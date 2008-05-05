Место мануальной медицины в профилактике и реабилитации заболеваний детей и подростков

Мануальная терапия – комплекс лечебно диагностических мероприятий, направленных на изучение патобиомеханических изменений мышечно-скелетной системы, краниосакральной системы, системы внутренних органов, их оценку, а так же их коррекцию методами мануальной терапии, осуществляемых руками с помощью специальных приёмов.

Методики МТ:

1. Артовертебральная – направление на устранение функциональных блоков позвоночника и суставов.

2. Миофасциальная – направлена на устранение функциональных нарушений мышц, связок.

3. Висцеральная – направлена на устранение функциональных нарушений подвижности органа и восстановление ритма движения органа.

4. Кранио-сакральная – направлена на устранение нарушений в краниосакральной системе через устранение нарушение подвижности костей черепа, костей таза и восстановление ритма и подвижности твердой мозговой оболочки.

5. Прикладная кинезиология – на коррекцию нарушений функциональных взаимосвязей между отдельными системами и органами.

Эффекты мануальной терапии:

1. Циркуляторный – улучшение крово- и лимфообращения и циркуляции спинномозговой жидкости.

2. Гидродинамический – улучшение движения межклеточной жидкости, уменьшение внутриклеточного давления.

3. Нейрорефлекторный – активация нейротрофического обеспечения органов и тканей.

4. Энергетический – устранение энергетического дисбаланса в канально-меридианной системе.

5. Психо-соматический – улучшение общего эмоционального фона, исчезновения боли.

6. Дезинтоксикационный (при получении двух первых эффектов).

Более чем 100-летняя история развития научной мануальной медицины в последние два действия имеет четко выраженную тенденцию перехода от жестко силового воздействия с применением ударов, рывков, толчков, грубого давления к мягкотканым методам, основным на пластико-эластических свойствах тканей и нейрорефлекторных механизмах. Такими современными методами являются миофасциальный релиз, мышечно-энергетические техники, постизометрическая релаксация мышц и пользуется все большей симпатией у практикующих врачей и их пациентов.

Необходимо отметить: не могут существовать общие показания и противопоказания ко всей мануальной терапии. Каждая методика требует своих правил применения. От релаксации и манипуляции круг показаний суживается, а противопоказаний расширяется. По сути мануальной терапевт обладает научно-обоснованной, наработанной материальной экстрасенсорной. Он ощущает и мануально управляет тем, что другим недоступно.

Показания для мануального лечения у грудных детей

Последствие родовой травмы

Мышечная кривошея

Повышенная возбудимость

Внутричерепная гипертензия

Запоры

Абдоминальные колики

Плохое сосание

Аэрофагия

Дисплазия тазобедренных суставов

Укорочения конечностей

Болезни ЦНС и ОДА (парезы, параличи, ДЦП)

Показания для лечения детей методами мануальной терапии:

Головные боли и головокружения

Последствия перенесённых инфекционных заболеваний ЦНС.

Судорожно-паралитический синдром.

Гиперактивные дети с расстройством внимания.

Дети с проблемами чтения и письма

Дети с церебральными ишемическими нарушениями (обмороки, амнезии, парестезии)

Офтальмологические проблемы (изотропия, нистагм)

Ортопедические проблемы:

- Дисплазия ТБС - Кривошея - Подвывих Со-1, нестабильности в ШОП - Укорочения нижней конечности - Косолапость, плоскостопие - Деформация нижних конечностей ( X и О – образные) - Нарушение осанки, сколиоз - Остеохондропатии - Грыжи межпозвоночных дисков

* Последствие черепно-мозговых и других травм.

* Хронические боли различной экологии.

* Эндогенные депрессии.

Применение мануальной терапии у взрослых и детей в комплексе с другими рефлекторными методами лечения (лечебная гимнастика, иглорефлексотерапия, массаж и др.), направленными на коррекцию функциональных нарушений не только двигательной, но и кранио-сакральной систем и внутренних органов, в форме патобиомеханических изменений, безусловно, будет способствовать повышению эффективности медицинской реабилитации при различных неврологических и соматических заболеваниях. Улучшение результатов от применения различных видов мануальной терапии в комплексном лечении с другими ручными методами рефлекторного воздействия объясняется тем, что каждый новый вышеуказанный метод восстановительного лечения будет усиливать и потенцировать пропроцептивную и другие рефлекторные механизмы, возникающие от использования предыдущего.

Автор статьи мануальный терапевт, РЦ «Талисман» Крайнев Евгений Владимирович