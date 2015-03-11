Мама, закрой окно! Или как спасти ребенка, который выпал из окна

Статистика детских травм за последние 5-6 лет все больше пугает детских врачей – среди ДТП, ожогов и других трагедий, которые могут произойти с маленьким человеком, все более прочное место занимают травмы, которые получают дети при падении из окон.

Чтобы не быть голословными, мы подняли статистику, которая ведется в ДГКБ № 9 с начала работы больницы – если, например, в 2000 году скорая сюда доставила всего троих детей, которые выпали из окон, то в 2012-м - 42. За семь месяцев 2013 года их стало уже 30 – то есть печальный «рекорд» 2012 года в этом году, скорее всего, будет побит. А если учесть, что, к огромному сожалению, в больницу попадает только половина детей, получивших травмы при падении из окон, так как очень многие погибают сразу же или в первые минуты от шока и кровопотери, то, получается, что общее число пострадавших за 10 лет выросло более чем в 10 раз.

Сегодня мы говорим с докторами 9-ки (ДГКБ № 9 – сегодня единственная больница в Екатеринбурге и Свердловской области, которая принимает детей с тяжелыми травмами) о причинах, по которым дети сегодня стали так часто падать из окон, о том, как помочь ребенку в первые минуты после травмы, а также - что его самого и его родителей затем ожидает в больнице, и каким трудным может оказаться путь домой – к нормальной обычной жизни, которой теперь, скорее всего, не будет уже никогда.

Свидетели рассказывают, что сначала из окна выпала москитная сетка, а вслед за ней - маленький мальчик...

Борьба за его жизнь идет уже вторую неделю.

Последствия травмы при падении ребенка из окна можно сопоставить с последствиями детского церебрального паралича, - так считают нейротравматологи ДГКБ № 9.

«И нам особенно обидно, что тяжелыми инвалидами, за жизнь которых мы боремся недели и месяцы, после падения из окон становятся совершенно до этого здоровые дети, перед которыми были открыты все пути в жизни» - с заведующим нейротравматологическим отделением ДГКБ № 9 Араиком Арменаковичем Петросяном солидарна и его коллега Татьяна Петровна Корниенко, заведующая отделением реанимации. «Мы все знаем, что компенсаторные возможности у ребенка значительно больше, чем у взрослого, и поэтому мы надеемся до последнего на улучшение», - говорит Татьяна Петровна, - «но, к сожалению, очень многое определяет тяжесть полученной травмы, перед которой мы оказываемся бессильны».

Почему же дети в последнее время стали падать из окон все чаще? В каком возрасте это несчастье может произойти с ребенком?

– Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребенок начинает ходить) и до 5-6 лет. Почему вообще это происходит? За последние годы количество пластиковых окон в наших домах увеличилось в разы, - говорит замглавного врача ДГКБ № 9 Игорь Петрович Огарков, – с одной стороны – это хорошо, новые окна - удобство и чистота, но, с другой стороны, родители должны понимать ту опасность, которая кроется в новом окне. Когда мы сами были детьми, в наших домах стояли старые деревянные рамы, открыть которые было достаточно сложно даже взрослому человеку. Теперь пластиковое окно открывается очень легко, а, если оно снабжено ещё и москитной сеткой, то в таком случае оно становится ещё более опасным для ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на неё и происходит непоправимое. Больше половины наших пациентов, выпавших из окон, выпали из них вместе с москитными сетками. Поэтому мой совет здесь только один – если у Вас дома есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно быть закрыто за замок или открыто только на вертикальное проветривание и, опять же, фиксировано на ключ. Никакое «укрепление» москитной сетки не убережет ребенка от падения. Ещё многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений.

Высота, с которой дети падают из окон, по статистике 9-й больницы, поднимается до 10-11 этажа. Как говорят врачи, тяжесть травмы зависит и от высоты и от того, куда упал ребенок – на траву, кусты, на асфальт или на камни. Однозначно только одно – даже если ребенок выжил после падения, если скорая приехала очень быстро и в больнице врачи сделали все возможное – ребенок после падения из окна уже никогда не будет таким, каким он был раньше.

Вы стали очевидцем трагедии и увидели, что ребенок выпал из окна

Первое, что Вам необходимо сделать – немедленно вызвать скорую, причем нужно быстро и четко описать то, что произошло с ребенком – потому что на такой вызов (по поводу выпадения из окна) будет незамедлительно направлена реанимационная бригада. Единственное исключение – это тот случай, если рядом с местом падения в данный момент будет находиться линейная бригада скорой, то вызов передадут ей, и сразу же на подкрепление направят реанимацию.

Что нужно и можно делать с ребенком, упавшим с высоты до приезда скорой?

Как мне объяснили детские реаниматологи скорой помощи, главный принцип здесь – не навредить ребенку. Выпавшего из окна (или упавшего с любой другой высоты ребенка) нужно накрыть теплым одеялом и, по возможности, не трогать. Безусловно, родителям и очевидцам трагического события будет очень сложно взять себя в руки и не броситься поднимать пострадавшего, но, к сожалению, именно эти действия могут нанести ещё больший вред – так как у ребенка может быть перелом позвоночника, и неправильная транспортировка приведет к ухудшению состояния. Или в момент поворота пострадавшего у него может произойти рефлекторная остановка дыхания или сердцебиения – на этот случай у скорой есть набор медикаментов и оборудования, у сопереживающих на месте и у родителей всего этого, скорее всего, не будет.

