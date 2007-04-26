Выбор врача для ребенка

Свой врач

Можно заранее продумать свои отношения с врачами таким образом, чтобы сберечь свои нервы и свести к минимуму риск.

Для начала, ответьте для себя на предлагаемые вопросы. Затем побеседуйте с тем врачом, к услугам которого вы предполагаете прибегнуть. В беседе старайтесь говорить не "Я считаю" и "Мое мнение…", а "Как Вы относитесь к…" и т.д. Это позволит Вам получить более честные ответы.

Учитывая, что услуги врачей, многие анализы, лекарства не дешевы, - лучше потратить время на серьезную предварительную беседу в самом начале общения с новым доктором.

1. Хотите ли Вы наблюдать ребенка бесплатно, учитывая что:

а) бесплатно не всегда плохо (в поликлиниках работают и весьма хорошие и грамотные врачи).

б) за деньги не всегда хорошо - проверяется только опытом лечения, зависит всецело только от моральных и этических норм, соблюдаемых (не соблюдаемых) данным врачом.

Распространенное заблуждение о платной медицине - “Готов платить за лечение, но только с положительным результатом.”. -Здоровье не купишь. Плата за лечение берется за время, силы, эрудицию и пр. врача, анализы и процедуры - на которые расходуются деньги и результат которых зависит только от состояния вашего организма. В лечении всегда принимают участие две стороны - врач и пациент. Врач не виноват, что Вы заболели и что организм Ваш плохо работает. Эффективность лечения зависит от: особенностей организма пациента, от того, насколько тщательно пациент выполняет назначения врачей, от назначений врача, эффективности современных лекарств, от личности врача.

Плата за анализ - это деньги за выполненную работу (работу по производству анализа). Результат анализов предсказать невозможно. Претензий при оплате анализов быть не может и не должно.

Результат лечения относительно предсказуем. Известно, что помочь при хламидиозе можно 80% пациентов (у 20 человек из 100, как бы все не старались и каким бы гениальным не был врач - хламидиоз не вылечить). При герпесе помочь можно 30 - 70% пациентов и далеко не всегда с первого раза.

По американским правилам хорошим врачом считается специалист, который помогает 70% пациентов, то есть 30% теоретически могут не считать данного врача (лечение) хорошим. То есть, даже хороший врач, не всегда может вылечить даже “пустяковую” болезнь, слишком многое зависит не от него.

в) Если Ваши знакомые рекомендуют Вам своего врача, помните, что это значит, что он подходит именно им. Расспросите о его методах. Если Вы вообще плохо относитесь к докторам, то не связывайтесь со знакомыми Ваших друзей. Может выйти неловко. Ваш приятель может оказаться приверженцем не подходящего Вам подхода, либо посредственным врачом, хоть и прекрасным человеком.

г) Участковый педиатр очень полезный для Вашего ребенка человек. С участковым врачом можно договориться, чтобы он не выписывал "Бисептол" при легком насморке, не предлагал сделать прививку больному ребенку и не советовал кормить 3-х месячного малыша детским кефирчиком. А так же, написал справку для бассейна, выписал льготные рецепты и т.д.

Участковому можно объяснить свою концепцию ухода за детьми и, возможно, найти взаимопонимание, подтверждаемое расписками о том что "мать от прививок, госпитализации, антибиотикотерапии при ОРЗ и т.п. отказалась". К сожалению, все это хорошо лишь в случае, когда родители достаточно подкованы или имеют возможность консультироваться с врачом, которому они доверяют.

Как участковый врач является жертвой бюрократии и рутины, так частный врач может оказаться жертвой модных идей и течений.

Если Ваш врач занимается только тем, что назначает Вам анализы мочи и крови два раза в месяц, а температуру сбивает исключительно "Панадолом" и ему подобным, - насторожитесь.

Какое направление в медицине Вы предпочитаете. Совпадение подходов к лечению ребенка является залогом успешного сотрудничества врача и родителя. Однако, бывают ситуации, когда необходимо проявить гибкость, перейдя к другим методам лечения. Готов ли врач к этому, бывали ли такие случаи в его практике? Будет ли он по-прежнему наблюдать ребенка или Вам придется срочно искать другого врача? Готовы ли Вы к “нетрадиционной” медицине или, наоборот, к традиционной лекарственной терапии, если врач захочет использовать ее арсенал? Только врач может определить, опасно или нет заболевание и как надо его лечить.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения считает нерациональным: использовать антибиотики и сульфаниламиды для лечения насморка, простуды, ОРЗ, ОРВИ и АВИ; злоупотреблять каплями в нос типа санорина и глазолина; давать ребенку жаропонижающие средства при невысокой температуре; самостоятельно назначать противорвотные средства и лекарства от поноса; назначать ребенку без тщательного обследования и врачебного контроля седативные (успокаивающие) препараты и антидепрессанты; применять но-шпу и подобные препараты при болях в животе; улучшать аппетит с и успокаивать ребенка с помощью лекарств; злоупотреблять интерфероном и другими иммунными препаратами при инфекции верхних дыхательных путей у маленьких детей.

