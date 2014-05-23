Ребенок на природе: правила безопасности

Наконец-то лето развяжет нам руки и ноги, мы похватаем детей и помчимся с ними в лес, на озеро, на дачу и просто в дендропарк. И там нас будут ждать не только солнце, воздух и вода, но и дружелюбные комары и скромные мошки, любознательные клещи и обидчивые змеи, волчьи ягодки и волшебные грибы. Давайте на пороге сезона открытий вспомним о правилах безопасности и объясним их детям.

Дети и взрослые на природе: в чем разница?

Представьте себе компанию взрослых с детьми на выезде. Взрослые: неторопливо расслабляются, разводят костер, млеют на солнышке, облизываются над маринованным мясом и всеми фибрами источают негу и дзен. Дети от мала до велика: возбужденно исследуют пространство, тычут палками в огонь, подбирают шишки, ветки, камни, гусениц, жучков, червячков, лезут в воду, собирают цветочки и ягодки, просят кушать, пить, петь, писать и в восторженной потерянности скачут, куда глаза глядят.

Очень разные ритмы включаются на природе у нас и у деток. Взрослому человеку нужно намотать на ус, что ребенок на выезде будет, в отличие от медитативного взрослого, настолько воодушевлен распахнувшимся миром органики, открытых пространств и приключений, что может потерять контроль. И контролировать его с особым вниманием придется нам, взрослым. И лучше не просто контролировать во имя безопасности, но и терпеливо рассказывать о том, как нужно себя вести, что можно трогать, а что нет, куда можно ходить, а куда – только с мамой или папой.

Чтобы не потеряться

Прежде всего, стоит объяснить малышу, что на природе он должен очень внимательно следить, чтобы взрослые всегда были у него в зоне видимости или слышимости. Потеряться в городе – страшно, но там есть другие люди, они спросят: «Мальчик или девочка, где твоя мама?» - и помогут найтись. А вот потеряться в лесу – страшно вдвойне, людей там мало, медведь или волк про маму не спросят, а комары да мухи не постесняются обидеть. Напомните малышу сказки про Машу, которая заблудилась и ночевала у Бабы Яги, про Мальчика-с-Пальчика, которого отец завел в лес и там оставил. Перечислите с ребенком опасности, которые его могут подстерегать: болото, колючие кусты, звери, насекомые, - чтобы малыш проникся серьезностью положения, но не впал в отчаянье. И есть ряд простых нехитрых правил, которые помогут не оторваться от компании, некоторые из них прописаны даже на сайте МЧС:

* Одевайте детей в одежду ярких цветов: красный платок, оранжевая куртка, бирюзовые штаны.

* Следите, чтобы дети не пропадали из поля зрения, накажите им не отходить от вас больше чем на 10-15 метров, если вы в лесу (при таком расстоянии можно также быстро прийти на помощь, если вдруг что-то случится).

* Чаще окликайте ребенка и обязательно дежурным образом проводите перекличку, если с вами несколько детей: Вася! Аня! Маша! Петя! Гюльчатай! Где Гюльчатай? – дети должны понять и запомнить, что на природе вся компания должна быть в связке.

* Не отпускайте детей одних даже на мини-вылазки, напомните, как это бывает в тех же сказках: деревце за деревце, кустик за кустик, - и отбилась Машенька далеко от подруг, стала кричать, аукаться – да никто не слышит.

* Научите малыша, что если он испугался или потерял из виду взрослых – сразу же звать и кричать.

Чтобы не пораниться

Дети во всем подражают взрослым, это мощный инструмент обучения. Вот и на отдыхе они будут вслед за папой пытаться пафосно добывать дрова или вслед за мамой поправлять палкой угли в костре. Объясните им, что есть ответственные дела, которые лучше делать вместе с умелым человеком, который расскажет и научит. Конечно, можно с бравадой ломать сухостойные деревья, как папа, и только после хорошего удара по голове отломившейся макушкой понять, что не все так просто, как кажется. Но лучше до этого не доводить.

