Биохимический анализ крови и ревмопробы: нормы и расшифровка показателей

Биохимия - о чем расскажет анализ? Почему его назначают? Когда с ребёнком обращаться к врачу?

Незрелый детский организм уязвим и подвержен недугам, которые приводят к нарушению слаженной работы органов. Основываясь на самочувствии ребёнка, врач назначает определённые исследования, чтобы вовремя поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Мы поговорим о биохимическом анализе крови и ревмопробах, дающих много информации, несмотря на простоту и доступность.

Как готовиться и сдавать анализы

Кровь набирается из вены утром натощак через 8-12 часов после последнего приёма пищи. В экстренных случаях и у грудничков — без предварительной подготовки.

Малышу за семь дней до сдачи анализа не вводите прикорм, а накануне кормите как обычно. За день до исследования у ребёнка постарше исключите употребление жирной пищи и физические перегрузки.

Нормы — неизменные показатели?

Да. Однако цифры и единицы измерений в разных лабораториях могу отличаться между собой, что зависит от используемого оборудования, реактивов и методик.

Биохимический анализ крови — помощник в оценке работы организма

Позволяет судить о состоянии многих органов (печени, почек, сердца, поджелудочной железы), обмене белков и некоторых важных веществ.

Нормы

Показатель и единицы измерения Возраст 1 месяц До 1 года От 1 года до 14-15 лет Белок общий, г/л 49-69 57-73 62-82 Альбумин, г/л 34-44 36-49 37-55 Билирубин общий, ммоль/л 17-68 3,4-20,7 Билирубин прямой/связанный 4,3-12,8 0,83-3,4 Билирубин непрямой/несвязанный 12,8-55,2 2,56-17,3 АЛТ, Ед/л 50-55 До 40 АСТ, Ед/л 73 с постепенным уменьшением до 60 38-40 Щелочная фосфотаза, Ед/л 130-700 100 -600 ЛДГ, Ед/л 150-785 От 1 до 6 месяцев – 160-437, от 7 месяцев до года – 145-365 100-290 Холестерин, ммоль/л 1,6-3,0 1,8-4,9 3,7-6,5 Триглицериды/ммоль/л 0,2-0,86 0,39-0,93 0,4-1,86 В-липопротеиды, г/л 1,5-3,5 1,4-4,5 3,55-5,5 Глюкоза, ммоль/л 1,7-4,7 3,3-6,1 Мочевая кислота, ммоль/л 0,14-0,29 0,14-0,21 0,17-0,41 Креатинин, ммоль/л 35-110 Мочевина, ммоль/л 2,5-4,5 3,3-5,8 4,3-7,3 Амилаза, ЕД/л до 120

Расшифровка

Показатель Значение Повышено Понижено Белки Отражают обмен веществ, участвуют в переносе гормонов, жиров, билирубина. Обезвоживание, воспалительные процессы (аутоиммунные, инфекционные), хронический гепатит. Длительная лихорадка, отравления, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Глюкоза Питает наши клетки. Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, печени и почек. Передозировка инсулина, отравления, голодание. Креатинин и мочевина Образуются при распаде белков и выводятся из организма почками. Нарушение работы почек, кишечная непроходимость, эндокринные заболевания, богатое белками питание, обезвоживание (понос/ рвота). Инфекции, недостаточное питание, заболевания печени. Билирубин Пигмент образуется при распаде эритроцитов и окашивает кожу в желтый цвет. Гепатит, желчнокаменная болезнь, холецистит, недостаток витамина В12, злокачественные опухоли. Не имеет большого диагностического значения. Амилаза Фермент поджелудочной железы При поражении поджелудочной железы (например, панкреатите) фермент попадает в кровь. — Аланинаминотрасфераза (АЛТ) и Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Ферменты, вырабатывающиеся в клетках печени, почек, мышц и сердца. Проблемы с печенью, почками или сердцем. — Триглицериды и холестерин Отражают обмен жиров в организме. Отклоняются от нормы у детей редко. Мочевая кислота Конечный продукт распада пуринов (содержатся в мясе, рыбе, копченостях, консервах). С пищей поступает много пуринов, нервно-артритический диатез. Поражение почек, гепатит, наследственное нарушение обмена мочевой кислоты (ксантинурия). Щелочная фосфатаза Принимает участие в обмене кальция и фосфора. Гепатит, воспаление в желчном пузыре, рахит. Переизбыток витамина D, пониженная функция щитовидки.

На заметку: в таблицах приведены наиболее часто используемые показатели. При необходимости доктор назначит расширенное исследование.

Когда ребёнку нужен биохимический анализ крови:

* Желтушность кожи и/или слизистых — подозрение на гепатит или застой желчи в желчном пузыре.

* Бесцветный стул — возможен гепатит (иногда возникает без желтухи) или заболевание желудочно-кишечного тракта (например, панкреатит).

* Рвота и понос — нередко связанно с панкреатитом или вирусным гепатитом А.

* Сильная жажда и голод, быстрое похудение и утомляемость, частое мочеиспускание — говорит о сахарном диабете.

* Плохой аппетит и набор массы тела. Необязательно, что ребёнок болен, но он нуждается во всестороннем обследовании.

* Тошнота, боли в животе повторная неукротимая рвота и выраженный запах ацетона изо рта — признаки диабетического кетоацидоза (осложнения сахарного диабета — опасного для жизни состояния) или ацетонемического криза при нервно-артритическом диатезе.

Ревмопробы — маркеры воспаления и аутоиммунных заболеваний

При любом повреждении тканей наш организм начинает вырабатывать определённые вещества и развивается воспаление.

Возможны два варианта течения:

* Изменения являются естественными и способствуют выздоровлению.

* Иммунная система «не узнаёт» и разрушает собственные ткани — возникает аутоиммунное воспаление или агрессия организма против самого себя.

Аутоиммунные болезни: чем опасны?

Запустить «неправильный» процесс могут провоцирующие факторы — например, плохо пролеченная инфекция или необоснованный приём иммуностимуляторов.

Наиболее часто поражаются суставы, сердце, почки, печень, щитовидная железа и легкие. Если поздно выявлено заболевание и не начато вовремя лечение, нарушается работа этих органов.

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, некоторые вещества определяются в крови. Обычно назначается стандартная «тройка».

Нормы

Показатель и единицы измерения Возраст Новорожденные До 14 лет Старше 14 лет С-реактивный белок, мг/л 0 –15 0 – 0,5 Ревматоидный фактор, МЕ/мл До 10-14 Антистрептолизин-О, Ед/л До 150 До 200

Расшифровка

Показатель Значение Повышено С-реактивный белок (СРБ) Появляется при любом повреждении тканей. Выводит из организма частички разрушенных клеток и стимулирует иммунитет. Вирусные и бактериальные инфекции, травмы, ревматизм, аутоиммунные заболевания, опухоли и др. Ревматоидный фактор (РФ) «Неправильный» белок иммунной системы, ошибочно атакующий и разрушающий собственные ткани. Аутоиммунные заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия и др. Острое воспаление: грипп, мононуклеоз, туберкулёз, вирусный гепатит. Антистрептолизин-О (АСЛО) Антитела (белки), вырабатывающиеся к токсину бета-гемолитического стрептококка. Повышаются через одну неделю после начала болезни. Микроб часто поражает почки, суставы и сердце. Перенесенная инфекция, вызванная микробом: ангина, пневмония, отит, гайморит, фарингит и др. Хроническая ангина, ревматизм, ревматоидный артрит.

При необходимости дополнительно исследуются некоторые биохимические показатели: креатинин, мочевина, белок — для определения степени поражения и нарушения работы органов.

Когда ребёнку нужен анализ на ревмопробы:

* Появление сыпи вокруг носа по типу «бабочки» — один из признаков системной красной волчанки (СКВ).

* Хронические или острые бактериальные инфекции: ангина, гайморит, фарингит и другие.

* Жалобы на боли или ломоту в суставах и мышцах без видимой причины (нет травм или растяжений).

* Температура тела длительно держится в пределах 37,0 – 37,5° С.

* Повторное повышение температуры тела через две-три недели после любой перенесенной острой инфекции, а в особенности — ангины.

На заметку

* Ревматоидный фактор может повышаться без какой-либо серьезной патологии у детей с частыми простудными и вирусными заболеваниями.

* С-реактивный белок появляется в крови через 4-6 часов после повреждения тканей или начала болезни. На фоне проводимого лечения быстро понижается, что служит критерием выздоровления.

Маленькие пациенты требуют к себе бережного отношения и повышенного внимания. Поэтому не пытайтесь самостоятельно решить проблему со здоровьем у ребёнка, ибо можете навредить. Обратитесь к докторам и воспользуйтесь возможностями современных лабораторий, использующих новые технологии и высокочувствительные реактивы.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

