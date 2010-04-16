Чем кормить ребенка на обед?

После года ребенок в идеале обедает вместе с семьей. Если семейный рацион ему не подходит по причине неготовности к взрослой еде - или наличия жареных, острых и жирных блюд, всегда найдутся идеи как трансформировать неподходящую еду в более-менее удобоваримую. Но желательно, чтобы семья облегчила свои вкусы в пользу маленького ребенка. Труднее всего перевоспитать пап и бабушек, они более озабочены собой и приоритетом опыта «дедов и прадедов» по своей природе.

Среди людей, с подозрением относящихся к идеям здорового питания, бытует миф, что ребенка с года нужно приучать к ударным дозам взрослой пиши, «иначе он не привыкнет к ней никогда» и всю жизнь будет питаться протертыми супчиками. Все наоборот! Организм постепенно приучают к разным продуктам, чтобы он в дальнейшем не воспринимал их как врагов. На этом основана мудрая система педприкорма: ребенок готовится к большой еде путем тренировок. Детей, получающих прикорм по педиатрической схеме, приучают к общему столу, начиная с малых доз. Часто спрашивают: можно ли ребенку в возрасте год-полтора впервые дать на обед гороховый суп, свекольник, рассольник, и так далее. Можно! Но в небольшой дозе. Зачем спрашивать – пробуйте.

Представьте, что вам предстоит какое-либо дело из неизвестной области. Допустим, вы – прирожденный космонавт, а вам предлагают покопаться в земле. Вы раньше никогда этого не делали. Вам не дают времени на привычку – сразу приступайте к работе. Именно так себя чувствует организм, которому что-то "влепили" без привыкания. Он может заболеть. Высыпания на коже, запоры, беспокойный сон – родители начинают искать причину, высчитывая негодный аллерген и заливая в ребенка Зиртек. А все дело может быть в продукте или в блюде, скормленном без подготовки. Если бы его вводили, начиная с малых порций (2-3 столовые ложки), реакция была бы спокойной. У каждого ребенка свой период пищевой адаптации. Некоторые как будто с рождения готовы к любым продуктам, другие досаждают маме плохим аппетитом и диатезами. Хочешь не хочешь, а придется отнестись к сигналам ребенка с должным вниманием, чтобы потом не жаловаться на повышенную восприимчивость к вирусам и бактериям, к постоянным неполадкам со стулом – все есть звенья одной цепи.

Что мы делаем, если семейный обед слишком «тяжел» для ребенка:

Ничто не мешает внести здоровую ноту в любое блюдо, разбавив его овощным бульоном. Допустим, глава семьи признает только суп на первичном бульоне или иное жирное великолепие. Одновременно с готовкой обеда для семьи сварите в отдельном ковшике овощи. Подойдет «заморозка», чтобы не надо было ничего очищать. Овощи кипятим до готовности на маленьком огне. Получаем прекрасный овощной бульон. Солить не нужно. Этим бульоном разбавляем «неправильный» суп. Его же можно использовать для того, чтобы сделать второе блюдо более жидким, нежным.

Если на «второе» у вас жареные котлеты с гарниром или иная поджарка, замените ее мясной «детской» баночкой или детскими баночными фрикадельками. Опыт многих мам показывает, что дети любят мясные (рыбные) банки до преклонного возраста 3-5 лет. В этом случае и обед получится полноценным, и здоровье в порядке, и ребенок доволен. Не нужно бояться смешивать взрослую еду и «лялечную», если для ребенка так будет лучше. Жареные котлеты, гриль, другое мясо, приготовленное по «полевым» рецептам, макароны «по-флотски», жареная картошка с мясом не приносят детскому организму витаминов и микроэлементов, это еда для сытости и тяжести. Она не способствует приучению к «нормальной» взрослой жизни, она укрепляет только мифологизированное отношение к еде, основанное на том, что еда должна быть сытным комом, цементирующим живот до следующего приема пищи.

Бывает, что обед приготовлен из нелюбимых ребенком продуктов. И тут можно применить выдумку и задоринку. Например, отдельно сварить любимый овощ (морковку, картошку или цветную капусту – то, что ребенок ест с удовольствием) и затмить им нелюбимые. Блендером превратить блюдо в пюре и разбавить бульоном. Использовать баночное питание в качестве соусов. В конце концов, именно в этот день сварить ребенку отдельно. Вкусовые предпочтения у детей меняются очень часто. Сегодня он отвергает какие-то продукты, а через полгода съест их за милую душу.

До трех лет, пока возраст официально считается ранним, приоритетом в питании ребенка остаются молочные и кисломолочные продукты, всё свежее и живое: фрукты, паровые овощи, каши. Все это время идет укрепление «фильтров»: поджелудки, печени. Поэтому еда по взрослым рецептам выдается в небольших количествах, чтобы ребенок к ней привыкал (к тому, чем питается вся семья), но без перегрузов для незрелой ферментной системы. Пока ребенку 2-6 лет, не нужно страдать, что он чего-то недополучает с взрослого стола, а питается «как ляля». Вот когда ему стукнет 16 лет, тогда и будете думать, как отвадить свое чадо от горячих бутербродов, чипсов и пельменей. Вот это будет проблемой, так как в подростковом возрасте чаще всего приобретают хронические болезни органов ЖКТ, А если дитя в 2-6 лет питается диетической пищей – это как раз очень хорошо и полезно.

Правильный обед: четыре столпа

Самое главное в обеде - это разнообразие используемых продуктов, а не их количество. Еще три обязательных условия: отсутствие химических приправ, свежесть и сезонность. Если все эти четыре столпа соблюдены – галочку в графе «идеальная мама» ставим твердой рукой. И неважно, что ребенок употребил одну тарелку, а не три разных. Главное, что в его супе плавали семь видов овощей. И блюдо было теплым, свежесваренным, без майонеза.

Что касается сезонности: зимой не едят помидоры, а летом не перегружаются картошкой и макаронами. Зимой не нужно покупать импортные помидоры, огурцы и цуккини, обработанные газом для сохранности. Лучше купить замороженную цветную капусту, чем свежую импортную.

Импортные овощи после всех обработок и специальных условий выращивания сохраняют в целости только свое название. Летом мы уделяем внимание пище энергетической: зелени, брокколи и кабачкам с огорода, летом ребенка важно накормить не сытно, а разнообразно, пока этому благоприятствует сезон.

Мы знаем, что обед должен состоять из четырех блюд: салат, суп, второе и десерт. Немногие дети соглашаются с этим. Сейчас отношение к еде в принципе изменилось в сторону легких блюд. Раньше, лет 30 назад, по отсутствию ассортимента в магазинах пищу «утяжеляли» для сытости, и правильным итогом приема пищи считалось тяжелое насыщение. Сейчас мы вряд ли с легкостью побалуем себя жареной картошкой с грибами и тушенкой в сметане, а тогда подобные блюда были нормой. Детей также с рождения приучали к чувству сытости: манная каша с ранних месяцев, взрослая еда с 6-8 месяцев. В то время обед из четырех блюд ребенок проглотил бы с удовольствием, и не глядя. Нынче же все больше детей куда-то спешат, чуя зов прерий. Если ребенок согласен съесть весь предложенный обед – хорошо, если согласен на один несчастный суп погуще – тоже замечательно, лишь бы все это не заменялось шоколадным сырком.

Но бывает, что ребенок в обед кушает мало, не наедается, через час он уже голодный и просит еще. Приучайте наедаться вовремя. Все зависит от вас. Воспитывайте себя, а не ребенка. Вспомните, какие ошибки совершаются в период завтрака и между завтраком и обедом. Не выдавались ли ребенку лишние перекусы. Не заставляли ли его поглощать завтрак силой. Может быть, он мало устает перед обедом (самое время для прогулки). Может, ему не нравится кушать в одиночку – попробуйте без плясок и уговоров (если ребенок – капризный малоешка, лучший супер-мега-метод №1 борьбы с плохим аппетитом – это фильтрация своих разговоров, окриков, уговоров и увещеваний) присоединиться, не обращая внимания на поведение ребенка, принимая пищу с достоинством.

Соблюдая первый столп – разнообразие – в течение недели чередуем основу. Например: курица, кролик, рыба, печень, и так далее. Мясо не стоит давать более четырех раз в неделю, детскому организму вполне достаточно 40-70 г мяса в день до шести лет включительно. Преувеличения мясных (и хлебных) норм у нас также родом из голодного прошлого, когда без мяса человеку было трудно выжить. Устраиваем рыбные и вегетарианские дни. Если ребенок ходит в садик, вегетарианскими могут быть выходные, ведь в садике дают мясо каждый день. Кроме мяса ребенку желательно получать и другие ценные продукты, а все вместе будет перебором.

САЛАТ

Салат может быть простым из парочки ингредиентов, заправка – оливковое масло, лимонный сок, кефир. Тертая морковь с изюмом, лепестки разноцветных перцев с мелко нарубленной капустой, авокадо с помидорами, свекла с грецкими орешками, сельдерей с редиской, летом – огурцы и помидоры. Приятное дополнение: сухофрукты, перепелиные яйца, тыквенные семечки, а если ребенок кушает мало – можно добавить в салат рисовую лапшу или рис. Витаминная доза салата: 2 столовые ложки. Объем блюдца – то, что нужно. Не надо перегружать желудок, особенно если салат капустный или огурцовый, то есть может вызвать неприятные ощущения в желудке.

СУП

Есть несколько причин, по которым мы считаем суп жизненно необходимым обеденным блюдом:

Советское прошлое. Исторически суп – это пища бедняков, легкий способ сделать из ничего сытное блюдо. В советских овощных отделах нам предлагали набор для плетеной авоськи: картошка, капуста, морковка, свекла, банка гороха и пучок зеленого лука. Из этого проще всего было сварить суп. Миф о его необычайной полезности. Отчасти правда, отчасти нет. Опять же навеяно прошлым: когда в магазинах было нечего купить, необычайно полезными считались соки, кефир и супы. Жирный «плюс» этого факта в том, что простые продукты гораздо лучше химии и полуфабрикатов.

Наш русский суп – это фактически второе блюдо. Получив возможность выезжать "за бугор", мы познакомились с супами вида "водичка", а также с супом-пюре. Это открытие потрясло наших домохозяек: оказывается, в супе не должна стоять ложка. Если у вас подразумевается блюдо второе и даже третье – суп обязательно делаем жидким, тогда он выполнит свое предназначение с максимальной пользой. В нем содержатся вещества, стимулирующие выработку желудочных соков, таким образом, суп подготавливает организм к принятию второго блюда. Детям активная секреция соков не нужна, некоторым она даже вредит. Поэтому удачным выбором будет суп-пюре, овощной суп, если мясной и рыбный, то разбавленный - одним словом, щадящий вариант. Почему же суп может быть вредным? Мы знаем, что запивать еду нельзя, вода мешает усвоению. Людям (детям) с нарушениями в ЖКТ чередование жидкого супа, салата и второго блюда может выйти боком.

Многие дети вполне насыщаются одним супом. Что же делать в этом случае? Не паниковать, не медитировать на схему «первое-второе-третье, иначе эшафот». Сделайте суп погуще, не забудьте выдать ребенку полдник, на ужин предложите сваренное блюдо (омлет, овощи), а не куски – и все будет в порядке с рационом. Тысячи родителей страдают оттого, что их ребенок не съедает обед, заменяя его суррогатами (сосисками с шоколадным коктейлем), а вам крупно повезло: ваш ребенок ест суп. Ура.

Желательно соблюдать сочетаемость продуктов. Если суп мясо-овощной – второе блюдо должно быть с крупяным гарниром. Супа нужно немного! Он работает на разогреве, а не насыщает. 150 г супа – это максимум для ребенка от года до шести лет.

Как сварить правильный бульон: чтобы в мясной или рыбный бульон попало как можно больше питательных веществ, разрежьте продукт на мелкие кусочки, опустите в холодную воду и варите, не допуская бурного кипения. С момента закипания бульоны следует варить на медленном огне 25 - 30 минут, дать настояться, а потом процедить. Либо сварить свой любимый суп и добавить в него отваренное мясо. Бульон на косточке не полезен никому, и в детском питании, включая детей-школьников, он не используется . То, что вы вывариваете из костей, не поддается цензурному описанию. Это тяжелые металлы, соли и другие яды, которые животные накапливают всю жизнь. Не считая гормонов и антибиотиков. Бульон моментально усваивается, печень просто не успевает фильтровать вредные вещества. Поэтому первичный бульон чрезвычайно вреден. Его обязательно сливают и заменяют новой водой. К тому же концентрированные бульоны заставляют желудок вырабатывать соки в усиленном режиме, и детям это вовсе ни к чему.

