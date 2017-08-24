Биохимический анализ крови и ревмопробы: нормы и расшифровка показателей
Биохимия - о чем расскажет анализ? Почему его назначают? Когда с ребёнком обращаться к врачу?
Незрелый детский организм уязвим и подвержен недугам, которые приводят к нарушению слаженной работы органов. Основываясь на самочувствии ребёнка, врач назначает определённые исследования, чтобы вовремя поставить правильный диагноз и назначить лечение.
Мы поговорим о биохимическом анализе крови и ревмопробах, дающих много информации, несмотря на простоту и доступность.
Как готовиться и сдавать анализы
Кровь набирается из вены утром натощак через 8-12 часов после последнего приёма пищи. В экстренных случаях и у грудничков — без предварительной подготовки.
Малышу за семь дней до сдачи анализа не вводите прикорм, а накануне кормите как обычно. За день до исследования у ребёнка постарше исключите употребление жирной пищи и физические перегрузки.
Нормы — неизменные показатели?
Да. Однако цифры и единицы измерений в разных лабораториях могу отличаться между собой, что зависит от используемого оборудования, реактивов и методик.
Биохимический анализ крови — помощник в оценке работы организма
Позволяет судить о состоянии многих органов (печени, почек, сердца, поджелудочной железы), обмене белков и некоторых важных веществ.
Нормы
|
Показатель и единицы измерения
|
Возраст
|
1 месяц
|
До 1 года
|
От 1 года до 14-15 лет
|
Белок общий, г/л
|
49-69
|
57-73
|
62-82
|
Альбумин, г/л
|
34-44
|
36-49
|
37-55
|
Билирубин общий, ммоль/л
|
17-68
|
3,4-20,7
|
Билирубин прямой/связанный
|
4,3-12,8
|
0,83-3,4
|
Билирубин непрямой/несвязанный
|
12,8-55,2
|
2,56-17,3
|
АЛТ, Ед/л
|
50-55
|
До 40
|
АСТ, Ед/л
|
73 с постепенным уменьшением до 60
|
38-40
|
Щелочная фосфотаза, Ед/л
|
130-700
|
100 -600
|
ЛДГ, Ед/л
|
150-785
|
От 1 до 6 месяцев – 160-437, от 7 месяцев до года – 145-365
|
100-290
|
Холестерин, ммоль/л
|
1,6-3,0
|
1,8-4,9
|
3,7-6,5
|
Триглицериды/ммоль/л
|
0,2-0,86
|
0,39-0,93
|
0,4-1,86
|
В-липопротеиды, г/л
|
1,5-3,5
|
1,4-4,5
|
3,55-5,5
|
Глюкоза, ммоль/л
|
1,7-4,7
|
3,3-6,1
|
Мочевая кислота, ммоль/л
|
0,14-0,29
|
0,14-0,21
|
0,17-0,41
|
Креатинин, ммоль/л
|
35-110
|
Мочевина, ммоль/л
|
2,5-4,5
|
3,3-5,8
|
4,3-7,3
|
Амилаза, ЕД/л
|
до 120
Расшифровка
|
Показатель
|
Значение
|
Повышено
|
Понижено
|
Белки
|
Отражают обмен веществ, участвуют в переносе гормонов, жиров, билирубина.
|
Обезвоживание, воспалительные процессы (аутоиммунные, инфекционные), хронический гепатит.
|
Длительная лихорадка, отравления, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек.
|
Глюкоза
|
Питает наши клетки.
|
Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, печени и почек.
|
Передозировка инсулина, отравления, голодание.
|
Креатинин и мочевина
|
Образуются при распаде белков и выводятся из организма почками.
|
Нарушение работы почек, кишечная непроходимость, эндокринные заболевания, богатое белками питание, обезвоживание (понос/ рвота).
|
Инфекции, недостаточное питание, заболевания печени.
|
Билирубин
|
Пигмент образуется при распаде эритроцитов и окашивает кожу в желтый цвет.
|
Гепатит, желчнокаменная болезнь, холецистит, недостаток витамина В12, злокачественные опухоли.
|
Не имеет большого диагностического значения.
|
Амилаза
|
Фермент поджелудочной железы
|
При поражении поджелудочной железы (например, панкреатите) фермент попадает в кровь.
|
—
|
Аланинаминотрасфераза (АЛТ) и Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
|
Ферменты, вырабатывающиеся в клетках печени, почек, мышц и сердца.
|
Проблемы с печенью, почками или сердцем.
|
—
|
Триглицериды и холестерин
|
Отражают обмен жиров в организме.
|
Отклоняются от нормы у детей редко.
|
Мочевая кислота
|
Конечный продукт распада пуринов (содержатся в мясе, рыбе, копченостях, консервах).
|
С пищей поступает много пуринов, нервно-артритический диатез.
|
Поражение почек, гепатит, наследственное нарушение обмена мочевой кислоты (ксантинурия).
|
Щелочная фосфатаза
|
Принимает участие в обмене кальция и фосфора.
|
Гепатит, воспаление в желчном пузыре, рахит.
|
Переизбыток витамина D, пониженная функция щитовидки.
