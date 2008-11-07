Далеко-далеко на лугу пасутся… коровы молочные, коровы соевые и золотые козочки

И снова здравствуйте. Это уже третья статья на тему молочных рек: тема неисчерпаемая и очень интересная. Начнем со статистики: 30% населения нашей страны страдает непереносимостью коровьего белка, автор статьи попала в эту несчастную треть. Молоко остается одним из самых важных продуктов в рационе – получается, что заменить его практически нечем. Заменители актуальны не только для людей с аллергией, их могли бы употреблять кормящие мамы в тот период, когда еще неизвестно, есть ли у ребенка непереносимость коровьего белка, и это сложно проверить до ввода прикорма. В качестве альтернативы нам продают молоко козье и соевое, но купить их, да еще и извлечь максимум пользы, как оказывается, нелегко. Существует много «но» - узнаем же, какие.

Пейте дети… молочный напиток

Сначала немного о коровьем молоке, но сухом. Молоко – это продукт природный, и его очень сложно донести до потребителя в первозданном виде. Сырое молоко слишком жирное, оно плохо хранится и может содержать опасные для человека вещества. Поэтому его перерабатывают. Сначала очищают от примесей, потом разделяют на сливки и обезжиренное молоко. Затем эти компоненты снова смешивают, чтобы получить хороший продукт, подходящий для нашего организма – и обрабатывают высокими температурами. Все-таки коровье молоко в своем натуральном виде предназначено для телят, и, чтобы его мог без опаски выпить человек, не привыкший к парному молочку с малых лет, его придется как-то переделать. Крупные производства, продвигающие свою продукцию по всей стране, выпускают, в основном, молоко восстановленное, оно лучше хранится. Половина тетрапаков, которые мы видим на прилавках магазинов, тоже содержат не натуральное молоко, а восстановленное. Производители утверждают, что восстановленного молока у нас выпускают лишь 13%, но проверки показывают, что эти цифры - «средняя температура по больнице». В предыдущей статье про молоко мы как раз выяснили, что при выборе лучше ориентироваться на молочную продукцию небольших заводов, есть шанс, что она натуральнее.

С 1 января 2009 года молоко, произведенное из сухого молока или с его добавлением, будет называться "молочным напитком". Это связано с выходом "Технического регламента на молоко и молочную продукцию", обновившего требования к безопасности молока. После вступления закона в силу молоком может называться только напиток, сделанный из цельного коровьего молока определенной жирности и без дополнительных добавок. Состав «напитка» будет публиковаться большими буквами. Кстати, наши уральские производители ликуют - местную продукцию будут покупать активнее, восстановленного молока у нас немного.

Производители утверждают, что восстановленное молоко – оно тоже натуральное, ведь сухое молоко получается из такого же коровьего, только из него отобрана вся влага. Основная причина, почему в нашей великой стране, богатой на все условия для коров, популярно восстановленное молоко – это зависимость от сезонов. Так уже получается, что мы с вами летом пьем меньше молока, а коровы летом доятся лучше. Зимой же нам подавай молока да побольше, а коровы уже не те. Летом из излишков делают сухое молоко, а зимой из него получают восстановленное. Очень хорошо, если вам удалось разжиться лупой и прочитать, из чего же сделано ваше любимое молоко (с января эта проблема отпадет). К сожалению, и сухое и натуральное молоко являются любимыми продуктами для фальсификации. Молоко «бодяжат» из сыворотки, крахмала, гидрогенезированных жиров. А теперь представьте себе масштаб трагедии: фальсифицированное сухое молоко добавляют в печенье, конфеты, колбасу…

Зимой мы и сами часто используем сухое молоко и сливки, а наши бабушки закупали и закупают его тоннами. Потому что удобно. Как выбрать качественное сухое молоко? - так же, как и любой другой продукт: читайте состав. В сухом молоке не должно быть патоки растительных жиров, каких-то левых белков и ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета: от белого до кремового. Если молоко имеет кислый запах – значит, его неправильно упаковали, или вышел срок годности. Чтобы приготовить литр молока, нужно десять столовых ложек сухого продукта развести в воде. Хорошее сухое молоко отлично растворяется в воде. Но нельзя растворять его кипятком — иначе оно возьмется комком и заварится. Вода для восстановления молока должна быть 35–40 градусов. Если будет температура намного ниже, то растворится тоже плохо. Качественное сухое молоко обладает теми же ценными свойствами, что и жидкое! Хранят сухое молоко только 8 месяцев при температуре не выше 10 градусов.

