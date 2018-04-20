Заботимся о зубах с нежного возраста: щетки, пасты, полезные советы

Первые зубки у малыша — как за ними ухаживать? Расскажем вам о том, с какого возраста и как чистить зубы, когда первый раз посетить стоматолога и на что обратить внимание при выборе зубной пасты.

Когда зубы только в проекте

Вашему ребенку уже 4 месяца (сроки индивидуальны), он как-то странно нервничает, плачет, у него может даже подняться температура. Он отказывается от груди - или требует грудь каждую минуту, весь такой непостоянный! Изменился стул, что это – неужели понос? Стонет по ночам, просыпается, ворочается, трет нос и щеки… Поздравляем/сочувствуем (нужное подчеркнуть), у вас начался период прорезывания зубов! Имейте в виду, что в этот период у ребенка могут быть проблемы со стулом, диатез и кожные высыпания. Они частенько связаны именно с прорезыванием.

Текут слюни! – вытирайте лицо мягкой салфеткой, чтобы слюна не раздражала кожу. Если раздражение уже есть, смазывайте его детским кремом или пантенолом.

Откуда сыпь и диатез? – ребенок постоянно чешет нос, щеки, размазывает слюну по щекам. Портится стул – реагирует и кожа. Бывает, что родители злоупотребляют жаропонижающими сиропами и зубными гелями в периоды прорезывания, от них тоже может быть диатез.

Почему портится стул? – нарушается всасываемость кишечника. Лечить это не надо.

Почему аппетит падает, ребенок отказывается от прикормов? – в пики прорезывания у ребенка понижается вкусовая чувствительность. Ему вся еда на один вкус. Не паникуйте и не пытайтесь всеми силами непременно накормить ребенка. Когда он перестанет испытывать неприятные ощущения, аппетит снова появится.

Чего нельзя делать:

прикладывать к деснам болеутоляющие таблетки, давать ребенку ромашку или шалфей, злоупотреблять сиропами (Нурофен, Панадол).

Что нужно делать:

Уделять больше внимания ребенку. Не опасайтесь избаловать малыша; постоянный плач и капризы портят характер куда больше!

Использовать прорезыватели. Успокаивающе действует жевание зубных колец с жидкостью внутри, которые можно положить в холодильник и охладить. Можно дать ребенку пожевать предварительно охлажденную махровую салфетку.

Массаж десен марлевым тампоном. Оберните указательный палец марлевым тампоном, смоченным в холодной воде, и осторожно помассируйте десны ребенку.

Применить зубные гели: Калгель, Камистад. На ночь можно поставить гомеопатические свечки Вибуркол, они помогают от «зубного» беспокойства.

Мнение эксперта: Л.В. Польма, врач высшей категории, ассистент кафедры ортодонтии и детского протезирования Московского государственного медико-стоматологического университета, к.м.н., консультация для портала detstvo.ru:

Огромную роль для правильного формирования прикуса в период новорожденности играет способ вскармливания. Каждое кормление способствует тренировке нижней челюсти, жевательных, мимических мышц и мышц языка, поэтому частота кормлений и время кормлений важны не только для получения малышом необходимого количества питательных веществ, но и для правильного формирования прикуса и мышц лица.

Преимущество грудного вскармливания в сравнении с искусственным с точки зрения формирования прикуса заключается в том, что ребенок прикладывает гораздо больше усилий, чтобы нажать на грудь и получить очередную порцию молока быстрее, чем при сосании из соски. Поскольку нагрузка на мышцы во время сосания груди значительная, это позволяет полностью удовлетворить сосательный рефлекс малыша. У детей, находящихся на грудном вскармливании, реже возникает потребность сосать пустышку или палец.

С какого возраста начинают чистить зубы?

