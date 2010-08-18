Повышение температуры тела у детей первого года жизни

Терморегуляция и температура тела

Температура тела – один из показателей жизнедеятельности организма, который зависит от многих физиологических процессов. Поддержание оптимальной температуры тела и ее изменение при определенных условиях обеспечивает система терморегуляции, центр которой расположен в гипоталамусе. Он регулирует баланс между образованием тепла в организме и его потерей, то есть между теплопродукцией и теплоотдачей.

Ребенок рождается с несовершенной системой терморегуляции. Новорожденные и дети до 3 месяцев жизни не могут поддерживать постоянную температуру тела и чутко реагируют на колебания температуры окружающей среды – и в помещении, и на улице. Поэтому при неправильном уходе может произойти быстрое перегревание или переохлаждение малыша.

У некоторых новорожденных на 3-5 день жизни наблюдается подъем температуры до 38-39° С, так как они не справляются с регуляцией температуры в процессе адаптации к существованию вне материнской утробы.

К трем месяцам у младенца развивается система терморегуляции, начинается формирование суточных ритмов температуры тела. Минимальная температура отмечается глубокой ночью и ближе к утру, максимальная – в послеполуденные, вечерние часы. При измерении температуры у ребенка нужно знать, что температура разных участков тела существенно различается. Для того чтобы сориентироваться в температурных показателях, полученных различными методами измерения, необходимо всегда иметь в виду, что температура в подмышечной впадине на 0,3-0,6° С, а во рту –на 0,2-0,3° С ниже, чем в прямой кишке.

Нормальная температура тела грудничка:

В подмышечных впадинах 36-37° С

Ректальная (в прямой кишке) 36,9-37,4° С

Оральная (во рту) 36,6-37,2° С

Кроме того, встречаются и индивидуальные колебания нормальной температуры тела от 35° С до 38,3° С.

Как измерять температуру

Для измерения температуры тела у грудных детей используют ртутный медицинский термометр, электронный термометр и температурный индикатор. В наше время появляются и новые удобные средства, такие, например, как соски-термометры.

Ртутным термометром температуру измеряют только в подмышечной впадине. Для этого ребенка берут на руки, помещают термометр ему под мышку и фиксируют ручку ребенка своей рукой, придерживая термометр, чтобы он не выскользнул. Лучше производить эту процедуру сидя на диване (а не на стуле), чтобы в случае падения термометр не разбился. Для получения объективных результатов достаточно подержать термометр 3-5 минут. Закончив измерение температуры, термометр следует встряхнуть или подержать под струей холодной воды.

Электронный термометр более безопасен и прост в обращении. Он дает быстрые и точные показания, которые высвечиваются в окошечке-дисплее. Его не применяют для точного измерения температуры в подмышечной впадине, так как для снятия показаний этому типу термометра необходим более плотный контакт с телом, зато он незаменим при измерении оральной и ректальной температуры. Хотя в последнее время появились электронные термометры, способные достаточно точно измерять температуру и в подмышечной впадине или в ухе, причем всего за несколько секунд. Особенность их состоит в том, что наконечником термометра служит круглая резиновая присоска, а не узкий металлический стержень. Для измерения оральной температуры электронный термометр помещают в рот под язык на 1 минуту (большинство электронных термометров подают звуковой сигнал об окончании измерения температуры).

Для измерения ректальной температуры нужно смазать наконечник термометра детским кремом или вазелином, положить малыша на спинку, одной рукой приподнять его ножки (как при подмывании), другой рукой осторожно ввести градусник в задний проход на глубину около 2 см (желательно ознакомиться с инструкцией к термометру, так как глубина введения может зависеть от его конструкции). Затем нужно зафиксировать термометр между средним и указательным пальцем, а другими пальцами придерживать ягодицы ребенка.

Температурный индикатор представляет собой полоску с теплочувствительными квадратиками или делениями с цифровыми отметками. При измерении температуры квадратики последовательно меняют цвет. Последний изменивший цвет квадратик и соответствующее ему цифровое значение и обозначают температуру тела. Полоску-индикатор прикладывают ко лбу ребенка на 15 секунд (иногда встречаются полоски, которые следует помещать под язык – так что перед применением индикатора обязательно читайте инструкцию!). Полоска-индикатор не дает точных результатов, поэтому о повышении температуры достоверно можно судить лишь тогда, когда индикатор показывает 37,5° С и выше.

Для того чтобы правильно оценить результаты измерения температуры, необходимо знать, какая температура для вашего ребенка является нормальной. А чтобы это определить, нужно измерить ее в спокойной обстановке утром и вечером у здорового ребенка и запомнить показатели. После того как вы зафиксировали «свою» норму, никогда не измеряйте температуру здоровому ребенку без повода, «на всякий случай». И даже когда ребенок болеет, не стоит делать этого чаще, чем предписано (о том, как часто следует измерять температуру у больного ребенка, см. ниже). Каждая процедура измерения температуры тревожит ребенка, способствует формированию у него отрицательной реакции на термометр.

Как заподозрить у ребёнка повышенную температуру и примерно её оценить

Маленькие дети могут по-разному реагировать на повышение температуры тела. Их реакция будет зависеть прежде всего от причины, обусловившей повышение температуры. Признаками повышенной температуры могут быть:

вялость или беспокойство;

жажда;

сухость слизистых оболочек (губ, языка);

учащение пульса; учащение дыхания;

яркий румянец на лице, «пылающие» щеки (а иногда, наоборот, бледность);

красные, воспаленные или слишком блестящие глаза; озноб;

потливость.

Учащение пульса и дыхания являются важными признаками повышения температуры, поэтому нужно уметь оценить показатели частоты пульса и дыхания.

Нормальный пульс ребенка составляет 100-130 ударов в минуту во сне и 140-160 во время бодрствования. При плаче пульс составляет 160-200 ударов в минуту.

По мере взросления ребенка пульс замедляется и к двухлетнему возрасту обычно равен 100-140 ударам. Что касается частоты дыхания, то новорожденные обычно делают от 40 до 60 вдохов в минуту, годовалые дети — всего лишь 25-30. Необходимо знать, что некоторые дети вообще никак не реагируют на повышение температуры.

При подозрении на повышение температуры необходимо прежде всего прикоснуться своей щекой ко лбу ребенка (не стоит оценивать температуру губами или ладонью). Если вы чувствуете, что лоб более горячий, чем обычно, следует измерить температуру одним из описанных выше термометров.

Наиболее частые причины повышения температуры

Лихорадка (повышение температуры), не являющаяся признаком болезни, может достигать 38,3° С. Ее причиной могут быть:

перегревание ребенка при чрезмерном укутывании или пребывании под прямыми солнечными лучами; нарушение питьевого режима (особенно у детей младше 3 месяцев);

запоры;

высокая двигательная активность;

физическое напряжение (длительный крик);

прорезывание зубов;

конституциональные особенности.

В любом случае следует по возможности устранить причину лихорадки. При перегревании нужно отнести ребенка в более прохладное место, снять с него лишнюю одежду, напоить его. При нарушении питьевого режима необходимо проследить, чтобы ребенок получал достаточное количество жидкости. При длительном отсутствии стула применяют очистительные клизмы, газоотводные трубочки. При крике необходимо установить его причину и устранить ее. В неясных случаях лучше обратиться за помощью к врачу.

Ну, а самое лучшее – вообще не допускать таких ситуаций, поэтому ребенок должен быть одет соответственно температуре окружающей среды, летом находиться в тени деревьев или под тентами. Нужно соблюдать режим питания, питья, закаливания. Однако необходимо помнить, что повышение температуры выше 38° С чаще всего является признаком заболевания. Чаще всего лихорадочным состоянием сопровождаются различные детские инфекции (корь, краснуха, паротит и др.), простудные заболевания (ОРВИ), кишечные инфекции, воспалительные заболевания уха, горла, носа, легких, почек и т. д. Профилактические прививки также могут сопровождаться повышением температуры. Есть еще группа заболеваний, которые могут быть причиной повышенной температуры у ребенка. Это гипоксические, травматические, воспалительные и наследственные поражения центральной нервной системы.

Говоря о болезнях, нужно отметить, что высота температуры не всегда соответствует тяжести заболевания. Вообще, само по себе повышение температуры – это не болезнь, а способ борьбы организма с ней.

Особенно это касается инфекционных заболеваний. Однако у малышей защитные функции еще не совершенны, поэтому на болезнь дети реагируют по-разному: температура может сильно или умеренно повышаться, оставаться нормальной или даже понижаться.

Как реагировать на повышение температуры у ребёнка

Повышение температуры вследствие каких-либо заболеваний требует консультации врача. Но до прихода врача, если у ребенка жар, необходимо воспользоваться одним из не медикаментозных способов снижения температуры, описанных ниже.

Температуру, не поднимающуюся выше 38° С, обычно снижать не требуется.

Более высокая температура, особенно сопровождающаяся другими симптомами, нарушением поведения ребенка, как правило, требует снижения. Безусловно требует снижения температура выше 38,5° С у всех детей до года и выше 38° С у детей с судорогами в анамнезе или другими поражениями центральной нервной системы. Однако окончательный вердикт по вопросу снижения температуры всегда остается за врачом.

К приходу врача родители должны подготовить следующую информацию:

свои предположения о причине лихорадки;

перечень использованных лекарственных и нелекарственных методов снижения температуры с оценкой их эффективности;

листок с цифрами измеренной температуры с указанием способа и времени ее измерения.

Если у вас не было возможности сразу же обратиться за медицинской помощью и врач должен прийти уже не в первый день болезни, записывайте температуру все предыдущие дни. Измеряйте ее 3 раза в день через равные промежутки времени, желательно в одни и те же часы. Если цифры температуры в течение дня сильно разнятся, можно измерять температуру каждые 3 часа. Кроме того, для оценки эффективности лекарственных средств следует измерять температуру через 30-40 минут после их применения.

В каких случаях нужно немедленно вызывать врача

В ниже перечисленных случаях ребенок в возрасте до года нуждается в неотложном осмотре педиатра или врача «скорой помощи»:

Повышение температуры отмечается у ребенка младше 3 месяцев.

Температура в подмышечной впадине выше 38° С. Если вы не можете вызвать участкового педиатра (например, в выходные или праздники, в поздний час), а температура поднялась выше 38,5° С, нужно вызвать неотложную или скорую помощь.

Если вы обнаружили у ребенка высокую температуру, попробуйте измерить ее еще раз в спокойной обстановке минут через 20-30. Если показания термометра остаются прежними, вызывайте врача.

Появились судороги (тело напряжено, глаза закатываются, видны подергивания конечностей, может отмечаться побледнение кожных покровов), или судороги были у ребенка раньше (т. е. температура повысилась на фоне судорог).

Шея ребенка кажется напряженной, и он не дает пригнуть подбородок к груди.

Повышение температуры сопровождается шумным, частым, аритмичным дыханием, сильным насморком.

Ребенок беспрерывно плачет или стал необычно вялым, апатичным.

Ребенок более 6 часов подряд отказывается от еды.

У ребенка рвота или понос.

Ребенок долго не мочится, или цвет его мочи изменен.

У ребенка сыпь на коже.

Применяемые вами методы снижения температуры не дают желаемого эффекта.

У ребенка имеется хроническое заболевание.

Чем младше ребенок, тем скорее его должен осмотреть врач. Ведь успех лечения зависит от его своевременного назначения. И только врач может решить, что в первую очередь нужно делать: снижать температуру или лечить причину ее повышения.

Правила ухода за лихорадящим ребёнком

Прежде всего необходимо создать условия для поступления свежего воздуха в помещение, где находится ребенок. Для этого комнату нужно периодически проветривать (ребенка на это время следует выносить). В детской комнате температура воздуха должна быть 18-22° С, во время сна 17- 20° С. Предпочтительно центральное отопление, так как электрические обогреватели сушат воздух. При повышении температуры необходимо воздержаться от сна на воздухе и прогулок. Лихорадящего ребенка нельзя закутывать в одеяло, использовать полиэтиленовые подстилки и чехлы на матрацы. Ежедневные купания ребенка прекращать не следует, но температура не должна быть ниже 36-37°С.

Не надо беспокоиться, если во время болезни ребенок ест неохотно и мало. Нельзя кормить его насильно. Лучшим вариантом является частое кормление малыми порциями. Наиболее важным для больного ребенка является питье, поэтому его необходимо поить как можно чаще.

Необходимо оберегать сон ребенка. Нельзя будить его, чтобы накормить или измерить температуру: во время болезни сон для него важнее, чем еда.

Нелекарственные способы снижения температуры

Для снижения температуры у маленьких детей эффективны обтирания губкой, смоченной теплой водой. При обтирании кожа ребенка охлаждается вследствие испарения влаги с ее поверхности. Начинать обтирание лучше с лица, шеи, затем следует перейти на ручки, ножки и туловище. Нельзя проводить обтирание спиртом, уксусом или холодной водой – это вызывает быстрое снижение температуры кожи и спазм сосудов, что приводит к уменьшению теплоотдачи и, соответственно, повышению температуры. Кроме того, уксус и спирт проникают через кожу, а ведь они токсичны для малыша. Если повышение температуры сопровождается ознобом, ребенка можно потеплее укрыть.

Также помогает снизить температуру обильное питье. Понятно, что убедить грудничка побольше пить вам не удастся, поэтому надо почаще настойчиво предлагать ему грудь или его любимые напитки. При потоотделении необходимо чаще менять белье (на тельное и постельное).

Обязательно соблюдение правил по уходу за лихорадящим ребенком!

Медикаментозные способы снижения температуры

Для снижения повышенной температуры у детей до года используются лекарственные средства, действующим веществом которых является парацетамол. Когда вы покупаете жаропонижающий препарат, обратите внимание на упаковку: рядом с торговым названием препарата более мелкими, часто латинскими, буквами должно быть написано название действующего вещества – то есть того компонента, который и оказывает лечебное действие. Наиболее приемлемыми для малышей являются свечи, сиропы, капли, растворы.

Не рекомендуется применять в качестве жаропонижающего средства аспирин – у маленьких детей он часто дает осложнения.

Жаропонижающие средства, подходящие именно вашему ребенку, нужно приобрести заранее, после обязательной консультации с наблюдающим малыша врачом!

Нельзя подмешивать лекарства в молоко, смесь или питье.

И самое главное, что родители должны знать о медикаментозных способах борьбы с лихорадкой, особенно у детей младше 3 месячного возраста: назначать лекарственные препараты и их дозы должен только врач!

Журнал "9 месяцев"