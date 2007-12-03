ЗАКАЛИВАНИЕ В ТЕОРИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛО И РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА

Важно не закаливание, а образ жизни

Б.П.Никитин

Есть два способа борьбы с болезнями: закаливание своего организма, чтобы болезнь не пристала, и лечение от этой болезни. Первый способ, конечно, медленнее, но зато гораздо надежнее.

Л.Н.Толстой

ЗАКАЛИВАНИЕ: СУТЬ ВОПРОСА

Для чего мы решаем закалять ребёнка? Чтобы не болел, рос психически уравновешенным и был готов к любым неожиданностям. Но может ли закаливание в традиционном понимании этого слова применяться в качестве кратковременных «лечебных» процедур? Нет, на мой взгляд. Ссылаясь на мнения специалистов и приводя примеры из собственного опыта по закаливанию троих детей, попробую объяснить, почему закаливание не является лечением.

Закаливание - повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию факторов внешней среды путем систематического тренирующего дозированного воздействия этими факторами.

То есть, закаливание – это не только общеизвестные обливание ледяной водой и ныряние в прорубь. Я предлагаю рассматривать закаливание как понятие более широкое – это контакты с не вполне комфортными проявлениями окружающей действительности. Закаливание, действительно, тренирует организм человека, в частности, делая его менее восприимчивым к инфекциям и более устойчивым к любым заболеваниям вообще. Ранее мы рассматривали динамическую гимнастику , которую тоже можно счесть закаливающей (то есть тренирующей) процедурой. В этой статье рассмотрим другие факторы, которые также могут оказывать тренирующее воздействие на тело и дух

ЗАЧЕМ ЖЕ СРАЗУ В ПРОРУБЬ? НАЧНИТЕ С МАЛОГО!

Нет смысла в закаливающих процедурах, если они применяются эпизодически, а всё остальное время ребёнок ходит по дому в шерстяных носках и при малейшем кашле глотает пилюли. Начните издалека – пересмотрите в целом СВОЁ отношение к здоровью (ведь вы не станете предлагать ребёнку того, во что не верите сами и что не испытали на себе?).

Например, подумайте, как часто вы проветриваете комнату? А по квартире вы ходите в тапках? И не нужно ссылаться на «сквозняки»! Можно просто утеплить окна и двери, но кожа ступней должна дышать хотя бы дома - достаточно того, что за пределами своего жилища вы постоянно находитесь в обуви. На подошвах расположены активные точки, можно сказать, что ступня – это географическая карта всего организма. Если вы ходите босиком, ступни получают массаж и происходит стимуляция тех самых активных точек.

Дальше – больше. Приходя домой и избавившись от обуви и носков, снимите напряжение со стоп – обмойте их холодной водой. Кратковременное обмывание не станет причиной «простуды», если сразу после процедуры вы хорошенько разотрёте ноги жёстким полотенцем. Закаливание – дело привычки, и скоро вы заметите, что не нуждаетесь дома ни в тапках, ни в носках, более того, сможете несколько секунд постоять босиком на снегу!

Это уже следующий этап: кратковременный выход босыми ногами на снег оставляет приятное чувство теплоты и в целом снимает напряжение, если после этого хорошенько растереть ступни. Впрочем, растирание будет необходимо только поначалу, впоследствии вы сможете обходиться и без разогревающего массажа – кратковременное резкое охлаждение автоматически будет вызывать прилив тепла к вашим ногам уже спустя несколько секунд после окончания процедуры.

Из нашей практики: Я пользовалась этой чудесной оздоровительной процедурой, когда работала в офисе. Долгое сидение за компьютером утомляет, в помещении душно, работоспособность снижается… В обеденный перерыв, выйдя на задний двор офисного здания в центре города или в укромном уголке на ближайшей аллее, я разувалась и вставала босиком на снег, а потом быстро засовывала босые ноги в меховые сапоги – оооочень приятно!. Никто из прохожих не замечал, что происходит, а я получала заряд бодрости и возвращалась к работе заметно повеселевшей, честное слово

Но если взрослая женщина, стоящая босиком на снегу, вряд ли особенно заинтересует прохожих, то вот с малышами труднее. Детей мы начали приучать к снегу постепенно – я приносила снег домой в тазике. Годовалый Данил с удовольствием копошился в тазу, пока снег не становился липким. Потом мы стали на несколько секунд ставить его ножонками в снег. Ближе к весне он уже сам выходил со мной к подъезду в валенках на босу ногу.

ОТКУДА БЕРУТСЯ «ПРОСТУДЫ»

Об этом термине хотелось бы поговорить особо. Само по себе переохлаждение не является причиной заболевания (если только вы не переохладились настолько, что получили обморожение)!

Переохлаждение в совокупности с другими факторами может спровоцировать временное снижение иммунитета, достаточное для того, чтобы активизировались дремавшие в организме инфекции.

Например, народная молва гласит: «прошёл по улице без шапки – простудился». Да нет же! Это защитные силы организма дали брешь, и скрытые инфекции пришли в движение. Или другой распространённый миф: «посидела на холодном – получила воспаление мочевого пузыря». Опять же, непосредственной причиной возникновения воспалительного процесса является инфекция, занесённая в мочеполовую систему. А холод выступил здесь всего лишь «провокатором».

Вывод напрашивается сам собой: чтобы холод не провоцировал возникновение заболеваний, нужно сделать так, чтобы организм не воспринимал воздействие холода как стресс. О том, как он сам привыкал к холоду и в конце концов с помощью закаливания избавился от рецидивирующей ангины, нам рассказал Константин Прожорский, председатель екатеринбургского клуба здорового образа жизни.

Кстати, рекомендую отказаться от распространённого мифа, что есть люди «мерзляки» и есть морозоустойчивые личности. Друзья мои, люди – не растения, есть просто люди, которые умеют расслабляться и те, кто находится в постоянном внутреннем напряжении. Последние и считают себя «мерзляками». Вместо того, чтобы «расслабиться и получить удовольствие»

Надо отметить, что способов закаливания много, это не только принятие водных процедур с постепенным понижением температуры. К методам закаливания так же относят воздушные ванны (хождение нагишом) и хождение босиком (в том числе по снегу), солнечные ванны, а также баня и сауна. Но наиболее известным, безусловно, является закаливание холодом…

ЗАКАЛИВАНИЕ: ПЕРСОНА №1

Итак, если уж начинать рассказ о дружбе человека с морозом и ледяной водой, то нужно сказать о системе Порфирия Иванова. Православная Церковь называет этого учёного самоучку вероотступником; врачи умеренных взглядов не признают его своим, часто называя фанатиком. Иванова считают сумасшедшим, но и есть и те, кто ему поклоняется. Удержимся и от того, и от другого, соберём только то, что полезно знать.

Иванов Порфирий Корнеевич родился в 1898 году, и стал известен в середине прошлого века тем, что самостоятельно разработал и на себе испытал систему лечения холодом. Умер в возрасте 89-ти лет, последние 50 из которых ходил босиком по снегу, гулял в лютый мороз в одних трусах (иллюстрация «Иванов лежит»), обливался холодной водой и нырял в прорубь. Он уверял, что, начав такой образ жизни, он совершенно избавился от болезней. Впрочем, не одними этими экстремальностями удалось ему сохранить здоровье – это только верхушка айсберга, внешние «красивости». Основное – это здоровый образ жизни и! мыслей! Не случайно, первые его правила – отнюдь не закалка телесная, а «живи с постоянным желанием сделать людям добро... Все старайся делать только с удовольствием, с радостью…. Люби окружающую тебя природу». Свои 12 правил он назвал системой оздоровления «Детка» .

Удержу вас от критики принципов Порфирия Иванова – критика, как мы выяснили, вообще вредна для здоровья . Бесспорно одно: закаливание – это не отдельно взятая процедура, а действительно часть образа жизни. И начинается оздоровление не с непосредствоздействия на тело физическое. Скорее, этим закаливание завершается.

ЗАКАЛИВАНИЕ – ВРАГ КОМФОРТА. КОМФОРТ – ОСТАНОВКА РАЗВИТИЯ

Что же касается здоровья физического – процитирую Иванова: «дорогие вы мои, все ваши болезни от нежести вашей: от тепла, от вкусной пищи, от покоя. Не бойтесь холода, он мобилизует, как нынче модно сказывать, защиту организма. … На все должна быть победа... Зачем лечиться, когда можно и должно болезнь в тело не пускать!»