Чистить зубы нужно начинать с первого же дня после их прорезывания. Сначала это делается без зубной пасты и щетки. Родители должны кусочком стерильного бинта протирать ребенку зубки каждый день. После года можно пользоваться специальными насадками на палец с силиконовыми ворсинками, а после двух лет – чистить детской щеткой и специальной детской пастой. После чистки зубов нужно научить ребенка выплевывать пасту. Подобные манипуляции приучают малыша к тому, что ежедневно нужно ухаживать за зубами, что в более взрослом возрасте должно войти в привычку.

Так нужно или нет полоскать рот водой после чистки?

Стоматологи рекомендуют не полоскать водой рот после чистки, а просто сплевывать пену, чтобы полезные вещества из пасты остались на зубах и деснах. Они даже говорят, что, имея привычку полоскать рот водой, вы одинаково можете чистить зубным порошком или пастой по сто рублей, эффект будет тот же, ведь вода смоет все ценное. Полоскать рот нужно после каждого приема пищи, а чистить зубы с пастой – два раза в день ПОСЛЕ завтрака и ПОСЛЕ ужина. Приучайте ребенка чистить зубы в это время. Неправильно чистить зубы ДО завтрака, как делают многие. Или можно почистить их ДО – для свежести, и прополоскать водой ПОСЛЕ.

Когда нужно впервые посетить врача-стоматолога?

Первый осмотр проводится в годик. Врач осматривает ребенка на предмет наличия каких-то заболеваний полости рта, также он дает родителям рекомендации по уходу за зубами. Стоматолог должен провести беседу с родителями о правильном питании, о вредных привычках (таких как сосание пустышки, пальца, прокладывание языка между зубами, хроническое жевание губы, привычки грызть ногти и многое другое). У многих детей кариес может начаться уже в возрасте двух-трех лет. С этого возраста визит к стоматологу в любом случае должен стать регулярным и происходить не реже, чем раз в шесть месяцев.

Как лечат зубы в этом возрасте?

Рассказывает главный врач стоматологической клиники, консультант «Российского Стоматологического портала» Агаджанян Эмиль Гургенович:

Серебрение молочных зубов — это давний метод лечения зубов без бормашины. Специальный состав коагулирует (как бы «выжигает») белок измененных кариозным процессом тканей дентина, образуя нерастворимые соли (оказывая параллельно бактерицидное и антиферментативное действие), и предотвращает дальнейшее развитие кариеса. Большим недостатком данного вида лечения является то, что выпадающие в процессе реакции соли серебра черного цвета и на зубах в местах поражения остаются темные пятна. Но эти пятна впоследствии можно отреставрировать компомерами — специальными композитными светоотверждаемыми материалами. Однако нужно помнить, что серебрение эффективно только при поверхностных формах кариеса. Если кариес проник чуть глубже, то остановить его таким образом нельзя, т.к. снаружи все будет черным, а внутри процесс все равно будет идти. Сейчас все чаще вместо серебрения при поверхностных небольших поражениях зубов используют реминерализирующую терапию (покрытие фторлаком). Зубы покрывают специальным составом, который насыщает их фтором, закрывает пораженную кристаллическую решетку эмали и позволяет приостановить процесс. Есть один очень действенный и достаточно простой метод профилактики — герметизация фиссур (складок эмали). Доктор аккуратно зачищает складки и заливает их специальным материалом, который проникает во все самые потаенные места этих фиссур и наглухо их герметизирует. Поверхность зуба становится гораздо более гладкой, налету и микробам становится невозможно удержаться на такой ровной и гладкой поверхности, и вероятность возникновения кариеса на фиссуре такого зуба уменьшается в разы! Современные герметики не только механически защищают зуб от кариеса, но и выделяют фтористые соединения, которые укрепляют эмаль зуба. Процедура герметизации совершенно безболезненная, т.к. врач не пилит зуб, не забирается в глубокие слои и т.д., быстрая и эффективная. А как только прорезался зуб, сразу и делать, не давая кариесу ни малейшего шанса!

