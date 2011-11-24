Детские нефрологи в Екатеринбурге. Интервью с врачом о нефрологических заболеваниях у детей
На вопросы об энурезе и симптомах болезней мочевыделительной системы, их профилактике и предрасположенности отвечает врач-нефролог Шаламова Наталья Ильгаровна.
- Чем занимается врач-нефролог?
Врач-нефролог - специалист, который занимается проблемами органов мочевыделительной системы.
- Какие самые распространенные нефрологические заболевания у детей, каковы их основные признаки?
Заболевания органов мочевыделительной системы очень разнообразны. Каждое заболевание имеет свои клинические проявления и особенности течения. Разобраться в состоянии ребёнка и поставить окончательный диагноз может только врач-специалист. Иногда для уточнения диагноза требуется госпитализация в нефрологическое отделение и углублённое обследование. Заниматься самодиагностикой на основании отрывочных сведений, полученных из интернета или литературы, не стоит.
Среди всех заболеваний мочевыделительной системы первое место занимают инфекции мочевыводящих путей (ИМВП).
ИМВП - это обобщающее понятие, включающее в себя такие заболевания как пиелонефрит (острый и хронический) и цистит (острый и хронический).
- Есть различие у заболеваний мальчиков и девочек?
Чаще ИМВП болеют девочки. Это связано с особенностями анатомического строения мочеполовой сферы (короткая уретра, близость влагалища и ануса). У девочек чаще, чем у мальчиков бывает бессимптомное течение воспалительного процесса, и как следствие этого более частая хронизация. Часто изменения в анализах мочи бывают случайной находкой при плановых проф. осмотрах.
- Существуют ли явные признаки, говорящие о том, что у ребенка больны почки? Когда мама должна забеспокоиться, чтобы обратиться к врачу и предотвратить развитие болезни? Какие основные анализы необходимо будет сдать?
Маму могут насторожить такие симптомы как: повышение температуры тела без видимых причин, беспокойство при мочеиспускании, частые или наоборот редкие мочеиспускания, изменение цвета и/или запаха мочи.
Появление подобных жалоб - это повод обратиться на консультацию детского нефролога. Как правило, для первичной консультации нефролога бывает достаточно: общего анализа мочи, общего анализа крови, посева мочи на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам, биохимии крови с определением креатинина и мочевины, УЗИ почек и мочевого пузыря. Другие, более специфические обследования, назначит специалист на приёме, объяснит, как правильно выполнить то или иное обследование или порекомендует обследование в нефрологическом отделении.
После обследования и уточнения диагноза врач-нефролог назначит лечение и составит план контрольных исследований. Как правило, при ИМВП требуется длительное лечение антибактериальными и/или уросептическими препаратами, с переходом на длительные противорецидивные (профилактические) схемы.
Отказ от лечения или его неадекватность в большинстве случаев приводит к формированию хронического воспалительного процесса в почках, а в дальнейшем к сморщиванию почек и потере их функции.
- Что такое энурез? Каковы его причины? Когда недержание мочи – это еще норма? Когда начинается патология?
Энурез — заболевание, характеризующееся недержанием мочи во время сна. В большинстве случаев наблюдается у детей в раннем возрасте, реже у школьников и подростков. Энурез может быть вызван различными причинами.
Относительно энуреза существует масса гипотез и теорий, но ни одной утвержденной классификации нет. Изначально любой вид энуреза может быть первичным или вторичным. Первичный энурез представляет собой задержку навыков становления и контролирования мочеиспускания, т.е. у ребенка не формируется контроль за мочевым пузырем. Вторичный энурез всегда приобретенный. Он появляется после стабильного контроля за мочеиспусканием. Выделяют так же простой энурез, невротический, невропатический, эндокринопатический, эпилептический, диспластический и неврозоподобный.
Возможные причины энуреза:
Патология головного и спинного мозга, тяжелые врожденные или приобретенные психические заболевания, перинатальная энцефалопатия - нарушение функций головного мозга возникающих в перинатальный период, острая или тяжелая психотравма, дисплазия (недоразвитие) мочеполовой системы и др.
