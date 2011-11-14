Детские эндокринологи в Екатеринбурге. Обзор медицинских центров

На вопросы о роли щитовидной железы, эндокринных заболеваниях, детском ожирении, профилактике и группах риска отвечает врач высшей категории со стажем 20 лет Баранова Ирина Илиьнична.

- Чем занимается врач – эндокринолог?

Врач эндокринолог занимается болезнями органов эндокринной системы, которые влияют на обменные процессы в организме. К этим органам относятся: гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа (тимус), надпочечники, поджелудочная железа (её эндокринная функция), половые железы (яичники, яички).

- Какова роль щитовидной железы в организме? На что она влияет? Что от нее зависит?

Сама по себе щитовидная железа совсем не большая, но роль её огромна, она захватывает йод из крови, создает его запасы, образует и выделяет тиреоидные гормоны. Все органы и системы нуждаются в этих гормонах, они играют важнейшую роль в период внутриутробной жизни, раннего детского возраста, для дальнейшего физического и умственного развития детей, а также велика их роль в любой другой период жизни.

Гормоны щитовидной железы выполняют следующие основные функции:

- регулируют процессы развития, созревания и обновления почти всех тканей организма, поэтому имеют важное значение для закладки и развития мозга плода, формирования интеллекта ребенка, роста и созревания костного скелета, половой системы,

- влияют на жировой, белковый и углеводный обмен,

- влияют на уровень холестерина в крови,

- при нарушении функции щитовидной железы происходят изменения всех обменных процессов в организме. Страдает сердечная деятельность, работа нервной системы, желудка, кишечника, печени и половой системы.

И многое другое.

- Может ли эндокринная патология быть причиной низкого иммунитета у ребенка?

Сейчас действительно много часто болеющих деток с низким иммунитетом, но чаще всего проблема закладывается гораздо раньше, на стадии внутриутробного развития ребенка и образа жизни будущей матери в беременность. С проблемой сниженного иммунитета ребенка мамочка может обратиться к иммунологу, который в свою очередь может направить ребенка на анализы для проверки уровня гормона ТТГ и сахара в крови. Если обнаружатся отступления от допустимых пределов, то иммунолог направит к эндокринологу, который в свою очередь будет решать о необходимости лечения. На самом деле о проблемах с органами эндокринной системы (если они все- таки есть у ребенка) будут говорить и другие признаки, низкий иммунитет не относится к явному показателю заболевания эндокринной системы.

- Какие самые распространенные и часто встречающиеся в Вашей практике патологии щитовидки у детей? Каковы их основные признаки?

Гипотиреоз - заболевание, связанное с недостаточным обеспечением органов и тканей человека гормонами щитовидной железы, т.е. она не вырабатывает необходимое количество гормонов и как следствие - нарушается обмен веществ в организме, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, психическая и половая активность. Латентный (субклинический) гипотериоз означает повышенный уровень ТТГ при нормальном Т4.

Симптомы гипотиреоза развиваются медленно, незаметно, поэтому пациенты долгое время не обращаются к врачу, но если вы заметили у ребенка:

- вялость, сонливость,

- ухудшение памяти, внимания, мыслительной деятельности,

- непереносимость холода и жары,

- сухость кожи, выпадение волос,

- отечность,

- анемию,

- прибавку в весе,

- запоры, и эти проблемы не поддаются обычному лечению, то лучше обратиться к врачу для исключения патологии, потому что отсутствие лечения гипотиреоза у детей приводит к задержке роста, физического и психического развития.

При рождении в роддомах всех детей обследуют на врожденную патологию (5 заболеваний) одна из них - гипотиреоз. При выявлении отклонений от нормы, результаты будут сообщены на участок. Врожденный гипотиреоз можно заподозрить при наличии у новорожденных следующих симп­то­мов: за­труд­ненное дыхание, цианоз, длительная гипербилирубинемия, плохая прибавка веса, общая вялость.

- На данный момент очень распространена проблема лишнего веса у детей и подростков. Что такое ожирение и избыточная масса тела? Каким образом ставится диагноз «ожирение» у детей?

Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в организме. Согласно данным ВОЗ, в мире, в настоящее время насчитывается более одного миллиарда взрослых людей, страдающих избыточной массой тела и около 300 миллионов – ожирением. В России не менее 30% трудоспособного населения имеют избыточную массу тела и 25% - ожирение, среди подростков 15% имеют избыточный вес и тучность и эти проценты продолжают расти.

Диагноз ожирение ребёнку ставится следующим образом:

1) Измеряется соотношение веса и роста ребенка, если вес у ребенка превышает его возрастную норму на 30% и более, то можно говорить об ожирении.

2) Врач осматривает распределение подкожно-жировой клетчатки по телу (например, скопление на животе, бедрах), то, как распределен жир, тоже является одним из показателей.

3) Врач должен исключить эндокринную патологию, поэтому направляет ребенка на ряд анализов на гормоны.

При избыточной массе тела превышение веса составляет 10-29 % от возрастной нормы.

- В чем причина ожирения? Какова взаимосвязь ожирения и эндокринной патологии?

В более чем 99% причиной ожирения является неправильный образ жизни. Исходя из моего 20ти летнего стажа работы, я могу сказать, что менее чем в 1% случаев ожирение вызывает какая то эндокринная патология. Часто именно ожирение и может стать причиной последующих эндокринных заболеваний. Среди подростков, имеющих ожирение – 5% больны диабетом, 15% имеют явную предрасположенность, 22%-54% - имеют повышенный холестерин, 45% детей с нечувствительностью тканей к собственному инсулину, что может приводить к диабету. У девочек ожирение приводит к нарушению менструального цикла, что в дальнейшем может привести к бесплодию. У мальчиков ожирение приводит к замедленному половому развитию и как следствие к гипофункции яичек.

Родители очень много могут сделать для здоровья и красоты своих детей, всего лишь, организовав для них правильный образ жизни, где ребенок активно двигается, занимается спортом, правильно питается. Но, к сожалению, в современном обществе дети часто вместо спортивной секции сидят часами у компьютера, а вместо рыбы на обед едят картошку «фри» и запивают её газировкой, очень незаметно в организме начинаются патологичные процессы, исправить которые потом может только врач. Ошибочно полагать, что жир – это некий лишний груз, который можно просто «скинуть», это – активная ткань, которая вырабатывает определенные вещества, разрушительно влияющие на здоровье.

- При каких условиях дети входят в группу риска по эндокринным заболеваниям?

В группу риска входят:

- дети, чьи члены семьи имеют или имели эндокринные патологии, причем это не обязательно ближайшие родственники,

- дети, страдающие ожирением или склонностью к нему. Если говорить о генетической предрасположенности к лишнему весу, то тут мое однозначное мнение таково – с генетикой, и правда, сделать мы ничего не можем, но НЕ развиться данной предрасположенности можем помочь, этим и нужно заниматься,

- дети, имеющие ряд других признаков, которые косвенно могут свидетельствовать о наличии патологии.

- Какова профилактика эндокринных заболеваний?

Основные виды профилактики таковы:

- принятие препаратов йода в соответствующей возрасту дозировке, использование в приготовлении пищи йодированной соли. Это мама может организовать сама.

- адекватные физические нагрузки.

- правильное полноценное питание, богатое жирами, белками, клетчаткой и углеводами, исключающее консерванты, с ограниченным количеством соли и сахара.

- профилактические осмотры у врача-эндокринолога.