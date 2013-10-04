Где тонко, там и рвется: как уберечь ребенка от появления анальных трещин

Трещины прямой кишки – это заболевание, с которым хотя бы раз в жизни встречается каждый третий человек. Чаще всего трещины прямой кишки бывают у детей в возрасте до 10 лет, у беременных и у женщин, которые недавно стали мамами.

Но у этого неприятного заболевания есть одна положительная черта – при устранении вызвавших его причин, а чаще всего трещины прямой кишки являются прямым следствием запоров, дефект слизистой зарастает и все неприятные проявления болезни проходят. Причем достаточно быстро и без дальнейших последствий.

Как себя проявляет трещина прямой кишки и почему она возникает?

Детские хирурги утверждают, что единственная причина появления трещин прямой кишки у детей – это запоры, возникающие при недостатке клетчатки в пище, которую обычно употребляет ребенок. При задержке стула происходит повышение давления в прямой кишке. Также при запорах и скоплении твердых каловых масс могут появиться микротравмы тонкой слизистой оболочки, выстилающей кишечник изнутри. В результате слизистая не выдерживает, и на её поверхности появляется трещина длиной от несколько миллиметров до 1-2 сантиметров.

Причем при появлении трещины прямой кишки, как отмечают врачи, возникает замкнутый круг, когда боль, которая практически всегда сопровождает анальную трещину, приводит к ещё большей задержке стула у ребенка. Поэтому задержка стула здесь может стать как причиной, так и одним из первых симптомов анальной трещины. Кроме задержки стула и болезненности в области прямой кишки, появление анальной трещины у ребенка можно заподозрить по появлению капель или даже небольшой лужицы крови в горшке после акта дефекации.

Детские врачи просят обратить особое внимание на эти признаки, особенно в том случае, если родители замечают, что ребенок «терпит» и он стал реже ходить в туалет «по большому». Дети очень часто стесняются говорить о своих ощущениях, а появление крови в стуле может напугать их настолько, что они могут просто не сказать об этом.

В литературе также встречается мнение, что трещины прямой кишки могут быть вызваны гельминтами, обитающими в кишечнике ребенка. В первую очередь, острицами, когда ребенок расчесывает кожу около отверстия прямой кишки и может повредить слизистую. Хирурги 9-й больницы считают, что в данном случае у ребенка, больного гельминтозом, может появиться только эрозия (поверхностное повреждение слизистой), которая не имеет ничего общего с «классическими» трещинами прямой кишки.

Острые и хронические трещины прямой кишки

Острые анальные трещины, которые чаще всего бывают у детей – только что появившиеся, имеют гладкие красные края, которые со временем зарастают.

Если трещина существует длительное время, то она называется хронической, края её уплотнены и на них видны следы рубцевания. На краю таких трещин могут появиться бугорки соединительной ткани, которые могут стать причиной образования полипов прямой кишки в будущем. Стоит отметить, что глубокие трещины прямой кишки у детей встречаются достаточно редко, а хронические и вовсе единичны.

И все же эта проблема стоит внимания, так как при отсутствии лечения болезнь может повлечь за собой непоправимые последствия. И не только в плане физического здоровья, но и закрепить в сознании ребенка психологические комплексы.

Диагностика

У детей для того, чтобы увидеть трещину прямой кишки, зачастую бывает достаточно осмотреть область заднего прохода. Но проводить осмотр все-таки должен врач, так как любое неосторожное движение или прикосновение может причинить боль. Все инвазивные вмешательства, в том числе и пальцевое исследование прямой кишки также по причине возможной болезненности лучше проводить после её полного заживления.

Лечение трещин прямой кишки

Детские хирурги утверждают, что главным средством лечения трещин прямой кишки у детей является нормализация стула. Причем здесь нужны кардинальные меры для того, что наприятное заболевание не появилось вновь. Для этого в меню ребенка нужно вводить сухофрукты (чернослив и курагу), достаточное количество овощей (особенно свеклы) и каш. Кроме того, необходимо следить, чтобы ребенок в течение дня выпивал не менее литра воды, причем по возможности исключить из этого объема сладкие напитки, в том числе газировку. А также исключить все продукты, вызывающие задержку стула – например, это любимый многими шоколад.

Лечение при трещинах прямой кишки направлено на снятие боли, а также на заживление самой трещины. Если это острые и неосложненные хронические трещины, то лечение проводится на дому под наблюдением детского хирурга.

При сильных болях значительное облегчение могут принести теплые сидячие ванны. Во время этой процедуры ребенка можно усадить в ванночку или неглубокий таз. Сидячие ванные можно повторять 2-3 раза в день в течение 15-20 минут. После ванны нужно осторожно промокнуть область заднего прохода мягким полотенцем. А после посещения туалета область заднего прохода лучше подмывать прохладной проточной водой. То есть во время лечения трещины подмывание можно использовать вместо туалетной бумаги.

Набор медикаментов при лечении трещин прямой кишки невелик - это мази и свечи. Врачи Девятой детской больницы Екатеринбурга в качестве медикаментозного «подспорья» при лечении анальных трещин у детей советуют использовать свечи с метилурацилом и считают, что на фоне изменений диеты и регулярного стула у ребенка для заживления их бывает достаточно. Свечи обычно применяют трижды в день, а также после каждой дефекации. Уменьшение всех неприятных симптомов при адекватной терапии нужно ожидать в течение недели, а полное заживление трещины – в течение 3-4-х недель.

И ещё один полезный совет от хирургов: ребенка, который страдает запорами, а особенно если у него хотя бы однократно была трещина прямой кишки, нужно обязательно показать врачу-гастроэнтерологу и вместе с ним сделать все для того, чтобы неприятность, о которой мы сейчас говорили, больше никогда не повторилась.