Отвлечёмся от Иванова (дабы не сочли меня агитатором ). «Полный комфорт – это остановка и смерть. Человек должен жить в постоянном движении и столкновении с окружающей действительностью, чтобы эволюционировать, развивать в себе новые качества». Это сказал не кто иной, как основоположник теории стресса Ганс Селье. (подробнее о воздействии стресса на тело человека и о пользе движения вообще мы писали в статье «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА: ЗА И ПРОТИВ»

ЗАКАЛИВАНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ

Кстати говоря, великий русский полководец Александр Суворов, также от рождения был хилым и болезненным ребенком, но благодаря закаливанию он сумел стать выносливым человеком, которому не были страшны ни мороз, ни простуда. На протяжении многих лет он ежедневно обливался холодной водой, утверждая, что «ледяная вода полезна для тела и ума». (А в одном из своих писем он с радостью сообщал: «Моя дочь Наташенька — вся в меня: бегает в холод босиком по грязи» )

Упомянутый нами в эпиграфе Лев Николаевич много ходил босиком и часто обливался холодной водой. После напряженной работы в любую погоду, даже в 30-градусный мороз, граф Толстой отправлялся на прогулку, длившуюся не менее трех часов. Доходил от Москвы до Ясной Поляны пешком.

Художник Илья Репин круглый год, даже в самые лютые морозы, спал в комнате, где вместо стекол были вставлены деревянные решетки. Также он ежедневно занимался гимнастикой, каждое утро работал в саду, а перед сном обязательно совершал долгие прогулки. Репин дожил до старости, не зная простудных заболеваний и сохраняя в течение многих лет высокую работоспособность и отличное самочувствие.

Закалял себя и «наше всё» - Александр Сергеевич Пушкин регулярно ходил в баню, после которой сразу же бежал в речку, пруд или пробивал лед в бочке и окунался туда. По утрам Пушкин очень любил принимать ванны со льдом, предпочитая закаливание дорогим лекарствам и консультациям лекарей.

Иммануил Кант , родоначальник немецкой классической философии, был человеком тщедушного телосложения и слабого здоровья. Чтобы избавиться от «ипохондрии и меланхолии» философ выработал для себя ряд правил, вот некоторые из них:

1) есть один раз в день;

2) меньше спать: постель — «гнездо заболеваний»;

3) больше двигаться, гулять в любую погоду;

4) держать в холоде голову, ноги и грудь, мыть ноги в холодной воде.

Рассмотрим, наконец, взаимоотношения ребёнка и экстремальных температур.

ЗАКАЛИВАНИЕ С РОЖДЕНИЯ – БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ

Прежде всего – какую температуру считать экстремальной?

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии и процитирую одну весьма почтенную книгу, история которой насчитывает более ста лет (и которая, к сожалению, вновь не издавалась после 1917 года).

Книжка «Физическое развитие детей разных народов» (Е.А.Покровский, Москва, 1884 (!) год) представляет нам чудные картины из жизни наших предков:

«Что касается детей западнорусского селянина, тут уж, надобно заметить, особенно проявляется помысел божий. Летом и зимой они ходят в одном и том же, чуть ли не в адамовом одеянии. Зима и лето, осень и весна для них как бы не составляют времени года. Мы сами видели, что некоторые из них зимою копаются в снегу, точно так же, как летом в песке. Еще только весною начинает таять снег, как они с артистическим наслаждением плещутся уже в лужах, образовавшихся от таяния снега. И ничто, кажется, не вредит им, все, напротив, как будто полезно им, укрепляет их».

Или: «…в громадном большинстве случаев русские матери в первое время по рождении оставляют детей своих без всякой специальной одежды, а завертывают их лишь в одни пеленки. Через несколько дней и большею частью после крещения они надевают ребенку рубашку из того материала, какой позволяет состояние и которая составляет с того времени почти единственную одежду… Нередко приходится видеть, как ребенок, соскучившись своим одиночеством дома, зимой, в трескучий мороз, вьюгу и непогоду, по глубоким сугробам, в одной рубашонке и босой, перебирается из одной избы в другую, чтобы поиграть со своими сверстниками…».

Я – боже упаси! – не призываю вас выставить малыша на «трескучий мороз» в одной «рубашонке», я лишь хочу сказать: всё относительно, дорогие родители Потому как и детская смертность в описываемый период была существенно выше современных показателей…

Но, значительно перестраховываясь, отечественные педиатры, спустя сто лет, впали, на мой взгляд, в другую крайность. И наши предки из 19-го века, думаю, сильно удивились бы, узнай они о следующей рекомендации специалистов конца века прошлого: «Большинство малышей любят ходить босиком. Препятствовать им в этом не следует. Однако начинать лучше с малых и непродолжительных воздействий, например, приучать ребенка находиться некоторое время (до 3–5 мин) босиком на коврике или одеяле. В жаркие летние дни можно побегать по траве или песку. Затем можно разрешить бегать босиком по паркетному полу в комнате. Постепенно время хождения босиком дома увеличить до 15–20 мин. Ходить же босиком во дворе опасно из-за возможности передозировки воздействия»… (.Ф.Змановский. Воспитаем детей здоровыми. М., 1989)

Та искусственная среда, в которой живёт современный человек, позволяет ему окружить себя комфортом, но и она же, требуя расплаты за комфорт, даёт побочный эффект в виде частых болезней и неспособности противостоять малейшим отклонениям от «комфортного режима».

Уже доказано и обнаружено, что Природа (тм) – совершенный разработчик – снабдила младенца собственным механизмом терморегуляции. Он включается в первые минуты после рождения, когда ребёнок испытывает первую в своей жизни холодовую нагрузку. Посудите сами – из комфортных +37 градусов в матке он попадает в помещение, где +24, а то и меньше: «перепад температур достигает 13 градусов. Причем это происходит на фоне стресса при прохождении через родовые пути. Потребность в кислороде сразу же после рождения повышается в 4 раза. Тогда же (то есть уже в первые минуты после рождения!) у малыша начинает функционировать сложный механизм собственной терморегуляции». (И.А.Аршавский. «Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития»)

Так от чего мы оберегаем младенца? За что мы так наказываем его, заключая в парник из пелёнок? А главное, почему мы так удивляемся потом, что малыш часто болеет? Ведь его механизм естественной терморегуляции мы сами выключили в первые дни после его рождения, взяв заботу о сохранении тепла в свои надёжные руки.

Часто в семьях, практикующих «закаливание по-советски» можно наблюдать абсурдную картину: маленького ребёнка разворачивают, избавляют от множества одёжек, тёплых носочков и чепчиков, и он «принимает воздушную ванну». Далее его обратно закутывают и утепляют по всем правилам, при этом родители сами ходят по дому в майках и шортах.

На этом фоне не спасают даже меры по «закаливанию», представленные в литературе советского периода. По началу советуют распелёнывать ребёнка на 5 минут в день для «воздушных ванн», потом постепенно приучать его к холодной воде, начиная с влажных обтираний при комнатной температуре, затем плавно переходить к поливанию ножек опять водой всё той же комнатной температуры… Попробуйте сами ежедневно обтираться губкой при комнатной температуре, снижая температуру на 1 градус. Если вы не блещете отменным здоровьем, то, скорее всего, вы отметите ухудшение своего самочувствия.

«Авторы этих способов закаливания, – отмечает Б.П.Никитин, – делают сразу, как минимум, три непростительные ошибки (да еще и переписывают их друг у друга, повторяя в каждой книге):

1. Опаздывают на 3–4 месяца и упускают высшую скорость адаптации.

2. Сила действующего фактора у них равна нулю или около нуля, так как нет перепада температур…

3. Время на закаливание 5–6 минут, а на изнеживание… остальные 1434 минуты каждые сутки.

Эффекта от такого “пододеяльно-комфортного закаливания”, естественно, никто никогда не мог наблюдать…»

Из нашей практики. Сколько я ни пыталась «миндальничать», понижая температуру для обливаний постепенно (а водные процедуры мы начали в первые сутки после рождения), но даже в возрасте двух недель Данила всё равно расстраивался, когда после относительно тёплой ванны мы пытались его «закалять». Тогда я подумала: он плачет ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, так что же я раскланиваюсь? Мы набрали воду прямо из-под крана и – Ух! – облили ребёнка с головы до пят без всяких сантиментов... Главным условием на первых порах было поощрение и успокоение – сразу по окончании всех процедур он сосал грудь и крепко засыпал. К ледяной воде он привык к третьему или четвёртому разу, и уже к началу второго месяца после каждого занятия в ванне или любого похода в баню и бассейн обливался не просто без крика, а с заметным удовольствием. Позднее, в возрасте полутора лет, он с ужасно деловым видом ходил в баню с собственным жёлтым ведёрком и всегда настаивал, чтобы его облили, говорил: («мне жарко!» - душа требовала ). Сейчас ему пять, не помню ситуации, когда бы он жаловался на холод. И сейчас бывает, после расслабляющей вечерней ванны включит холодную воду и, хохоча, засовывает голову под кран

ЗАКАЛИВАНИЕ ПРОЦЕДУРА ДОБРОВОЛЬНАЯ?

Отчего же дети болеют? И даже мой закалённый Данила время от времени сваливается с тяжелейшим ОРВИ! Дело в том, что, как писал Никитин, «закалить раз и навсегда на всю жизнь можно стальной нож или кинжал, резец или напильник» - нельзя прекращать закаливающие процедуры! Они дают положительный эффект только тогда, когда становятся частью повседневной жизни.

Если:

- вы часто проветриваете квартиру, а сами (вместе с ребёнком) много бываете на свежем воздухе;

- ваш малыш с рождения был избавлен от лишних пелёнок и находился в комнате в адекватной одежде;

- вы сами (и ваш малыш) ходите дома босиком (и пожалуйста, без всяких компромиссов вроде «это-всего-лишь-маленькие-носочки-они-же-тонкие» );

- если, отправляясь на улицу, вы одеваете ребёнка по погоде, не сковывая его естественной подвижности;

- если вы не перекармливаете ребёнка;

– если ваш малыш с детства знаком с баней и сауной,

то вы уже можете поставить себе большой плюс – вы хорошо закаляете ребёнка! При традиционном образе жизни среднестатистической семьи такого умеренного закаливания часто бывает достаточно.

Обливания холодной водой вы можете применять время от времени после посещения бани (это знает каждый, кто мало-мальски понимает в банно-саунном вопросе) и после горячей ванны, когда вы чувствуете, что перестарались с воздействием на организм высокой температуры. В остальном же можно быть лояльным, и нет необходимости обливаться ежедневно, сжав зубы только потому, что так полезно. Если обливания не доставляют вам удовольствия – бросайте это занятие!

Из нашей практики: В возрасте двух с небольшим лет, как я теперь понимаю, мы с Данилой совершили непростительную ошибку – он заупрямился, а я не стала настаивать, и мы прекратили обливания. В результате через несколько недель на «скорой помощи» уехали в больницу, и никто нам не мог толком объяснить причину внезапно развившегося ларинго-трахеита. Ребёнок кашлял и задыхался, но не было ни температуры, ни других проявлений. Нас сочли аллергиками и выписали через 5 дней. И я не сразу догадалась, что причина может быть в том, что мы резко прекратили закаляться. Хотя, конечно, наверняка в случае с той болезнью Данилы несколько факторов наложились один на другой... Потом после трёх лет мы постепенно возобновили обливания, но и до сих пор они не стали частью ежедневного распорядка – Данила обливается от случая к случаю, по желанию. Но он и болеет время от времени

С другой стороны практически не болеет наш старший сын, Лука, которого вообще никто не закалял с рождения – мы тогда ещё не знали о том, что такое возможно. Мы просто ходили по дому практически раздетыми все J - по молодости или по неопытности, но нам с мужем казалось, что если ребёнок не посинел и не дрожит, значит ему не холодно. И, думаю, этих «процедур» (а точнее, такого подхода к жизни) хватило для того, чтобы уберечь сына от серьёзных заболеваний. И уже в сознательном возрасте Лука начал обливаться самостоятельно - после пяти лет, когда родился Данила, а я к тому времени начиталась книжек по закаливанию и начала обливаться сама. Лука смотрел, как с рождения закаляется младший брат, и ему тоже захотелось

И ещё. Не навязывайте ребёнку того, во что не верите сами. Если вы сами панически боитесь ледяной воды и ходите по дому, закутавшись в шаль, о каком закаливании может идти речь?! И вы, и ваш ребёнок невольно будете воспринимать закаливание как пытку, даже если на первое время вам удастся убедить себя в благотворности его воздействия. Ведь первое правило не только в закаливании, но и в любом деле – благожелательный настрой.

Если вам не хватило описанных рекомендаций, и, даже практикуя хождение босиком и нагишом, вы по-прежнему полны решимости начать обливания и прочие холодовые процедуры, то вот моё последнее предупреждение - вы помните, что нельзя заканчивать внезапно?! Закаливание – это навсегда!

Я вас предупредила

Скоро читайте "Рекомендации по проведению закаливающих процедур" себе и ребёнку. А также о том, как «поймать» этот самый благожелательный настрой и жить в гармонии с природой.