Многие авторы указывают на наследственный генез заболевания. Так, например, считается, что это «рецессивная моногибридная наследственная болезнь», в основе которой лежат аномалии развития иннервации мочевого пузыря. Важным фактором, способствующим возникновению энуреза, некоторые исследователи считают дисфункцию секреции биологически активных веществ, влияющих на мочевой пузырь (серотонин, гистамин, простоглюцин, и самый главный — вазопрессин). Нижняя граница возраста для постановки этого диагноза не определена, однако принято считать, что данная проблема приобретает клиническое значение примерно с 5 лет. Лечение энуреза представляет собой достаточно сложную проблему, требующую комплексного подхода, которая должна быть направлена на выработку и восстановление утраченного рефлекса на пробуждение при позыве на мочеиспускание, на стимулирование обменных процессов в нервной ткани и ускорение созревания этажей регуляции мочеиспускания и на коррекцию невротических расстройств.
При появлении проблем родители должны обратиться к участковому педиатру, который назначит первичный комплекс обследования и направит к неврологу, а при необходимости к нефрологу.
- Есть ли генетическая предрасположенность к развитию той или иной болезни почек и мочевыводящих органов?
Если один из родителей имеет какое-либо заболевание почек, то риск развития воспалительного процесса в МВС у ребёнка возрастает в несколько раз. Если заболевания почек есть у обоих родителей или в нескольких поколениях в семье одного из родителей, то риск для ребёнка возрастает практически до 100%.
- Существует ли профилактика заболеваний? С какого возраста необходимо показать ребенка врачу для проф. осмотра?
Простые меры профилактики помогут избежать серьёзных проблем:
1. Контроль общего анализа мочи: до 1 года -1 раз в месяц, с 1 года до 2 лет -1 раз в 3 месяца, с 2 до 3 лет - 1 раз в б месяцев. После 3 лет, если изменений в анализах мочи не было, 1 раз в год + при простудных заболеваниях.
2. УЗИ почек и мочевого пузыря в 1 месяц, 6 месяцев и в 1 год. После года, если изменений по УЗИ не было, 1 раз в год.
3. Обязательно обильное питьё (морсы, компоты, кисели, кипячёная вода, минеральная вода, некрепкие чаи).
4. Регулярные мочеиспускания.
5. Соблюдение гигиены.
6. Защита от переохлаждения и перегревания.
7. Профилактика острых респираторных и кишечных инфекций.
|
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Специалист
|
Стоимость услуги
|
Областная детская клиническая больница №1
|
ул. Серафимы Дерябиной, 32
|
(343) 240-85-98
|
Шаламова Наталья Ильгаровна, Ярмоленко Лариса Юрьевна, Салистая Елена Александровна
|
370 руб.-720 руб.
|
УГМК – Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, 73
|
(343) 283-08-08
|
Цап Елена Владимировна
|
920 р.- 1120 руб.
|
Доктор Плюс, медицинский центр
|
ул. Куйбышева, 10,
ул. Кузнецова, 21 (детское отделение), ул. Краснолесье, 129
|
(343) 222-26-06
|
Минеева Наталья Юрьевна
|
960 руб.
|
Новая больница, медицинское объединение
|
ул. Заводская, 29
|
(343) 23-23-555
|
Иконникова Мария Васильевна
|
850 руб.
|
АСК, медицинский центр
|
ул. 40-летия Комсомола, 14
|
(343) 222-57-22
|
Гонина Татьяна Петровна
|
600 руб.
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, 46 «б»,
ул. Титова, 31 «а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,
(343) 263-77-30 (03).
|
Круглая Мария Ивановна
|
1 000 руб.
|
ДГБ №9
|
ул. Решетская, 51
|
(343) 204-78-09
|
Шабалина Наталья Владимировна,
Карпенко Тамара Николаевна
|
402 руб.
|
Диагностический центр
|
пер. Суворовский, 5
|
(343) 338-02-88
(343) 338-10-40
|
Козлова Елена Александровна
|
1 000 руб.