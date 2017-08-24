Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Здоровье

Биохимический анализ крови и ревмопробы: нормы и расшифровка показателей

Биохимия — о чем расскажет анализ? Почему его назначают? Когда с ребёнком обращаться к врачу?

Биохимия - о чем расскажет анализ? Почему его назначают? Когда с ребёнком обращаться к врачу? 

Незрелый детский организм уязвим и подвержен недугам, которые приводят к нарушению слаженной работы органов. Основываясь на самочувствии ребёнка, врач назначает определённые исследования, чтобы вовремя поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Мы поговорим о биохимическом анализе крови и ревмопробах, дающих много информации, несмотря на простоту и доступность. 

Как готовиться и сдавать анализы

Кровь набирается из вены утром натощак через 8-12 часов после последнего приёма пищи. В экстренных случаях и у грудничков — без предварительной подготовки.

Малышу за семь дней до сдачи анализа не вводите прикорм, а накануне кормите как обычно. За день до исследования у ребёнка постарше исключите употребление жирной пищи и физические перегрузки.

Нормы — неизменные показатели?

Да. Однако цифры и единицы измерений в разных лабораториях могу отличаться между собой, что зависит от используемого оборудования, реактивов и методик.

Биохимический анализ крови — помощник в оценке работы организма

Позволяет судить о состоянии многих органов (печени, почек, сердца, поджелудочной железы), обмене белков и некоторых важных веществ.

Нормы

Показатель и единицы измерения

                                            Возраст

        1 месяц

      До 1 года

От 1 года до 14-15 лет

Белок общий, г/л

        49-69

       57-73

     62-82

Альбумин, г/л

       34-44

      36-49

     37-55

Билирубин общий, ммоль/л

      17-68

                                   3,4-20,7

Билирубин прямой/связанный

        4,3-12,8

                                   0,83-3,4

Билирубин непрямой/несвязанный

        12,8-55,2           

                                   2,56-17,3

АЛТ, Ед/л

                       50-55

До 40

АСТ, Ед/л

  73 с постепенным уменьшением до 60

38-40

Щелочная фосфотаза, Ед/л

        130-700

                                  100 -600

ЛДГ, Ед/л

150-785

От 1 до 6 месяцев – 160-437, от 7 месяцев до года – 145-365

100-290

Холестерин, ммоль/л

1,6-3,0

1,8-4,9

3,7-6,5

Триглицериды/ммоль/л

0,2-0,86

0,39-0,93 

0,4-1,86

В-липопротеиды, г/л

1,5-3,5

1,4-4,5

3,55-5,5

Глюкоза, ммоль/л

1,7-4,7

                               3,3-6,1

Мочевая кислота, ммоль/л

            0,14-0,29           

0,14-0,21

0,17-0,41

Креатинин, ммоль/л

                                             35-110

Мочевина, ммоль/л

2,5-4,5           

3,3-5,8

4,3-7,3

Амилаза, ЕД/л

                                           до 120

Расшифровка

Показатель

Значение

Повышено

Понижено

 

Белки

Отражают обмен веществ, участвуют в переносе гормонов, жиров, билирубина.

Обезвоживание, воспалительные процессы (аутоиммунные, инфекционные), хронический гепатит.

Длительная лихорадка, отравления, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Глюкоза

Питает наши клетки.

Сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, печени и почек.

Передозировка инсулина, отравления, голодание.

Креатинин и мочевина

Образуются при распаде белков и выводятся из организма почками.

Нарушение работы почек, кишечная непроходимость, эндокринные заболевания, богатое белками питание, обезвоживание (понос/ рвота).

Инфекции, недостаточное питание, заболевания печени.

Билирубин

Пигмент образуется при распаде эритроцитов и окашивает кожу в желтый цвет.

Гепатит, желчнокаменная болезнь, холецистит, недостаток витамина В12, злокачественные опухоли. 

Не имеет большого диагностического значения.

Амилаза

Фермент поджелудочной железы

При поражении поджелудочной железы (например,  панкреатите) фермент попадает в кровь.

   

              

                —

Аланинаминотрасфераза (АЛТ) и Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Ферменты, вырабатывающиеся в клетках печени, почек, мышц и сердца.

Проблемы с печенью, почками или сердцем.  

             

 

                —

Триглицериды и холестерин

Отражают обмен жиров в организме.

         Отклоняются от нормы у детей редко. 

Мочевая кислота

Конечный продукт распада пуринов (содержатся в мясе, рыбе, копченостях, консервах).

С пищей поступает много пуринов, нервно-артритический диатез.

Поражение почек, гепатит, наследственное нарушение обмена мочевой кислоты (ксантинурия). 

Щелочная фосфатаза

Принимает участие в обмене кальция и фосфора. 

Гепатит, воспаление в желчном пузыре, рахит. 

Переизбыток витамина D, пониженная функция щитовидки.

На заметку: в таблицах приведены наиболее часто используемые показатели. При необходимости доктор назначит расширенное исследование.   

Когда ребёнку нужен биохимический анализ крови: 

* Желтушность кожи и/или слизистых — подозрение на гепатит или застой желчи в желчном пузыре.  