Супы хранятся в холодильнике до трех суток, не теряя своих вкусовых качеств. Но увлекаться хранением не стоит, несмотря на опыт бабушек, хранящих кадушки со щами по две недели в сенцах. При варке витамины разрушаются полностью, при хранении исчезают остальные полезные вещества, и блюдо насыщается бактериями из воздуха. Пища превращается в ненужный хлам, который вкус не потерял, но сил не прибавит – скорее отнимет. Взрослых не отравит, а детям просто не нужен такой суп. Вчерашний суп давать можно, но при условии, что для употребления его разогревали порционно, а не всю кастрюлю разом, нарушая уже многократно нарушенные структуры продуктов и воды.

Рецепты детских супов

Суп с фрикадельками "ЗЗ богатыря"

Фарш: мясо - 150- 200 r; морковь - 1/2 шт.; лук репчатый - головка (средняя); хлеб пшеничный - 10 г; 1/2 яйца.

Отварное мясо пропустить два раза через мясорубку вместе с предварительно замоченным в холодной воде, а затем отжатым пшеничным (без корки) хлебом, добавить взбитое яйцо, сырой лук, натертый на терке, все посолить и перемешать. Приготовленный фарш разделать в виде шариков величиной с лесной орех, "лишнее" сложить в пакет и убрать в морозилку. Любое мясо обмыть под струёй холодной воды и варить в кастрюле с плотно закрытой крышкой до кипения. Затем снять пену, а через час-полтора после начала варки добавить соль. Готовое мясо выложить в отдельную посуду, а бульон процедить и снова поставить на огонь. Заправить бульон картошкой, луком с морковкой, пережаренными на подсолнечном масле, зеленью. Фрикадельки опускаются в кипящий суп каждый раз при разогревании очередной порции.

Суп-пюре "Синьор Помидор"

Помидоры - 1 шт.; морковь - 1/2 шт.; репа - 1/4 шт.; лук репчатый - 1/4 шт.; манная крупа - 1 столовая ложка на 1,5 стакана воды и молока.

Морковь, репу, петрушку и лук мелко нарезать, залить водой и варить 30 минут. Затем добавить сырой протертый помидор, а когда все закипит, засыпать манную крупу и варить при слабом кипении 7 минут. Потом влить кипяченое молоко, посолить. В готовый суп добавить сливочное масло, посыпать зеленью и подать с гренками.

Рыбный суп-пюре

(рецепт на большую кастрюлю)

Минтай - 1 рыбка, хек - 1 рыбка, картофель - 2-3 шт., лук - 2 шт., лавровый лист, перец горошком, молоко - 0,5 л., мука - 3 ст.л., яйцо - 1 шт.

Рыбу очистить, порезать небольшими кусками. В кастрюлю налить воды, положить рыбу, лавровый лист, перец, очищенную луковицу, поставить на огонь. Когда вода закипит, снять пену, хорошо посолить. Добавить очищенный, порезанный картофель. Варить до готовности рыбы и картошки. Затем вынуть из бульона куски рыбы и картофеля. Очистить рыбу от костей и измельчить вместе с картошкой блендером, добавив немного бульона. Бульон процедить.

В отдельной кастрюльке поджарить на масле муку, затем добавить в нее молоко, немного поварить помешивая. В процеженный бульон добавить пюре из рыбы и картофеля и молочный соус. Немного поварить. В конце варки ввести в суп яичный желток. При подаче на стол в суп можно добавить свежий помидор и зелень.

Куриный суп с домашней лапшой

Куриная грудка – 1 шт., морковь – 2 шт., лук репчатый – 2 шт., картофель – 2-3 шт. Для теста: яйцо – 1 шт., мука – 1 стакан.

Куриную грудку промыть, залить водой, добавить целую очищенную морковь и лук. Варить часа 2-2,5. После чего курицу достать из бульона, бульон процедить, перелить в другую кастрюлю, поставить на огонь. Очистить картофель, порезать кубиками, положить в бульон, когда он закипит. Почистить морковь, натереть ее на мелкой терке. Очистить луковицу, мелко нашинковать. Лук с морковью слегка поджарить на растительном масле, затем залить поварешкой бульона и еще немного потушить. После чего добавить в суп.