Молочные зубы не только можно, но и нужно лечить, и даже протезировать. Дело в том, что рост челюсти прямо зависит от роста, парности и последовательности прорезывания зубов. Если какой-то зуб уходит раньше времени или не появляется вовсе, то это всегда чревато осложнениями в виде деформации прикуса.

Какую щетку выбрать?

Детская зубная щетка должна быть мягкой, чтобы не испортить эмаль. Сделана она из специальных искусственных материалов, т.к. натуральная щетина менее долговечна, а имеющийся внутри каждой натуральной щетинки канал является вместилищем для микробов. Сейчас и взрослым не рекомендуют чистить зубы щетками из натуральной щетины. Зубную щетку нужно менять максимум через 3 месяца, а у электрической щетки меняют вращающуюся головку. Электрические щетки нужно использовать с осторожностью, не прижимать их слишком сильно к зубам и не держать на одном месте слишком долго, чтобы опять же не стереть детскую зубную эмаль.

Для самых маленьких лучшая модель первой зубной щетки - это силиконовая щетка-массажер. Ее еще называют напалечником. Она представляет собой прозрачный колпачок, на конце которого расположено множество коротких силиконовых волосков или пупырышек. Особенность щетки в том, что она одевается на указательный палец взрослого или на мизинец. С помощью такой щетки можно не только мягко снимать налет с первых зубов, но и хорошо массировать десны при помощи ворсинок, предварительно смочив ее в кипяченой воде. После чистки щетку нужно вымыть с мылом и тщательно прополоскать под струей теплой воды. Хранят щетку-напалечник в отдельном открытом стаканчике, чтобы конец с ворсинками располагался вверху и "дышал". В отличие от обычной зубной щетки пальчиковую можно менять по мере ее износа. Напалечники выпускают следующие фирмы: "Lubby" (Польша), "Курносики" (Тайланд), "Pur" Royal Industries (Таиланд), и другие.

Для детей постарше выпускают щетки-игрушки в виде какого-нибудь персонажа. Имейте в виду, что такие щетки могут быть неудобными в использовании. Например, плохие отзывы пишут о щетке "Курносики". Из-за медвежьей фигурки ручка оказалась слишком короткой для взрослого, а ведь на первых порах ребенку всегда помогает взрослый. Из личного опыта: обратная сторона головки у некоторых детских щеток – мягкая (из мягкой резины или поролона). К примеру, у щеток Aquafresh . Ребенок активно жует головку щетки, за два раза изжевывая обратную сторону в хлам.

Электрические щетки: из-за особенностей строения эмали электрической детской зубной щеткой можно пользоваться не раньше чем, с 6-8 летнего возраста.

Детские зубные пасты

Применение зубных паст рекомендуется с двухлетнего возраста! До этого применение паст необязательно. Производители товаров выпустят для вас и пасты с возраста «от 0», и детские соки «с 3 месяцев», и еще много якобы полезных товаров, но это не означает, что родителям нужно все это покупать вслепую. Детские зубные пасты имеют состав, коренным образом отличающийся от взрослой пасты, поэтому детям нельзя чистить зубы «семейными» пастами. Детская паста содержит различные вещества той пропорции и дозировке, которая необходима и безвредна для малышей. Обычно на зубной пасте четко указан возраст. Она делается с учетом того, что многие дети откровенно глотают до 50% пасты, пользуясь тем, что производители придают детским пастам приятный вкус. Взрослая зубная паста детям никак не подходит, и иметь один тюбик на всю семью совершенно неграмотно.

В отличие от взрослых, предпочитающих мятный вкус, у детей он часто вызывает рвотный рефлекс. Поэтому в детских зубных пастах используют нейтральные или фруктовые ароматизаторы.

Основные требования к зубным пастам для детей младшего возраста, с 2 до 6 лет.

1. Низкое содержание фтора или его отсутствие.

2. Низкая абразивность.

3. Максимальная защита от кариеса для детей младшего возраста.

4. Привлекательный внешний вид, удобная и безопасная для ребёнка упаковка.

