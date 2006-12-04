10 мифов о детском питании

«Ложку за маму… »





Не заставляйте детей есть, когда им не хочется. Даже если вы считаете, что они голодны.

Некоторые мамы (и папы) думают, что главное, чтобы ребенок съел все, что ему положили, и тогда он будет сыт. В ход идут уговоры («Ложечку за маму» и т.д.), просьбы («Ну съешь, пожалуйста»), приказы («Ешь, кому говорю»), угрозы («Пока не съешь, из-за стола не выйдешь»). И ребенку приходится есть, даже если он есть не хочет. Увы, о пользе здесь говорить не приходится, поскольку пища в таком случае плохо переваривается, а значит, ребенок делает еще один шаг к желудочно-кишечной патологии.

Владимир Леви пишет: «Твердо высказанное убеждение приходится повторять: «НЕЛЬЗЯ ПРИНУЖДАТЬ К ЕДЕ. Заставлять есть — противоестественно. Ни одно живое существо в Природе не ест по принуждению и не принуждает к еде детенышей…»

Питаться нужно по режиму

В действительности же ребенка нужно кормить тогда, когда он хочет есть, а не по времени «мифического» режима.

Доктор Б. Спок описывает такой опыт. Детям от девяти месяцев до полутора лет дали возможность есть то, что они хотят, поставив перед ними различные блюда. Сочетание выбранных продуктов оказалось несколько необычным (например, селедка с пирожным и т.д.), но подбор питательных веществ (белки, жиры, углеводы и пр.) соответствовал современным научным рекомендациям. Так дайте мне волю! В конце концов вырабатывается режим питания, который соответствует моей природе».

«Скушай это, это ведь очень полезно…»

Не заставляйте детей есть то, что им не хочется. Если вкус ребенка не извращен и обмен веществ еще не нарушен, то стоит поинтересоваться, что бы он хотел съесть.

Ребенок зачастую чувствует интуитивно, какие продукты нужны его организму в данный момент.

Прислушивайтесь к его желаниям.

«Чего ты так медленно ешь…»

Не подгоняйте детей: «Ешь скорее!», «Ну, что ты там тянешь!» и т.п. Даже если вы опаздываете, то вред от опоздания будет несравненно меньшим, чем тот вред, который нанесет спешка не только системе пищеварения, но и психике ребенка.

«Молодец, съешь за это конфетку…»

Старайтесь не использовать пищу (обычно в таких случаях используются сладости) в качестве поощрения, вознаграждения за хорошее поведение. Также не стоит использовать еду (те же сладости) в качестве утешения — это может привести к тому, что, будучи уже взрослым человеком, при возникающих у него неприятностях он будет стремиться найти утешение в еде, что в большинстве случаев и приводит к ожирению.

Чтобы ребенок рос, каждый день необходимо мясо

Каждый день есть мясо вредно и взрослым, не говоря уже о детях. Дело в том, что мясо переваривается тяжело и медленно, оно может перенапрячь пищеварительную систему. К тому же избыток тяжелой пищи аллергизирует организм. По оценкам специалистов, детям необходимы как минимум два постных дня в неделю. Врачи отмечают, что нежелательно вводить мясо в рацион ребенка раньше 8-го месяца жизни. Чем позже вы это сделаете, тем лучше для ребенка.

Чтобы ребенок поправился, ему нужно больше есть

Не рекомендуется есть больше, чем хочется, больше, чем нужно для утоления голода. Это довольно распространенная ошибка. Многие думают, что нужно побольше есть, даже через силу, заставляя себя, и тогда можно будет набрать вес. Но это не совсем так — избыток пищи обычно в таких случаях не усваивается должным образом и приводит лишь к засорению организма.

Если ребенок много и с удовольствием двигается, успешно занимается спортом — и мало ест, значит, он просто все хорошо перерабатывает. Радоваться надо.

Чтобы ребенок поправился, нужно есть сладкое

Как ни странно, но если вы хотите, чтобы ваш ребенок поправился, рекомендуется полностью исключить из его пищевого рациона сладости. Объясняется это тем, что сладкое у худощавых людей непосредственно используется как топливо, и организм у них, привыкнув к поступлению энергии в готовом виде, «не хочет» откладывать питательные вещества впрок. И, что очень важно, — не заставляйте ребенка есть насильно.

Жирную пищу нужно ограничить

В последнее время диетологи рекомендуют сокращать количество жиров в пище.

Многие взрослые «переносят» эти рекомендации и на детей. Однако следует помнить, что рацион детей и взрослых должен отличаться. Что же касается жиров, то американские исследователи установили, что безжировая диета снижает у детей остроту зрения и сдерживает развитие мозга и приводит к повышенному содержанию холестерина во взрослом возрасте.

Дело в том, что для роста мозга и развития глазной сетчатки необходимы жирные кислоты, такие как омега-З, содержащиеся в рыбе и растительном масле.

Профессор Бернхард Хеннинг отмечает: «Нет никаких данных о том, что сокращение жиров благотворно влияет на детский организм. Зато мы знаем множество случаев, когда недостаток жиров становится опасным для здоровья детей».

Ребенку — самое лучшее

Родители часто любят повторять, что стараются давать детям «самое лучшее», а те зачастую отказываются это есть. Вот и приходится порой заставлять. Объясняется это заботой о здоровье малыша. Однако подобная практика не имеет ничего общего с заботой о физическом и психическом здоровье ребенка.

Исследования экспертов Американской ассоциации диетологов показали, что даже те дети, которые хуже всех ели, получают стопроцентную норму витаминов, питательных веществ, рекомендуемую педиатрами. Как же так получается? Ученые считают, что отличительной особенностью организма маленьких детей является высокая способность к саморегулированию, которая по мере взросления теряется.

К тому же наши представления о «самом лучшем» зачастую построены на иллюзиях.

Пичкая детей деликатесами, мы даже не подозреваем, что им нужна несколько иная пища. Американские ученые, сравнившие данные подробного меню 4600 обследованных в те годы четырехлетних малышей и их ровесников, родившихся четыре десятилетия спустя, сделали вывод: «Рацион дошкольников в начале 50-х годов давал им значительно лучший жизненный старт, чем современная еда — их детям и внукам».

Именно та пища была домашней, приготовленной в малых количествах и не рассчитанной на долгое хранение. Это было вареное мясо, каши, хлеб, картофель, овощи, молоко и чай. Профессор Майкл Водсворт, специалист-диетолог, отмечает: «Витамины, минералы и т. п. дети получали тогда непосредственно из пищи, а не в виде таблеток или витаминов, растворенных в «газировке».