Приготовить тесто для лапши: яйцо слегка взбить, добавить 2-3 ст.л. воды, стакан муки. Замесить крутое тесто. Тесто накрыть салфеткой, оставить минут на 15 для набухания. Затем раскатать тесто и нарезать лапшу. Толщину лапшичек варьировать по желанию. Когда лапша будет готова, оставить ее минут на 10 подсушиться. Суп хорошо посолить, опустить лапшу, дать ей повариться минут 7. В последнюю очередь положить в суп порезанное кубиками куриное мясо.

Второе блюдо

Второе блюдо состоит из основы и гарнира. Основа (мясо, рыба) – не более 40-70 г, гарнир – 100 г. Основа может быть овощной, гарнир в этом случае крупяной – рис, гречка, перловка, мелкая вермишель, гречневая или рисовая лапша.

Варианты овощной «основы»:

- стручковая фасоль в кляре (в омлете, сухарях или другой выдумке).

- шарики из тертой свеклы, моркови, картофеля и других овощей, в смеси или отдельно. Можно скатать несколько разноцветных шариков, добавив перепелиные яйца.

- цветная капуста и брокколи в кляре.

- овощные котлеты.

Рецепты "вторых" блюд

Запеканка "Заячий домик"

Мясо - 100г; капуста белокочанная - 5-7 листов; масло сливочное - 2 чайные ложки; лук репчатый - 1/8 головки; молоко -l/4 стакана; вода - 1/4 стакана; 1/2 яйца; соль.

Вареное мясо с мелко нарубленным луком пропустить через мясорубку. Капусту мелко нашинковать, положить в кастрюлю, залить горячей водой и тушить на слабом огне 15 минут. Потом положить в капусту сливочное масло, провернутое мясо, влить холодное молоко, посолить, добавить взбитое яйцо. Перемешать, выложить в форму, смазанную маслом, и посыпать мукой. Сверху запеканку смазать яйцом, смешанным с молоком, и поставить в духовку на 30 минут. Подавать со сметаной, посыпать зеленью.

Рыбные котлеты из форели и пангасиуса

Филе форели, филе пангасиуса (он же морской язык), мякиш белого батона, молоко, соль.

Филе рыбы измельчаем блендером. Мякиш батона размачиваем в молоке. Смешиваем рыбу с хлебной массой, солим. Формируем котлетки. Молочный соус: обжарить ложку муки на сковороде, добавить молоко, немного сметаны. Выпекаем котлеты в духовке.

Морковные котлеты

Морковь – 2-3 шт, молоко – 1/2 стакана, манная крупа – 3 ст.л., сливочное масло – 1 ст.л., сахар – 1,5 ч.л., яйцо -1 шт, мука – 6 с.т.л, панировочные сухари – 100 г.

Морковку натереть на крупной терке, положить в небольшую кастрюлю, залить молоком, немного потушить, затем всыпать манную крупу и варить до загустения, постоянно помешивая (иначе пригорит), добавить сахар, сливочное масло, остудить. Когда масса остынет, добавить яйцо, хорошо перемешать, всыпать муку и снова все перемешать.

Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле или запечь в духовке. На стол подавать со сметаной.

Оладьи из куриного филе

Куриное филе – 400 гр, 1-2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 1-1,5 стол. ложки муки, 2 стол. ложки сметаны, соль и специи – по вкусу.

Все ингредиенты смешиваю в блендере до получения фарша, консистенции как тесто на оладьи. Маленькие хитрости: муку можно вполовину заменить крахмалом, либо вообще заменить булочкой, размоченной в молоке (молоко тоже добавить в фарш). Выпекать как обычные оладьи с двух сторон на растительном масле.

Куриные котлеты с овощами

Куриные грудки – 2 шт, морковь – 2 шт, красный перец – 1 шт, лук – 2 шт, яйца – 2 шт, мякиш белого хлеба – 100 гр, молоко – 1/3 стакана, свежий укроп – пучок, панировочные сухари – 150 гр, соль – по вкусу.

Филе курицы, морковь, лук, перец пропустить через мясорубку, добавить рубленый укроп и размоченный в молоке мякиш белого хлеба. Все хорошо перемешать. Добавить в фарш 2 яйца, сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле или запечь в духовке.