Покажите ребенку, как можно ломать длинные палки на дрова, как аккуратно подкладывать их в костер, как осторожно строгать остроконечную палочку, чтобы поджаривать на ней хлеб, как потом аккуратно заливать костер, пока он не перестанет дымить. А вот к котлам с кипящей жидкостью детей лучше не подпускать. Постепенно ребенок учится бережно и умело проделывать все походные дела и чувствует себя компетентным и умелым.

Научите ребенка правильно передвигаться по лесу: плавно, аккуратно переставляя ступни, - потому что под ногами могут оказаться ямки, не шаркая и не вприскочку, - потому что можно зацепиться за торчащий корень. Если ребенок полез даже на невысокую гряду камней или развилку дерева – лучше быть рядом и страховать.

Чтобы не быть покусанным

Самый страшный зверь в уральских лесах – энцефалитный клещ. В период особенной активности клещей в начале лета (да и потом тоже) избегайте густых кустов и высокой травы. Клещи обладают хорошим чутьем на приближение живого и теплого тела и моментально «бросаются» на человека или животное. Обработайте одежду репеллентами против клещей. Заправьте ребенку штанишки в носочки, даже если на ногах у него будут резиновые сапожки, футболку или рубашку заправьте в штанишки, - так у клеща будет меньше шансов добраться до тела. Время от времени осматривайте одежду ребенка и открытые участки кожи, не ползет ли кто? Покажите ребенку, как выглядит клещ, чтобы он мог сразу сбросить его и уйти из опасного места. После прогулки или перед посадкой в транспорт тщательно потрясите одежду, попрыгайте с ребенком, а потом как следует осмотрите его, особенно нежные участки кожи: за ушком, в паху, под коленями и на сгибах рук, в подмышках, на шее, на волосистой части головы.

Мы не будем здесь описывать развлекательную процедуру по извлечению клеща, если он все-таки дополз до мягкого места и впился, повторим только главный совет: не паникуйте! – и дадим ссылку на инструкции по правильному извлечению и последующим действиям.

Кроме клещей на природе немало кусачей и угрожающей живности. Расскажите ребенку, что не нужно ловить животных: укус мыши или сурка (на Южном Урале) может занести в ранку инфекцию. Укус змеи и того страшнее. В наших краях наиболее распространены гадюки, обычно они уползают при приближении человека, кусают чаще всего руку, собирающую ягоды. Если змея не успела уползти, она занимает оборонительную позицию, шипит, а если ей угрожать палкой, то может броситься и укусить. С застигнутой врасплох змеей точно не стоит пытаться познакомиться поближе. Если змея все-таки успела укусить, то место укуса почти сразу болит, краснеет, распухает и нагревается. Если у вас есть возможность попасть к врачу в ближайшие часы – то не нужно бросаться в крайности с отсасыванием яда и прижиганием места укуса, практика показывает, что больший вред наносят панические действия укушенных. Нужно доставить укушенного к врачу, обездвижить его и особенно укушенную поверхность, давать много простого питья небольшими порциями, можно выпить противоаллергическое средство. В любом деревенском фельдшерском пункте, в любой городской больнице и поликлинике, у городской и сельской «Скорой помощи» для укушенных гадюкой должна быть специальная сыворотка «Антигадюка». Ее компоненты нейтрализуют яд змеи.

Чтобы ребенка не покусали оводы, не отпускайте его одного к ручью, проверяйте место вашей дислокации на предмет присутствия злостных насекомых. Чтобы не покусали осы и пчелы, научите его замечать этих насекомых и очень осторожно ходить рядом с ними. Ребенок ни в коем случае не должен с интересом расковыривать их гнезда и норки, куда они заползают. Если ребенка ужалила пчела или оса, нужно вынуть жало, протереть место укуса спиртом или водкой и приложить салфетку, смоченную холодной водой. Если у ребенка множественные укусы или очень сильное покраснение и отек, отвезите малыша в ближайший медпункт.