Обратите внимание: у зубных паст, предназначенных для детей раннего возраста, редко бывает большой срок годности. Например, у пасты Р.О.К.С. срок годности – месяц!

Детские пасты до 2 лет: Р.О.К.С.

Детские пасты от 2 лет: Р.О.К.С., Lacalut, Chicco, Мир детства, Дракоша, Новый жемчуг.

Мнение эксперта: Елена Владимировна Липатова, врач-стоматолог, консультант нашего сайта:

Паста с маркировкой "0-2" или "0-n"то есть от 0 и до 2х лет может быть безопасно использована для чистки зубов - она сбалансирована по составу с учетом на небольшое заглатывание, и брать ее надо с маленькую горошинку. Она не пенится - лаурилсульфата там нет. Чаще всего это гели, содержащие вещества, помогающие снять налет и имеющие пролонгированное действие для насыщения незрелой эмали минеральными веществами.

Это "плюс" использования пасты. Минус – в том, что ее непросто найти, и неопытные родители могут взять продукт с маркировкой "детская", а это не всегда одно и то же. Обычно я рекомендую эту

Правило чистки: напальчник или маленькая щеточка, небольшое количество и чтоб это было в удовольствие, а не в рев. Тогда пойдет на пользу.

Не имея никакого коммерческого интереса, покупаю пасты ROCS: потому что ребенку нравится, вкус ненавязчивый, иногда он чистит шоколадной, ну не нравится ему мятный вкус! Рокс - отечественные пасты. А значит у меня к ним доверия больше, чем к китайским, индийским и т.п. Санитарные условия производства в России, я наивно надеюсь, что лучше. У моего ребенка к восьми годам - два маленьких кариеса. Паста - это небольшое дополнение к регулярной и грамотной гигиене, сбалансированному питанию с его нормальным режимом (перекусы и чупа-чупсы в это понятие не входят).

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зубная паста для детей должна быть невкусной и не должна обладать приятным запахом. Соблюдается ли эта рекомендация? Конечно, нет. Поэтому следите, чтобы ребенок не глотал пасту втихушку.

Что делать, если ребенок проглотил слишком много пасты (слопал полтюбика)? Зубная паста имеет собственный "фактор безопасности", она содержит компоненты, которые вызывают рвоту при проглатывании большого ее количества. Практически никакого риска нет для ребенка, проглотившего небольшое количество зубной пасты при чистке зубов. Но если налицо все признаки отравления – вызывайте скорую.

Чистка зубов в старшем возрасте

Родители заботятся о чистоте зубов ребенка примерно до 8 лет. А дальше ребенок чистит как будто бы сам. Нужно следить, чтобы ребенок использовал небольшое количество пасты – размером с горошину. Если ребенок неохотно чистит зубы - ищите способы превратить чистку зубов в игру - дайте понять, что это может быть развлечением, а не нудной обязанностью. Используйте подходящие стишки, пантомиму перед зеркалом или другие завлекаловки. Если ваш ребенок любит, чтобы ему почитали сказку, рассказали историю или спели перед сном, делайте это только после того, как он умылся и почистил зубы. Дайте ребенку самому выбрать его личную щетку, пасту и даже стаканчик для полоскания или табуретку, с которой он сможет видеть в зеркало, как он чистит зубы.

Чистите свои зубы одновременно с ребенком. Это поможет ему увидеть, насколько это важно для вас и как это правильно делать. Имитация поведения родителей - очень сильная мотивация для детей младше 7-8 лет!

Как укреплять зубы?

