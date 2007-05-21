Правда о сое: за и против

В последнее время появилась тенденция не только говорить, но и употреблять в пищу сою. Это объясняется целительными свойствами этого растения. Соя – это китайский масличный горох, семена которого чрезвычайно богаты белками и жирами (белки – 40%; жиры – 20%; углеводы – 20%; вода – 10%; грубая клетчатка – 5%; зола – 5%). Полноценные белки сои почти не уступают по питательной и пищевой ценности белкам животного происхождения. Что немаловажно, что соевое масло содержит компоненты, близкие к липидам рыб, лецитин, холин, витамины группы В и Е, макро- и микроэлементы.

О пользе сои

Соя и её продукты распространились по всему свету из Америки, но первыми изготовили продукт из сои японцы. Традиционно в Японии она использовалась в форме молока, тофу, мизо, бобов и соевого соуса. Позднее оказалось, что Япония – это страна, в которой самый маленький процент больных сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями на душу населения, и японцы в среднем живут на порядок дольше, чем во всем мире. Множество проведенных исследований показали, что именно соя снижает уровень холестерина в крови и понижает артериальное давление. Содержащийся в сое лецитин уменьшает накопление жиров в печени и способствует их сгоранию, регулирует правильный обмен и всасывание липидов, обладает желчегонным действием. Все это понижает риск заболеваний сердца и сосудов.

В последние десятилетия соя стала просто незаменимым продуктом для детей, имеющих аллергию на белок коровьего молока. Соя обладает полным набором необходимых аминокислот (соединения, из которых в дальнейшем строятся белки собственного организма). В отличие от молока, она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, участвующих в построении и обновлении клеток и тканей.

Наличие фитатов и ферментов обуславливают дезинтоксикационные и радиопротекторные свойства сои: связывание и выведение радионуклеидов и ионов тяжелых металлов из организма. Кроме того, содержащаяся в сое клетчатка усиливает моторику кишечника, питает кишечную микрофлору и абсорбирует на себя вредные вещества, тем самым помогая поддерживать кишечник в здоровом состоянии.

В сое содержатся изофлавоны-фитоэстрогены копирующие гормон эстроген. Они снижают риск заболевания раком груди и простаты. Изофлавоны рекомендуются многими врачами женщинам в период климакса, благодаря чему можно уменьшить дискомфорт в этот период.

Кому противопоказано потребление сои?

Итак, соя хороша и полезна, но, как оказалось, не вся и не всем. Необходимо признать, что для соевых продуктов существуют ограничения и даже противопоказания.

Обнаружено, что соевая пища способна ускорять старение организма, вести к проблемам с мозговым кровообращением и увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Медики полагают, что соя может быть причиной стойких мигреней.

Потребление сои категорически не рекомендуется беременным женщинам. Это связано с тем, что большое количество эстрогеноподобных изофлавонов может нарушить деликатный гормональный баланс беременной женщины и привести к потере плода.

Не рекомендуется переводить на детские соевые смеси и малышей, не страдающих аллергией на коровье молоко. Поскольку известно, что у детей, с раннего возраста вскормленных соей, значительно чаще, чем у их сверстников, выросших на традиционных молочных смесях, возникают проблемы, связанные с функцией щитовидной железы. Ещё важно знать, что частое употребление сои, низкокачественная и генетически измененная соя способны вызывать сильнейшую аллергию, которой особенно подвержены дети младше трех лет.

К сожалению, на нашем рынке низкокачественной сои присутствует большое количество, которая несет мало полезных свойств, но может резко ухудшать состояние и самочувствие человека, вызывать аллергию, влиять на переваривание пищи, понижать усвояемость минеральных веществ. Например, интересен тот факт, что, такого понятия как соевое мясо, у японцев нет, и сложно утверждать, на сколько этот продукт в России соответствует качеству традиционных продуктов из сои. Кроме того, в нашей стране соя добавляется во многие продукты: в макароны, котлеты, мясные консервы, печенье, майонезы, соусы и во все продукты быстрого приготовления, которые готовятся по принципу «просто добавь кипятка» (о присутствии сои в продукте сообщается на этикетке или она шифруется под индексом Е 479). Поскольку считается, что добавка соевого белка в небольших количествах (до 20%) не влияет на вкус и технологию конечного продукта, а улучшает его консистенцию, внешний вид и значительно снижает затраты на производство. Между тем, значительно растет число людей с повышенной чувствительностью к сое.

Так что ешьте сою, но выбирайте только высококачественные продукты! И помните, что каким бы ни был полезным продукт, чрезмерное его потребление может привести к нежелательным последствиям. Поэтому не забывайте, что есть нужно регулярно, умеренно и разнообразно, и «не налегать» на сою.