На заметку: в таблицах приведены наиболее часто используемые показатели. При необходимости доктор назначит расширенное исследование.
Когда ребёнку нужен биохимический анализ крови:
* Желтушность кожи и/или слизистых — подозрение на гепатит или застой желчи в желчном пузыре.
* Бесцветный стул — возможен гепатит (иногда возникает без желтухи) или заболевание желудочно-кишечного тракта (например, панкреатит).
* Рвота и понос — нередко связанно с панкреатитом или вирусным гепатитом А.
* Сильная жажда и голод, быстрое похудение и утомляемость, частое мочеиспускание — говорит о сахарном диабете.
* Плохой аппетит и набор массы тела. Необязательно, что ребёнок болен, но он нуждается во всестороннем обследовании.
* Тошнота, боли в животе повторная неукротимая рвота и выраженный запах ацетона изо рта — признаки диабетического кетоацидоза (осложнения сахарного диабета — опасного для жизни состояния) или ацетонемического криза при нервно-артритическом диатезе.
Подробнее о нервно-артритическом диатезе читайте здесь
Ревмопробы — маркеры воспаления и аутоиммунных заболеваний
При любом повреждении тканей наш организм начинает вырабатывать определённые вещества и развивается воспаление.
Возможны два варианта течения:
* Изменения являются естественными и способствуют выздоровлению.
* Иммунная система «не узнаёт» и разрушает собственные ткани — возникает аутоиммунное воспаление или агрессия организма против самого себя.
Аутоиммунные болезни: чем опасны?
Запустить «неправильный» процесс могут провоцирующие факторы — например, плохо пролеченная инфекция или необоснованный приём иммуностимуляторов.
Наиболее часто поражаются суставы, сердце, почки, печень, щитовидная железа и легкие. Если поздно выявлено заболевание и не начато вовремя лечение, нарушается работа этих органов.
Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, некоторые вещества определяются в крови. Обычно назначается стандартная «тройка».
Нормы
|
Показатель и единицы измерения
|
Возраст
|
Новорожденные
|
До 14 лет
|
Старше 14 лет
|
С-реактивный белок, мг/л
|
0 –15
|
0 – 0,5
|
Ревматоидный фактор, МЕ/мл
|
До 10-14
|
Антистрептолизин-О, Ед/л
|
До 150
|
До 200
Расшифровка
|
Показатель
|
Значение
|
Повышено
|
С-реактивный белок (СРБ)
|
Появляется при любом повреждении тканей. Выводит из организма частички разрушенных клеток и стимулирует иммунитет.
|
Вирусные и бактериальные инфекции, травмы, ревматизм, аутоиммунные заболевания, опухоли и др.
|
Ревматоидный фактор (РФ)
|
«Неправильный» белок иммунной системы, ошибочно атакующий и разрушающий собственные ткани.
|
Аутоиммунные заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия и др.
Острое воспаление: грипп, мононуклеоз, туберкулёз, вирусный гепатит.
|
Антистрептолизин-О (АСЛО)
|
Антитела (белки), вырабатывающиеся к токсину бета-гемолитического стрептококка. Повышаются через одну неделю после начала болезни. Микроб часто поражает почки, суставы и сердце.
|
Перенесенная инфекция, вызванная микробом: ангина, пневмония, отит, гайморит, фарингит и др.
Хроническая ангина, ревматизм, ревматоидный артрит.
При необходимости дополнительно исследуются некоторые биохимические показатели: креатинин, мочевина, белок — для определения степени поражения и нарушения работы органов.
Когда ребёнку нужен анализ на ревмопробы:
* Появление сыпи вокруг носа по типу «бабочки» — один из признаков системной красной волчанки (СКВ).
* Хронические или острые бактериальные инфекции: ангина, гайморит, фарингит и другие.
* Жалобы на боли или ломоту в суставах и мышцах без видимой причины (нет травм или растяжений).
* Температура тела длительно держится в пределах 37,0 – 37,5° С.
* Повторное повышение температуры тела через две-три недели после любой перенесенной острой инфекции, а в особенности — ангины.
На заметку
* Ревматоидный фактор может повышаться без какой-либо серьезной патологии у детей с частыми простудными и вирусными заболеваниями.
* С-реактивный белок появляется в крови через 4-6 часов после повреждения тканей или начала болезни. На фоне проводимого лечения быстро понижается, что служит критерием выздоровления.
Маленькие пациенты требуют к себе бережного отношения и повышенного внимания. Поэтому не пытайтесь самостоятельно решить проблему со здоровьем у ребёнка, ибо можете навредить. Обратитесь к докторам и воспользуйтесь возможностями современных лабораторий, использующих новые технологии и высокочувствительные реактивы.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
|
