Менархе и становление менструального цикла у девочек-подростков
Какой должна быть первая менструация у девочек и когда наступают первые месячные. Почему возникают боли во время месячных. О менструальном цикле и его значении - в нащем материале.
Обычно к моменту полового созревания большинство девочек уже имеют общее представление о менструации. Однако ни Интернет, ни подружки, ни популярные женские журналы не подготавливают девочку-подростка к новому жизненному событию и происходящим изменениям.
Именно на маме лежит огромная ответственность: поддержать психологически, вовремя всё объяснить и знать, как поступить, если «что-то пойдёт не так».
Что происходит в норме?
Под влиянием гормонов в период полового созревания девочка подвергается удивительным метаморфозам.
Первый этап — до наступления менархе
За два-три года:
- Быстрое физическое развитие и набор в весе.
- Рост волос в подмышечных впадинах и на лобке.
- Увеличение и формирование молочных желез.
- Может появиться угревая сыпь на коже лица и/или тела.
- Постепенно расширяются тазовые кости.
За несколько месяцев:
- Быстрое переутомление, головокружения и головные боли, тошнота.
- Усиливаются выделения из влагалища (бели) за счет изменения влагалищной микрофлоры (появляются лактобактерии).
- Резкие перепады настроения.
Второй этап — первая менструация или менархе
Наступает примерно в возрасте 11-14 лет, наиболее часто — 12-13 лет. Средний разброс — от 10 -11 до 14-15 лет.
С момента менархе девочка-подросток может забеременеть даже после единственного полового акта.
Регулярный менструальный цикл не сразу «вступает в свои права». В течение шести месяцев происходит становление «взрослого» типа выработки и взаимодействия половых гормонов между собой. Ранее на этот процесс отводилось 1-1,5 года — устаревшие данные.
Менструальный цикл может удлиняться или укорачиваться на несколько дней, в одном месяце выделения могут быть обильными, в другом — скудными. В норме длительность менструального цикла — 25-35 дней.
Третий этап — становление регулярного менструального цикла
Продолжительность в норме — 3-5 дней, реже — 7 дней. Общий объем кровопотери — 50-150 мл.
Завершается развитие молочных желез и таза, тело уже не так интенсивно растет в длину.
Отклонения от нормы
Каждая девочка — маленькая будущая женщина, постепенное становление которой начинается по достижении определенного возраста. Одни девочки проходят этот этап относительно легко, другие в силу многих причин испытывают затруднения и нуждаются в медицинской помощи.
Ранее или позднее менархе
Если у мамы или бабушки первая менструация наступила, например, в возрасте 15 лет, то у девочки, скорее всего, созревание пойдёт по тому же «сценарию».
Однако наиболее часто сбой природного механизма происходит из-за болезней или особенностей организма девочки.
Ранее менархе — до 11 лет
Функциональные причины: наиболее часто — избыточный вес или ожирение. В жировой ткани вырабатывается один из эстрогенов (женских половых гормонов) — приводит к раннему половому созреванию.
Заболевания:
- Гипотиреоз — пониженная выработка гормонов щитовидной железой.
- Фолликулярные кисты яичников.
- Опухоль яичника, надпочечника или центральной нервной системы.
- Поражения центральной нервной системы: менингит, энцефалит, травма и другие.
Позднее менархе — старше 14 лет
Функциональные причины:
- При недостаточности питания или излишней худобе из-за нехватки питательных веществ нарушается синтез половых гормонов. Организм «добывает» эстрогены из жировой ткани, но её тоже не достаточно. У здоровой девочки должно быть не менее 17% жировой ткани от общей массы тела.
- Частые стрессы и длительное психоэмоциональное перенапряжение ведёт к сбою образования половых гормонов.
- При усиленных занятиях спортом уменьшается выработка эстрогенов.
Заболевания:
- Недостаточная выработка яичниками половых гормонов наиболее часто связанна с врожденным недоразвитием яичников.
- Заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма (зависит от степени тяжести и контролируемости течения).
- Врожденные пороки развития половой системы — например, недоразвитие матки или яичников.
- Хромосомные или генетические болезни.
Нерегулярный менструальный цикл
Интервал между менструальными кровотечениями длится 1,5-2 месяца и более (задержка).
- Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — наиболее частая причина. Менархе наступает своевременно, но спустя несколько месяцев менструации становятся редкими (олигоменорея) или прекращаются (аменорея). Возможны маточные кровотечения. Рост волос на коже лица и/или тела может усиливаться и идти по мужскому типу. Иногда развивается ожирение.
- Повышена выработка мужских половых гормонов при врождённой дисфункции коры надпочечников. Раннее начало — девочки с рождения имеют внешние признаки мальчиков, позднее — проявления похожи на СПКЯ.
Болезненные менструации
Многое зависит от индивидуальной переносимости боли, но имеются и определённые критерии для разграничения.
Что считается нормой?
Менструации могут сопровождаться дискомфортом, невыраженной тяжестью и/или болью в низу живота — происходит отторжение части разросшейся эндометрия и сокращение мышц матки. Общее самочувствие не нарушается, а критические дни переносятся легко.
Когда бить тревогу?
Боли выраженные, схваткообразные или коликообразные, колюще-режущие, иногда мучительные и ноющие. Располагаются в нижней части живота и/или в крестцово-поясничной области, могут отдавать в пах. Начинаются за несколько часов или в день наступления менструации, держатся один-два дня, реже — дольше. Возможно появление тошноты или рвоты, головокружения, расстройство мочеиспускания и стула.
Причины невыясненные до конца, но имеется несколько факторов:
- Гормональный дисбаланс между эстрогенами и прогестероном на фоне эмоциональной лабильности.
- Механическое препятствие оттоку при аномалиях развития: недоразвитие или загиб матки, сужение внутреннего зева (входа в матку).
- Повышенная возбудимость нервной системы приводит к чрезмерному сокращению мышц матки.
- Эндометриоз. Очаги слизистой матки (эндометрия) разрастаются на нетипичных участках (в норме их там быть не должно): яичниках, шейке матки, мышечном слое матки (аденомиоз). При наступлении менструации разросшийся эндометрий отторгается не только из полости матки, но и из всех очагов — сопровождается выраженными болями и обильным менструальным кровотечением.
Обследование и пути решения проблем
При отсутствии отклонений от нормы нет необходимости обращения к врачам — за исключением профилактических медицинских осмотров согласно возрасту.
При возникновении проблем главный помощник — детский акушер-гинеколог. Дополнительно девочку осматривают и врачи других специальностей — например, эндокринолог-гинеколог или психолог.
Объём обследований
Выполняется УЗИ органов малого таза, щитовидной железы и/или внутренних органов, определяется уровень гормонов в крови, проводится компьютерная томография и другие исследования.
К сожалению, диагностические возможности современной медицины ограничены в этом возрасте:
- Не выполняется диагностическое выскабливание полости матки.
- Не рекомендуется лапароскопия. При эндометриозе участки эндометрия зачастую не видны на УЗИ. Диагноз подтверждается только на лапароскопии — проводится один раз одновременно для диагностики и лечения при планировании беременности по достижении детородного возраста.
При крайней необходимости некоторые исследования выполняются с согласия родителей и по решению врачебной комиссии.
Пути решения
Функциональные изменения: обычно достаточно нормализации веса, режима питания и отдыха, оптимизации физических нагрузок.
Задача довольно трудна при не выявленной проблеме или невозможности устранить причину (аномалии развития).
Нередко врачам приходится действовать наугад:
- Для уменьшения болей применяются спазмолитики (расслабляют мышцы), обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС — уменьшают боль и отёк).
- При обильных менструациях и склонности к кровотечениям — препарат транексамовой кислоты, НПВС и другие.
Назначение эффективного лечения во многом зависит от опыта врача и его подхода к решению проблем с использованием достижений современной медицины.
Разработаны гормональные препараты с содержанием дроспиренона и диеногеста, прошедшие успешные клинические испытания. Некоторые из них разрешены для применения у девочек-подростков при СПКЯ, подозрении на эндометриоз, дисфункциональных маточных кровотечениях, юношеских угрях и других состояниях.
Положительно влияет приём гормонов и при выраженном болевом синдроме — когда ничего остальное не помогает.
Описаны случаи успешного применения этих препаратов на протяжении длительного времени вплоть до детородного возраста с последующей отменой и наступлением беременности.
Назначаются гормоны с согласия родителей и по решению врачебной комиссии.
Чего делать нельзя?
Полагаться на то, что перерастёт и само собой нормализуется. Да, перерастёт, но в ещё большую проблему.
Самостоятельно пытаться лечить — можете навредить.
Использовать тепло — риск кровотечений и распространения эндометрия на другие участки (при эндометриозе).
В материале рассмотрены лишь наиболее часто встречающиеся причины нарушений во время полового созревания девочек-подростков и пути решения проблем. На самом деле в этом периоде сложностей может возникать намного больше. При любом отклонении от нормы своевременно обращайтесь к врачам — поможет девочке преодолеть нелёгкий период и сохранить здоровье.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения