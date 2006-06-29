Готовимся к первым шагам

Как мы все этого ждем! С замиранием сердца смотрим, как малыш учится переворачиваться на животик, сидеть, ползать, и вот уже они – первые попытки встать на ножки. Как правильно подготовиться к этому моменту, чтобы ребенку было легче сделать первый шаг?

Не спешите, не торопите ребенка, он сам знает, когда ему начинать ползать, а когда – ходить. У природы все продумано и рассчитано. У новорожденного практически не развиты мышцы, а скелет пока состоит из мягких хрящиков. Именно этим и объясняется необычайная гибкость малышей. Например, они без труда могут взять в рот пальчик ноги. Такие гибкие хрящики пока не готовы к большим нагрузкам. Постепенно организм будет накапливать кальций, хрящики начнут превращаться в кости.

Вначале нужно научиться управлять своим телом. Если малыш может переворачиваться на животик — это уже первый «шажок». Примерно в 5 месяцев ребенок уже самостоятельно сидит. Затем мы учимся ползать. Толчком к этому является любознательность, интерес к окружающему миру. Ребенку надоедает все время лежать на одном месте, ему интересно, что там, дальше, за пределами кроватки. Положите красивую игрушку рядом с ребенком, но так, чтобы дотянуться до нее было не слишком просто, и ваш ребенок обязательно захочет ее достать.

Только не спешите поскорее перешагнуть этот этап. Ползание необходимо для дальнейшего развития малыша. Пока он ползает, продолжает учиться управлять своим телом, укрепляются мышцы спины. А это очень важно, ведь, как только он встанет на ножки, нагрузка на спину, позвоночник увеличится в несколько раз. К тому же, когда ребенок начинает ползать, формируется поясничная дуга позвоночника.

Основная нагрузка идет на хрящики, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы организму малыша хватало кальция, без которого невозможно нормальное развитие скелета. Вначале необходимые микроэлементы дети получают из маминого молока, но со временем этого становится недостаточно. Педиатры рекомендуют начинать давать малышам и другие продукты.