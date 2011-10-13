Где принимают детские неврологи в Екатеринбурге. И популярно о ППЦНС

ППЦНС (перинатальное поражение центральной нервной системы) – одно из самых обсуждаемых, распространенных и часто диагностируемых заболеваний у деток до 1 года. Так ли он страшен? Почему так распространен? Что делать родителям, если у их крохи диагностировали данное поражение? Надо ли пугаться и бежать в аптеку или стоит пройти дополнительные исследования? На что стоит обратить внимание в действиях врача невролога? Можно ли профилактировать данное заболевание у малыша ?

На эти и многие другие вопросы ответит Сабанцева Светлана Анатольевна, врач детский невролог, стаж работы 10 лет, окончила с отличием педиатрический факультет УрГМА в 1999 году. После чего прошла обучение в клинической ординатуре по специальности «педиатрия» на базе кафедры детских болезней лечебно - профилактического факультета. В 2003 году прошла специализацию по неонатологии. С 2005 года Сабанцева С.А. неоднократно проходила курсы профессиональной переподготовки по неврологии, эпилепсии и нейросонографии на кафедре детской неврологии и неонатологии, а также циклы усовершенствования в УрГМА по актуальным вопросам профилактики в педиатрии. 2002 - 2006 г.г.- врач-неонатолог в отделении патологии новорождённых детской городской больницы №10. С 2006 года по настоящее время - врач – невролог консультативно-диагностической поликлиники амбулаторно-консультативного отделения межобластного центра микронейрохирургии ГКБ №40.

- Как коротко можно описать диагноз ППЦНС?

ППЦНС (перинатальное поражение центральной нервной системы)- это патологическое состояние нервной системы, развившееся вследствие неадекватного поступления кислорода в ткани мозга в перинатальный период. Перинатальный период включает в себя время от 22 недель беременности до 7 дней жизни, состоит из антенатального (от 22 недель внутриутробного развития до рождения), интранатального (период родов) и раннего неонатального (от рождения до 7 дней жизни) периодов.

- На вашей практике, как часто встречаются детки с ППЦНС?

При плановом неврологическом приёме детей первого года жизни мне достаточно часто приходится устанавливать именно этот диагноз, так как на сегодняшний день большое количество детей рождаются с той или иной неврологической патологией. Основная группа – это дети с лёгкой степенью перинатального поражения центральной нервной системы, но даже минимальные проявления расстройств заслуживают и требуют постановки диагноза ППЦНС.

- На данный момент, существует проблема гипердиагностики ППЦНС, с чем, на ваш взгляд, это связано?

Проблема гипердиагностики ППЦНС обсуждается давно. Это связано с разными подходами к постановке и формулировке диагноза в нашей стране и за рубежом, и даже в разных регионах нашей страны. Отечественные эпидемиологические исследования показали, что частота распространённости ППЦНС у детей на сегодняшний день высока, что связано с огромным количеством неблагоприятных факторов, действующих на детей начиная с их внутриутробной жизни.

Как правильно должен быть записан данный диагноз в карте?

Диагноз должен включать в себя указание основной причины формирования данной патологии. Это может быть гипоксия, ишемия, кровоизлияние, инфекции, метаболические и токсические воздействия, травматические факторы, аномалии развития. Также выделяют формы тяжести заболевания (лёгкая, среднетяжёлая и тяжёлая) и периоды течения заболевания: острый ( длительностью от рождения до 7-10 дней жизни у доношенных и 1 месяц у недоношенных детей), ранний восстановительный ( до 4 месяцев у доношенных и 6 месяцев у недоношенных), поздний восстановительный (от 4 месяцев до 12 месяцев у доношенных и до 18-24 месяцев жизни у недоношенных детей).

Исход заболевания определяется у доношенного ребёнка после 12 месяцев и у недоношенного - к 18-24-му месяцу жизни. Таким образом, к этому возрасту ребёнок, при выздоровлении переходит в группу здоровых детей и не подлежит учёту у невролога. Либо при формировании остаточных или стойких проявлений поражения нервной системы продолжает наблюдаться у невролога с соответствующими другими диагнозами.

Основную часть диагноза составляет указание конкретных симптомов и синдромов поражения нервной системы у данного ребёнка. Это может быть синдром повышенной нервно- рефлекторной возбудимости или угнетения центральной нервной системы, судорожный синдром, синдром ликвородинамических нарушений, синдром вегето-висцеральных расстройств, синдром двигательных нарушений, синдром задержки статико- моторного и психо-предречевого развития.

Часто при постановке диагноза выписывают сразу же различные препараты: сосудистые препараты, препараты, содержащие гидролизаты аминокислот, нейропептидов, «ноотропные» препараты, «улучшающие питание мозга» и т.д. Насколько опасно принимать эти препараты, если диагноз поставлен неверно, либо принимать их для профилактики?

Любое назначение медикаментозных препаратов при лечении ППЦНС должно быть строго обоснованным, должны быть показания для их назначения. Часто необходимость назначения и объем медикаментозной терапии определяется выраженностью симптоматики. Ноотропные, нейрометаболические, сосудистоактивные преператы для профилактики не назначаются, но мы часто назначаем лечение даже тогда, когда мама не предъявляет жалоб, а в ходе осмотра и обследования регистрируются те или иные отклонения от нормы. При необоснованном их применении можно спровоцировать у ребёнка повышенную возбудимость, нарушения сна. К профилактическим средствам можно отнести гимнастику, массаж.