* Бесцветный стул — возможен гепатит (иногда возникает без желтухи) или заболевание желудочно-кишечного тракта (например, панкреатит).

* Рвота и понос — нередко связанно с панкреатитом или вирусным гепатитом А.

* Сильная жажда и голод, быстрое похудение и утомляемость, частое мочеиспускание — говорит о сахарном диабете.

* Плохой аппетит и набор массы тела. Необязательно, что ребёнок болен, но он нуждается во всестороннем обследовании.

* Тошнота, боли в животе повторная неукротимая рвота и выраженный запах ацетона изо рта — признаки диабетического кетоацидоза (осложнения сахарного диабета — опасного для жизни состояния) или  ацетонемического криза при нервно-артритическом диатезе.

Подробнее о нервно-артритическом диатезе читайте здесь

Ревмопробы — маркеры воспаления и аутоиммунных заболеваний

При любом повреждении тканей наш организм начинает вырабатывать определённые вещества и развивается воспаление.

Возможны два варианта течения:

* Изменения являются естественными и способствуют выздоровлению.

* Иммунная система «не узнаёт» и разрушает собственные ткани — возникает аутоиммунное воспаление или агрессия организма против самого себя.

Аутоиммунные болезни: чем опасны?

Запустить «неправильный» процесс могут провоцирующие факторы — например, плохо пролеченная инфекция или необоснованный приём иммуностимуляторов.

Наиболее часто поражаются суставы, сердце, почки, печень, щитовидная железа и легкие. Если поздно выявлено заболевание и не начато вовремя лечение, нарушается работа этих органов.

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, некоторые вещества определяются в крови. Обычно назначается стандартная «тройка».

Нормы

Показатель и единицы измерения

                                  Возраст 

Новорожденные

До 14  лет

Старше 14 лет

С-реактивный белок, мг/л

0 –15

                          0 – 0,5

Ревматоидный фактор, МЕ/мл

                             До  10-14

Антистрептолизин-О, Ед/л

                До 150

          До 200

Расшифровка

Показатель

               Значение

                Повышено

С-реактивный белок (СРБ)

Появляется при любом повреждении тканей. Выводит из организма частички разрушенных клеток и стимулирует иммунитет.

Вирусные и бактериальные инфекции, травмы, ревматизм, аутоиммунные заболевания, опухоли и др.

Ревматоидный фактор (РФ)

«Неправильный» белок иммунной системы, ошибочно атакующий и разрушающий собственные ткани.

Аутоиммунные заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия и др.

Острое воспаление: грипп, мононуклеоз, туберкулёз, вирусный гепатит.

Антистрептолизин-О (АСЛО)

Антитела (белки), вырабатывающиеся к токсину  бета-гемолитического стрептококка. Повышаются через одну неделю после начала болезни. Микроб часто поражает почки, суставы и сердце.

Перенесенная инфекция, вызванная микробом: ангина, пневмония, отит, гайморит, фарингит и др.

Хроническая ангина, ревматизм, ревматоидный артрит.

При необходимости дополнительно исследуются некоторые биохимические показатели: креатинин, мочевина, белок — для определения степени поражения и нарушения работы органов.  

Когда ребёнку нужен анализ на ревмопробы: 

* Появление сыпи вокруг носа по типу «бабочки» — один из признаков системной красной волчанки (СКВ).

* Хронические или острые бактериальные инфекции: ангина, гайморит, фарингит и другие.

* Жалобы на боли или ломоту в суставах и мышцах без видимой причины (нет травм или растяжений).  

* Температура тела длительно держится в пределах 37,0 – 37,5° С.

* Повторное повышение температуры тела через две-три недели после любой перенесенной острой инфекции, а в особенности — ангины.

На заметку

* Ревматоидный фактор может повышаться без какой-либо серьезной патологии у детей с частыми простудными и вирусными заболеваниями.

* С-реактивный белок появляется в крови через 4-6 часов после повреждения тканей или начала болезни. На фоне проводимого лечения быстро понижается, что служит критерием выздоровления. 

 

Маленькие пациенты требуют к себе бережного отношения и повышенного внимания. Поэтому не пытайтесь самостоятельно решить проблему со здоровьем у ребёнка, ибо можете навредить. Обратитесь к докторам и воспользуйтесь возможностями современных лабораторий, использующих новые технологии и высокочувствительные реактивы. 

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/

 

Лабораторная диагностика в МЦ «Ангио Лайн» - это собственная исследовательская база, что позволяет работать:

* быстро – результаты в тот же день, биоматериал не транспортируется и не переоформляется, все процессы ускоряются;

* качественно – полная стерильность, работа только с проверенными реактивами;

* без переплат – мы работаем без посредников, что существенно экономит ваши средства.

 

Сдать анализы для поступления в садик, школу или для устройства на работу - в любом из филиалов с 8.00 до 12.00. 

До середины сентября - эффективный онкоскрининг по специальной низкой цене!


Филиалы: ул. Большакова, 95; ул. Амундсена, 61; ул. Сиреневый бульвар, 8; ул. Еремина, 3

Стационар: ул. Чайковского, 56
Тел.: 287-00-29

www.mc-angio.ru

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
Оставить комментарий
Реклама
Здоровье
Реклама
Реклама