Гипоплазия эмали зубов у детей

«Где тонко, там и рвется» – эту поговорку слышали довольно многие и используют ее в своей повседневной речи. В медицинской практике, в частности, стоматологии, эта поговорка также довольно часто используется, особенно в отношении гипоплазии эмали зубов.

Самое главное осложнение гипоплазии эмали заключается в том, что на смену гипоплазии довольно быстро приходит кариес зубов. Именно с этим фактом связан такой огромный всплеск кариеса среди детей раннего возраста.

Некоторые родители утверждают, что зубик у крохи уже прорезался с кариесом, что в корне неправильно. Просто все предрасполагающие факторы сформировались очень рано, и заболевание не заставило себе ждать.

Гипоплазия, что это?

Если про кариес знают практически все родители, и этому посвящено множество работ, то гипоплазия не удостоилась такого внимания. Но гипоплазия является самой главной и распространенной причиной развития раннего кариеса и возникновения других неблагоприятных последствий.

Гипоплазия – это заболевание зубов ребенка не кариозного происхождения. В переводе с латинского – гипоплазия – означает неполноценная или недоразвитая. Этот термин используется во многих отраслях медицины, в стоматологии такой термин используется в отношении эмали зубов малыша.

Симптомы гипоплазии эмали заметить не специалисту довольно сложно, но родители должны обратить внимание на тревожные симптомы – появление на зубах малыша различных белесых или голубоватых пятен, бороздок, участков с тонким или же недоразвитым слоем эмали, с виду это напоминает волнистую эмаль.

В некоторых случаях эмаль до такой степени неполноценная, что через нее заметен дентин – подлежащая ткань зуба. Пятна и различные углубления могут быть отмечены изменением цвета от желтого до светло-коричневого оттенка. В редких случаях эмаль может вовсе отсутствовать – аплазия эмали. Главный признак гипоплазии – прорезывание зуба с вышеописанными проявлениями, так как это заболевание формируется еще до прорезывания зубов.

Причины гипоплазии

По статистике, в СССР количество зарегистрированных случаев гипоплазии составляло около 3–4%, на данный момент эта цифра во много раз больше – более 40%. В некоторых регионах эта цифра более 50%. Следовательно, из года в год количество малышей с гипоплазией эмали неуклонно растет.

Практически в 96% случаев причина гипоплазии – патология беременности. Дело в том, что закладка молочных зубов ребенка происходит во время беременности, в первом триместре – молочные зубки, во втором триместре – постоянные. В этот же период происходит и минерализация молочных зубов ребенка – насыщение минеральными компонентами. Если в период вынашивания плода были какие-либо провоцирующие факторы, то у ребенка практически с 98% вероятностью возникает гипоплазия эмали.

Для возникновения гипоплазии эмали существенное значение имеет ряд факторов:

• Токсикозы беременности, как ранние, так и поздние, а также различные инфекционные заболевания матери. Доказана связь между различными заболеваниями матери в период вынашивания плода и патологией минерализации зубов у ребенка. Также значение имеет и несбалансированный рацион питания женщины во время беременности, особенно по вегетарианскому типу.

• Недоношенность ребенка, наличие родовых травм, гемолитической болезни и резус-конфликт также оказываются этиологическими факторами в возникновении заболевания.

• Гипоплазия зубов затрагивает не только молочные зубы ребенка, но и постоянные, минерализация которых начинается после рождения крохи. В этом случае имеет огромное значение питание ребенка, а также болезни первых лет жизни.

Провоцирующим фактором является кормление ребенка низкоадаптированными смесями. Любое искусственное вскармливание неполноценно для ребенка в сравнении с естественным вскармливанием, ведь именно в женском молоке содержится необходимое количество минералов и витаминов, которые находятся в необходимой пропорции и легко усваиваются.

• Гипоплазия эмали у ребенка может быть не только самостоятельным заболеванием, но и быть симптомом соматических заболеваний, например желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы или почек. Именно по этим причинам при диагностировании гипоплазии постоянных зубов необходимо пройти обследование у соответствующих специалистов.

Симптомы заболевания

Основное внешнее проявление гипоплазии – изменение эмали зуба различной формы. Существует обширная классификация заболевания, в основу которой положены симптомы клинической картины. Симптомы заболевания будут зависеть не только от формы заболевания, но и от степени выраженности: изменения цвета эмали, уменьшение толщины ее слоя или же вообще полным ее отсутствием.

