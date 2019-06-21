Режутся зубы у ребёнка. Лучшие гели при прорезывании зубов 2019

Как облегчить ребенку прорезывание зубов? Это физиологический процесс, но его симптомы часто напоминают болезнь. В нашем материале - обзор самых эффективных гелей, которые могут снять болезненность при прорезывании зубов.

Даже врач не сразу определит прорезывание первых зубиков. Его можно спутать с симптомами вирусного заболевания, либо возникновением аллергии, симптомы схожи: повышение температуры, беспокойство, ребенок закатывается в плаче, плохой сон…

Этот букет симптомов маме трудно принять с ангельским терпением, однако главное средство от неприятных симптомов прорезывания всё-таки терпение! Плюс - легкое обезболивающее действие специальных средств при прорезывании зубов.

Обычно первый зуб прорезается в возрасте от 3 до 12 месяцев, но возможны исключения: дети уже рождаются с зубиками, или зубы запаздывают, появляясь ближе к году. Сроки прорезывания зубов являются наследственными.

Если у мамы или папы зубы прорезались рано, то с большой долей вероятности у малыша первые зубки проклюнутся также рано. Сроки прорехывания зубов у детей индивидуальны, поэтому не делайте выводы, собирая мнения о чужих детях.

Сроки прорезывания зубов у детей (средние значения)

Симптомы прорезывания зубов

*Слюнные железы учатся работать по-новому в ускоренном темпе. Слюни текут рекой! Возможна небольшая сыпь вокруг рта. Чаще меняйте одежду малыша, чтобы не возникло раздражение от мокрой ткани на коже. Крем на основе пантенола уберет неизбежные покраснения.

* В полости рта ребенка заметно воспаление, припухлость десен. Распознать его бывает сложно. Не удивляйтесь, если другие симптомы есть, а десна не покраснели – вы просто чего-то не замечаете, вы не врач с наметанным глазом.

*Ребенок чешет щёку или теребит ухо, пытаясь снять дискомфорт. Несколько раз в день осторожно массируйте десны чистым пальцем.

*Малыш начинает тянуть в рот всё, что ему удается ухватить. Предлагайте охлажденные прорезыватели, слингобусы.

*Повышение температуры до 38 градусов возможно до трех дней подряд. Температура 38 является нормой для прорезывания, но не выше. Это все-таки воспаление – организм реагирует на него. При прорезывании характерен насморк, обилие слюны – слишком много всего для маленького горла. Малыш может закашливаться, но не с трудом. Наблюдайте за симптомами, и, если вас что-то начнет сильно беспокоить, вызовите доктора на дом.

*Нарушение работы кишечника. Ребенок родился со стерильной микрофлорой, она только начала налаживаться, подстраиваться под питание, и тут ее снова меняют симптомы прорезывания, при которых микрофлора существенно страдает. Жидкий стул возможен до 2-4 дней. Длительный понос у детей до года – повод срочно показаться врачу.

*Ложный отказ от груди или смеси. Ребенок становится нервным во время еды: то бросает грудь, то требует ее каждые 15 минут. Представьте, что он чувствует во рту: жжение, зуд, распирание внутри десен. Ребенку плохо и неприятно.

Решение: волшебное терпение применяйте без устали, просите помощи у членов семьи. Помогает эффект кокона: запеленайте малыша. Это может сработать даже в преклонном возрасте от года. Запеленайте, как вам удобно: пеленка, тонкое покрывало, шаль, махровое полотенце, только чтобы ребенку не было жарко, и пробуйте накормить так. В кроватке также создайте «кокон» - сделайте гнездо из шали или пеленки, сформируйте вокруг малыша бортики.

Лучшие гели от симптомов прорезывания зубов

Любой маме хочется что-то дать ребенку, чем-то намазать, чтобы унять боль и дискомфорт. «Шаманские бубны» в виде пеленания и охлажденных прорезывателей не обеспечивают радикального эффекта. Но ради здоровья ребенка стоит проявить материнскую мудрость. Даже наилучший гель для облегчения симптомов прорезывания должен использоваться как крайнее средство.

