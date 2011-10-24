Форум
Специальные и профилактические виды детских УЗИ. Где сделать УЗИ в Екатеринбурге?

О специальных и профилактических видах детских УЗИ, сроках их проведения и необходимой подготовке расскажет Тарасова Екатерина Михайловна, врач УЗИ диагностики

О специальных и профилактических видах детских УЗИ, сроках их проведения и необходимой подготовке расскажет Тарасова Екатерина Михайловна.

Врач УЗИ диагностики. В 2004 г. Тарасова Е.М. окончила с отличием лечебно – профилактический факультет УрГМА, в 2005 г. – прошла интернатуру на кафедре пропедевтики внутренних болезней на базе ОКБ№1 и специализацию по УЗИ – диагностике, 2010 г. прошла специализацию по УЗИ – диагностике малых органов.

С 2005 г. и до н.в. – врач УЗИ – диагностики.

- В каком возрасте ребенка проводятся профилактические УЗИ? Какие? Зачем?

Е.М: Профилактические УЗИ детям первого года жизни включают в себя следующие методики:

1) Нейросонография является скрининговой методикой исследования, поэтому проводится либо сразу в роддоме при сложно протекавших родах для оценки состояния головного мозга и степени гипоксического повреждения его (чтобы решить вопрос с дальнейшим лечением и переводом в неврологическое отделение), либо в плановом порядке назначается всем детям между первым и вторым месяцем жизни ребенка.

В этот период жизни ребенка может начинаться формирование повышенного внутричерепного давления, поэтому своевременная диагностика позволяет добиться лучших результатов в лечении его. Повторные исследования головного мозга на первом году жизни назначает уже невролог для оценки эффективности проводимого лечения.

2) УЗИ шейного отдела позвоночника назначают детям до 3-х месяцев жизни, в это время шейные позвонки имеют хрящевую структуру, что позволяет во-первых, выявить их патологию по УЗИ, а во-вторых при правильном и своевременном лечении свести к минимуму последствия родовых травм. Эта методика показана при подозрении на родовую травму в шейном отделе позвоночника, при кривошее (можно между первым и вторым месяцем жизни ребенка для исключения врожденных исключить мышечную кривошею) и т.д.

3) УЗИ органов брюшной полости и почек является скрининговой методикой исследования, поэтому проводится либо сразу в роддоме при сложно протекавших родах для оценки состояния внутренних органов, либо в плановом порядке назначается всем детям для исключения врожденных пороков развития. Наиболее часто встречаются пороки развития мочевыделительной системы – врожденный гидронефроз одной из почек разной степени тяжести, которые, как правило, требуют хирургического лечения.

4) УЗИ сердца является важной методикой исследования, при подозрении на врожденный порок развития может быть проведено уже в роддоме. В плановом порядке УЗИ сердца можно делать между вторым и третьим месяцем жизни, в этом возрасте ребенок может уже полежать спокойнее и методика будет более информативной. Повторные исследования назначает уже кардиолог, это решается индивидуально.

5) УЗИ тазобедренных суставов является скрининговой методикой исследования, назначается всем детям в возрасте между первым и вторым месяцем жизни для исключения врожденного вывиха бедра. Эта патология требует незамедлительного лечения, поэтому раннее выявление ее приводит к более результативному лечению. После трех месяцев жизни хирурги-ортопеды рекомендуют сделать повторное исследование, так как к этому возрасту должны сформироваться ядра окостенения головок бедренных костей. Отсутствие ядер окостенения к 4 –м месяцам жизни ребенка требуют наблюдения и лечения у хирурга-ортопеда.

6) УЗИ вилочковой железы не является обязательной методикой УЗИ –исследования всех детей, однако при нарушения иммунной системы (аллергической предрасположенности, диатезах, выраженном дисбактериозе и др.) может быть назначена перед проведением профилактических прививок для оценки иммунной системы.

7) УЗИ органов мошонки или органов малого таза назначается соответственно мальчикам и девочкам с любого возраста. УЗИ органов мошонки назначают мальчикам при отсутствии одного из яичек в мошонке, при выраженной водянке яичек для решения вопроса об оперативном лечении. УЗИ органов малого таза назначается для выявления врожденных пороков развития (отсутствие матки и яичников), для определения половой принадлежности при генетической патологии.

8) УЗИ желудка может быть назначено после первого месяца жизни ребенка при обильных срыгиваниях и потере массы тела для исключения пилоростеноза (врожденная патология, требующая незамедлительного хирургического лечения). Более старшим детям эта методика может быть назначена при подозрении на обратное забрасывание пищи из желудка в пищевод и из двенадцатиперстной кишки в желудок.