КОЗЬЕ МОЛОКО: а мы своего молока не видали пока…

В советские времена коз разводили для шерсти и пуха, но не для молока. Козье молоко у нас никогда не производили в промышленных масштабах. Так – в деревне у бабушки можно было попить. Если бы даже на государственном уровне решили возродить козью молочную традицию, это бы в ближайшую сотню лет ни к чему не привело. Хотя бы потому что нигде не найти столько коз. Козы, в основном, живут в частных хозяйствах. Производство козьего молока – дело трудное, оно сложнее и затратнее, чем производство коровьего. Поэтому в наших магазинах почти все козье молоко – импортное. Оно обрабатывалось высокими температурами и содержит консерванты, это надо иметь в виду, если вы покупаете молоко для ребенка.

Чего только не выдумывают про козье молоко, воспевая его исключительную ценность. Что-то является правдой, что-то – очередным мифом.

- «Козье молоко имеет неприятный вкус, потому что коза неразборчива в еде, она ест что попало». Коза действительно питается разнообразнее, чем корова, но это не означает, что коза ест все подряд – как и все животные, она повинуется инстинктам и выбирает только полезную пищу. Запах козьего молока обусловлен тем, что он вбирает в себя летучие жирные кислоты из накожного жира вымени животного. Если хозяйка перед доением хорошо моет вымя, запаха не будет.

- «Козье молоко содержит белок отличный от коровьего - и не содержит казеин, поэтому на козье молоко не будет аллергии». Это неправда. Молочные белки разделяются на казеиновые (коровьи, козьи) и альбуминовые (кобыльи, ослиные). Женское молоко, кстати, относится к группе альбуминовых, то есть большинство его белков это альбумины (мелкодисперсные белки), Благодаря ним, грудное молоко в желудке превращается в хлопья и легко переваривается. Казеиновое же молоко образует сгусток, который переваривается хуже. Причем казеина в составе козьего молока больше, чем в коровьем. А вот шарики жира в козьем молоке в три раза меньше, поэтому усваивается оно в три раза быстрее. Нельзя не отметить, что некоторые люди (некоторые дети), чувствительные к коровьему молоку, действительно никак не реагируют на козье.

- «Козье молоко по составу близко к женскому молоку» . Ближе всего к женскому молоку – молоко ослицы. Соотношение казеина и сывороточных белков в коровьем и козьем молоке очень сходно, но в козьем молоке по сравнению с коровьим казеиновая фракция Альфа-1s отсутствует, и основной казеиновой фракцией является бета-казеин. Присутствующий в коровьем молоке гамма-казеин также полностью отсутствует в козьем. Поэтому козье молоко лучше усваивается.

- «Козье молоко содержит огромное количество полезных веществ». Содержит-то содержит, но в нем мало железа, а для детей уровень железа очень актуален, железо быстро выводится из организма из-за активного роста, усиления обмена веществ. Козье молоко содержит большое количество витамина D, витамины А, В2, РР, В12, С, фосфор, кальций, магний, фтор. Оно считается чересчур минерализированным, поэтому детям его предлагают только в разбавленном виде, чтобы не перегрузить почки.

- «Это природное лекарство от многих заболеваний» . В нем много кремния, благодаря тому, что козы едят кору и ветки. Поэтому с помощью козьего молока успешно лечили диабет, туберкулез, астму и другие легочные заболевания. Козье молоко богато натрием, излечивающим артриты и артрозы. В отличие от коровьего молока, у которого слегка кислая реакция, у козьего она отчетливо щелочная и его можно успешно использовать при повышенной кислотности желудочного сока даже с язвой желудка.

Пить козье молоко сразу помногу может позволить себе не каждый человек – чревато для поджелудочной железы, оно все-таки жирное (4%). Детям сей продукт рекомендуют давать сначала разведенным кипяченой водой и малыми порциями.

Козье молоко в детском питании

Известно свойство новорожденных младенцев выживать, будучи выкормленными самыми невероятными продуктами – вплоть до оленьего мяса. Во всех новорожденных есть что-то космическое, их адаптация к самым неподходящим условиям жизни до сих пор вызывает споры в научных кругах. В условиях голода детей выкармливали коровьим и козьим молоком. Выживали, прямо скажем, не все, но молоко от домашних животных оставалось главным доступным продуктом (кроме грудного, конечно). И когда вам снова говорят о том, как в деревнях чудесно выкармливали детей полезным молоком от козочки – заметьте в ответ, что детей именно спасали таким молоком, их вытягивали. Это была более вынужденная мера, чем необходимая – если матери приходилось много работать, к примеру, и она не могла кормить сама, или если ребенок рождался очень слабым и не мог сосать грудь. Сейчас мы знаем, что детям с рождения при отсутствии грудного молока лучше употреблять смеси, так как они более адаптированы по составу и подходят для человеческого дитя. Для козлят и телят молоко их матерей, само собой, является самым лучшим и полезным, а наши дети относятся к другому биологическому виду.

«Руководство по здоровому питанию грудных детей и детей раннего возраста для среднего медицинского персонала» (Минздрав РФ, 2003 г.) рекомендует вводить в рацион цельное немодифицированное козье молоко только в возрасте 9-12 месяцев, а во всех рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения рекомендуется давать детям неадаптированное козье молоко не ранее 12-месячного возраста.

Советы специалистов по детскому питанию

(источник: www.babynet.ru):

Преимуществом и главным показателем для сторонников вскармливания детей козьим молоком является высокое содержание в нем определенных микроэлементов и витаминов. Считают, что оно имеет в несколько раз больше, чем коровье, витаминов А, С, D, РР, необходимых организму, который растет, а также железа. Есть в нем в значительном количестве и витамин В12 - кроветворный фактор.

Но не стоит забывать, что: качество заменителя женского молока для грудных детей оценивается не по низкому или высокому содержанию определенных веществ, а по максимальному приближению к женскому (материнскому) молоку. Козье молоко, в сравнении с женским, является более концентрированным минеральными веществами. Но нагружать организм ребенка минеральными солями в большой концентрации, когда системы обезвреживания и мочеотделения работают еще несовершенно, просто глупо. Если развести козье молоко до "концентрации определенного уровня", то есть до уровня концентрации минеральных солей в женском молоке, а именно в четыре раза, то, что же мы за пищевой продукт получим? Все преимущества, за которые хвалят козье молоко, при таком разведении исчезают.

Теперь что касается витаминного состава. Все познается в сравнении. Фантастически высокого содержания витаминов в козьем молоке нет, как утверждают его сторонники. Женское молоко попадает к ребенку в неизмененном виде, а молоко животных подлежит термической обработке (кипячению или пастеризации), которая разрушает большинство витаминов. Особенное внимание нужно уделить фолиевой кислоте, содержание которой незначительно в козьем молоке. Она необходима для кроветворения, и если ребенок вскармливается козьим молоком, то у него развивается фолиеводефицитная анемия, течение которой значительно тяжелее, чем железодефицитной анемии. По мнению болгарских ученых, появление этой анемии обусловлено не только дефицитом фолиевой кислоты, но и токсическим действием капроновой, каприловой и капроловой кислот, которые содержатся в козьем молоке в большом количестве. В литературе 50-х годов есть положительные отзывы о вскармливании козьим молоком детей возрастом от семи месяцев до трех лет, но эти дети употребляли его в количестве 200-400 мл в день, и получали, кроме этого, блюда из овощей, круп и фруктов. Конечно, что при таком рационе негативных сторон козьего молока просто не будет.

Таким образом, детей до года нельзя переводить на козье молоко. Этот продукт, предназначенный для здоровья и сил козлят, может помочь ребенку в какой-то индивидуальной ситуации. Известны случаи, когда 4-5-летним детям излечивали астму с помощью козьего молока. Это должен решать врач – нужно козье молоко или нет, поскольку оно может и навредить как здоровому, так и больному ребенку. Как уже говорилось выше: хорошо, когда в продукте много полезных веществ, но еще лучше, если человек сможет их все усвоить. А для этого полезные вещества должны быть сбалансированы между собой – это когда одно помогает усваивать другое. В молоке домашних животных нет такого баланса, подходящего для человека.

Считается, что детские смеси на основе белка козьего молока являются лучшим питанием для детей с непереносимостью или аллергией на смеси на основе коровьего молока. Однако некоторые белки в козьем молоке сходны с белками коровьего молока и большинство детей-аллергиков, вероятнее всего, будут также реагировать на белок козьего молока. Кроме того, уровень лактозы в том и другом молоке почти одинаковый, поэтому смеси, изготовленные на основе козьего молока, также не подходят детям, страдающим непереносимостью лактозы. Если вы хотите использовать смесь на козьем молоке для кормления малыша, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Смеси на основе козьего молока: «MD мил Козочка 1» или «MD мил Козочка 2» («Энфагрупп Нутришинал»), Нэнни (VITACARE). Для детей старше трех лет и взрослых – сухое козье молоко «Амалтея» (Нидерланды).

А вот, кому молока от соевой коровки?

В последнее время все большую популярность завоевывает соевое молоко – вернее, соевый напиток. По понятным причинам он не относится к молочным продуктам. Известно, что соя по своему составу идентична мясу, ни одна другая сельскохозяйственная культура на такой подвиг не способна. Соя содержит до 40% белка и незаменимые аминокислоты, больше количество витаминов D, C, E, бета-каротина, клетчатку, железо, марганец, бор, калий фосфор, кальций, лецитин. Чтобы получить «молоко», соевые бобы замачивают в воде, обрабатывают в специальной машине, которая называется, кстати, «соевая корова». И получают сладковатый напиток бело-кремового цвета с ореховым привкусом.

По поводу полезности соевого молока существует много споров. Кто-то (производители, конечно) воспевает его пользу, кто-то пугает наличием в сое веществ (фитатов), вытягивающих из организма кальций – мало того, там еще и гормоны. Как обычно, правда где-то посередине: если человек привык по жизни перекусывать чипсами и шоколадками – пусть лучше соевое молоко пьет. Поскольку неправильное питание вытягивает из организма куда больше полезных веществ, а соевые продукты, все-таки, ближе к здоровой пище.

Выбрать качественный соевый напиток не так уж просто. Не стоит обольщаться, думая, что в пакетах он «живее» - все тот же порошок, разведенный в воде. Мы помним, что соевых коров не существует, поэтому не имеет значения, покупаете вы соевое молоко в жидком виде или в сухом. Сухое соевое молоко нередко пугает своим составом, в него добавляют консерванты, ароматизаторы, сахар. В нашем городе найти хорошее соевое молоко крайне сложно. Видимо, спрос маленький. При покупке сухого соевого молока обратите внимание на этикетку. В соевом напитке, сделанном по всем правилам, жира не может быть более 1,5%. Если его больше - значит, был добавлен растительный жир. Часто это делается для улучшения вкуса. Если же жира меньше нормы, значит, такой напиток выработан не из бобов, а из продуктов их переработки (шрот, мука) или вообще из обезжиренного сухого соевого молока. Дорогие импортные напитки из сои могут быть изготовлены на основе изолята (соевый протеин). На упаковке должна быть пометка «не содержит ГМИ».

Соевое молоко в детском питании

Напитки на основе сои детям до трех лет не дают, они им просто не актуальны. Соевое «молоко» содержит фитаты (фитокислоту), которые не разрушаются при переработке и кипячении, фитаты блокируют усвоение многих полезных веществ.

Если у ребенка непереносимость коровьего белка, ему предлагают не молоко, а смеси на основе соевого белка, они адаптированы по составу. У детей-аллергиков может быть негативная реакция на лецитин, содержащийся в сое. Обычное соевое молоко не содержит молочного сахара, в нем мало минеральных веществ (например, кальция нет вообще), а, скажем, карнитина (это важный белок) нет вовсе. Поэтому, подбирая соевое молоко для питания детей, лучше выбрать более обогащенный вариант (смеси).

Соевые смеси для вскармливания детей (при отсутствии грудного молока): NAN соевый (Nestlе), Бебелак-соя (Истра-Нутриция), Энфамил-соя (Mead Johnson), Фрисосой (Friesland Nutrition), Gallia-soya (Danon), Hienz-soya (Hienz), Humana SL (Бик Гульден), Prosobee (Mead Johnson), Similac isomil (Аббот Лаб), Tutteli Soya (Валио).

Итак, резюмируем: у тех, кто не переносит коровий белок, не так уж много альтернативы. Скажем прямо – ее нет. Нам предлагают подождать (век-другой): кое-где поднимается отрасль с забавным названием козоводство - в Башкирии и на Кавказе, например, уже можно в магазинах увидеть местное козье молоко. Соевые коровы в нашем городе пасутся из рук вон плохо, а деревенское козье молоко не всем доступно. Будем надеяться и ждать – может, еще кто-нибудь начнет доиться в промышленных масштабах?

Фотографии: 1. Маша (мама Ряба ), 2. Федя (мама Беляшик ), 3. Аленушка (мама Nass ), 4. Марк (мама Zlata ), 5. Александра (мама Jil ).

