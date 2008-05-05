Место мануальной медицины в профилактике и реабилитации заболеваний детей и подростков
Мануальная терапия – комплекс лечебно диагностических мероприятий, направленных на изучение патобиомеханических изменений мышечно-скелетной системы, краниосакральной системы, системы внутренних органов, их оценку, а так же их коррекцию методами мануальной терапии, осуществляемых руками с помощью специальных приёмов.
Методики МТ:
1. Артовертебральная – направление на устранение функциональных блоков позвоночника и суставов.
2. Миофасциальная – направлена на устранение функциональных нарушений мышц, связок.
3. Висцеральная – направлена на устранение функциональных нарушений подвижности органа и восстановление ритма движения органа.
4. Кранио-сакральная – направлена на устранение нарушений в краниосакральной системе через устранение нарушение подвижности костей черепа, костей таза и восстановление ритма и подвижности твердой мозговой оболочки.
5. Прикладная кинезиология – на коррекцию нарушений функциональных взаимосвязей между отдельными системами и органами.
Эффекты мануальной терапии:
1. Циркуляторный – улучшение крово- и лимфообращения и циркуляции спинномозговой жидкости.
2. Гидродинамический – улучшение движения межклеточной жидкости, уменьшение внутриклеточного давления.
3. Нейрорефлекторный – активация нейротрофического обеспечения органов и тканей.
4. Энергетический – устранение энергетического дисбаланса в канально-меридианной системе.
5. Психо-соматический – улучшение общего эмоционального фона, исчезновения боли.
6. Дезинтоксикационный (при получении двух первых эффектов).
Более чем 100-летняя история развития научной мануальной медицины в последние два действия имеет четко выраженную тенденцию перехода от жестко силового воздействия с применением ударов, рывков, толчков, грубого давления к мягкотканым методам, основным на пластико-эластических свойствах тканей и нейрорефлекторных механизмах. Такими современными методами являются миофасциальный релиз, мышечно-энергетические техники, постизометрическая релаксация мышц и пользуется все большей симпатией у практикующих врачей и их пациентов.
Необходимо отметить: не могут существовать общие показания и противопоказания ко всей мануальной терапии. Каждая методика требует своих правил применения. От релаксации и манипуляции круг показаний суживается, а противопоказаний расширяется. По сути мануальной терапевт обладает научно-обоснованной, наработанной материальной экстрасенсорной. Он ощущает и мануально управляет тем, что другим недоступно.
Показания для мануального лечения у грудных детей
- Последствие родовой травмы
- Мышечная кривошея
- Повышенная возбудимость
- Внутричерепная гипертензия
- Запоры
- Абдоминальные колики
- Плохое сосание
- Аэрофагия
- Дисплазия тазобедренных суставов
- Укорочения конечностей
- Болезни ЦНС и ОДА (парезы, параличи, ДЦП)
Показания для лечения детей методами мануальной терапии:
- Головные боли и головокружения
- Последствия перенесённых инфекционных заболеваний ЦНС.
- Судорожно-паралитический синдром.
- Гиперактивные дети с расстройством внимания.
- Дети с проблемами чтения и письма
- Дети с церебральными ишемическими нарушениями (обмороки, амнезии, парестезии)
- Офтальмологические проблемы (изотропия, нистагм)
- Ортопедические проблемы:
- Дисплазия ТБС
- Кривошея
- Подвывих Со-1, нестабильности в ШОП
- Укорочения нижней конечности
- Косолапость, плоскостопие
- Деформация нижних конечностей ( X и О – образные)
- Нарушение осанки, сколиоз
- Остеохондропатии
- Грыжи межпозвоночных дисков
* Последствие черепно-мозговых и других травм.
* Хронические боли различной экологии.
* Эндогенные депрессии.
Применение мануальной терапии у взрослых и детей в комплексе с другими рефлекторными методами лечения (лечебная гимнастика, иглорефлексотерапия, массаж и др.), направленными на коррекцию функциональных нарушений не только двигательной, но и кранио-сакральной систем и внутренних органов, в форме патобиомеханических изменений, безусловно, будет способствовать повышению эффективности медицинской реабилитации при различных неврологических и соматических заболеваниях. Улучшение результатов от применения различных видов мануальной терапии в комплексном лечении с другими ручными методами рефлекторного воздействия объясняется тем, что каждый новый вышеуказанный метод восстановительного лечения будет усиливать и потенцировать пропроцептивную и другие рефлекторные механизмы, возникающие от использования предыдущего.
