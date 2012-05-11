Лямблиоз у детей. Как распознать и чем опасен?

Вопросы паразитарной инфекционной патологии широко освещаются в книгах, руководствах и журналах. Однако, есть инфекции, которые до сегодняшнего дня достаточно неактивно выявляются и плохо диагностируются, к числу таких болезней относят лямблиоз. Кроме того – многие доктора имеют мнение по поводу того, что лечить данное состояние не требуется - иммунитет справится сам, а клинику лямблиоза приписывают многим другим заболеваниям и состояниям. Тогда ребенка начинают долго и, как вы понимаете, безуспешно лечить от соматических болезней, аллергических проблем и дисбактериоза. Что же такое лямблиоз и действительно ли это проблема?

Кто виновен в болезни?

Эта болезнь многие годы не заслуживала особого внимания врачей, хотя сами лямблии были известны еще с середины прошлого века. Их впервые описал русский ученый Д.Ф.Лямблий в 1959 году. Лямблиями называют патогенных простейших, обитающих в просвете тонкой кишки, они одноклеточные и приравнены к одному с амебами классу. Это простейшие патогены. То есть вызывают заболевание под названием лямблиоз.

Много лет ученые и медики считали, что лямблиоз может возникать только у ослабленного или очень маленького ребенка, а у здоровых детей, в подростковом и взрослом возрасте наличие лямблий не считали болезнью, а думали о простом носительстве. Однако позже было доказано, что наличие в организме лямблий приносит вред. Просто взрослые и подростки имеют более сильный иммунитет, который пытается сдержать вредное воздействие ляблий, и организм умеет справляться с нарушениями в работе органов. Потому, носительство в данном периоде времени недопустимо.

Лямблиоз относится к заразным болезням, и так называемый носитель даже за одни сутки может выделять огромное количество цист, которых будет при несоблюдении правил гигиены (которые малыши соблюдать почти не могут) достаточно для заражения целых классов или групп детских садов.

Лямблии – это паразиты человека и некоторых видов животных, в природе свободно они не живут. У каждого биологического вида паразитируют свои виды лямблий, не опасные для других видов, заболеть от домашних животных ребенок не сможет (однако, это не значит, что мерами гигиены в общении с ними надо пренебречь).

Это единственный вид паразитов, обитающий в агрессивной среде тонкой кишки, и для них это оптимальная среда для размножения. Если наступают неблагоприятные условия для жизни, при попадании в нижележащие отделы кишечника, лямблии превращаются в цисты с плотной оболочкой. Что позволяет им пережить неблагоприятные условия и найти новых хозяев. В виде цист во внешней среде они могут храниться годами.

Как и где обычно заражаются лямблиозом

Лямблиоз – это повсеместная инфекция, встречается во всех странах мира и процент заболеваемости ею выше в странах с низким уровнем санитарной культуры. Россия в этом списке не на последних местах, выявляется ежегодно до 30-40 тысяч заболевших, но реальные цифры раз в пять выше. Дети по статистике составляют около четверти заболевших, а в детских садах и школах, по данным инфекционистов, заболеваемость достигает до 60-70%. Болеют обычно дети от двух до шести лет, хотя могут отмечаться случаи болезни даже у грудничков первых месяцев жизни. Считается, что до 20% проявлений острых кишечных инфекций у детей приходятся на долю лямблиоза.

Ребенок может постоянно выделять с фекалиями цисты лямблий, это бывает при ослаблении иммунитета и невозможности сдерживать за счет него размножения паразитов, либо выделение цист происходит периодами, через каждый 10-14 суток. Это обуславливается цикличностью развития и сезонностью заболевания, так как наиболее часто лямблии процветают в теплое время года. Кроме того, они чаще возникают при употреблении молочной и богатой углеводами пищи. Цисты лямблий выделяются с фекалиями и могут храниться в почве или воде многие месяцы. А вот живые (или их называют вегетативными) формы погибают при выходе из тонкой кишки за полчаса-час. Именно поэтому лямблиоз по анализу кала распознать крайне сложно.

Самым неприятным для развития лямблиоза является нечувствительность к почти всем бытовым средствам дезинфекции (и доместосам кстати тоже), даже хлор не убивает цисты лямблий. Они имеют устойчивость к кислоте и щелочи, уничтожить их может только очень низкая ниже -20-25°С, или очень высокая температура – то есть воду надо кипятить не менее 10 минут. Цисты лямблий не выносят солнечных лучей, ультрафиолета и кварца – они в течение получаса гибнут.

