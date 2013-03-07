Первое посещение стоматолога

Часто вопрос о первом посещении стоматолога ставит родителей в тупик. Мало кто из родителей сам, по собственному желанию, без каких-либо болей пойдет на прием к стоматологу. А если у ребенка что-то болит, страх от стоматологического лечения будет еще долго сохраняться. И передаваться «на генетическом уровне». Но как же водить ребенка к стоматологу? Как избежать стрессов для малыша и криков в кресле?

На сегодняшний день практически все детские стоматологи приходят к одному мнению – первый прием у стоматолога должен носить исключительно профилактический характер! Это условие очень важно для малыша и для дальнейшего взаимоотношения врач – ребенок.

После некоторых исследований доктора пришли к выводу, что именно на первом осмотре у ребенка с врачом закладываются основы отношений, малыш привыкает к новому доктору, креслу, обстановке, каким-либо манипуляциям в полости рта. На этом этапе самая главная задача – это расположить ребенка к стоматологу, ни в коем случае не напугать ребенка, важно чтобы малыш даже и не догадывался о том, что у стоматолога будет больно. В достижении этой цели ответственность лежит не только на самом стоматологе, хотя конечно от него зависит многое, но и от самих родителей, и от той работы, которая была проведена дома.

Получается, что родителям не стоит затягивать с первым посещением стоматолога и строго соблюдать все рекомендации докторов о графике посещения специалистов. Согласно данным, на первый прием к стоматологу нужно прийти в 9 месяцев, но другие источники утверждают, что ближе к году. Даже если у ребенка до этого времени возникли какие-либо заболевания, которые требуют стоматологического лечения, первое посещение должно быть только ознакомительным, и только спустя некоторое время можно приходить на прием к доктору непосредственно на лечение. Конечно, это условие не относится к ситуациям, когда у ребенка имеется болевая реакция или ситуация требует немедленного вмешательства.

Подготовка ребенка к первому визиту к стоматологу

Как говорилось ранее, при подготовке ребенка к посещению стоматолога некоторая роль ложится и на плечи родителей, а именно - рассказать ребенку о цели визита к доктору, что именно будет доктор делать. Важно, чтобы ребенок понял, о чем идет речь. Конечно, рассказывать о роли стоматолога для 9 месячного ребенка не имеет смыла – это больше относится к малышам более старшего возраста, которые уже понимают речь родителей.

Так как дети лучше воспринимают информацию в форме игры, сказок, то и подавать ее лучше всего именно в этом ракурсе. Главным героем сказки может стать добрый доктор, который будет следить за здоровьем зубов и всячески помогать им. К месту придется сказка о докторе Айболите, к которому приходила и корова, и волчица... и медведица. Именно к такому доктору и направится малыш с родителями.

В практике стоматологов довольно часто используется одна и та же сказка о кариозных монстрах. В сказке могут несколько меняться детали, но смысл всегда один. Родители могут добавить свои захватывающие детали – чтобы сказка стала более интересной для малыша.

СИнтрига заключается в наличии маленьких, но очень вредных существах, которые хотят устроить домик в зубике малыша, но они такие неаккуратные и вредные, что от их проживания зубки начинают разрушаться. Добрый доктор знает, как их выгнать. Это, грубо говоря, «скелет» сказки, родители должны добавить подробностей, желательно захватывающих.

При осмотре доктор использует волшебные предметы – волшебные палочки, а вот если ребенок – мальчик, то доктор может использовать всяческое оружие против монстров.

А может, игры?

С одной стороны, игры более наглядны, чем сказки и рассказы. При помощи игр родителям необходимо воссоздать прием у стоматолога. Причем, пародия должна быть очень похожая, начиная от белого халата (можно заменить белой майкой), шапочки и маски – благо с этим проблем нет, в любой аптеке можно купить эти атрибуты. В качестве стоматологических инструментов можно использовать игрушечные, в детских магазинах множество всяческих наборов доктора.

Если нет возможности приобрести такие «инструменты», можно воспользоваться подручными предметами – небольшими зеркальцем, набором ватных палочек, зубной щеткой малыша и прочее. При этом можно дать ребенку зеркало, что бы малыш видел, что именно делает «доктор» во рту. На приеме доктора-стоматолога можно предупредить о такой хитрости, доктора с большим удовольствием идут на такие уступки.

Если ребенок пока боится играть в такие игры, то первый "прием" можно провести на любимой игрушке. На игрушке можно провести большее количество манипуляций – можно имитировать не только осмотр, но и чистку зубов при помощи бормашины и т.д.

Во время, когда мама играет с малышом в стоматолога, кроху необходимо научить хорошо открывать ротик, и чтобы малыш привык, что к зубам доктор может прикасаться какими-либо предметами. Кстати, именно такие игры помогут ребенку полюбить чистить зубки, можно вместе с «мамой-доктором» начать охоту на кариозных монстров. Такая манипуляция закрепит умение малыша открывать ротик.

