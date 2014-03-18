Температура у ребенка. Что делать, если скорая не едет?

Повышение температуры у ребенка может быть при самых различных заболеваниях: при ОРЗ и гриппе, многих «детских инфекциях», при бактериальных инфекциях, в том числе при пневмониях и ангинах. Понятно, что решение о дальнейшем лечении ребенка должен принимать врач, но что могут сделать родители для того, чтобы помочь малышу при повышенной температуре?

Какую температуру необходимо снижать?

Снижать нужно ЛЮБУЮ температуру вне зависимости от возраста ребенка, если её повышение привело к резкому ухудшению состояния. Бывают случаи, когда уже при температуре 37 дети чувствуют себя настолько плохо, что без понижения температуры не обойтись.

Главный тревожный признак здесь – так называемая «бледная лихорадка». Это название связано с бледностью ребенка во время подъема температуры. Бледность на фоне повышения температуры – это следствие резко выраженного сосудистого спазма, за счет чего все обычные меры по снижению температуры могут быть неэффективны.

При «бледной лихорадке» у ребенка повышена температура (до любых цифр), он вял, апатичен, бледен, на коже просвечивает мраморный рисунок, руки и ноги холодные, иногда с синюшным оттенком. И даже на фоне уже повышенной температуры может продолжаться озноб.

«Розовая лихорадка» - это «доброкачественное» течение гипертермии. При ней ярко-розовый или даже красный оттенок кожи у ребенка говорит о том, что мелкие сосуды расширены, теплоотдача не нарушена, и снижения температуры можно будет добиться с помощью жаропонижающих средств, раздевания, обтирания умеренно-теплой водой и обильного питья.

На что нужно обратить внимание при «бледной лихорадке»?

Первое и самое главное – ребенка нужно согреть! То есть положить под одеяло до тех пор, пока его не перестанет знобить.

Обтирать ребенка холодной водой при ознобе и «бледной лихорадке» категорически нельзя! Потому что это только усилит сосудистый спазм, и с повышенной температурой справиться будет ещё сложнее. При резкой бледности ребенка нужно обтирать водой, которая должна быть даже немного теплее комнатной температуры (для того, чтобы расширить поверхностные мелкие сосуды и повысить теплоотдачу). Если на обтирания малыш реагирует негативно – то теплой водой можно смачивать только естественные складки (паховые, подколенные, локтевые).

Единственное исключение – на лоб ребенка при любой лихорадке можно положить прохладный компресс. Потому что это может немного охладить головной мозг и снизить так называемую «центральную температуру», которая часто «запускает» приступы эпилепсии и судороги на высоте температуры.

Добавлять в воду раствор уксуса, водки или спирта врачи не советуют – хоть при «бледной», хоть при «розовой» лихорадке. В Екатеринбурге за год происходит не одно токсическое отравление детей этими веществами именно во время лечения гипертермии. Детская кожа очень проницаема, и то, что через кожу не проникнет у взрослого – у ребенка попадет в кровь за считанные минуты.

И ещё - многие методы, которые можно встретить в старой литературе, в том числе – прикладывание к затылку младенцев холодных предметов (чтобы охладить голову через ещё не заросший родничок), обертывание в мокрую холодную простыню (можно увидеть и такое в старых рекомендациях) сегодня врачами не рекомендуются и не используются. Ввиду их низкого эффекта, и, зачастую, вреда для ребенка.

Медикаменты для снижения температуры у детей

Для снижения повышенной температуры у детей сейчас используются две основные группы препаратов – производные парацетамола и производные ибупрофена (самый распространенный – нурофен). Причем принято считать, что ибупрофен менее токсичен, чем парацетамол, у него более выражены противовоспалительные и жаропонижающие свойства. Эффект после того, как ребенок выпьет жаропонижающий препарат в возрастной дозе, нужно ждать в течение 40-50 минут. Если у ребенка продолжается озноб – то снижения температуры может не быть или оно произойдет позже.

