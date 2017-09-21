Как научить ребенка жевать: советы родителям

Перевод малыша от питания грудным молоком или молочными смесями к «взрослой» еде — постепенный и естественный процесс.

Кроха может довольно быстро привыкнуть к новым блюдам и рациону. Однако бывает и так, что ребёнок отказывается пережёвывать или выплёвывает твёрдую пищу, а то и вовсе глотает её кусками. Где же таятся проблемы? Как справиться с трудностями?

Пришла пора жевать: что предопределено природой?

Первые жевательные движения у малыша появляются примерно на 4–5 месяце жизни. Одновременно и рвотный рефлекс начинает перемещаться от середины языка к его задней трети — постепенно исчезает выталкивающее движение язычком.

К возрасту 7–8 месяцев ребёнок обычно уже готов к знакомству с кусочками твёрдой пищи.

С 7 до 12 месяцев жизни укрепляются навыки кусания и жевания, а также развиваются боковые движения языка, перемещающие пищу к зубам.

Важно!

Не относитесь к рекомендованным срокам безальтернативно. Многое зависит от степени зрелости и готовности к усвоению нового навыка: доношенный или недоношенный малыш, здоровый ребёнок или болеет, появились или ещё нет зубки, вида вскармливания.

Однако к возрасту одного года кроха должен уметь жевать челюстями, даже если эти движения немного неуклюжие.

Как научить ребёнка кушать самостоятельно: Часть 1 и Часть 2

Почему ребёнок не желает жевать или отказывается от твёрдой пищи

Причин много: начиная с заболеваний и заканчивая ленью малыша.

Несформированные пищевые навыки

Не так давно ещё до появления первых молочных зубов ребёнок получал от мамы баранку или сухарик, учась постепенно «жевать» дёснами незнакомую твёрдую пищу.

Сейчас по рекомендациям ВОЗ в дополнение к основному питанию прикорм вводится в возрасте 6 месяцев.

К сожалению, нередко с новыми продуктами малыш начинает знакомиться, когда уже у него появились первые зубики. Кажется, что с такими помощниками легче жевать. Но это не так. Ребёнок использует зубы для откусывания, тогда как жевать дёснами они мешают.

Подробнее о прикорме и предприкорме:

Вводим прикорм. Подготовка ребенка к первому прикорму

Педприкорм. Что это такое?

Проблемы со здоровьем

Болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит), ангина или фарингит, стоматит и другие.

Нарушение тонуса жевательных мышц

Язык неуклюже переворачивает пищу, а мышцы плохо сжимают челюсти. Часто проблема наблюдается после родовых травм.

Ранний отказ от грудного вскармливания

Чтобы «добыть» себе пропитание из маминой груди, малышу нужно приложить усилия — это тренирует жевательные мышцы. Тогда как с бутылочкой наработать тонус этих мышц довольно сложно.

Неправильное кормление

Когда кроха длительно питается протёртыми и/или измельчёнными продуктами, он начинает лениться и не прилагает никаких усилий для пережёвывания.

При резком переводе от однородного пюре к кусочкам пищи, малыш может занервничать и яростно сопротивляться новшествам. С его точки зрения «нормальной» еды нет. Закономерно льются потоки слёз и плотно сжимаются губки.

Однако все эти трудности преодолимы. Главное — не торопитесь и будьте терпеливы.

Всё должно быть вовремя: мама, научи меня жевать, я хочу кушать!

Какой-либо специальной методики не существует, ибо всё должно идти своим чередом и постепенно.

Когда начинать обучение?

Примерно в возрасте 4–6 месяцев жизни — с появлением жевательных движений и ещё до прорезывания первых зубов. Как не упустить момент? Предложите малышу выпить водички с ложечки. Когда её содержимое начинает попадать в полость рта, ребёнок готов к усвоению навыка жевания.

Если же кроха продолжает питаться молочными смесями, грудным молоком или протертой пищей, постепенно рефлекс жевания гаснет.

Вы против знакомства вашего малыша с баранками или печенками в возрасте 7–8 месяцев? Тогда лучше дождаться появления большинства зубов и учить жевать уже ими.

Не торопитесь

Начинайте с небольших порций. Если ребёнок упорно отказывается от новой консистенции прикорма, не настаивайте. Через некоторое время повторите попытку.

Твёрдая пища или специальные «тренажёры»

Пока кроха мал, можно использовать резиновый прорезыватель для зубов. Примерно с 6–8 месяцев начинайте постепенно знакомить ребёнка с твёрдыми продуктами.

