Детские нефрологи в Екатеринбурге. Интервью с врачом о нефрологических заболеваниях у детей

На вопросы об энурезе и симптомах болезней мочевыделительной системы, их профилактике и предрасположенности отвечает врач-нефролог Шаламова Наталья Ильгаровна.

- Чем занимается врач-нефролог?

Врач-нефролог - специалист, который занимается проблемами органов мочевыделительной системы.

- Какие самые распространенные нефрологические заболевания у детей, каковы их основные признаки?

Заболевания органов мочевыделительной системы очень разнообразны. Каждое заболевание имеет свои клинические проявления и особенности течения. Разобраться в состоянии ребёнка и поставить окончательный диагноз может только врач-специалист. Иногда для уточнения диагноза требуется госпитализация в нефрологическое отделение и углублённое обследование. Заниматься самодиагностикой на основании отрывочных сведений, полученных из интернета или литературы, не стоит.

Среди всех заболеваний мочевыделительной системы первое место занимают инфекции мочевыводящих путей (ИМВП).

ИМВП - это обобщающее понятие, включающее в себя такие заболевания как пиелонефрит (острый и хронический) и цистит (острый и хронический).

- Есть различие у заболеваний мальчиков и девочек?

Чаще ИМВП болеют девочки. Это связано с особенностями анатомического строения мочеполовой сферы (короткая уретра, близость влагалища и ануса). У девочек чаще, чем у мальчиков бывает бессимптомное течение воспалительного процесса, и как следствие этого более частая хронизация. Часто изменения в анализах мочи бывают случайной находкой при плановых проф. осмотрах.

- Существуют ли явные признаки, говорящие о том, что у ребенка больны почки? Когда мама должна забеспокоиться, чтобы обратиться к врачу и предотвратить развитие болезни? Какие основные анализы необходимо будет сдать?

Маму могут насторожить такие симптомы как: повышение температуры тела без видимых причин, беспокойство при мочеиспускании, частые или наоборот редкие мочеиспускания, изменение цвета и/или запаха мочи.

Появление подобных жалоб - это повод обратиться на консультацию детского нефролога. Как правило, для первичной консультации нефролога бывает достаточно: общего анализа мочи, общего анализа крови, посева мочи на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам, биохимии крови с определением креатинина и мочевины, УЗИ почек и мочевого пузыря. Другие, более специфические обследования, назначит специалист на приёме, объяснит, как правильно выполнить то или иное обследование или порекомендует обследование в нефрологическом отделении.

После обследования и уточнения диагноза врач-нефролог назначит лечение и составит план контрольных исследований. Как правило, при ИМВП требуется длительное лечение антибактериальными и/или уросептическими препаратами, с переходом на длительные противорецидивные (профилактические) схемы.

Отказ от лечения или его неадекватность в большинстве случаев приводит к формированию хронического воспалительного процесса в почках, а в дальнейшем к сморщиванию почек и потере их функции.

- Что такое энурез? Каковы его причины? Когда недержание мочи – это еще норма? Когда начинается патология?

Энурез — заболевание, характеризующееся недержанием мочи во время сна. В большинстве случаев наблюдается у детей в раннем возрасте, реже у школьников и подростков. Энурез может быть вызван различными причинами.

Относительно энуреза существует масса гипотез и теорий, но ни одной утвержденной классификации нет. Изначально любой вид энуреза может быть первичным или вторичным. Первичный энурез представляет собой задержку навыков становления и контролирования мочеиспускания, т.е. у ребенка не формируется контроль за мочевым пузырем. Вторичный энурез всегда приобретенный. Он появляется после стабильного контроля за мочеиспусканием. Выделяют так же простой энурез, невротический, невропатический, эндокринопатический, эпилептический, диспластический и неврозоподобный.

Возможные причины энуреза:

Патология головного и спинного мозга, тяжелые врожденные или приобретенные психические заболевания, перинатальная энцефалопатия - нарушение функций головного мозга возникающих в перинатальный период, острая или тяжелая психотравма, дисплазия (недоразвитие) мочеполовой системы и др.

Многие авторы указывают на наследственный генез заболевания. Так, например, считается, что это «рецессивная моногибридная наследственная болезнь», в основе которой лежат аномалии развития иннервации мочевого пузыря. Важным фактором, способствующим возникновению энуреза, некоторые исследователи считают дисфункцию секреции биологически активных веществ, влияющих на мочевой пузырь (серотонин, гистамин, простоглюцин, и самый главный — вазопрессин). Нижняя граница возраста для постановки этого диагноза не определена, однако принято считать, что данная проблема приобретает клиническое значение примерно с 5 лет. Лечение энуреза представляет собой достаточно сложную проблему, требующую комплексного подхода, которая должна быть направлена на выработку и восстановление утраченного рефлекса на пробуждение при позыве на мочеиспускание, на стимулирование обменных процессов в нервной ткани и ускорение созревания этажей регуляции мочеиспускания и на коррекцию невротических расстройств.

При появлении проблем родители должны обратиться к участковому педиатру, который назначит первичный комплекс обследования и направит к неврологу, а при необходимости к нефрологу.

- Есть ли генетическая предрасположенность к развитию той или иной болезни почек и мочевыводящих органов?

Если один из родителей имеет какое-либо заболевание почек, то риск развития воспалительного процесса в МВС у ребёнка возрастает в несколько раз. Если заболевания почек есть у обоих родителей или в нескольких поколениях в семье одного из родителей, то риск для ребёнка возрастает практически до 100%.

- Существует ли профилактика заболеваний? С какого возраста необходимо показать ребенка врачу для проф. осмотра?

Простые меры профилактики помогут избежать серьёзных проблем:

1. Контроль общего анализа мочи: до 1 года -1 раз в месяц, с 1 года до 2 лет -1 раз в 3 месяца, с 2 до 3 лет - 1 раз в б месяцев. После 3 лет, если изменений в анализах мочи не было, 1 раз в год + при простудных заболеваниях.

2. УЗИ почек и мочевого пузыря в 1 месяц, 6 месяцев и в 1 год. После года, если изменений по УЗИ не было, 1 раз в год.

3. Обязательно обильное питьё (морсы, компоты, кисели, кипячёная вода, минеральная вода, некрепкие чаи).

4. Регулярные мочеиспускания.

5. Соблюдение гигиены.

6. Защита от переохлаждения и перегревания.

7. Профилактика острых респираторных и кишечных инфекций.