2. Собираетесь ли Вы выполнять все рекомендации врачей или врач нужен для диагностики и коррекции Ваших действий. Врач должен понимать, чего от него ждут. Многие откажутся консультировать Вас, поняв, что Вы не выполняете назначения. И пусть. Ищите своего доктора. Обманывать же врача просто глупо, если, конечно, речь идет о выздоровлении, а не о получении какой-нибудь справки. Отказ лечить пациента, который не выполняет назначений - право врача. Когда врач начинает кого-то лечить, он берет на себя некую моральную ответственность (хороший врач - всегда). Если пациент не выполняет назначений - доктор не может выполнить свой долг. Результат - расставание.

3. Если Вашему ребенку меньше 1 года, чувствуете ли Вы тревогу по ночам? Оговорите возможность ночных звонков, особенно, если Вы склонны к панике.

Всяческие тонкости, связанные с уходом за грудничками, очень быстро забываются, если, конечно, не являются специализацией врача.

Легко ли Вы поддаетесь панике, легко ли влиять на Вас. Дети очень восприимчивы, и если, заведенные врачом и бабушками, вы начнете выглядывать в малыше болезни и навешивать сомнительные диагнозы, он может испортиться. Чем более Вы возбудимы, тем спокойнее должен быть ваш доктор.

4. Есть ли у Вас какие-либо убеждения (запреты религии и т. п.), которые могли бы осложнить Ваши отношения с врачами. Лучше сказать об этом и, если отношения не испортятся сразу, то, возможно, Вам помогут в решении проблем, неизбежно возникающих в таких случаях, с районной поликлиникой, садом, школой.

5. Как Вы относитесь к госпитализации ребенка, если ее необходимость для Вас не очевидна. Кто-то полагает, что ребенку в больнице лучше всего. Кто-то - что лучше, чем на родительских руках нигде не будет. Если Вы с врачом окажетесь на полюсах, конфликты неизбежны. Однако, если выбранный Вами врач настаивает на госпитализации - надо слушаться не задумываясь.

6. Считаете ли Вы, что антибиотики, гормоны и препараты парацетамола и аспирина должны применяться только в крайнем случае. Отношение врача выяснить заранее очень сложно. Полезно опросить других пациентов данного доктора.

Допустим, Вы остановились на подходящей Вам кандидатуре. Теперь Вам предстоит долгое сотрудничество, и во многом от Вас зависит насколько оно будет приятным.

Помните, что лечите ребенка прежде всего Вы. Никто, кроме родителей, не заметит малейших изменений в поведении и внешнем виде ребенка. Родительскую интуицию трудно переоценить. Поэтому, если что-либо в назначениях врача вызывает у Вас сомнения, не стесняйтесь проконсультироваться у другого специалиста, а то и у нескольких. Не делайте самостоятельно "коктейль" из рекомендаций разных врачей, выбирайте одну из схем лечения. Да, в случае разногласий Вам придется принять на себя ответственность за выбор, который Вы делаете, но вы уже взяли на себя ответственность когда завели ребенка. Участие же в выборе способа лечения научит Вас лучше ориентироваться в подобных вопросах. Многие считают, что лечение во всех случаях должен осуществлять только врач, но никто не застрахован от ситуации, когда доктор недоступен. Лучше быть готовым.

Общение с врачом

Если Вы пользуетесь услугами частного врача, он должен завести карту на Вашего ребенка. Это может быть просто тетрадь. Записи могут понадобиться впоследствии.

Желательно иметь домашний телефон врача. Желательно иметь еще пару телефонов для консультаций.

Старайтесь не скрывать от лечащего врача свои поступки, сомнения, ошибочные действия. Если Вы не выполняли какого-либо назначения, скажите об этом, как и в случае, если ребенок получал препараты и процедуры, не прописанные врачом. Если это Ваш постоянный доктор, то будет лучше, если он будет знать, что помогает или не помогает именно этому ребенку.

Следите, чтобы врач не употреблял фразы типа: "Вы враг своего ребенка", "Вы убьете ребенка" и т. п. ни при каких обстоятельствах. Никто не имеет права трепать Вам нервы. Обычно же, это просто способ манипулирования родителями, например, чтобы быстро вылечить основное заболевание, не заботясь о побочных эффектах или снять с себя ответственность, госпитализировав ребенка.