Конечно же, нужно правильно питаться. С первого же дня жизни ребенок должен получать с продуктами достаточно кальция. Больше всего грудной ребенок получит необходимых веществ с молоком матери. Более старшим детям обязательно нужно давать кефир, сыр, творог и другие продукты, содержащие кальций. Продукты живые! – и лучше местного производства или производства небольших заводов (об этом подробнее – здесь), а не растишки-активии. Наряду с тем, что полезно, родители должны знать и то, что крайне вредно для зубов! Это, конечно, ночное питье (сладкий чай, сок). Ведь ночью ребенок не пойдет полоскать рот или чистить зубы. Злоупотребление сладким также ведет к кариесу. Это не значит, что сладкое должно быть напрочь исключено из рациона. Просто есть его нужно строго дозировано и сразу после этого желательно либо полоскать рот, либо чистить зубы.

Исследования показали, что после приема сахара его повышенная концентрация сохраняется во рту еще в течение 20–40 минут. Следовательно, чем чаще вы перекусываете, тем дольше ваши зубы подвергаются опасности развития кариеса. Пакетик конфет, съедаемых одна за другой в течение дня, наносит зубам гораздо больше вреда, чем если бы вы съели все конфеты сразу. Лучше всего есть сладости и пить сладкие напитки во время основных приемов пищи. Приобщайтесь к безопасной для зубов пище — сырым фруктам и овощам, орехам, семенам, натуральному йогурту, частично обезжиренному молоку и сырам. Сырые овощи, твердые фрукты способствуют самоочищению полости рта и служат хорошей тренировкой для зубо-челюстной системы, а у детей способствуют росту и развитию челюстей. Молоко, сыр, мясо и зеленые овощи содержат кальций, который помогает зубам расти здоровыми и крепкими. Почти любая рыба, чай и иногда водопроводная вода (если она фторируется) содержат фториды, которые укрепляют зубную эмаль. В растениях, фруктах (клубнике), овощах (луке и моркови) содержится природный подсластитель (ксилит). Он такой же сладкий, как сахар, но при этом не может использоваться бактериями зубного налета для образования кислот и не вызывает развития кариеса.

Это интересно!

А вот результаты тестирования детских паст, которые были проведены журналом «Справочник потребителя». Были исследованы все параметры, которые должны присутствовать в качественном продукте. Для тестирования выбрали пасты, предназначенные детям от 3-4 лет.

Маркировка

Без замечаний по маркировке, увы, не обошлось на этот раз. Есть проблемы даже с названием продукции. То, что это зубная паста написано, правда, на всех этикетках, а вот то, что это именно детская зубная паста не обозначено на продукции "Принцесса" и Sanino. Хотя это явно продукция, предназначенная для детей. О том, что дети до 7 лет должны чистить зубы под присмотром родителей мы упоминали выше. Такое предостережение было бы не лишним на упаковке, но, видимо, не все производители так считают. Отсутствует напоминание об этом на пастах "Аленка", "Принцесса", Dental Dream, "Мое солнышко" и "Ути-Ути", то есть ровно на половине паст. Явно не хватает координат компаний-представителей на Украине марок "Дракоша", Silca Putzi и Dental Dream. Адреса есть, но без контактных телефонов на этикетках Colgate, Aquafresh и "Мое солнышко".

Упаковка

Вертикальные тубы с широкой крышкой используют все больше и не только для зубных паст благодаря их функциональности и декоративности. Они ограничивают доступ воздуха и воды к продукции, кроме того, они достаточно дешевые. При этом для изготовления туб используют, как правило, многослойные полимерные материалы с высокими барьерными свойствами и обеспечивающие длительное сохранение запаха в упаковке, что для детских зубных паст немаловажно. Именно в таких упаковках представлено большинство образцов в тесте, хотя материал упаковки не указан ни на одном тюбике. Дополнительная картонная коробочка имеется у паст "Мое солнышко", Dental Dream и Aquafresh. Тюбики с пастами "Мое солнышко" и Dental Dream также можно поставить, хоть крышки у них чуть уже. У паст Colgate и Aquafresh крышки открываются, а не откручиваются, что достаточно удобно. В любом случае приучайте ребенка закручивать после использования тюбик с пастой.