Гели – это лекарства со своими побочными явлениями. Прочитайте их список. Нельзя смазывать десны гелем каждый раз, когда ребенок заплакал. Химические компоненты легко всасываются в кровь. Во многих гелях есть лидокаин. К сожалению, проведение крупных исследований показало, что такие гели контактируют с десной короткое время, а затем проглатываются. Времени не хватает для обезболивания, но для веса маленького ребенка такое количество сильного компонента может привести к печальным последствиям. Любое лекарство становится ядом, если используется не по инструкции.

Выбирая зубной гель, посоветуйтесь с врачом, которому вы доверяете, и который знает вашего малыша в динамике. Большинство гелей применяются 3-5 раз в сутки с интервалом 3-4 часа.

По типу воздействия гели для зубов можно разбить на две группы:

1. Анестезирующий гель. Содержит лидокаина гидрохлорид или иные анестетики.

Калгель

Препарат на основе лидокаина с анестезирующим и противомикробным действием для детей от 3 месяцев. После его нанесения десна будет полностью «заморожена». Цена в аптеках: от 320 руб.

Минусы: отпускается в аптеках по рецепту, имеет непродолжительное действие, передозировка опасна.

Камистад-бэби

В составе анестетик полидоканол и экстракт ромашки. Быстро убирает боль. Для детей от 3 месяцев. Цена в аптеках: от 260 руб.

Минусы: слабый противовоспалительный и противомикробный эффект, может вызвать аллергию из-за ароматизатора в составе.

Дентинокс

Применение геля до 12 месяцев возможно только после консультации у врача. Цена в аптеках: от 350 руб. Обеспечивает длительное обезболивание, не вызывает раздражения десен, в состав входит экстракт ромашки, химические средства присутствуют в малом количестве.

Минусы: высокая цена, передозировка может вызвать неприятные последствия.

Общие плюсы у трёх вышеназванных препаратов: быстрый обезболивающий эффект (через 2-3 минуты после нанесения).

Общие минусы: кратковременный эффект действия, при этом количество нанесений в стуки небольшое (3-5 раз в сутки); онемение ротовой полости; большое количество противопоказаний; неприятные ощущения при проглатывании; вероятность аллергических реакций.

Холисал

Также не показан к применению до 1 года. Гель обладает комплексным противомикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. Создан на травяной основе, снимает отеки в полости рта, дает длительный эффект обезболивания. Цена в аптеках: от 320 руб.

Минусы: жжение после нанесения, высокая цена, обезболивает не сразу, а через какое-то время. Кратность нанесения: 2-3 раза в сутки.

2. Растительные гели на основе натуральных компонентов (ромашка, подорожник, календула и другие).

Бэби доктор первые зубки

Растительный препарат предназначен для младенцев с 3-х месячного возраста, используется в качестве противовоспалительного средства. Не относится к лекарствам, поэтому ограничений к применению практически не имеет. Цена в аптеках: от 340 руб.

Минусы: растения в составе могут вызвать аллергию.

Пансорал

Гомеопатический препарат с противовоспалительным и антисептическим эффектом. Для детей от 3 месяцев. Цена в аптеках: от 340 руб. Можно наносить без ограничений по количеству раз.

Минусы: может вызвать аллергическую реакцию.

Дентинале натура

Растительный гель с алоэ вера, снимает воспаление и образует на деснах защитную пленку. Для детей от 3 месяцев. Цена в аптеках: от 640 руб.

Минусы: возможна аллергия на компоненты, высокая цена.

Средство в виде капель Дантинорм

Если наносить гель по какой-то причине сложно, возьмите гомеопатические капли, они обволакивают полость рта, ими удобно пользоваться. Стоимость - от 500 руб., в упаковке 10 пластиковых контейнеров, хватает упаковки на три дня. Хороший обезболивающий эффект, нет побочных эффектов.

Минусы: высокая цена.