Пути заражения лямблиями классические для кишечных инфекций – фекально-оральный путь. А проще говоря – через грязные руки при играх в песочницах, загрязненных фекалиями животных и стоками, возможно заражение через общую посуду и игрушки. Дети, кто грызет ногти, ручки или сосет палец, практически в 100% имеют лямблии. Вторым важным путем заражения является вода. И это не только купание в водоемах и заглатывание воды, но и питье некипяченой воды из-под крана.

Факторы, которые способствуют быстрому росту и размножению паразита считаются углеводное питание, недостаток белка в пище, нарушение выделения желчи и ее слабая концентрированность, высокий уровень пищеварения около стенок кишки, снижение кислотности желудочного сока и нарушение микрофлоры кишки. А вот потребление белков и кислых напитков лямблии не любят.

Чем плохи лямблии?

При лямблиозе так или иначе страдает весь организм, так как лямблии обладают особенными эффектами. Период инкубации обычно недолог, в среднем длится одну-две недели. Лямблия имеет на своей поверхности особый белок, который вызывает токсические и аллергические реакции организма малыша. Они активируют иммунитет на чрезмерно резкий ответ, у ребенка тогда начинают проявляться экзема, дерматиты, приступы астмы. Кроме того, лямблии должны чем-то питаться, а значит, они начнут объедать ребенка и лишать его питательных веществ – лактозы, глюкозы, а также витамины группы В и витамин С. Из-за этого дети худеют и у них нарушается аппетит.

В результате массивного размножения лямблий в кишечнике выделяются токсические вещества, которые отрицательно влияют на рост и размножение полезной микрофлоры – лактобактерии и бифидофлора заменяется на активно разрастающихся условно-патогенных микробов и грибы рода Кандида. Из-за нарушения микробного баланса еще больше нарушается пищеварение и усвоение питательных веществ.

Ранее бытовало мнение, что лямблии обитают в желчных путях, но сегодня доказана несостоятельность этой теории – лямблиям губительно действие желчи. Поэтому, роль лямблий как причин гепатитов (воспаление печени) и развития холангита (воспаление желчных путей) не доказана. Однако, лямблии отрицательно воздействуют на процесс желчеотделения и могут способствовать формированию желчевыводящих путей из-за того, что происходит воспаление в двенадцатиперстной кишке и из-за того, что влияют токсины, образующиеся при размножении паразита.

Кроме того, выявляется и сильное аллергизирующее или рефлекторное действие лямблий. Лямблии за счет раздражающего влияния на особые точки кишечника, начинают изменять состав крови, вызывая эозинофилию, повышается общее количество эозинофилов (от 8 до 10-15) и общим лейкоцитозом. Кроме того, лямблии нарушают работу нервной системы, проявляющиеся в симпатикотонии или ваготонии, или в сердечно-сосудистой системе – поражения сердца (кардиопатия).

В результате длительного пребывания большого количества лямблий в кишечнике наблюдается снижение иммунитета, а также формируется хроническое самоотравление (это называют синдромом хронической эндогенной интоксикации). Это приводит к повреждению многих систем и органов ребенка, которые потом долго и упорно лечат врачи.

У обычного ребенка при очень строгом соблюдении всех гигиенических мер и при сильной иммунной системе инфицирование лямблиями может самостоятельно разрешиться в течение 5-6 недель, но такое будет возможно в основном в подростковом возрасте и не более чем в четверти случаев. У малышей же лямблиоз обычно долго принимают за различные болезни и он может не выявляться длительное время.

На что будут жалобы у детей?

Очень нелегко перечислять весь перечень симптомов, которые может давать лямблиоз, их очень много. Однако, специфических типичных проявлений лямблиоз не дает. Можно выделить две формы лямблиоза – острая и хроническая.

Острые формы обычно возникают у младенцев и маленьких детей, и обычно его принимают за другие болезни. Обычно детей заражают родители или старшие дети с нераспознанной формой. При лямблиозе у детей проявляются коликообразные боли в животе или спазмы. Малыши начинают кричать, поджимают ноги к животу, у них вздувается живот и появляется газообразование, метеоризм. Может невысоко повышаться температура, и на фоне нее появляется жидкий стул с тошнотой, срыгиваниями и сниженным аппетитом. Сначала стул бывает около 10 раз в сутки, водянистый с пеной, затем он становится редким, с дурным запахом и жирным по консистенции. Помимо кишечных проявлений появляются и кожные явления – сыпь с мелкими пятнышками, ярко-розового цвета, на отечном основании. Обычно она локализуется на всем теле и держится до пяти дней, и эти сыпи часто принимают за аллергию на еду или продукты.

