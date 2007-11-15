Вкусовые добавки, знакомые с детства: сахар, соль, специи

Профессиональные повара признаются: очень трудно приготовить блюдо, не используя вкусовых добавок. Это особое искусство: сохранить истинный вкус продуктов. Еда без добавок считается пресной, мы привыкаем чем-то ее сдабривать. Эту привычку называют «сбитым вкусом». Ребенок, которому только-только вводят прикорм, еще не имеет сбитого вкусового восприятия, но, к сожалению, многие мамы не могут себя сдержать и быстро-быстро портят ему вкус – подсаливая, подслащивая. Почему не надо в этом случае торопиться – и почему стоит подкорректировать собственный вкус, пока не поздно?

САХАР

Слово “сахар” происходит от индусского “саккара”, что означает “сладкий, медоточивый”. Сахар бывает белым кристаллическим, к нему мы привыкли больше, чем к остальным видам, еще он называется сахарозой.

Глюкоза

– это виноградный сахар, или просто углевод. Ее называют моносахаром, то есть все остальные виды сахаров имеют ее в составе. Нет глюкозы в организме – нет энергии. Если вы злоупотребляете сладостями, глюкоза не успевает усваиваться и начинает откладываться, превращаясь в жир. Человек должен получать глюкозы ровно столько, сколько требует его жизнь, то есть энергофизические затраты.

Фруктоза

– фруктовый, так называемый медленный сахар. Для усвоения фруктозы не нужен инсулин, она неторопливо гуляет по организму, не вызывая дополнительных нагрузок на печень, почки и гормональную систему (в отличие от обычного сахара). Очевидный минус неагрессивного влияния фруктозы: организм не понимает, что получил какую-то сладость, не происходит быстрого всплеска энергии. Человек чаще хочет сладкого, чем при пользовании обычным сахаром. Калорийность фруктозы даже чуть больше, чем сахара, поэтому ею бессмысленно заменять сахар во время диет. Разве что в плане полезности она выигрывает.

Коричневый сахар

- это нерафинированный сахар, неочищенные кристаллы с патокой, они более ароматны. Считается более полезным и… модным. Благодаря грубой переработке в нем сохраняются микроэлементы: железо, калий, кальций, хром и медь. К сожалению, исследования показывают, что этих элементов в коричневом сахаре совсем немного. А калорийность у него выше, чем у белого сахара. Зато нерафинированный сахар не портит вкус напитков: попробуйте добавлять его в чай или кофе.

Лактоза (молочный сахар)

— основной углевод молока и молочных продуктов. Бывает, что у человека с детства отсутствует (или его мало) фермент, расщепляющий лактозу, возникает непереносимость молока. Почему при лактозной недостаточности можно употреблять кисломолочные продукты: кефирные (и прочие) грибки подавляют лактозу. Если у ребенка после полугода сохраняются колики и неустойчивый стул, не вводите в рацион детские молочные каши. Лактоза служит питательной средой для развития кишечной микрофлоры, в том числе и патогенной.

ПОЛЬЗА

Сахар — ценный источник энергии, быстрые углеводы. Он моментально поступает в кровь и не требует переваривания в кишечном тракте. Горячим напитком с сахаром можно быстро восстановить силы.

ВРЕД

В одно время сахар начали называть «белой смертью». Сахар действительно убивает, поэтому его используют как естественный консервант: убивает бактерии, вызывающие брожение. Для переработки сахара нужен витамин В, один из самых ценных витаминов для человека. Куда бы вы не положили сахар (в чай, кашу), он начинает «поглощать» витамины группы В. Если этого витамина не хватает, сахар крадет его у организма. Поэтому добавляйте сахар в еду только перед употреблением: в компоты, каши или другие варева, требующие подслащивания, сахар кладется в последнюю очередь после выключения. Не увлекайтесь быстрыми завтраками, содержащими сахар. Интересный факт: однажды некой фирме, производящей быстрорастворимые хлопья запретили использовать слоган «Питайся правильно!» В классических хлопьях с сахаром содержится 12 г сахара на 30 г хлопьев. Вот и подсчитайте.