Если снижения температуры не произошло – не дожидаясь 6 или 8 предписанных инструкцией часов после первой дачи препараты можно дать вторую. Или поставить препарат в форме свечки. Главное – не превысить в сумме за сутки суточную дозу препаратов, которые рассчитываются в зависимости от веса ребенка и составляют 10 мг на 1 кг веса ребенка в сутки (для ибупрофена и парацетамола).

При «бледной лихорадке», да и просто при повышении температуры, многие родители дают детям но-шпу. С одной стороны, это правильно – потому что но-шпа снимает сосудистый спазм. Но для ребенка в данном случае лучшим выбором будет не но-шпа, а свечи с папаверином. Эти свечи выпускаются только во взрослой дозировке, и ребенку можно использовать от ¼ до ½ свечи (до года – ¼, до 5 лет – 1/3, старше – ½).

Но-шпа и антигистаминные препараты (например, димедрол) используются врачами скорой и неотложной помощи в инъекционном виде для потенцирования (то есть усиления) действия жаропонижающих средств.

Питье

При повышении температуры ребенка обязательно нужно поить, но поить его нужно:

- часто

- понемногу

- слегка подкисленными напитками (например, разбавленными морсами).

Потому что при любом повышении температуры появляется интоксикация (поэтому поить нужно и в общем объеме больше, чем обычно), но, в то же время, при высокой температуре у детей бывает рвота (поэтому пить нужно понемногу и что-то немного подкисленное).

Когда нужно вызывать скорую?

И кого нужно вызывать – скорую помощь, неотложку или дежурного врача?

Участковый или дежурный врач к ребенку с высокой температурой придут в любой будний день и в выходные и праздничные дни. Но! Врач может прийти только днем и не сразу, так как во время вызова у врача может идти прием, и вызовов в течение дня может быть далеко не один. Поэтому обычный врач из поликлиники нужен скорее для того, чтобы зафиксировать заболевание ребенка (для выдачи больничного маме) и для назначения лечения на несколько дней вперед.

Телефон «неотложки», которая работает на базе районной детской поликлиники, родителям без большого их желания знать и помнить не нужно. Отделения неотложной помощи работают в дневное время 7 дней в неделю, и вызов к ним передаёт скорая помощь или регистратура поликлиники. Звонить в регистратуру, безусловно, лучше с утра, а в скорую – в любое время, исключая вечернее время после 18-00. Это не значит, что после 6 вечера скорая помощь вызов не примет. Это значит лишь то, что во время вечернего «пика» нагрузки на скорой помощи врачи могут приехать к ребенку через 2-3 часа. За это же время вызов должна обслужить и «неотложка» - но только в дневное время. Поздно вечером и ночью она не работает.

Поэтому врачи советуют родителям сориентироваться заранее, и в том случае, если самостоятельно не удается справиться с повышением температуры или у ребенка появляются другие тревожные симптомы – позвонить в скорую или в регистратуру поликлиники, не дожидаясь вечера.

Скорая помощь необходима:

- если у ребенка на протяжении нескольких часов не удается справиться с «бледной лихорадкой»,

- если на фоне повышения температуры у него сразу нарастает нарушения сознания и поведения – появляются резкая вялость, слабость, апатия,

- если вместе с резким повышением температуры появляются следующие симптомы: судороги, галлюцинации, сыпь, рвота, жидкий стул,

- если родителям не удается справиться с повышенной температурой у детей, имеющих серьезные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной или нервной систем (врожденные заболевания, пороки, бронхиальная астма, эпилепсия, ДЦП).

И, самое интересное – это то, что будет делать врач или фельдшер скорой помощи для снижения температуры у ребенка. Медики скорой с этой целью чаще всего используют внутримышечные инъекции анальгина с димедролом. Поэтому, вызывая скорую, нужно не один раз подумать – все ли Вы сделали для того, чтобы снизить температуру малышу и стоит ли подвергать его лишнему стрессу в виде врача с «уколом»?