Участковые же врачи нередко прибегают к данному приему, чтобы заставить Вас сделать прививки несмотря ни на что, а так же в случаях, когда Ваше своевольное поведение портит их отчетность.

Если что-то "обычно для этого возраста" (характер стула, рефлексы, форма ног и т.п. у детей до года) обязательно спросите когда должно закончиться, когда начинать волноваться, обследоваться, консультироваться снова. Запишите.

Почитайте специальную популярную литературу, это поможет Вам найти общий язык с врачами. Помните, что переводные книги часто предлагают схему лечения, сильно отличающуюся от принятой в нашей стране, причем, часто не лучшую. Не настаивайте, чтобы ваш врач действовал "как написано". Не читайте медицинские энциклопедии и др. книжки для врачей, чтобы не найти случайно у своего ребенка все, вплоть до “родильной горячки”.

Ваша задача всегда стараться понять, о чем говорит врач. Эти удивительные люди любят употреблять термины, понятные не каждому. Просите разъяснений. Не надейтесь посмотреть потом в справочнике, скорее всего Вы не сможете вспомнить ни буквы.

При перечислении симптомов, старайтесь перечислить все, не деля их самостоятельно на “важные” и “неважные”. Вы можете ошибиться в этой градации. Решать, что важнее - задача врача.

Хороший врач всегда, сначала выслушает пациента (чем больше пациент рассказывает, тем легче врачу ему помочь). Затем, объясняя свои назначения, их логику, разъясняя характер заболевания, всегда постарается донести свои мысли до пациента, по возможности, в популярной и понятной форме, попытается понять - поняли ли Вы его слова.

Хороший врач будет терпеливо ждать, пока Вы сформулируете свой вопрос и не станет расставаться с Вами, пока Вы даете ему понять, что Вам еще не все ясно. Хороший врач всегда будет искать в Вас союзника в борьбе с болезнью - старайтесь ему помочь.

Не лечение

Самое сложное для хорошего и порядочного врача - объяснить родителям, что лечить ребенка (в некоторых случаях) не надо. На это уходит во много раз больше сил и времени врача, чем на выписывание некоторой схемы лечения, лекарств. То же относится и к прописыванию “легких” лекарств (витаминов и т.п.). Отнеситесь к этому с пониманием - если доктор категорически настаивает на том, что лечить ребенка не надо, - в 90% случаев он прав.

Лекарства и собственно лечение

Если Вы хотите быть грамотными родителями и растить здорового ребенка, Вы обязаны выяснить у врача, а при необходимости проконсультироваться у нескольких врачей, по следующим моментам в назначенном лечении:

- Название лекарства и возможные замены.

- Четкое описание проведения всех назначенных процедур.

- Причину назначения именно этой схемы лечения.

Спросите какой ожидается эффект от препарата. Через сколько дней. (Особенно это относится к антибиотикам (обычно 2-3 день приема), психотропным средствам (обычно первые дни), гомеопатии (обычно первые 10 дней), гормонам (обычно сутки) и др.)

Если Вы пользовались советами нескольких врачей, не составляйте сводную схему лечения из всех-всех назначений, а доверьтесь одному из врачей, расскажите ему мнения других и следуйте его рекомендациям. Консультировать Вашего ребенка может и миллион врачей, а лечить должен только один из них от начала и до конца.

Врач, конечно, не Бог - все болезни вылечить не удавалось еще никому, но вышеперечисленные правила - это азбука Вашего поведения и страховой полис Вашего ребенка.

Если выписано лекарство, хороший доктор расскажет Вам сам, вместо инструкции, что, как, когда, после чего и т.д. принимать лекарство.

Если доктор этого не сделал, внимательно прочитайте инструкцию. Обратите внимание на режим приема. Если нет инструкции, воспользуйтесь справочником. Если что-то смущает (дозировка, противопоказания, побочные эффекты), уточните у врача, своего или другого четкое расписание приема и дозировки (часы, после или до еды, интервал между приемами, таблетку или полтаблетки, условия хранения лекарства) в более удобной для понимания форме. Если Вас не устраивает что-либо в схеме приема, сразу скажите об этом врачу и подберите с ним более приемлемую.

Часто в аптеках фармацевты начинают изменять назначенную схему лечения в соответствии со своими аптекарскими, а не врачебными представлениями о терапии. Помните - фармацевт не имеет права назначать лечение. Фармацевт не доктор, он Вашего ребенка не знает. Если фармацевтам что-то очень не нравится, вернитесь и переспросите своего врача или загляните к другому врачу.

Лечение антибиотиками и другими антибактериальными препаратами (бисептол, бактрим, септрим) должно сопровождаться назначением средств сохранения кишечной флоры - эубиотиками (бификол, ацилакт, примадофилюс и др.), назначение которых должен провести врач.