Искусственные заменители

Аспартам (нутрасвит, surel)

Аспартам – вещество непростое. Он является не просто генетически модифицированным веществом, а еще и генетически созданной химией. Пишут, что компания, создавшая аспартам утопала в бесконечных судебных исках по поводу утраты здоровья потребителей. К примеру, если газировка с аспартамом нагревается до 30 градусов (на солнце), аспартам распадается на метанол и фенилалалин, а метанол в свою очередь преобразуется в формальдегид – сильнейший канцероген. При беременности аспартам воздействует непосредственно на плод, даже если он употребляется в очень малых дозах. Постоянное употребление напитков или пищевых добавок с аспартамом провоцирует возникновение опухолей и прочих заболеваний из огромного списка. Вы наверняка замечали на упаковке с жевачкой строчку: «содержит фенилаланин, продукт противопоказан страдающим фенилкетонурией». И думали – ну, у меня-то нет этой фенил.. как ее там. В продукте с подобной надписью, скорее всего, содержится аспартам. И ничего хорошего в ежедневном употреблении жевачек или жевательных конфет, содержащих это вещество, нет: происходит накопление вреднейших веществ в организме. Кроме газировки и сладостей аспартам может находиться в квасе, соках, зубной пасте.

Печальный факт: аспартам широко применяется в детском питании: йогуртах, творожках и др. Внимательно читайте состав продукта, прежде чем выдать его ребенку.

Популярность заменителей сахара выросла в военное время. Помните выражение «эрзац-сахар» - это он и был. Многие употребляют сахарозаменители (сусли), чтобы в организм попадало меньше калорий. Когда вы пьете чай с сусли, организм понимает, что съел нечто сладкое. И начинает послушно вырабатывать инсулин, чтобы переработать сахар. А расщеплять-то нечего. Инсулин грустно расщепляет уже имеющийся сахар в крови, который немедленно падает. Желудочно-кишечный тракт, в свою очередь (организм – это вообще очень умная система), приготовился к получению углеводов. Но и углеводов нет, в сусли – нуль калорий. После этого обмана организм решает, что надо срочно спасать хозяина – человека. Столько, дескать, проблем. И при поступлении каких-либо углеводов вырабатывает глюкозу в тройном размере, ее избыток откладывается в жир. Пресыщение «пустыми» калориями ведет к постоянному чувству голода: вы обманываете организм, он вопиет. Ему недодали энергии. Использование сахарозаменителей нельзя возводить в традицию: потребляйте их иногда. Не каждый день. Чем еще вреден сахарин, цикламат, и прочая химия: при регулярном употреблении они нарушают гормональный баланс. Гормонам нужен «живой» сахар, а не химия. Для организма эти вещества абсолютно чужды и никакой пищевой ценности не представляют.

Натуральные заменители

Сорбит

Содержится в морских водорослях, плодах рябины, сливы, яблони. Он менее сладкий, чем сахар, и относится к спиртам, является восстановленной формой глюкозы. Сорбит вызывает бурю в кишечнике, без показаний его лучше не употреблять.

Ксилит

Добывают из растительного сырья – например, из древесины. По сладости он равен сахару. Оба заменителя содержат столько же калорий, сколько в сахаре.

Продукт, содержащий синтетические заменители не может быть проштампован ГОСТ-ом!

Если вы купили фруктозу с обозначением ТУ (технические условия) – поставьте ее обратно на полку. «Фруктоза супер плюс» или иная фруктоза с приукрашенным названием, скорее всего, сдобрена аспартамом или иным суррогатом.

Коды искусственных заменителей сахара: Е-951 (аспартам), Е-952 (цикламаты), Е-954 (сахарин). Натуральные: Е-967 (ксилит), Е-420 (сорбит).

САХАР ДЕТЯМ

Детям нужен не сахар, а глюкоза. Она дает энергию и стимулирует аппетит, помогает всем органам находиться в тонусе и работать, как следует. Глюкоза содержится в сахарах, то есть во фруктах и овощах. Чтобы ее было достаточно в организме, ребенок до семи лет должен в день съедать тарелку овощей и 150 г фруктов. Сахар и сладости – тоже поставщики глюкозы, но не только ее, поэтому их доля в рационе до трех лет – не более 10%. До трех лет ребенку вполне хватает глюкозы без сахара и сладкого, польза этих продуктов чисто теоретическая и зависит от стремления родителей или родственников чем-либо ребенка побаловать. Или облегчить себе жизнь, скормив ребенку нелюбимую кашу. Норма сахара с трех до семи лет – не более 3-4 г в сутки. Не забудьте, что сахар содержится во многих продуктах, в том числе и в мясных полуфабрикатах.

Чем грозит ранний ввод сахара?

1. Сбитые вкусовые ощущения. Если вы слишком рано начали подслащивать кашу и чай – не удивляйтесь превращению ребенка в малоешку. Ребенок с полугода (с начала ввода прикорма) должен привыкать к естественному вкусу блюд. Извращенный вкус предполагает дальнейшие требования сладкого: вы сами приучаете к сладкому вкусу, а ребенок привыкает к нему, не зная другого. Другая сторона – избыточный вес.

2. Сахар убивает витамины и полезные бактерии, он создает в кишечнике благоприятную среду для размножения патогенной флоры («пучит» живот). Поэтому недопустимо подслащивать детские творожки, кефир, детский йогурт и каши во время (а не в конце) варки. Ваша задача – скормить полезный продукт, а не «хоть что-нибудь».

3. Избыток сладкого в рационе, включая сахар, ведет к функциональным изменениям центральной нервной системы, эндокринных желез, снижается иммунитет, повышается риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Самое главное – это иммунитет. Он страдает первым. Вам оно надо?

4. Сахар - один из важнейших факторов, приводящих к процессу гниения зубов, поскольку именно он способствует размножению бактерий, вызывающих кариес.

Подробнее о вводе сладостей можно почитать здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2693 К сожалению, современные сладости содержат больше вреда, чем пользы. Не давайте ребенку до двух лет сладости, накачанные жирами низкого качества, консервантами и ароматизаторами. У большинства родителей существует иллюзия под названием «нет аллергической реакции, поэтому даем». Ребенка ограничивают в сладостях не только по причине аллергии. Консерванты и ароматизаторы накапливаются в организме. Вы никогда не узнаете, не явится ли эта химия причиной хронических заболеваний впоследствии. Избыток сладостей ведет к гормональным всплескам: ребенок перевозбуждается, нарушается сон, ребенок «вдруг» становится агрессивным. Знакомая картинка: ребенок перемещается с мамой по улице «от шоколадки до мороженки». Не получив «приза», устраивает показные истерики. Мама привыкает его задабривать для своего спокойствия. Чем больше сладкого, тем сильнее истерики: организм привыкает требовать быструю глюкозу в огромных дозах.

ЭТО ВАЖНО: дети, в отличие от взрослых, не имеют привычки регулярно кушать. Их аппетит может сильно отличаться день ото дня. Это различие может быть связано с физической активностью. Не следует приучать ребенка к сладостям в попытках «заткнуть дыру» в рационе малоешки. Если ребенок плохо ест, это не означает, что ему надо чаще перекусывать печеньем.

В детском питании часто содержится смесь декстрина с мальтозой (мальтодекстрин), это вещество полезнее сахара и может его заменить. Также в каши и печенье добавляют: глюкозу (виноградный сахар), фруктозу (фруктовый сахар), декстрозу (другое название глюкозы), мальтозу (полимер глюкозы). Эти сахара не препятствуют поступлению ценных витаминов, минеральных веществ и волокон.

СОЛЬ

Ей принадлежит важная роль в сложных обменных процессах в организме. Однако ученые считают, что человеку совсем не нужно специально подсаливать блюда. Количества соли, поступающего в организм из животных и растительных продуктов вполне достаточно для здоровой жизни. Суточная норма соли для взрослого человека – 5 г в сутки.

Соль представляет собой сложное химическое соединение, в котором присутствует не только хлорид натрия, но и магний, кальций, фосфор и калий.

Поваренная соль необходима для поддержания определенного солевого состава крови и осмотического давления. Проще говоря, за одной молекулой соли всегда тянется две молекулы воды. Натрий, совместно с хлором, поддерживает сосуды в тонусе. Без натрия, калия, и хлора не могут осуществляться сокращение мышц, сердцебиение.

Натрия в растительной пище практически нет, наилучшим его источником остается поваренная соль – но только морская!

Пополнять запасы натрия и хлора нужно постоянно, поскольку организмом они не вырабатываются, зато теряются с потом, мочой и другими выделениями тела.