Стоматологические исследования

Как раз эта часть тестирования имела наибольший вес при выведении общей оценки. Ведь если зубная паста не отвечает своему прямому назначению, то ни корректная маркировка, ни удобная упаковка ее "не спасут". Паста должна не только хорошо очищать зубы от зубного налета, но и предотвращать появление кариеса. Паст только с гигиенически назначением никто не выпускает. Именно поэтому исследование были проведены по двум направлениям. Первое – это оценка очищающего действия пасты с учетом того, насколько бережно она очищает зубы, то есть истирающего действия. Изучение очищающего действия показало, что наиболее высокий очищающий эффект у зубных паст Colgate, Silca Putzi и "Принцесса". Все остальные пасты находятся в диапазоне умеренного очищающего действия. Наименьшими же истирающими свойствами обладают зубные пасты, основой которых является двуокись кремния. При этом наиболее низкая абразивность у этой группы паст у Aquafresh. Более высокие абразивные свойства у зубных паст на комбинированной основе (карбонат кальция и двуокись кремния): в нашем тесте это "Дракоша", "Мое солнышко", "Ути-Ути" и "Принцесса".

Второе направление – это оценка кариеспрофилактического эффекта, который напрямую зависит от системы сохранности активности фтора, вернее, стабильности этой системы. Для этого пасты проверяли на содержание фторидов два раза с разницей в полгода. Вывод о стабильности или нестабильности системы делался с учетом срока хранения, который прошел на момент исследования. Самая высокая стабилизирующая система, обеспечивающая сохранение активного фтора, у зубных паст Colgate и Aquafresh. Достаточно стабильное сохранение активности фтора у зубных паст "Дракоша" и Silca Putzi. Средний уровень стабильности был отмечен у пасты "Мое солнышко". Низким же уровнем стабильности отличились пасты "Ути-Ути", Dental Dream и Sanino. Вовсе нестабильная система сохранения активности фторидов у пасты "Аленка". Не секрет, что различные пасты в различной степени изменяют минерализацию эмали зубов. Такое исследование тоже было проведено. Максимальное увеличение степени минерализации эмали зубов наблюдалось у детей, использовавших зубные пасты Colgate, Aquafresh и Silca Putzi. И, следовательно, у этих паст наиболее высокий минерализующий эффект.

Цена и качество

По соотношению изученных показателей наиболее выраженное кариеспрофилактическое действие можно ожидать при регулярном применении зубной пасты Colgate, так как ее состав обеспечивает стабильность фторидов и высокий минерализующий эффект. При этом паста обладает хорошим очищающим действием и умеренными истирающими свойствами. Также достаточно высокий кариеспрофилактический эффект могут оказать зубные пасты Aquafresh и Silca Putzi. Поэтому у этих троих образцов общая оценка "отлично". Это как раз самые дорогие пасты в тесте. Но в этом случае цена вполне оправдана качеством. Оценку "хорошо" получила паста "Дракоша", "удовлетворительно" - "Мое солнышко". Пасты "Ути-Ути", Dental Dream и Sanino подвела система сохранения активности фтора, у них оценка "плохо". Поскольку практически невозможно получить кариеспрофилактический эффект из-за нестабильной системы сохранения активности фторидов у зубной пасты "Аленка", то ее оценка "очень плохо". Производители пасты "Принцесса" не указали содержание фторидов, чем поставили нас в затруднительное положение относительно стоматологических испытаний. Ведь оценить стабильность системы сохранения активности фтора, от которой напрямую зависит кариеспрофилактический эффект, из-за этого не представлялось возможным. За это паста была "наказана" – в таблице без оценки.

P.S.: На одной из фотографий к этой статье демонстрируется не издевательство над детьми, а пример креативной рекламы. Dr.Rathenow, специалист-стоматолог по исправлению дефектов челюстей и зубов у детей, рекламирует свои услуги, раздавая родителям такие забавные соски, которые наглядно демонстрировали, как дети могут смотреться с неисправленными зубами. К соске прилагалась визитка стоматолога.