Основные клинические симптомы заболевания – это изменение цвета эмали, появление меловидных пятен различной формы. Пятна располагаются согласно строгим правилам – обычно поражается одноименная группа зубов, которые минерализовались одновременно. Пятна расположены на видимой поверхности зубов, малыши могут жаловаться на неприятные, порой болевые ощущения при приеме горячей или холодной пищи.

Внешне симптомы гипоплазии схожи с симптомами кариеса на ранних стадиях, но есть и существенные отличия, которые может увидеть доктор. Со временем пятна не изменяют свою конфигурацию, зубки малыша уже прорезаются с таким поражением, что нельзя сказать про кариес.

Сам зубик ребенка изменяется. Если его высушить, то станут заметны бороздки и углубления, которые расположены на различном уровне. Изначально участки поражения не изменяются в цвете, но постепенно они становятся более темными.

Формы заболевания

Существует множество форм гипоплазии, но наиболее часто встречаются четыре.

* При диагностировании на зубах ребенка пятен белого оттенка, можно говорить о пятнистой форме гипоплазии. При этом поверхность пятен гладкая и блестящая, симметричная. Пятная расположены на одноименной группе зубов, чаще всего это передние и боковые резцы. Эта форма заболевания наиболее распространена и регистрируется в 46,8% случаев.

* При эрозивной форме заболевания на различных участках зуба малыша заметна истонченная эмаль. Дефекты могут иметь различную форму, чаще всего округлую. Именно эрозивная форма заболевания чаще всего осложняется кариесом и диагностируется в 28% случаев.

* Бороздчатая форма гипоплазии характеризуется образованием бороздок на поверхности зубов. Дефекты расположены строго параллельно коронке зуба, и представляют собой углубления в эмали, различной ширины и глубины. На дне таких бороздок эмаль сильно истончена либо вовсе отсутствует.

* Выделяют и смешанную форму гипоплазии, которая представлена тандемом пятен, бороздок и эрозий на зубах ребенка. Даже на одном зубе малыша можно заметить различные формы гипоплазии, т.е. сочетание пятен, бороздок и эрозий. На сегодняшний день число случаев такой формы неуклонно растет, и согласно статистическим данным регистрируется в 20% случаев.

Лечение и профилактика

В данном случае лечение не может быть отдельно от профилактики, которая также является полноценным лечением гипоплазии. Позаботиться о зубах малыша необходимо еще до его рождения. Самым верным вариантом профилактики возникновения заболевания у малыша является постоянное наблюдение женщины во время беременности. Даже при отсутствии жалоб будущая мамочка должна посещать врача-стоматолога каждые 3–4 месяца. Стоит помнить, что не на всех сроках беременности может проходить лечение беременной женщины, но на всех сроках могут проводиться профилактические мероприятия. График посещения стоматолог устанавливает самостоятельно, учитывая состояние полости рта, степень прогрессирования различных заболеваний у беременной женщины.

После рождения малыш, в идеале, должен получать грудное вскармливание минимум до года! В последующем необходимо обращать особое внимание на рацион питания ребенка, который должен быть сбалансирован. По мере роста карапуза, родители должны принимать все меры для профилактики травматизма полости рта. Дело в том, что при травме молочных зубов, так же как и при запущенной форме кариеса, могут повреждаться зачатки постоянных зубов, в лучшем случае сформируется гипоплазия эмали, в худшем - произойдет полная гибель зачатка постоянного зуба.

Лечение гипоплазии может проводиться различными способами. Восстановить форму зуба можно только при помощи пломбировочных материалов или протезирования, но главная цель лечения – это устранение факторов, которые способствуют развитию кариеса, и восстановить нормальной формы зуба. Для этого необходимо ограничить контакт поврежденной поверхности зуба с агрессивными факторами.

При пятнистой форме гипоплазии чаще всего используется протезирование, так как участки поражения с течением времени могут сильно портить эстетический вид зубов малыша. При бороздчатой форме гипоплазии с успехом используется как протезирование, так и пломбирование дефектов. В молочном прикусе чаще всего используется протезирование, так как малыш не может просидеть спокойно всю кропотливую процедуру пломбирования.

В любом случае, метод лечения выбирать будет исключительно доктор, исходя из совокупности многих параметров.