Распространенные ошибки

В рассказе родителей о приеме у стоматолога или при играх, никогда и ни при каких обстоятельствах не должно прозвучать слово «больно» или какой-либо намек на это ощущение! Распространенные слова родителей или бабушек: «Будет совсем не больно», «Будет чуточку больно» и прочее – ни в коем случае не должны всплывать. Современная стоматология – уже давно не больно!!! Вот только у родителей, а тем более, бабушек, остались страшные воспоминания.

Рассказывать ребенку про стоматолога, да и про любого другого доктора нужно в ключе помощи малышу – если в зубике малыша есть кариозный монстр или червячок (иногда стоматологи и так говорят), то врач его вытащит при помощи специальных инструментов и восстановит зубик.

Упоминать о боли не стоит по нескольким причинам: боль всегда связана со страхом, а главная задача родителей и стоматологов как раз не допустить такой ситуации. Во-вторых, родители просто обманут ребенка, но вот страх перед стоматологом останется надолго. При использовании современного оборудования, анестетиков – боли нет!

На приеме у стоматолога

Важная рекомендация – перед походом к стоматологу родители должны купить небольшой презент для малыша. И перед непосредственно осмотром, незаметно для малыша, отдать подарок доктору, для того, чтобы в конце доктор вручил его пациенту за смелость и отвагу. Большинство стоматологических клиник обладают некоторым набором маленьких презентов, или придумывают свои поощрительные призы – дипломы, грамоты и т.д. Но родители лучше всего знают, что именно любит ребенок, да и купленный подарок даст гарантию того что девочке не подарят машинку, так как только они и остались.

При выборе подарка родители должны помнить, что подарок не должен быть вредным – не сладости ни в коем случае, или еще какие-либо подарки, которые могут оказаться вредными для здоровья полости рта ребенка.

А если кто-то плачет?

Примерно за три метра перед клиникой детской стоматологии отчетливо слышен детский плач, но в случае с частными клиниками или кабинетами дело обстоит немного легче. Но все же, если малыш перед кабинетом услышал детский плач, как же объяснить малышу, почему другой малыш плачет? Лучше всего лишний раз показать ребенку как важны зубки и рассказать присказку о том, что кариозные монстры, которые живут в зубках у малышей, иногда кусаются и очень, очень больно. Именно по этим причинам малыши и кричат. Но рассказывать эту историю нужно только перед кабинетом и при отчетливом крике другого ребенка. Возможно, малыш с этим и не столкнется, а вот заранее испугается 100%.

Входить в кабинет необходимо с малышом, держать его за руку, при этом поздороваться с доктором, рассказать о цели прихода, все как было в игре. Стоит быть готовыми к тому, что у малышей уже до этого сформирован некий страх перед белым халатом – прививки, анализы и прочее. "Это та тетя, которая с иголкой?" - включается защитная реакция у ребенка – плач. И сем младше малыш, тем сложнее ему объяснить, что доктор просто посмотрит в ротик и все. В случае, если ребенка не успокоить, то лучше всего родителям поговорить с доктором и уйти до следующего раза.

Если уж малыш очень сильно боится белых халатов, то можно без труда найти доктора не в белом! Довольно часто, доктора детской практики одевают разноцветные халаты. Но это далеко не ведущий критерий выбора врача!

Как выбрать доктора?

Лучше всего посоветоваться со знакомыми и прислушаться к их рекомендации, благо с этим нет проблем, существует огромное количество «мамских» форумов, где достаточно информации. После выбранного специалиста дайте доктору собственную оценку в том, нашел ли доктор общий язык с малышом, или нет, как реагирует ребенок на действия доктора и прочее. В случае, если с первого приема врач нашел общий язык с маленьким пациентом – огромный плюс. Квалифицированный специалист сам заинтересует ребенка, ведь в его арсенале огромное количество уловок. В случае, если квалификация доктора полностью устраивает, а ребенок доверяет доктору – менять его не стоит. С новым доктором адаптацию необходимо проводить сначала.

Есть ограничения?

Иногда мамочки сталкиваются с какими-то мифическими ограничениями в лечении ребенка. Здесь речь идет не о методике лечения или каком-либо препарате – такие ограничения на самом деле есть. Речь идет об отказе в лечении. Обычно доктора мотивируют это тем, что малыш слишком мал или наоборот, делать ни чего не будем, все равно зубки выпадут. Всплывают необоснованные цифры: в три года, мол, до этого срока зубы не лечатся.

От таких докторов нужно бежать бегом и не возвращаться. В стоматологии нет ограничений в лечении, и доктора в любом случае должны принимать какие-либо меры, которые соответствуют возрасту ребенка. Тем более, не стоит слушать доктора, если он просит чего-то ждать, в конце концов, можно дождаться таких осложнений банального кариеса, что может закончиться хирургическим лечением в стационаре, и это далеко не так редко бывает, и часто заканчивается плачевно!