Любознательность малыша — ваш помощник

Когда ребёнок пытается лизать или «откусить» деснами кусочек яблочка/печенья, не измельчайте эти продукты. Старайтесь чаще ему предлагать твёрдую пищу — пусть тренируется и учится жевать. Обязательно проследите, чтобы кроха не откусывал большие куски, иначе он может поперхнуться или подавиться.

Используйте ниблер — контейнер с закручивающимся ободком. Приспособление представляет собой ёмкость в виде сеточки или силиконовой насадки с дырочками. Поместите внутрь контейнера кусочки разрешённых по возрасту продуктов, а затем дайте в ручки ребёнку, чтобы он разминал содержимое дёснами и одновременно получал питание. Не переживайте. Такой способ абсолютно безопасен.

Будьте последовательны и настойчивы

Блендер/тёрка/мясорубка — удобные помощники для измельчения продуктов, но со временем нужно приучать кроху к твёрдой пище. Важно, чтобы переход был постепенным, а ребёнок не заметил резкой перемены консистенции своих привычных блюд. Иначе он может закапризничать или вовсе отказаться от еды.

Раз за разом уменьшайте степень помола: вначале готовьте однородное пюре, потом — с включением небольших кусочков, затем — густую пищу с содержанием твердых фрагментов продуктов.

Готовая баночная еда

При покупке обращайте внимание на маркировку. На этикетке с рекомендованным питанием для возраста 8–10 месяцев ищите указание на то, что в пюре содержатся «кусочки, которые учат жевать».

Не отвлекайте

Не включайте мультики или телевизор во время кормления. Если малыш сосредотачивается на процессе поглощения пищи, тогда у него лучше координируются действия рук, языка и губ.

Когда время упущено: мама, не хочу жевать!

Примерно к двум годам жизни пищевое поведение ребёнка сформировано, поэтому его трудно научить жевать или заставить попробовать непривычное блюдо.

Однако ситуация отнюдь не безнадёжна, а некоторые наши советы вам помогут.

Не держите кроху голодным

Плохо работает правило: ничего страшного, проголодается — поест. Наоборот, малыш может занервничать, а все ваши усилия пойдут насмарку. К тому же у ребёнка нередко появляется отрицательное отношение к любому новшеству в питании.

Если вы начали учить малыша жевать, но он не наедается во время кормления, докормите его протёртыми продуктами.

Не жалейте своё чадо

Дети в возрасте 1,5–2 лет — умелые манипуляторы. Довольно быстро они понимают, что можно похныкать и получить привычные блюда, которые не нужно жевать.

Не спешите

Постепенно переходите от пюре к более густой пище с содержанием кусочков продуктов.

Заручитесь поддержкой семьи

Все должны быть единодушны и выдержаны. Если вы учите малыша жевать, не нужно, чтобы, например, бабушка или тётя, любя и жалея, кормили кроху протертой пищей.

Возьмите ребёнка к себе в помощники

Сначала вместе измельчайте продукты в блендере, затем — с помощью мясорубки или терки. Чуть позднее предложите крохе самому давить себе еду в тарелке вилкой. Ведь он уже «боооольшой»! Обычно со временем малышу начинает надоедать протирать/давить, поэтому он постепенно начинает жевать.

Проработайте жевательные движения

Детям нравится подражать. Начните с удовольствием жевать какую-то вкусность, наверняка, кроха тоже захочет её попробовать. Конечно, вы ему дадите, но при этом показывайте, как это нужно делать правильно.

Разумеется, продукты должны быть качественными — например, зефир или жевательный мармелад.

Проявите своё актерское мастерство

Попробуйте «потерять» или «сломать» блендер, миксер, ситечко, тёрку. Скажите, что при случае (когда появится в магазине) купите всё новое. Постарайтесь своего обещание не сдержать.

Превратите обучение в интересную игру

Из ломтиков любимых продуктов крохи на тарелке можно разложить «радугу» или «построить» домик, «нарисовать» зверей.

Добавляйте в каши или пюре измельчённые кусочки мягких ягод и фруктов. Со временем постепенно увеличивайте размеры кусочков.

Расширяйте рацион

Предложите новое блюдо в не протёртом и не измельчённом виде. Иногда в силу природного любопытства дети начинают жевать незнакомые продукты.

Периодически приглашайте гостей или питайтесь вне дома

Принцип прост: нет возможности измельчить продукты, кушай то, что едят все, есть только такая еда.

Посетите логопеда

Доктор поможет улучшить тонус и работу жевательных мышц: проведёт логопедический массаж и покажет, как выполнять речевую гимнастику.

Конечно, эти советы не всегда работают применительно ко всем детям. Оно и понятно, ведь каждый малыш индивидуален. Используйте свою фантазию и добавьте немного творчества: подумайте над новыми идеями и придумайте интересные игры.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/