Синуситы у детей: симптомы, лечение, осложнения

Синуситы (самый известный из них - гайморит) — довольно серьёзные воспалительные заболевания, способные пошатнуть здоровье ребёнка. Откуда они берутся? Как распознать? Какова опасность для уязвимого детского организма?

Немного анатомии

Околоносовые пазухи (синусы) — небольшие полости в лицевой части черепа, наполненные воздухом. Каждый синус через небольшое отверстие (соустье) сообщается с носовым ходом.

Изнутри синусы покрыты слизистой оболочкой. По сравнению с взрослыми, слизистая у детей толще и быстрее отекает в ответ на любой раздражитель или повреждение клеток возбудителями инфекций.

В зависимости от места расположения различают четыре пары пазух носа: лобные, клиновидные, ячейки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные или гайморовы пазухи.

Новорожденный ребёнок не имеет развитых околоносовых синусов. На месте будущих воздушных полостей располагаются ямки или удлинения, из которых, по мере взросления, формируются полноценные пазухи носа. Синуситы у детей раннего возраста, в силу таких особенностей, практически не встречаются.

Околоносовые синусы — «стражи» нашего организма

Воздух при вдохе через носовые ходы проникает в пазухи носа, в которых подогревается до температуры тела, очищается и увлажняется. Затем подготовленный воздух отправляется в лёгкие.

Что такое синусит?

Воспаление одной или нескольких околоносовых пазух, приводящее к отёку их слизистой оболочки. Изменения ведут к сужению отверстия/устья, через которые синусы сообщаются с полостью носа.

Чем чревато?

Нарушением нормального воздухообмена и оттока слизи из синусов: создаются благоприятные условия для размножения микробов и вирусов.

Почему возникают синуситы?

Нередко заболевания развиваются после перенесённых острых инфекций: ОРВИ, ангины и других.

Вызываются синуситы вирусами, микробами или грибками. Возбудители попадают в синусы извне: при вдыхании заражённого воздуха или со слизью из полости носа. Часто активизируются наши собственные микробы, постоянно живущие в верхних дыхательных путях, рост которых у здоровых людей сдерживается иммунной системой.

Иногда возбудители «забрасываются» с током крови из очагов хронических инфекций — например, при кариесе или пиелонефрите.

К синуситам может привести и аллергический ринит. По сути, даже банальный насморк с прозрачными соплями при ОРВИ в той или иной степени затрагивает пазухи носа. Однако заболевание развивается далеко не всегда.

Факторы риска:

* при кариесе инфекция легко попадает в пазухи носа;

* при искривлении носовой перегородки, узких носовых ходах или недоразвитых пазухах нарушается воздухообмен и застаивается слизь в синусах;

* детский организм тяжело борется с инфекцией при хронических заболеваниях, ослабленной иммунной системе и недостатке витаминов.

Какими бывают синуситы?

По вовлечению в процесс синусов

При этмоидите поражаются ячейки решетчатого лабиринта, фронтите — лобные пазухи, сфеноидите — клиновидные, гайморите — гайморовы (верхнечелюстные).

По характеру течения

Острые синуситы развиваются при длительности заболевания до двух-трёх недель, затяжные — до трёх месяцев, хронические — более трёх месяцев.

По форме

* При экссудативном синусите отекает слизистая поражённых пазух, которая вырабатывает большое количество прозрачной жидкости.

* При гнойном синусите в пазухах накапливается гной.

Симптомы синуситов: на что обратить внимание?

Проявления часто похожи на банальную простуду или ОРВИ. Сложность заключается ещё и в том, что дети младшего возраста не всегда могут рассказать о своём самочувствии.

Поражаются разные пазухи носа, но в проявлениях всех синуситов много общего.

Острый синусит

От трёх-четырёх до пяти лет

Малыш становится вялым, плохо ест и спит, высоко лихорадит (температура 38°С и выше). Нос заложен, появляются прозрачные или густые сопли. Иногда отекает кожа в области проекции пазух носа (чаще при этмоидите).

Старше шести-семи лет

Симптомы более выраженные, а дети уже могут рассказать о своём самочувствии:

* появляется головная боль, усиливающаяся при движениях или наклонах головы вперед;

* может беспокоить боль в области проекции синусов, иногда «отдающая» в зубы и/или скулы;

* нос заложен, появляются обильные слизистые или гнойные выделения из него;

* возможен кашель из-за раздражения задней стенки глотки стекающей слизью;

* часто нарушается общее состояние: появляется лихорадка и боль в мышцах, аппетит ухудшается;

* иногда закладываются уши, отсутствует обоняние (дети не ощущают запахи);

* возможно появление неприятного запаха изо рта и отечности кожи лица над проекцией воспаленных пазух носа.

Хронический синусит

Протекает с периодами обострения (появляются признаки острого процесса) и стихания симптомов недуга. Во время относительного благополучия (ремиссии) яркие проявления заболевания отсутствуют, а общее самочувствие детей неплохое.

Однако у больного ребёнка нос нередко заложен, из него появляются слизистые или слизисто-гнойные выделения. Иногда беспокоит кашель по ночам из-за стекающей слизи по задней стенке глотки. Возможно появление неприятного запаха изо рта.

На заметку! Иногда нос заложен, но выделения из него отсутствуют. Причина: выраженное сужение соустья, через которое пораженный синус сообщается с полостью носа.

Правильная и своевременная диагностика — залог успешного лечения

Врач опирается на выявленные изменения при осмотре, данные об общем самочувствии и жалобах ребёнка.

Часто дополнительно назначаются обследования: рентгенография пазух носа и/или компьютерная томография, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и некоторые другие.

При необходимости выполняется микробиологическое исследование: набирается материал из полости носа и/или задней стенки глотки с последующим посевом на специальные питательные среды. Цели: обнаружение бактерий и определение антибиотика, который способен справится именно с выявленными возбудителями.

Чем опасны синуситы?

Нередко, за счет распространения, инфекции приводят к развитию отитов, бронхитов или конъюнктивитов (воспалению слизистой оболочки глаза).

Иногда в процесс вовлекаются области, которые близко расположены:

* поражаются мозговые оболочки (менингит) и ткани мозга (абсцесс);

* при проникновении инфекции в кость развивается остеомиелит;

* могут поражаться зрительные нервы и тройничный нерв.

Острый процесс без лечения или при недостаточно эффективной терапии часто принимает хроническое течение.

Лечение синуситов

Необходимо своевременно обратиться к врачу для назначения эффективного лечения. Не занимайтесь самолечением, ведь это приводит к серьезным осложнениям!

Чем поможет доктор?

Назначит лекарственные средства (в зависимости от течения заболевания):

* сосудосуживающие капли или спреи для носа, уменьшающие воспалительный отёк слизистой и улучшающие дыхание через нос;

* антибиотики для борьбы с бактериальной инфекцией;

* противоаллергические препараты и другие.

При необходимости выполнит врачебные манипуляции: промывание верхнечелюстных пазух через соустья, дренирование придаточных пазух носа, пункцию гайморовой пазухи.

Чем поможете вы?

Обращайтесь своевременно к докторам при любых заболеваниях у ребёнка! Часто симптомы болезней у детей неспецифичны, родителям остается лишь догадываться о причине недомогания.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/