Каковы внешние проявления ППЦНС? На что маме надо обратить особое внимание?

Проявления ППЦНС многообразны, это и нарушения поведения, сна ребенка, изменения мышечного тонуса, задержка развития. Подтвердить данные нарушения или заподозрить их позволяет нейросонография (УЗИ головного мозга). Каждой маме необходимо знать, что на первом году жизни ребенок должен быть осмотрен неврологом в 1,3,6,9 и 12 месяцев, где она сможет задать вопросы по здоровью и развитию малыша, а специалист с помощью анализа маминых жалоб, клинического осмотра и дополнительных методов исследования подтвердит или исключит наличие перинатальной патологии нервной системы.

Каковы должны быть действия мамы, если её ребенку поставили такой диагноз?

Если ребёнку поставили диагноз ППЦНС, необходимо дальнейшее наблюдение невролога, потому что исход заболевания достоверно можно оценить к 9-12 месяцу жизни ребёнка. При лёгких формах поражения прогноз всегда благоприятный. При средне - тяжёлых и тяжёлых формах увеличивается вероятность формирования стойкой неврологической патологии и в возрасте старше года (такой как гиперактивность, синдром вегетативной дисфункции, задержки в моторном и психо-речевом развитии, и многое другое).

Может ли мама, будучи беременной, профилактировать данное заболевание у ребенка?

Профилактировать развитие ППЦНС у ребёнка можно ещё до наступления беременности на этапе её планирования. Женщине важно следить за состоянием своего здоровья: вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек ( курение, алкоголь, наркотики), полноценно рационально питаться, санировать очаги хронической инфекции ( кариозные зубы, хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит и др.), обследоваться на внутриматочные инфекции ( хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз), инфекции TORCH- комплекса ( токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпес- вирусная инфекция, вирусные гепатиты). За 4 месяца до предполагаемой беременности принимать поливитаминные препараты с необходимым содержанием фолиевой кислоты (для профилактики развития пороков центральной нервной системы).

Не менее важно здоровье будущего папы, социально- экономические условия семьи и психологический комфорт будущих родителей.

При наступлении беременности первоочередное значение имеет квалифицированное медицинское наблюдение для выявления и своевременной коррекции патологических изменений со стороны мамы и ребёнка.

Какие исследования должен пройти ребенок, чтобы можно было верно диагностировать ППЦНС?

Для диагностики ППЦНС в первую очередь необходим клинический осмотр невролога с полным сбором анамнеза для выявления факторов риска развития данной патологии. Учитывается состояние здоровья матери, её акушерский анамнез, наличие наследственных заболеваний в семье, течение настоящей беременности и родов. Таким образом, диагноз можно поставить при первичном осмотре невролога.

Дополнительные методы исследования нужны для уточнения причины, характера, степени поражения нервной системы, для визуализации и учёта этих изменений.

Важнейший и широко используемый метод дополнительной диагностики - нейросонография. Это ультразвуковое исследование головного мозга ребёнка через большой родничок и чешую височной кости. Метод позволяет визуализировать структурные изменения головного мозга (очаги ишемии, кровоизлияния, аномалии развития), оценить размеры ликворной системы, зрелость структур головного мозга. НСГ может сочетаться с доплерографией сосудов головного мозга, что позволяет оценить мозговой кровоток (артериальный и венозный). Нейросонография характеризуется абсолютной безвредностью для пациента (ультразвук не оказывает повреждающего влияния на мозг), возможностью динамического наблюдения за развитием изменений в полости черепа. Портативность аппаратуры даёт возможность осуществить принцип «аппарат к больному». Скрининговые сроки исследования 1,3,6 месяц жизни ребёнка.

Другие методы визуализации, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография) головного мозга используются у новорождённых и детей первого года жизни для уточнения диагноза при тяжёлых поражениях головного мозга, при планировании хирургических вмешательств (например, при окклюзионной гидроцефалии, опухоли мозга). Эти методы требуют дачи наркоза ребёнку при проведении исследования.

К функциональным методам диагностики относится - электроэнцефалография (ЭЭГ головного мозга). Метод позволяет оценить биоэлектрическую активность головного мозга, соответствие её возрасту ребёнка, показывает наличие эпилептической активности. Обязательно назначается детям с судорожным синдромом при угрозе формирования эпилепсии, детям с другими пароксизмальными состояниями.

Проведение ЭЭГ в течение длительного времени ( 2 и более часов), в том числе во время сна ребёнка называется ЭЭГ-видеомониторинг. Используется для уточнения диагноза эпилепсии, а также при выраженных нарушениях сна.

ЭНМГ - электронейромиография - метод оценки нервно-мышечной проводимости. Назначается детям с выраженными двигательными нарушениями, с задержкой моторного развития, при угрозе формирования детского церебрального паралича, для диагностики наследственных нервно- мышечных заболеваний.

Также в диагностике ППЦНС большую роль играют консультации других специалистов, таких как офтальмолог, хирург-ортопед, инфекционист, отоларинголог, эндокринолог, генетик, нейрохирург.

Детям с ППЦНС необходимо постоянное наблюдение педиатра с оценкой результатов лабораторных исследований, таких как общий анализ крови, биохимический анализ крови и др.