Спасаться от комаров и мошки можно только правильной плотной одеждой и репеллентами. Ну, и конечно, на тенистом и сыром берегу реки у вас больше шансов насладиться назойливым зудом, чем на сухой солнечной поляне. Чтобы малыша не обидели муравьи, нужно просто не обижать их первым и не залезать на милые аккуратные кучи веточек, которые могут оказаться муравейниками.

Чтобы не отравиться

У вас с ребенком должен быть очень простой договор: на природе ничего не брать в рот (и в руки) без спроса! Все эти милые ягодки, красные и черные, на кустах и травинках, - должны быть сперва показаны маме с папой. И уж, конечно, то же касается грибов. Честно говоря, многие незнакомые растения, травы, грибы и насекомых лучше просто не брать в руки, от греха подальше. Например, неповоротливые милые мохнатые гусеницы в основном ядовиты, их волосинки жалят хуже крапивы, большие сороконожки ярко-красного или желто-оранжевого цвета могут нанести ощутимый ожог. По берегам рек и на задворках дач встречается трава, которая у многих детей вызывает кожную аллергическую реакцию, как будто их кусала армия мошек.

Чтобы не нахлебаться воды

Следите за юрким малышом на берегу водоема, договоритесь с ним, что один он не пойдет ни купаться, ни пускать кораблики. И не надейтесь, что если ребенок начнет тонуть, то он поднимет ор и плеск, и вы обязательно это услышите. Печальная правда заключается в том, что тонущий человек, тем более ребенок, в большинстве случаев не производит шума и не в состоянии позвать на помощь. Он не может дать понять окружающим, что он тонет, в силу физиологических причин: нужно успевать вдыхать и грести ногами, ему не до криков. Он часто находится в состоянии паники и не может совершать осмысленные действия. Находящиеся рядом в воде или на берегу люди могут даже не понять, что происходит: тонущий обычно тихо булькает, с отсутствующим, «задумчивым» взглядом, его голова появляется на поверхности все реже. Всё происходит буднично и незаметно. Поэтому следите за чадом, окликайте его, напоминайте о запрете лезть в воду в одиночку. И помните еще, что детям не свойственно молчание, особенно в воде, и если вы отпустили отпрысков брызгаться в реке или в море и не слышите их отчаянного визга, - это повод поднять голову и убедиться, что все в порядке.

Чтобы не перегреться

Надевайте на малыша светлый головной убор, в жаркие солнечные дни – легкую одежду, укрывающую тело от солнечных лучей, используйте солнцезащитный крем, обустройте место для игр в тени. На всякий случай помните первые признаки солнечного удара: покраснение лица и сильная головная боль, затем может начаться головокружение, потемнение в глазах, тошнота и даже рвота. Получить тепловой удар ребенку еще легче, чем солнечный, перегреться малыш может даже в тени: начинается общая слабость, сонливость, головокружение, головная боль, позже краснеет лицо, поднимается температура, может начаться рвота, понос, обморочное состояние. В таком состоянии малыша нужно увести в тень и охладить, усадить в ванну с прохладной водой, поставить под прохладный душ, обтереть тело влажным полотенцем. Рекомендуется после такого приступа отвезти ребенка в больницу или вызвать «Скорую помощь».

Собираем походную аптечку

У каждой семьи со временем накапливаются свои «любимые» лекарства и средства первой помощи, но есть список средств, которые точно должны быть в вашей маленькой аптечке для дальних прогулок и путешествий:

пластырь

бинт

вата или ватные диски

обеззараживающее средство (кому перекись водорода, кому «Малавит-гель»)

йод или зеленка

активированный уголь

противовоспалительные и жаропонижающие средства

средство против ожогов («Пантенол» или бальзам «Спасатель»)

крем после укусов насекомых

противоаллергическое средство

лекарства от специфических болезней специально для вас

влажные салфетки с бактерицидным составом.

И после всех наших предостережений пожелаем вашей семье все лето отдыхать на природе без сучка, без задоринки!

Вам также может быть интересно:

Чем занять ребенка на отдыхе? Часть II. Играем с песком, камнями, ветками и всякой утварью

Ребенок на даче: инструкция по выживанию

Ребенок на природе: плетем венки, наблюдаем за пауками!