Наиболее часто встречаются хронические формы лямблиоза. Проявления его очень разнообразны и могут касаться многих органов и систем. Наибольшему воздействию подвергаются органы пищеварения, особенно страдает всасывание нутриентов, особенно страдает углеводная и жировая составляющая. Углеводы начинают сбраживаться в кишечнике и формируется усиленное газообразование, метеоризм, периодами возникают приступы диареи или запоров. При осмотре может быть обложен язык, отмечаются боли в животе схваткообразные, могут локализоваться в правой части живота, либо становятся разлитыми, дети жалуются на тошноту, иногда бывают приступы рвоты, нарушается аппетит – либо он резко усиливается, либо снижается вплоть до анорексии, может формироваться избирательность в еде.

Из-за нарушения работы кишечника происходит нарушение выделения желчи и выработки сока поджелудочной железы, это будет ухудшать процесс пищеварения. Из-за нарушения пищеварения происходит отставание в росто-весовых характеристиках, формируется общее нарушение самочувствия и гипотрофия.

Типичными могут быть кожные проявления - они напоминают острый лямблиоз, однако, могут возникать еще и другие виды аллергических реакций – крапивница, нейродермит или строфулюс. Обычно у малышей бледная кожа, особенно на лице, но гемоглобин при этом нормальный, при выраженной интоксикации или формировании запоров кожа может иметь желто-серый цвет. При длительном лямблиозе обычно проявляются симптомы «грязной шеи» или «запачканных колен и локтей», кожа в этих областях темнеет и имеет коричневатый оттенок в области шеи, коленных и локтевых сгибов.

Часто проявляется симптом фолликулярного кератоза – кожа становится похожей на гусиную, причем на фоне выраженной сухости у основания. В области выводных протоков сальных или потовых желез образуются пробки, в основном такое расположено на руках и ногах, на боковых поверхностях живота. Происходит истончение волос, нарушения их роста, они ломкие изменяют окраску. Может поражаться кайма губ – хейлит, они шелушатся, трескаются, в углах рта образуются заеды.

При лямблиозе нарушается работа сердца – могут формироваться экстрасистолы и аритмия, формируется гипотония или гипертония, могут быть обмороки, чрезмерная потливость. Поражается и нервная система – появляются признаки общей слабости, чрезмерно быстрая утомляемость. Дети могут быть раздражительны, у них нарушается сон, могут формироваться кошмарные сновидения, головные боли, укачивания и головокружение. При лямблиозе могут проявляться неврозы навязчивых движений – дети могут мигать, подергиваться мышцами лица или плечами, гримасничать. Лямблиоз может давать повышение температуры до 37-37.5 градусов С. Могут быть скрип зубами, энурез и изменение размеров печени.

Как проводят диагностику?

Установить диагноз лямблиоза непросто – если обнаружены цисты лямблий или их вегетативные формы, тогда диагноз ясен. Но они только в 40% обнаруживаются даже при наличии лямблиоза, а вегетативные формы лямблий можно обнаружить только при особых способах сдачи анализа – кал сдают сразу после дефекации, теплым, тогда их можно обнаружить. У детей раннего возраста сдать такой анализ практически нереально, так как в туалет нужно ходить строго по расписанию. А сдавать кал после клизм или слабительных нельзя.

Цисты можно обнаружить и при обычном исследовании кала, но чтобы точно узнать – есть они или нет - надо трижды с интервалом в три-четыре дня сдавать кал. Можно также сдать кровь на антитела к лямблиям, в крови этим методом определяют наличие свежего или недавно перенесенного лямблиоза, он эффективен только при параллельном исследовании кала. Более взрослым детям может быть проведено дуоденальное зондирование с забором проб на анализ.

Конечно, лямблиоз неприятен и может доставлять ребенку неприятности, но его можно достаточно просто и эффективно лечить. Если вы подозреваете возможность заражения вашего ребенка лямблиозом, немедленно обратитесь к врачу!