Датчики, капельницы, трубки, аппараты, дышащие за детей...

Единственное исключение – это если упавший ребенок находится без сознания, а в полости рта у него есть инородное тело, рвотные массы или кровь – тогда его очень осторожно нужно положить на бок. Именно в связи с тем, что у ребенка может возникнуть рвота, в том числе и с кровью, положение ребенка при падении лицом вниз, когда у него свободно могут отходить рвотные массы с точки зрения реаниматологов даже лучше, чем положение лицом вверх – ведь в этом случае рвотные массы могут быть препятствием для дыхания и привести к его остановке.

Далее приезжает скорая. Кстати, до её прибытия вызывающему очевидцу, особенно если он оставил диспетчеру свой контактный телефон, лучше всего не покидать место происшествия – чтобы при необходимости бригада смогла быстрее найти пострадавшего. Как правило, упавшего с большой высоты ребенка транспортируют в больницу на жестких носилках на аппарате искусственной вентиляции легких. И уже в машине скорой погружают в медикаментозный сон, в котором ребенок при тяжелой травме будет находиться достаточно долго. Зачем это делается? При падении с высоты происходит серьезная травма очень многих органов. Как правило, это переломы костей черепа, в том числе и лицевого, позвоночника, конечностей и ребер, контузия и даже размозжение участков головного мозга, разрывы печени, селезенки, легких, ушибы других внутренних органов, разрывы сосудов, брюшины, диафрагмы.

Аппарат искусственной вентиляции легких.

Медикаментозный сон блокирует то огромное количество болевых импульсов, которые поступают от всех травмированных органов и, в результате, резко повышает шанс ребенка на выживание. Затем, когда ребенку будут сделаны все необходимые операции (а их может быть проведено до десятка – по ушиванию разрывов внутренних органов, сопоставлению сломанных костей, дренирование гематом и т.д.) и стабилизируется его общее состояние, врачи будут постепенно отменять препараты, вызывающие медикаментозный сон. И ребенок начнет постепенно просыпаться – на это иногда уходят недели, причем все это время ребенок находится в реанимации, доступ родителей в которую запрещен из-за необходимости соблюдения стерильности. А условия стерильности для таких детей – это не просто строгие медицинские слова, а необходимость, так как при падении с высоты очень часто происходит травма органов грудной клетки с последующим присоединением пневмонии.

Монитор датчика внутричерепного давления и монитор,

на который выводится частота дыхания и сердцебиения.

Ещё одно, практически обязательное условие для лечения детей с тяжелой черепно-мозговой травмой после падения с высоты – это установка датчика внутричерепного давления. В реанимации 9-й больницы после внедрения этой медицинской технологии удалось в несколько раз уменьшить количество летальных исходов у детей. Датчик в режиме реального времени фиксирует изменения внутричерепного давления у ребенка после травмы мозга и костей черепа. Это необходимо потому, что увеличение внутричерепного давления является следствием нарастающего отека тканей мозга, который неминуем при травме. Отек при его резком увеличении может привести к отключению жизненноважных центров в головном мозге, которые отвечают за дыхание и сердцебиение.

Итак, ребенок просыпается в реанимации. Это может произойти достаточно быстро, может затянуться на несколько дней или недель, или… не произойти совсем. Означать это будет только одно – то, что при травме были задеты важнейшие центры в головном мозге. Такой пациент со временем, возможно, будет даже самостоятельно дышать, но, к сожалению, останется он глубочайшим инвалидом.

После отделения реанимации дети переводятся либо в отделение нейротравматологии, либо в неврологическое отделение. Здесь проходит первый курс реабилитации – массажи, иглоукалывание, лечебная физкультура, занятия с логопедом, физиотерапевтические процедуры, продолжается медикаментозная терапия.

Я спрашиваю врачей - а сколько времени уходит на реабилитацию ребенка после выписки из стационара? И получаю ответ – «иногда и всей жизни может не хватить»…

После травмы черепа многим потребуется пластика, после травмы внутренних органов может возникнуть спаечная болезнь, а затем и кишечная непроходимость. Многих приходится заново учить сидеть, ходить, говорить…

Кстати, в тот момент, когда я уже уходила из реанимационного отделения, здесь готовили место для «новенького» - двухлетнего малыша, выпавшего из окна 5-го этажа в Сысерти, которого уже везла бригада Центра медицины катастроф. Я своими глазами увидела, как рядом с ребенком, несколько дней назад также упавшим из окна, который уже начал просыпаться, правда, очень медленно, о чем с тревогой говорили врачи, был включен второй аппарат ИВЛ, застелена кровать…

Место для поступающего ребенка.

Вспомнив о своих эмоциях в этот момент, когда страх в момент смешался с обидой за совсем неизвестного мне ребенка, дописывая этот текст глубокой ночью, я встала и проверила все ключи на всех окнах в своей квартире. Потому что моему сыну всего четыре года, и он может утром проснуться раньше меня.