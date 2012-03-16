Десять нелепиц о здоровье, которые внушают детям

Почему нельзя ковырять в носу, садиться на иголку, висеть вниз головой, писать на руке? - десять популярных запретов и "детских" объяснений вреда от этих действий, веру в которые мы умудряемся сохранять и во взрослом возрасте.

Первая: Если сядешь на иголку, она дойдет до сердца, и ты умрешь.

Каким бы местом человек ни напоролся на иглу – топой, попой, спиной, она никуда дальше не пойдет. Судите сами: люди не умирают от неумелой внутримышечной инъекции, при которой ломается игла шприца. И даже если игла попадет в капилляр, то ее диаметр окажется больше диаметра капилляра.

Опасность в другом: в том, чтобы не наступить на грязную иглу или любой другой острый предмет, находившийся в земле. В этом случае может наступить столбняк. Ребенок (особенно если он не привит от столбняка) должен знать, что в этом случае нужно обработать рану и провести немедленную профилактику от столбняка.

Вторая: Если взять в руку лягушку, появятся бородавки.

Бородавки у человека появляются в результате вирусной инфекции. А вот лягушки совершенно не инфицированы, для их кожи «бородавки» - это норма, вирус от лягушки к человеку не передается, и уж тем более бородавки не перепрыгивают с лягушки на человека, делать им нечего!

Третья: Не будешь есть суп каждый день – заболеешь гастритом.

Связь между ежедневным употреблением супа и гастритом, мягко говоря, не доказана. На свете полно стран, в которых супы не едят и полно национальных кухонь, в которых вообще нет понятия «суп». Повального гастрита в этих странах не было зафиксировано.

Четвертая: Если тебя кто-то напугает, когда ты свел глаза к носу, то навсегда останешься косоглазым.

Скашивание зрачков к носу достигается путем сознательного напряжения мышц. Если человека напугать, то он отвлечется и перестанет контролировать свои усилия, и глаза мгновенно «встанут» на привычное место, а вовсе не останутся скошенными.

Пятая: Если рисовать на руке ручкой, то чернила попадут в кровь, и начнется заражение крови.

Наша кожа впитывает не настолько хорошо, чтобы чернила (да еще и в таком незначительном количестве) смогли попасть в кровь. Максимум, что может случиться – это аллергические реакции на коже, да и то у одного из десятков тысяч. Впрочем, дети и сами понимают бессмысленность этой страшилки, когда становятся старшеклассниками и начинают писать шпаргалки на руках и ногах.

Шестая: Будешь есть сырое тесто – получишь заворот кишок.

Заворот кишок – это поворот кишечника вокруг своей оси. И он скорее может произойти из-за фруктов и овощей, которые вызывают повышенную перистальтику – то есть, сильное волнообразное сокращение кишечника. Сырое тесто может спровоцировать только понос вследствие того, что ферментные системы ребенка не смогут переработать клейковину, которая содержится в тесте.

Седьмая: Станешь ковырять в носу – у тебя будет нос картошкой.

Как ни жаль разочаровывать тех, кто уже приготовился получить нос картошкой вместо орлиного или вздернутого, ничего у них не выйдет. Сколько ни ковыряй – форма носа останется той же. Иначе никто не стал бы записываться на ринопластику к пластическим хирургам. А те, у кого уже нос картошкой, могут продолжать ковырять в нем без угрызений совести: форма носа зависит от природы, а не от пальца в носу.

Восьмая: Не виси долго вниз головой – станешь дебилом.

Некоторые родители еще и объясняют почему: когда висишь вниз головой, вся кровь скапливается в голове. Ну, положим не вся, но действительно в результате нескольких часов, проведенных вниз головой, кровь отливает от ног и депонируется в верхней части туловища. Последствия этого не самые приятные. Однако от того, что ребенок провисит вниз головой даже 10-15 минут, ничего страшного не произойдет.

Девятая: Если часто мыть голову, выпадут все волосы.

Гигиенические стандарты за пару десятков лет сильно изменились. Но изменились и средства ухода за волосами: нынешние шампуни достаточно мягкие и использовать их можно хоть ежедневно. Что же касается причин выпадения волос, их масса: грибковые заболевания, слабость волосяных луковиц, наследственность. Кстати, вопросами здоровья волос ведает специальный врач: трихолог.

Десятая: Не ешь много сладкого – попа слипнется.

Дети! Это пустая родительская угроза! В медицинской практике не зафиксировано еще ни одного пациента со слипшейся попой.

Источник - журнал Radda.ru