Потребление большого количества соли ведет не только к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки, но и к стойкому набору веса. Происходит это из-за удержания в организме излишней жидкости, а еще и потому, что вместе с пищей, богатой солью, люди склонны потреблять больше жиров и сахара и меньше кальция и клетчатки. Подобное питание в течение длительного времени может вызвать сердечно-сосудистые болезни и болезни печени, ожирение и даже рак. Оглянитесь вокруг (возможно, в рамках своей семьи) и вы увидите: люди, склонные к полноте обожают именно острые и соленые блюда - горячие бутерброды, пиццу, чипсы и пр. И далеко не всегда, вопреки стереотипам, они не могут без сладостей. Соль – такой же лучший друг лишнего веса, как и сахар. Если вы хотите ограничить соль, обратите внимание на сельдерей – он соленый сам по себе. Им легко заменить соль в супах и салатах. Также соль заменяют соевым соусом, который в идеале ее не содержит в составе (только дешевый). Еще одно скверное свойство соли: ее избыток ускоряет развитие солевых отложений в суставах. Чем сильнее вы "солите" себя, тем быстрее ваши суставы начнут дубеть и скрипеть.

Мясной бульон солят за полчаса до окончания варки мяса; рыбный бульон, картофель - в начале варки, бобовые - только после их размягчения; грибной бульон - в самом конце варки.

Соль в детском рационе

У детей с рождения отсутствуют солевые рецепторы. Человек привыкает к соленому вкусу «принудительно».

До года, а то и двух лет (если родители не торопились переводить ребенка на взрослый стол, продолжая докармливать его грудным молоком или смесью) ребенок получает достаточное количество минералов из еды. Суточная норма соли для ребенка до года: 0,3 г, после года – 0,5 г. Нельзя подсаливать ребенку до года еду, чтобы он ее быстрее съел. Почки ребенка еще не сформированы, они не рассчитаны на такую нагрузку и не успевают ее фильтровать. Переизбыток соли в рационе ведет к нервной возбудимости и серьезно нарушает работу почек и поджелудочной железы. В грудном молоке, например, соли содержится в 25 раз меньше, чем в цельном коровьем молоке - у телят потребность в соли гораздо выше, чем у человеческих детенышей.

Старайтесь использовать только йодированную соль!

Ее норма – такая же, как и для обычной соли, ее нельзя употреблять больше, чтобы получить какую-то выдуманную пользу. Имейте в виду, что йодированная соль сохраняет свои свойства в течение 3-4 месяцев. Поэтому, покупая соль, обязательно смотрите на дату ее изготовления. При нагревании, а тем более кипении продукта, в который добавлена йодированная соль, йод улетучится. Солить блюдо нужно непосредственно перед подачей на стол.

К настоящему времени многие (к сожалению, пока не все) производители детского питания уже убрали или убирают соль из продуктов для малышей, подчиняясь современным научным требованиям. Точно так должны поступить и те мамы, которые предпочитают сами готовить пищу для детей раннего возраста. В кашах, молочных, овощных и прочих продуктах детского питания содержится соль естественного происхождения (натрий), и нет никакой необходимости добавлять в них еще и соль поваренную (хлорид натрия).

СПЕЦИИ

Специи - вот, чем можно заменить соль и сахар, если вы по каким-то весьма благодатным причинам хотите отказаться от их использования. Специи помогают ощутить совершенно иной вкус блюд. Особенно при правильном использовании.

Чем отличаются пряности от специй, и специи от приправ?

Специи могут иметь нерастительное происхождение, в нашей стране специями называют и соль, и соду, уксус и пр. В Европе специями называют пряности. Пряности – это монопродукты. Тмин или базилик – это пряность. Приправы – это совокупность пряностей, у них более сложный состав (иногда включает в себя соль, эфирные масла и др.)

Некоторые советы по использованию пряностей:

1. Не переборщить с количеством.

2. Молотые приправы добавляем в конце готовки, целые – в начале или в процессе.

3. Рис, картофель и макароны «поглощают» специи, количество добавок можно увеличить.

4. Совет из индийской кухни: добавляйте приправы или отдельные пряности в обжарку или специально их обжаривайте. Принцип таков: если вы обжариваете морковь или лук, добавьте пряности перед самым выключением, чтобы они кипели не дольше 30 секунд. Как только появится пена – сразу выключайте.

5. Пробуйте блюдо через 2-3 минуты после добавления специй, но не сразу.

6. Храните в темном сухом месте. При правильном хранении приправы не теряют аромат до 3-5 лет.

Виды специй

Ароматные, не горькие и не терпкие.

Подходят к мясу, рыбе, блюдам из овощей, яиц, любым салатным соусам, пирогам с мясом и овощами, маринадам: базилик, майоран, лавровый лист, укроп, петрушка, белый перец, лимонный перец, мята, белый имбирь, асафетида (слабовыраженный чесночный вкус), калинджи, шамбала, кунжут.

Терпкие, горьковатые, немного жгучие.

Сочетаются с мясом, рыбой, овощными супами, выпечкой, соусами для мясных блюд: мускатный орех, кардамон, имбирь, розмарин, тимьян, тмин.

Сладкие, очень ароматные.

Сочетаются с рыбой, телятиной, запеченными овощами, фруктовыми салатами, выпечкой, кашами, омлетом. Это анис, ваниль и корица (для выпечки и каш), фенхель, эстрагон.

Душистые и красящие.

Паприка – кирпично-красный цвет, сладковатая, подходит для мясных блюд, мясоовощных и овощных запеканок и пирогов, пицц. Шафран – остро-горьковатый, окрашивает в желтый цвет, его используют для рыбы, теста, риса. Куркума – ярко-желтый цвет, терпкий невыраженный вкус, подходит для курицы, любых овощей и риса, пирогов.

Жгучие с сильным ароматом, острые.

Душистый перец – мясо, рыба, супы. Карри – это смесь из разных специй, ее используют для мяса, риса, пирогов с мясом, соусов, супов. Молотый хрен сочетается с отварными овощами, мясными супами. Черный перец добавляют куда угодно – супы, салаты, пироги, тушеные овощи, икру и маринады. Чили молотый – очень жгучий перчик, подходит к блюдам из мясного фарша, грилю, дичи, овощным супам.

Наличие основных витаминов в специях: асафетида (В1, В6), горчица чёрная В1, В2, С, D, имбирь (В1, C), кардамон (В1, C, PP), кориандр (D, C, В1, В2), кумин (В1, В2, B), куркума (PP, C, B12), манго (В1, В6, C), мускатный орех (A, B1, B6, D), перец Чили (A, C, B, B2, B6, E, D, P, PP, каротин (по содержанию вит.С превосходит все овощи), фенхель (A, B2), шамбала (B, B1, B6, C), шафран (B1, B2, каротин).

Глютамат (или глутамат) натрия.

Это вещество находится во многих приправах и представляет собой хитрую аминокислоту, способную многократно усиливать вкус. В малом количестве глютамат безвреден. К сожалению, производители лукавят с добавкой глютамата в специи и бульонные кубики: по весу он гораздо тяжелее, чем смеси трав или сухих овощей. Вес приправам типа «вегеты» или кубикам придает именно глютамат. Производителю незачем утруждать себя, стараясь заполнить смесь специй натуральными ингредиентами – зачем, если можно легко и просто сдобрить щепотку трав большим количеством глютамата.

Пряности в питании детей

Пряности возбуждают аппетит, улучшают перистальтику. В то же время они – слишком сильные раздражители, поэтому в детском питании их нужно использовать весьма осторожно и начинать с ароматных и не жгучих трав. Жгучие семена и корешки оставляем на потом. Специи раздражают нежную слизистую желудка и кишечника, стимулируют выработку ферментов.

Если у ребенка была и есть аллергия, заболевания желудка и кишечника – исключите любые специи и приправы.

Ближе к году в рацион вводим укроп, петрушку, сельдерей, лавровый лист.

Лук и чеснок – в очень небольшом количестве и не в сыром виде.

После года добавляем в еду ваниль и корицу.

После двух лет – базилик, кардамон, анис и прочие пряности. Их можно вводить и раньше, но в количестве не более «крупинки-две».

Обязательно читайте состав, чтобы приправы не содержали глютамат натрия и иные улучшители вкуса.

До трех лет детям не дают уксус и промышленные соусы. Да и потом лучше не давать: все натуральное можно приготовить только дома.

