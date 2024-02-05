Как улучшить работу мозга и память: ТОП-7 помощников для школьников и студентов

Самое время поддержать уставших детей, помочь выдержать умственную и психологическую нагрузку. Расскажем, какие витамины и микроэлементы будут способствовать улучшению работы мозга и памяти.

Питание: общие рекомендации

Учебный процесс сопряжен с длительным (по нескольку часов в день) статическим (не всегда удобным) нахождением за партой/письменным столом и интенсивной мозговой деятельности.

Необходимо питание, включающее в себя все необходимые нутриенты и покрывающее энергозатраты:

- микронутриенты (витамины/минералы) поддерживают различные функции организма;

- макронутриенты: белки (строительный материал), жиры (выполняют структурную и энергетическую функции, являются основным компонентом мембран клеток) и углеводы (преобразуются в энергию).

Рекомендованное соотношение между белками (Б), жирами (Ж) и углеводами (У): младший школьный возраст - 1:1:3. старший школьный возраст - 1:1:4.

По критериям Всемирной Организации Здравоохранения, ежедневный рацион питания должен включать различные овощи и фрукты, молочные/кисломолочные продукты.

Однако, увы, на практике правильно подобранные продукты и сбалансированный рацион питания не всегда позволяют покрыть все потребности растущего организма, а порой это и вовсе невозможно. Частенько необходима поддержка нутриентами извне в виде приема БАДов и лекарственных препаратов.

Перед применением БАДов обязательно проконсультируйтесь с педиатром, чтобы сдать анализы, оценить необходимость приёма того или иного витамина и рассчитать дозировку.

Помощники для улучшения работы мозга и памяти

Мозг, как и мышцы, можно «натренировать», что обеспечивает пластичность, ясность и свежесть ума, в разы повышая способность запоминать новую и вспоминать ранее полученную информацию! Окажут помощь нам в этом некоторые полезности.

Начнем разговор с антиоксидантов (общие сведения)

Выполняют роль природного «щита»: защищают клетки нашего организма, в т.ч. и головного мозга, от воздействия свободных радикалов (неустойчивых атомов, повреждающих клетки и вызывающих развитие заболеваний/старение организма). К антиоксидантам относятся многие витамины/минералы и полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).

ТОП наиболее важных веществ и витаминов для мозга и памяти

Витамин Е (токоферол)

Оказывает антиоксидантное действие, обеспечивая защиту белков, жиров и ДНК, полиненасыщенных жирных кислот (компоненты мембран наших клеток). Способствует улучшению памяти и концентрации внимания, повышает тонус сосудов и уменьшает ломкость капилляров. Принимает участие в дыхании клеток, синтезе гема (белка гемоглобина) и коллагена (белка соединительной ткани). Обладает сосудорасширяющими свойствами, благодаря чему улучается кровообращения, в т.ч. и головном мозге.

На заметку: по данным некоторых исследований, нехватка витамина E может привести к гибели нервных клеток.

Витамины группы В

Лидеры по «подпитке» головного мозга и нервной системы. Обеспечивают передачу нервного импульса, улучшают поступление кислорода к тканям, кровоснабжение головного мозга и процессы запоминания, повышают концентрацию внимания и нормализуют психоэмоциональное состояние.

Основные представители

* Витамин В6 нормализует метаболизм в тканях мозга, являясь основным катализатором (ускорителем реакций) образования многих нейромедиаторов (особых веществ, передающих импульс по нервным волокнам).

* Витамин В12 необходим для образования миелиновой оболочки нервных волокон (при повреждении оболочки, передача нервного импульса прекращается), улучшает когнитивные функции (память, мышление, внимание, интеллект), настроение и сон.

* Фолиевая кислота (витамин В9) способствует выработке серотонина (регулирует настроение и улучшает когнитивные функции), принимает участие в синтезе нейромедиаторов (один их них ⸺ глицин или «успокаивающий» нейромедиатор).

* Витамин В1 улучшает память, настроение и концентрацию внимания, повышает способность к обучению и получению новой информации.

* Витамин РР (никотиновая кислота, витамин В3) или «гормон спокойствия», стабилизирующий работу нервной системы и настроение.

* Витамин В4 (холин) повышает концентрацию внимания, улучшает работу головного мозга и сон, память и усвоение новой информации.

Йод

Жизненно важный микроэлемент: необходим для нормального роста и развития ребенка. Йод избирательно накапливается в щитовидной железе, где используется для синтеза тиреоидных гормонов (трийодтиронина и тетрайодтиронина).

Свой положительный потенциал микроэлемент реализует через гормоны щитовидной железы: улучшают деятельность головного мозга, интеллектуальные способности и когнитивные процессы, обмен белков, жиров и углеводов, повышают тонус организма в целом, способствуют нормальному росту и развитию ребенка.

Важно: при нехватке селена, йод, даже при его достаточном поступлении, плохо либо вообще не усваивается организмом (селен относится к синергистам йода), что также усугубляет ситуацию по йододефициту.

Омега полиненасыщенные жирные кислоты: ОМЕГА-3, ОМЕГА-6, ОМЕГА-9

Наиболее ценны для здоровья человека ОМЕГА-3, из них самые важные эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), докозагексаеновая кислота (ДГК) и α-линоленовая кислота. ОМЕГА-3 являются неотъемлемым компонентом клеточных мембран (прежде всего, клеток головного мозга и нервной системы).

ПНЖК улучшают интеллект, способствуют повышению концентрации внимания и успеваемости, улучшению процессов запоминания, в т.ч. и при высоких умственных нагрузках. Снижают проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности (у детей с СДВГ уровень ДГК понижен).

ОМЕГА-3 не синтезируются в организме, поэтому должны поступать в достаточном количестве с пищей, но с учетом современного ритма жизни и особенностей питания, необходима их дополнительная дотация извне.

Витамин Д

Способствует улучшению когнитивных функций, моторики мелких мышц и процессу переключения внимания с одного вида деятельности на другой, а это важнейшие составляющие успешного процесса обучения и усвоения информации.

Витамин С

Пожалуй, не найдется ни одного процесса, происходящего в организме, в котором бы он не принимал участите. Не синтезируется в организме, необходимо его поступление извне. Регулирует обмен углеводов, белков и жиров, улучшает работу иммунной системы и повышает устойчивость организма к инфекциям, обладает выраженными антиоксидантными свойствами.

Липоевая кислота

Мощный антиоксидант. Кроме того, способствует улучшению передачи импульса по нервным волокнам, повышая умственную работоспособность и успеваемость в учебе, объем и концентрацию внимания, кратковременную и долговременную память, уменьшает уровень тревожности.

А как же взрослые?

Полезности для улучшения работы головного мозга и памяти нужны также работникам умственного труда: прием рекомендованных нутриентов способствует уменьшению физической и умственной усталости (не придется заканчивать рабочий день в состоянии «выжатого лимона»), повышению работоспособности и концентрации внимания, улучшению настроения и сна (во время сна мозг «латает» и оздоравливает сам себя, в т.ч. и весь организм в целом), стрессоустойчивости.

Пить полезности в комплексе или каждый по отдельности?

Фарминдустрия выпускает различные витаминно-минеральные комплексы для использования в разных ситуациях. Однако не зря мы поговорили о каждом веществе подробнее, уделяя внимание его свойствам.

Согласно результатам исследований, при приеме каждого нутриента по отдельности улучшается его усвояемость и действие, а также важно принимать их в зависимости от рекомендаций (до/после, утром/вечером, с жирной пищей или натощак.

Современный рынок лекарственных препаратов и БАДов предоставляет широкий ассортимент монокомпонентных средств (содержат одно действующее вещество), облегчая выбор.

Помните, что во всем нужно соблюдать меру - передозировка может навредить!

