Как правильно выбрать зубную щетку и пасту для ребенка

Подробно остановимся на особенностях домашнего ухода за молочными зубами у детей. Родителей интересуют такие вопросы: «Как правильно выбрать зубную щетку, пасту», «Как правильно чистить зубы», «Как часто нужно проводить профессиональную чистку и надо ли проводить процедуру для молочных зубов». В статье постараемся ответить на эти и другие вопросы родителей.

Основные правила чистки зубов

Начать ухаживать за зубами начинаем с раннего возраста, когда полностью прорезался хотя бы один зуб. Не нужно кидаться чистить маленькую белую полоску, которая только что появилась.

Важно помнить, что зубы малышу вплоть до первого класса чистит родитель. И даже потом, в начальных классах и подростковом возрасте нужно отслеживать, соблюдает ли ребенок технику чистки зубов.

Как взрослым, так и детям нужно чистить зубы два раза в день по две минуты.

Если после первого посещения стоматолога вы поняли, что малыш не может похвастаться хорошими, здоровыми зубами, то это сигнал к соблюдению более тщательной гигиены, чем просто чистка зубов утром и вечером. Это значит, что чистка зубов ребенку переходит в стадию «фанатичности», это значит, что после каждого перекуса печеньем или другим сладким мучным продуктом нужно протирать зубы специальной салфеткой, а после ежедневной гигиены полости рта покрывать зубы реминерализирующим гелем.

После тщательного вечернего ухода не нужно давать ребенку пить или есть в течение ночи. Если это утренняя процедура, то несколько часов.

Посещать стоматолога стоит по рекомендации лечащего врача. Возможно регулярное посещение от трех месяцев до полугода.

Когда у ребенка уже появятся первые восемь зубов, и он спокойно выдерживает медицинские осмотры, то можно раз в три месяца проводить профессиональную чистку со специальным покрытием фторлаком. Такой тщательный уход снижает риски развития кариеса и его осложнений.

Правильная зубная щетка

Выбирая зубную щетку, нужно обращать внимание на материал, из которого она изготовлена. Щетина должна быть из искусственных материалов, натуральная среда для бактерий является благоприятной для размножения и, следовательно, становится дополнительным источником инфекции.

Размер щетины должен быть такой, чтобы легко помещалась в маленьком ротике. Щетина должна быть мягкой или очень мягкой, твердые волокна могут повредить эмаль и нежные десны малыша.

Рассмотрим виды зубных щеток: электрические и звуковые

В рекомендациях к этим зубным щеткам указан возраст использования с 3х лет. Однако, на мой взгляд, их возможно использовать с более раннего возраста, только при условии, что малыша не пугают резкие звуки щетки и только под присмотром взрослых.

Электрическая зубная щетка бывает двух видов: на батарейках и на аккумуляторе. Зубная щетка на батарейках более мощная и удобнее в использовании, чем на аккумуляторе. Одна из первых моделей щетка 1D совершает движения только в одну сторону, сейчас их почти перестали выпускать. Щетка 2D совершает возвратно-поступательные движения. Модель 3D кроме возвратно-поступательных движений оснащена еще пульсирующим механизмом. Такие щетки более современные, в них часто встроен датчик давления, который подает сигнал, если чистить зубы с особым усердием.

Звуковая щетка — это разновидность электрической, в нее встроен генератор высоких частот, который вырабатывает звуковые колебания. Такой вид щеток отличает высокая амплитуда движения щетинок. Звуковую щетку можно использовать людям с брекетами, имплантами, при наличии пломб. Не рекомендуется ими пользоваться только в постоперационный, восстановительный период.

Правильная зубная паста

Чтобы выбрать правильную зубную пасту, нужно обращать внимание на этикетки, читать состав и отдавать предпочтение детским продуктам.

На зубных пастах всегда указан возраст, для которого разработан продукт. Эта особенность связана с концентрацией в пасте абразивных веществ. Есть пасты для детей от 0 до 3-х лет, от 3-х до 5-ти и даже от 2-х до 12-ти , но эти пасты в основном немецкого производства.

Особенности состава паст связаны с умениями ребенка полоскать рот и выплевывать пасту. Поскольку малыши не умеют полоскать и сплевывать, то состав детских чистящих средств допускает попадание небольшого количества пасты в организм.

Детские пасты должны содержать диоксид титана и диоксид кремния, которые обладают очищающими свойствами, и ни в коем случае не должны содержать карбонат кальция или бикарбонат натрия, поскольку они склонны травмировать детские зубы.

В детском продукте не должно быть лаурилсульфата натрия, он создает пену, очень токсичен, может вызывать аллергию и сушит полость рта.

Не нужно избегать паст с содержанием фтора. Их применение допустимо, но не чаще двух раз в день и с использованием в объеме не более одной горошины.

Использование фторосодержащей пасты противопоказано в том случае, если содержание микроэлемента в избытке содержится в водопроводной воде. Свойства воды обычно являются особенностью конкретного региона.

Пасты, содержащие триклозан, метронидазол, хлоргексидин применяют только по назначению врача, курсами. Бесконтрольное применение чистящих средств с этими веществами может нарушить микробиологическое равновесие в полости рта.

Автор: Юлия Селютина. Детский стоматолог.

Победитель конкурса детских стоматологов России 2010 г.

Фото: www.globallookpress.com

www.pexels.com