Овощные голубцы

0,5 стакана риса, 10 листьев белокочанной капусты, 4 моркови, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка муки, 3 ст. ложки овощного отвара, зелень петрушки, сметана.

Кочан капусты после удаления кочерыжки отварить до полуготовности, слегка охладить, разобрать на отдельные листья и отбить утолщения черешков. Нарезанную мелкими кубиками, припущенную с добавлением масла морковь смешать с отварным рисом. На капустные листы положить фарш, свернуть в виде цилиндриков, уложить на смазанный маслом противень и запекать в жарочном шкафу 10 минут. После этого изделие залить сметанным соусом и продолжать запекать еще 30 минут.

Десерт

После обеда самое время побаловать ребенка чем-то вкусным. Для этого у вас припасена конфета, печенье, бутерброд… а можно сделать что-нибудь полезное. Например, запечь тыкву в духовке с медом: очистить тыкву, порезать на небольшие кусочки, положить в большую сковороду, на дно которой залить немного воды. Промазать кусочки тыквы медом. Запечь в духовке при t=180 градусов до золотистой корочки. Или подать на десерт овсяный кисель. Это блюдо считается лекарством, овсяный кисель очищает организм, насыщает его ценными витаминами группы В, повышает иммунитет. Вот несколько рецептов овсяного киселя:

4 стакана измельченной овсяной крупы залить 8 стаканами воды и поставить в тепло на день. Намоченную крупу к вечеру разболтать и процедить через сито. То, что стечет сквозь сито, кипятить, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут. Вместо крупы можно использовать овсяные хлопья “Геркулес”. Если вы хотите, чтобы кисель был пожиже, добавьте еще 1-2 стакана воды и проварите его дополнительно 8-10 минут.

Овсяную крупу залить холодной водой в соотношении 1:1, добавить немного дрожжей или кусок черствого ржаного хлеба и оставить бродить на 12-24 часа (по вкусу). Кастрюлю с киселем завернуть в толстую ткань, чтобы сохранилось тепло. Жидкую часть осторожно слить и довести до кипения.

Детский рецепт: 1 л молока, 1/2 стакана овсяных хлопьев, 2 ст. ложки масла, 2 ст. ложки изюма, 2 ст. ложки какао-порошка, сахар, орехи. Из овсяных хлопьев отсеять муку, хлопья высыпать на противень, положить на них маленькие кусочки масла, поставить в горячую духовку и, временами помешивая, поджарить до светло-коричневого цвета. Какао смешать с сахаром и отсеянной овсяной мукой. Молоко вскипятить, добавить хлопья, ошпаренный изюм (можно заменить курагой или черносливом) и смесь какао, помешивая, варить 5 минут. Кисель разлить по формам, посыпать размельченными орехами.

Заметки на полях…

…не задерживайте силой ребенка за столом. Убегает играть – пусть бежит. Но никакой еды до полдника не будет. Не поддавайтесь панике, жалости, не нагнетайте образ плохой матери и голодающего малыша.

…чтобы еда была полезной, ее упрощают, а не усложняют. Суп «водичкой» полезнее супа на жирном бульоне. «Пустые» макароны с кусочком сливочного масла лучше макарон, посыпанных растопленным сыром, сметаной, кетчупом и так далее. Простая еда отдает организму в сотню раз больше витаминов и микроэлементов, чем еда загубленная добавками.

…Из форума: «Здравствуйте, у меня проблема - ребенок ест только по одному блюду во время еды. Например, в обед - только суп, иногда салат и потом фрукты. Причем суп - только нежирный. Второе съесть ну никак не заставить! Она у меня очень худенькая - 25 кг во время последнего взвешивания (134 см-рост). Ей 8 лет. Утром тоже съедает только одно блюдо. Ест все только нежирное, некалорийное. Мясо - только вареную курицу или рыбу. Даже сладости не ест, только фрукты и сухофрукты».

Какой умный ребенок!..

Часть первая «Чем кормить ребенка на завтрак»: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5329.

На фотографиях: Катя (мама Gess™), Даша (мама Гелла), семейство отца Алексия, Костя (мама Rebeline), Егорка (мама Рыбка-бананка).