Если Вам выписаны направления на кучу анализов, рецепты на кучу лекарств и назначена диета из одной воды с глюкозой: возможны два варианта - либо с Вас “тянут деньги”, либо такое лечение и обследование действительно необходимы. Дело в том, что многие состояния лечатся “терпением и голодом”, то есть водой с глюкозой. Например - пищевые отравления, часто ОРЗ и др. Продолжение беседы с врачом может прояснить ситуацию.

Если Вы чувствуете, что что-то из назначений не сможете выполнить по финансовым, техническим или временным обстоятельствам - скажите об этом сразу, возможно доктор подберет замену или отменит что-либо не первоочередное.

Нельзя укорачивать курс, назначенный врачом, без его ведома. Эффект может быть неустойчивым. Если уж начинать прием лекарств, так пусть они принесут результат.

Если что-то идет не так как ожидалось, немедленно свяжитесь с врачом.

Прежде чем принимать какие-либо радикальные меры в отношении ребенка, посоветуйтесь с несколькими врачами, но делайте это быстро - время может быть упущено. Полагайтесь и на свою интуицию, но сдавайтесь, если все доктора единодушны.

К радикальным мерам можно отнести хирургическое вмешательство, поскольку оно необратимо (что отрезано не пришьешь). Госпитализация, применение гормональных средств, назначение антибиотиков, применение психотропных препаратов и т. п. - не столь радикальны, но обычно пугают родителей, если сомневаетесь - спросите совета у другого доктора, а не у соседки. Безусловно лечиться неприятно, но и болеть неприятно, а чтобы вылечится - надо применять не то, что хочется, а то, что эффективно помогает.

Записывайте названия всех препаратов (лекарств, трав, гомеопатических средств, т.д.), которые вызвали "неправильную" реакцию. Врач, к которому Вы обратитесь в дальнейшем должен быть ознакомлен с этим списком. (Сами Вы не всегда сможете проверить рецепт, т. к. выписанные лекарства могут быть аналогами (т.е. просто иметь другое название) или содержать в себе вещества, "запрещенные" для вас.) Желательно, чтобы этот список был отражен во всех медицинских картах (для сада, школы, летнего лагеря и т. д.), как и список лекарств не подходящих для ребенка по другим медицинским показаниям.

Если у ребенка астма, был отек Квинке и т.п. реакции, то неплохо на обложках всех карт крупно написать: "аллергик". То же относится к любым заболеваниям, накладывающим ограничения на методы лечения. Такие дети должны уметь сами сообщать это о себе с того момента, когда появляется вероятность, что они могут оказаться у врача без Вас. Иногда такая информация может спасти жизнь.

Если болезнь застала врасплох или - когда срочно вызывать скорую.

Личный врач - это хорошо, но болезнь не всегда будет ждать его приезда, или когда Вы до него дозвонитесь. Поэтому не раздумывая вызывайте скорую, если у ребенка наблюдаются один или несколько следующих симптомов:

* необычная сонливость или заторможенность;

* необычно частое дыхание;

* шумное дыхание;

* отказ от питья;

* пульс ребенка выше 160 уд/мин;

* температура не снижается ни после приема жаропонижающих, ни при применении физических методов охлаждения;

* не фоне повышенной температуры тела появляются непроизвольные подергивания мышц;

* кашель приобретает характер "лающего", дыхание свистящее;

* многократная рвота (более 5 раз в сутки),

* появление от ребенка необычного запаха (ацетона);

* температура выше 39С у детей;

* неожиданная реакция на принятое лекарство;

* болезнь развивается не так как Вы ожидали;

* улучшение не наступает в течение 48 часов;

* затрудненный наклон головы вперед;

* посинение языка;

* посинение вокруг губ;

* затруднение речи или произнесения обычных звуков;

* боль в животе, не прекращающаяся более 3 часов;

* понос в течение более 24 часов (то есть стул жидкий, более 10 раз в сутки);

* запавшие глаза (у младенцев - родничок);

* отсутствие мочи более 6 (у младенцев 3) часов при поносе или рвоте,

* рвотные массы зеленовато-желтого цвета;

* боль и припухлость в паху и в области мошонки;

* ребенок не дает Вам даже осторожно нажимать на живот;

* Вы чувствуете, что "дело плохо"

* внутренний голос подсказывает, что врач не помешал бы. Не старайтесь объяснить самостоятельно, откуда и какие взялись симптомы и о чем они говорят - это дело врача.

После того, как Вы вызовите скорую помощь - звоните лечащему врачу.

Евгения Дружкова, http://www.gabr.org/