Остальные методики УЗИ- исследования на первом году жизни являются специальными и назначаются по показаниям соответствующих специалистов (эндокринолога, хирурга и др).

В более старшем возрасте УЗИ – методики исследования назначаются врачами-специалистами на основании жалоб родителей и клинического осмотра.

- При каких видах УЗИ требуется специальная подготовка ребенка?

Е.М.: Специальная подготовка требуется для следующих видов УЗИ:

- Узи желудка (включая абдоминальный отдел пищевода) проводится строго натощак детям любого возраста (детям первого года жизни допустимо проведение данной методики через три часа после последнего кормления), с собой необходимо принести 200 мл кипяченой воды или сока без мякоти (если ребенок не пьет воду), детям первого года жизни нужно взять с собой бутылочку со смесью (в количестве на одно кормление), если мама не кормит грудью, если ребенок на грудном вскармливании – быть готовой покормить ребенка грудью в кабинете.

- Узи органов брюшной полости детям первого года жизни проводится вне зависимости от состояния голода (как есть, так и есть), детям старше года этот вид исследования рекомендуется проводить натощак, после ночного голода (тогда эта методика исследования максимально информативна).

- Узи желчного пузыря с функцией проводится строго натощак после ночного голода. С собой обязательно нужно принести один (если ребенок маленький) или два нежирных йогурта (не больше 9 % жирности) и ложечку, чтобы в ходе исследования можно было покормить ребенка.

- Узи почек и мочевого пузыря проводится на полный мочевой пузырь (чтобы, придя на исследование, ребенок уже хотел писить), поэтому поить ребенка водой, соком или чаем нужно дома.

Узи органов малого таза проводится девочкам любого возраста, начиная с периода новорожденности. Так как матка и яичники у девочек смотрятся через мочевой пузырь, то для наилучшей оценки данных органов исследование проводится на наполненный мочевой пузырь.     

Другие методики УЗИ специальной подготовки не требуют!

- Как мама может помочь своему малышу спокойно пройти УЗ исследование?

Е.М.: Предугадать поведение ребенка при проведении УЗИ довольно сложно, особенно детей в возрасте до трех лет. Самое главное – мама ребенка (или другое сопровождающее лицо) должна быть максимально спокойной и уметь (быть готовой) переключить внимание своего чада с самой процедуры исследования на любимую игрушку или соску, бутылочку с соком (водой) или на родного человека (папу, бабушку и др). И даже если ребенок заплакал, не надо переживать, что это повлияет на результаты исследования, и ругать свое сокровище, нужно просто помочь доктору сделать свою работу, ведь лучше вас никто не знает вашего ребенка.

- Существует распространенное мнение, что УЗ излучение вредно для здоровья, какова ваша точка зрения на пользувред УЗИ?

Е.М.: УЗ исследование является диагностической медицинской процедурой, поэтому должно назначаться только врачом (педиатром, неврологом, хирургом и другими специалистами) с целью выявления особенностей строения различных органов и систем организма, врожденных и приобретенных заболеваний и для оценки эффективности проводимого лечения. Преимуществами ультразвукового метода исследования, в отличие от других, являются высокая информативность, доступность и безопасность.

В отличие от рентгеновского исследования, УЗИ не обладает излучением. Во время проведения УЗИ только определенная область человеческого тела контактирует через особый гель (он наносится сверху на тело ребенка) с ультразвуковой волной, которая, проходя через разные ткани, по-разному отражается от них и тем самым на экране аппарата появляется изображение этих тканей и органов.

Время проведения профилактических УЗИ в среднем составляет 15-20 минут, причем непосредственный контакт тела с датчиком (а именно он является источником ультразвуковой волны) длится примерно лишь 5-7 минут из них. За это время ультразвуковая волна входит в ткани, отражается от них и уходит из организма, не успевая взаимодействовать с ними, а значит,  не нанося никакого вреда.

- Какие виды детского УЗИ существуют на данный момент? Что исследует каждый вид УЗИ?

Е.М.: На данный момент существуют следующие виды ультразвукового исследования у детей:

- Узи головного мозга у детей первого года жизни или нейросонография – эта методика позволяет оценить правильность строения структур головного мозга, наличие врожденных пороков развития, наличие признаков повышенного внутричерепного давления.

- Узи сосудов головного мозга или доплерография сосудов головного мозга – эта методика проводится детям старше года и позволяет выявить особенности строения сосудов головного мозга, а также патологию сосудов при различных заболеваниях (в том числе и врожденных).

- Узи шейного отдела позвоночника – проводится детям в возрасте от 0 до 3 месяцев и позволяет выявить повреждение шейного отдела позвоночника в результате родов, оценить состояние кивательных мышц при подозрении на мышечную кривошею.

- Узи сосудов шеи или доплерография сосудов шеи – проводятся детям старше 1 года и позволяет выявить особенности строения сосудов шеи, а также патологию сосудов при различных заболеваниях (в том числе и врожденных).

- Узи щитовидной железы проводится детям любого возраста и позволяет оценить местоположение щитовидной железы, соответствие ее размера возрастной норме (увеличение или уменьшение) и наличие дополнительных образований (кист, узловой патологии) в ткани щитовидной железы.

- Узи вилочковой железы (тимуса) проводится детям от рождения до 4-х лет. Данная методика позволяет оценить размер вилочкой железы (увеличение или уменьшение), наличие дополнительных образований в ткани железы.

- Узи молочных желез проводится детям любого возраста (и мальчикам, и девочкам) для оценки строения ткани железы, степени ее увеличения, наличия очаговой патологии (кисты, узлы и др).

- Узи сердца или эхокардиография проводится детям любого возраста и позволяет оценить строение камер сердца и движение крови по ним, наличие врожденных пороков развития и приобретенных заболеваний.

- Узи желудка (включая абдоминальный отдел пищевода) проводится детям любого возраста для оценки строения стенки желудка и абдоминального отдела пищевода, оно позволяет выявить обратное забрасывание пищи из желудка в пищевод и из двенадцатиперстной кишки в желудок.

- Узи органов брюшной полости проводится детям любого возраста и включает в себя исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки. Эта методика позволяет оценить местоположение данных органов, соответствие их размеров возрастной норме (увеличение или уменьшение), наличие врожденных пороков развития и дополнительных образований (кист, узловой патологии, опухолей) в данных органах.

- Узи желчного пузыря с функцией проводится детям любого возраста и позволяет оценить работу (степень сократимости) желчного пузыря.

- Узи почек и мочевого пузыря проводится детям любого возраста и позволяет оценить местоположение данных органов, соответствие их размеров возрастной норме (увеличение или уменьшение), наличие врожденных пороков развития мочевыделительной системы, наличие дополнительных образований (кист, камней, опухолей) в данных органах. Узи мочевого пузыря – это функциональное исследование, оно позволяет определить степень опорожнения мочевого пузыря (насколько хорошо или недостаточно мочевой пузырь выводит мочу).

- Узи надпочечников проводится детям любого возраста и позволяет оценить местоположение обоих надпочечников, соответствие их размеров возрастной норме (увеличение или уменьшение) и наличие дополнительных образований (кист, узловой патологии, опухолей) в ткани надпочечников.

- Узи органов малого таза проводится девочкам любого возраста, начиная с периода новорожденности. Эта методика позволяет оценить месторасположение и форму матки и яичников, соответствие их размеров возрастной норме, наличие врожденных пороков развития репродуктивной системы и наличие дополнительных образований (кист, узловой патологии, опухолей) в ткани матки и яичников.

- Узи тазобедренных суставов у детей первого года жизни проводится для оценки строения тазобедренных суставов, степени их созревания и для исключения такой тяжелой патологии, как врожденный вывих бедра.

- Узи суставов у детей старшего возраста проводится при воспалительных заболеваниях и при травмах суставов для оценки количества жидкости внутри полости сустава первично и на фоне проводимой терапии.

- Узи органов мошонки и дуплексное (доплеровское) исследование сосудов мошонки проводится мальчикам любого возраста и позволяет оценить местоположение и форму яичек, степень их кровоснабжения, соответствие их размеров возрастной норме, наличие врожденных пороков развития репродуктивной системы и наличие дополнительных образований (кист, опухолей) в ткани яичек.

- Узи мягких тканей проводится детям любого возраста для уточнения размеров и характера образований мягких тканей, определяемых на ощупь хирургом или родителями и требующими либо наблюдения, либо дальнейшего оперативного лечения.

- Узи сосудов (доплерография артерий и вен верхних или нижних конечностей, доплерография сосудов почек и др) проводится детям любого возраста для оценки строения сосудистой системы, выявления врожденных пороков развития и приобретенных заболеваний сосудов.

