьми.

- Прежде чем повесить верхнюю одежду в общей раздевалке, необходимо перевернуть её на изнаночную сторону, а наружную завернуть вовнутрь. Это уменьшит вероятность заражения, потому что вошь не умеет передвигаться по гладкой поверхности.

* Если у девочки длинные волосы, то собирайте их в хвост или вяжите косы — вероятность заражения снизится.

* Мойте волосы ребенка шампунем «Альгопикс», он содержит хвойный деготь. Конечно, он не борется со вшами, однако имеет специфический запах, который они не «жалуют». Пользоваться этим шампунем всё время нельзя, поэтому применяйте его только в том случае, если в школе или детском саду у кого-то обнаружили вши.

Когда уже можно посещать школу или детский садик?

По сути, если вы обработали ребенка эффективным средством, то он уже не заразен — при условии, что через 7-10 дней процедуру вы повторите. Поэтому он уже на следующий день может вернуться в детский коллектив.

Молчать или поставить в известность?

Педикулез — не самая приятная тема, поэтому рассказывать об этом никому не хочется.

Однако представьте себе ситуацию: вот вы справились со вшами, но ведь малышу возвращаться в тот же самый детский коллектив, из которого он принес домой «подарок». Он будет общаться с соседом по парте, играть с другими детками, снимать одежду в раздевалке. То есть, попадет в те же условия.

Что делать? Конечно, не стоит возмущаться. Ведь никто не застрахован от этой неприятности. Поэтому лучше подойдите к учительнице или воспитательнице в детском саду и спокойно объясните ситуацию. Далее она уже вызовет медицинскую сестру, которая и осмотрит всех детей.

Пожалуй, это всё, что можно было рассказать об этой досадной проблеме. Однако напоследок хотелось бы напомнить: от заражения никто не застрахован. Поэтому будьте бдительны!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения