Менархе и становление менструального цикла у девочек-подростков

Какой должна быть первая менструация у девочек и когда наступают первые месячные. Почему возникают боли во время месячных. О менструальном цикле и его значении - в нащем материале.

Обычно к моменту полового созревания большинство девочек уже имеют общее представление о менструации. Однако ни Интернет, ни подружки, ни популярные женские журналы не подготавливают девочку-подростка к новому жизненному событию и происходящим изменениям.

Именно на маме лежит огромная ответственность: поддержать психологически, вовремя всё объяснить и знать, как поступить, если «что-то пойдёт не так».

Что происходит в норме?

Под влиянием гормонов в период полового созревания девочка подвергается удивительным метаморфозам.

Первый этап — до наступления менархе

За два-три года:

Быстрое физическое развитие и набор в весе.

Рост волос в подмышечных впадинах и на лобке.

Увеличение и формирование молочных желез.

Может появиться угревая сыпь на коже лица и/или тела.

Постепенно расширяются тазовые кости.

За несколько месяцев:

Быстрое переутомление, головокружения и головные боли, тошнота.

Усиливаются выделения из влагалища (бели) за счет изменения влагалищной микрофлоры (появляются лактобактерии).

Резкие перепады настроения.

Второй этап — первая менструация или менархе

Наступает примерно в возрасте 11-14 лет, наиболее часто — 12-13 лет. Средний разброс — от 10 -11 до 14-15 лет.

С момента менархе девочка-подросток может забеременеть даже после единственного полового акта.

Про раннюю беременность

Регулярный менструальный цикл не сразу «вступает в свои права». В течение шести месяцев происходит становление «взрослого» типа выработки и взаимодействия половых гормонов между собой. Ранее на этот процесс отводилось 1-1,5 года — устаревшие данные.

Менструальный цикл может удлиняться или укорачиваться на несколько дней, в одном месяце выделения могут быть обильными, в другом — скудными. В норме длительность менструального цикла — 25-35 дней.

Третий этап — становление регулярного менструального цикла

Продолжительность в норме — 3-5 дней, реже — 7 дней. Общий объем кровопотери — 50-150 мл.

Завершается развитие молочных желез и таза, тело уже не так интенсивно растет в длину.

Отклонения от нормы

Каждая девочка — маленькая будущая женщина, постепенное становление которой начинается по достижении определенного возраста. Одни девочки проходят этот этап относительно легко, другие в силу многих причин испытывают затруднения и нуждаются в медицинской помощи.

Ранее или позднее менархе

Если у мамы или бабушки первая менструация наступила, например, в возрасте 15 лет, то у девочки, скорее всего, созревание пойдёт по тому же «сценарию».

Однако наиболее часто сбой природного механизма происходит из-за болезней или особенностей организма девочки.

Ранее менархе — до 11 лет

Функциональные причины: наиболее часто — избыточный вес или ожирение. В жировой ткани вырабатывается один из эстрогенов (женских половых гормонов) — приводит к раннему половому созреванию.

Заболевания:

Гипотиреоз — пониженная выработка гормонов щитовидной железой.

Фолликулярные кисты яичников.

Опухоль яичника, надпочечника или центральной нервной системы.

Поражения центральной нервной системы: менингит, энцефалит, травма и другие.

Позднее менархе — старше 14 лет

Функциональные причины:

При недостаточности питания или излишней худобе из-за нехватки питательных веществ нарушается синтез половых гормонов. Организм «добывает» эстрогены из жировой ткани, но её тоже не достаточно. У здоровой девочки должно быть не менее 17% жировой ткани от общей массы тела.

Частые стрессы и длительное психоэмоциональное перенапряжение ведёт к сбою образования половых гормонов.

При усиленных занятиях спортом уменьшается выработка эстрогенов.

Заболевания:

Недостаточная выработка яичниками половых гормонов наиболее часто связанна с врожденным недоразвитием яичников.

Заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма (зависит от степени тяжести и контролируемости течения).

Врожденные пороки развития половой системы — например, недоразвитие матки или яичников.

Хромосомные или генетические болезни.

Нерегулярный менструальный цикл

Интервал между менструальными кровотечениями длится 1,5-2 месяца и более (задержка).

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — наиболее частая причина. Менархе наступает своевременно, но спустя несколько месяцев менструации становятся редкими (олигоменорея) или прекращаются (аменорея). Возможны маточные кровотечения. Рост волос на коже лица и/или тела может усиливаться и идти по мужскому типу. Иногда развивается ожирение.

(СПКЯ) — наиболее частая причина. Менархе наступает своевременно, но спустя несколько месяцев менструации становятся редкими (олигоменорея) или прекращаются (аменорея). Возможны маточные кровотечения. Рост волос на коже лица и/или тела может усиливаться и идти по мужскому типу. Иногда развивается ожирение. Повышена выработка мужских половых гормонов при врождённой дисфункции коры надпочечников. Раннее начало — девочки с рождения имеют внешние признаки мальчиков, позднее — проявления похожи на СПКЯ.

Болезненные менструации

Многое зависит от индивидуальной переносимости боли, но имеются и определённые критерии для разграничения.

Что считается нормой?

Менструации могут сопровождаться дискомфортом, невыраженной тяжестью и/или болью в низу живота — происходит отторжение части разросшейся эндометрия и сокращение мышц матки. Общее самочувствие не нарушается, а критические дни переносятся легко.

Когда бить тревогу?

Боли выраженные, схваткообразные или коликообразные, колюще-режущие, иногда мучительные и ноющие. Располагаются в нижней части живота и/или в крестцово-поясничной области, могут отдавать в пах. Начинаются за несколько часов или в день наступления менструации, держатся один-два дня, реже — дольше. Возможно появление тошноты или рвоты, головокружения, расстройство мочеиспускания и стула.

Причины невыясненные до конца, но имеется несколько факторов:

Гормональный дисбаланс между эстрогенами и прогестероном на фоне эмоциональной лабильности.

между эстрогенами и прогестероном на фоне эмоциональной лабильности. Механическое препятствие оттоку при аномалиях развития: недоразвитие или загиб матки, сужение внутреннего зева (входа в матку).

оттоку при аномалиях развития: недоразвитие или загиб матки, сужение внутреннего зева (входа в матку). Повышенная возбудимость нервной системы приводит к чрезмерному сокращению мышц матки.

приводит к чрезмерному сокращению мышц матки. Эндометриоз. Очаги слизистой матки (эндометрия) разрастаются на нетипичных участках (в норме их там быть не должно): яичниках, шейке матки, мышечном слое матки (аденомиоз). При наступлении менструации разросшийся эндометрий отторгается не только из полости матки, но и из всех очагов — сопровождается выраженными болями и обильным менструальным кровотечением.

Обследование и пути решения проблем

При отсутствии отклонений от нормы нет необходимости обращения к врачам — за исключением профилактических медицинских осмотров согласно возрасту.

При возникновении проблем главный помощник — детский акушер-гинеколог. Дополнительно девочку осматривают и врачи других специальностей — например, эндокринолог-гинеколог или психолог.

Объём обследований

Выполняется УЗИ органов малого таза, щитовидной железы и/или внутренних органов, определяется уровень гормонов в крови, проводится компьютерная томография и другие исследования.

К сожалению, диагностические возможности современной медицины ограничены в этом возрасте:

Не выполняется диагностическое выскабливание полости матки.

Не рекомендуется лапароскопия. При эндометриозе участки эндометрия зачастую не видны на УЗИ. Диагноз подтверждается только на лапароскопии — проводится один раз одновременно для диагностики и лечения при планировании беременности по достижении детородного возраста.

При крайней необходимости некоторые исследования выполняются с согласия родителей и по решению врачебной комиссии.

Пути решения

Функциональные изменения: обычно достаточно нормализации веса, режима питания и отдыха, оптимизации физических нагрузок.

Задача довольно трудна при не выявленной проблеме или невозможности устранить причину (аномалии развития).

Нередко врачам приходится действовать наугад:

Для уменьшения болей применяются спазмолитики (расслабляют мышцы), обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС — уменьшают боль и отёк).

При обильных менструациях и склонности к кровотечениям — препарат транексамовой кислоты, НПВС и другие.

Назначение эффективного лечения во многом зависит от опыта врача и его подхода к решению проблем с использованием достижений современной медицины.

Разработаны гормональные препараты с содержанием дроспиренона и диеногеста, прошедшие успешные клинические испытания. Некоторые из них разрешены для применения у девочек-подростков при СПКЯ, подозрении на эндометриоз, дисфункциональных маточных кровотечениях, юношеских угрях и других состояниях.

Положительно влияет приём гормонов и при выраженном болевом синдроме — когда ничего остальное не помогает.

Описаны случаи успешного применения этих препаратов на протяжении длительного времени вплоть до детородного возраста с последующей отменой и наступлением беременности.

Назначаются гормоны с согласия родителей и по решению врачебной комиссии.

Чего делать нельзя?

Полагаться на то, что перерастёт и само собой нормализуется. Да, перерастёт, но в ещё большую проблему.

Самостоятельно пытаться лечить — можете навредить.

Использовать тепло — риск кровотечений и распространения эндометрия на другие участки (при эндометриозе).

В материале рассмотрены лишь наиболее часто встречающиеся причины нарушений во время полового созревания девочек-подростков и пути решения проблем. На самом деле в этом периоде сложностей может возникать намного больше. При любом отклонении от нормы своевременно обращайтесь к врачам — поможет девочке преодолеть нелёгкий период и сохранить здоровье.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

