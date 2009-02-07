Отучение от груди: чем поить? Смеси после года

Большинство детей в период от года до двух лет отучают от груди и смеси. Чем поить дальше? Мамы рассуждают вполне логично: ребенок чем-то питался на ночь, и у него остается потребность в еде. У многих детей после отмены ГВ ночная жажда возрастает втрое. Мы не будем касаться психологического аспекта отучения от груди или смеси. Попытаемся ответить на конкретный вопрос, часто возникаемый в форуме: чем заменить ценное питье – и надо ли.

В раннем возрасте (до трех лет) молочные и кисломолочные продукты остаются в основе питания ребенка. Объяснение простое: организм ребенка с рождения привыкает к адаптированной молочной пище, и ему требуется некоторое время для перестройки, чтобы полезные вещества столь же продуктивно усваивались из других продуктов. Как и в любом вопросе, связанном с питанием, это правило не следует доводить до фанатизма. Некоторые дети не любят молочные продукты, они отказываются даже от творожка с фруктовым пюре и детского сладкого йогурта в привлекательной бутылке.

Что же делать в этом случае? – не пытаться подводить рацион ребенка под какой-то стандарт. Во-первых, если детский организм что-то отвергает, он не может делать это без серьезной причины. Во-вторых, оцените состояние здоровья ребенка и отметите все, что вам только кажется. Нет такого закона, что всем детям нужно молоко для роста. Есть множество здоровых детей, почему-то растущих без молока и творога. Детям от 1 года до 3 лет желательно потреблять молочные и кисломолочные продукты не менее 500-700 мл в день. Но эти нормы свободно корректируются в рамках предпочтений отдельного ребенка.

Допустим, вы отучили ребенка от груди или смеси достаточно рано: в 1-1,5 года. У многих детей повышается аппетит, ведь они привыкли к постоянной, а главное – сытной подпитке. Если аппетит ребенка не изменился, значит, ему не требуется какой-то особый подход в питании, и рацион можно оставить прежним. Чем поить после отмены ГВ или ИВ – мнения специалистов раздваиваются. Существует два условных лагеря, два мнения на этот счет. Чтобы разобраться, какое мнение ей близко, маме нужно хорошо чувствовать потребности своего ребенка, меньше опираться на опыт соседок или советы бабушки – и прислушиваться к своей интуиции.

Мнение первое: заменяем одно полноценное питание - другим

Специалисты этого «лагеря» советуют после отмены ГВ или ИВ переводить ребенка на смеси «от года» и продолжать ими поить до двух и даже трех лет. Аргументы: организм резко теряет мощную витаминную подпитку, он может захиреть. И смеси по составу будут полезнее кефира и молока. Они адаптированы к нуждам детского организма, имеют сладкий вкус, нравятся детям. Смеси могут быть как сухими, так и жидкими в коробках. Их дают пить из кружки – крайне нежелательно поить смесями из бутылок, заранее планируя себе очередную проблему отучения от бутылки. Смесь можно давать на ночь или на полдник, добавлять ее в кашу вместо молока.

В таблице указаны примерные различия между смесями до года – и последующими смесями на примере продукции одной фирмы (источник: www.blukoshko.ru).

Смесь до года Смесь после года 1. изготавливают из обезжиренного высококачественного молока с добавлением деминерализованной сыворотки 1. изготавливают из деминерализованного цельного молока, без добавления молочной сыворотки 2. углеводный состав – лактоза 2. углеводный состав – кроме лактозы могут содержать крахмал и сахара 3. соотношение белковых фракций в пользу альбумина 3. соотношение белковых фракций в пользу казеина, уровень белка выше 4. количество минеральных веществ и витаминов по возрастным нормам 4. содержание железа, цинка, меди выше 5. обогащены таурином, инозитолом, L-карнитином, нуклеотидами 5. в большинстве смесей отсутствуют таурин, инозитол, L-карнитин, нуклеотиды 6. выше энергетическая ценность и осмолярность

Молочные смеси «после 1 года»:

Энфамил Юниор (Enfamil Junior) Ингредиенты: обезжиренное молоко, полимеры глюкозы, цельное молоко, пальмовое масло, соевое масло, кокосовое масло, лецитин сои, кукурузное масло, витамины (альфа токоферол ацетат, биотин, кальциферол, пантотенат кальция, цианокобаламин, фолиевая кислота, ниацинамид, фитонадион, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, аскорбинат натрия, тиамина гидрохлорид, пальмитат витамина А), минеральные вещества (сульфат меди, сульфат железа, сульфат марганца, йодид натрия, сульфат цинка), таурин и аскорбил пальмитат. Frisolak 3 (Фрисолак3 с нуклеотидами) Состав: Растительные масла, обезжиренное сухое молоко, рыбий жир, сироп глюкозы, фруктоолигосахариды, сахароза, лецитин, вкус ванили, лактоза, аскорбат натрия, таурин, сульфат железа, DL-Альфа-токоферола ацетат, сульфат меди, сульфат цинка, кальция D-пантотенат, ретинола ацетат, бета-каротин, тиамина гидрохлорид, хлорид холина, пиридоксина гидрохлорид, L- аскорбила пальмитат, сульфат магния, селенит натрия, фолиевая кислота, никотинамид, смешанные каротины, фитоменадион, холекальциферол. Детское молочко Нестле (Nestle) Состав: Обезжиренное молоко, лактоза, сахароза, растительное масло, витамины, микроэлементы, ванилин, молочный жир. Детское молочко Нутрилак (Нутриция) Состав: обезжиренное молоко, молочный сахар (лактоза), глюкозный сироп, растительные масла (кокосовое, пальмовое, соевое, кукурузное), лецитин, минеральные вещества (карбонат кальция, цитрат калия, сульфат железа, сульфат цинка, сульфат меди, йодид калия) витамины (аскорбиновая кислота, токоферол ацетат, ниацинамид, пантотеновая кислота, пиродоксин гидрохлорид, ретинол ацетат, рибофлавин, тиамин гидрохлорид, фолиевая кислота, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин), d-биотин. Молочная смесь Нэнни (Золотая козочка) Витаминизировання молочная смесь на основе козьего молока. Без добавления сахарозы и сиропа глюкозы. МАЛЮТКА 3 Плюс (Нутриция) Состав: Молоко коровье, мука рисовая (или из другой крупы), сахарная пудра, мальтодекстрин, лактоза, рапсовое, подсолнечное, кокосовое, пальмовое масла, сахар, минеральные вещества, витамины, соевый лецитин.

Также в продаже есть жидкие смеси в коробочках (200 мл) Агуша и Тема, они предназначены для детей от 0 до 5 - и от 5 месяцев и удобны в использовании, так как уже разведены.

Мнение второе: ребенок сам знает, что ему нужно

Суть его в том, что производители, дай им волю, придумают молочные смеси для блондинов и рыжих, для детей до 1,5 лет и после, с усиленным кальцием и пониженным магнием… и все это будет не польза, а сплошной маркетинг. Необходимость смесей «от года» оспаривается: если ребенок достаточно хорошо кушает прикормы и не имеет при этом проблем с животом и аллергией, это означает, что он уже накопил достаточно ферментов и усваивает все полезности из обычной пищи. Если ребенок здоров и хорошо развивается, ему не нужны молочные смеси после года. В этом случае до двух лет рекомендуют давать ребенку специальные детские молочные и кисломолочные продукты в объеме 500-700 мл в сутки.

Молочные продукты, предназначенные для детского питания, производят по специальной технологии с особым контролем качества, именно поэтому их выпуск могут себе позволить не все заводы. Об этом очень подробно и интересно: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3245.

Если ребенка отучили от груди в два года и позже, ему можно давать взрослые молочные продукты. С некоторых пор ведутся споры по поводу употребления стерилизованного молока. Это молоко удобно в использовании (не надо кипятить), но оно содержит измененный белок, который трудно усвоить, и в стерилизованном молоке почти полностью отсутствуют полезные вещества: витамины, жирные кислоты. Кстати, с точки зрения Аюрведы стерилизованное молоко токсично и ведет к отупению, инертности, болезненности.

Наиболее компромиссным в условиях городов является вариант употребления пастеризованного молока. Его «портят» не целиком, а на четверть, и хранится оно дней 5-7. Это молоко перед употреблением следует кипятить, причем недолго – снимать сразу после закипания, чтобы не произошли изменения в ценном белке. Стерилизованное молоко можно взять с собой в путешествие (на дачу), а детям давайте пастеризованное. При выборе кефира ищите значок ГОСТа, отдавайте предпочтение продукции небольших молокозаводов. Также можно давать ряженку, бифидок и снежок. Избегайте продуктов с ароматизаторами, невнятными названиями и сроком годности более 14 дней.

Итак, любые кисломолочные продукты можно давать на ночь, как и теплое молоко, если ребенок его хорошо переносит - а ночью предпочтительнее поить обычной водой.

Чем НЕ НАДО поить (на ночь, ночью): сладким чаем, компотом, морсом. Этот совет все еще бодро дают некоторые врачи старой закалки. Прямой путь к кариесу и перевозбуждению. Соки оказывают раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Соки и компоты – это витаминные утренние напитки, подразумевающие активное времяпровождение в последующее время, никак не крепкий сон.

Что делать, если ребенок постоянно ночью просит пить?

В период после отучения ребенок по ночам может испытывать жажду. Постарайтесь не давать питье из бутылки, иначе получится замена одной привязанности на другую привязанность, отучение от бутылки в будущем может стать не меньшей проблемой. Такая же зависимость может быть и от сладкого питья.

Многие дети после отмены ГВ способны выпить достаточно много кефира. В этом случае ограничивайтесь детским кефиром, у него пониженная кислотность, менее агрессивное влияние на слизистую желудка и кишечника. Оптимальное ночное питье – чистая вода. Питье предлагайте из кружки (личная кружка с любимым рисунком) или поильника с трубочкой.

Иногда ребенок слишком часто просит ночью пить по причине нехватки внимания, это тоже надо учитывать. Он будет отталкивать воду, кефир, требуя что-то еще, некоторые мамы доходят в этих ситуациях – не хочется говорить «до маразма», но близко к тому, подслащивая питье, подыскивая новые варианты питья и еды… а дело не в этом. А в том, что этот период нужно пережить, переждать его.

Сколько их еще будет – подобных периодов привыкания к новому образу жизни. Отучение от груди, детский сад, отпуск родителей… Нужно запастись терпением – все, что происходит, это нормальная жизнь, вехи взросления. Ребенок имеет право поплакать, потребовать «лишнего» внимания, он имеет право на плохой сон и «терроризирование» родителей. Это нормально, это свойственно большинству маленьких детей. Необходимо искать подход. Для ребенка до двух лет желание попить ночью вполне естественно, а с ребенком постарше уже можно договориться.

На фотографиях: 1. Георгий (мама pudjik ), 2. Никита (мама Никколь ), 3. Полина (мама юляша-мамаша ), 4. Никита (мама Selesta ), 5. Вася (мама Деньга ).

Полезные ссылки:

Чем поить, если у ребенка аллергия на коровий белок: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4121

Питание ребенка от года до трех лет: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4053

Отучение от груди:

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3495

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3482

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3536