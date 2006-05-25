В настоящее время на земном шаре около 7% взрослых страдают ожирением. А это ни много ни мало 250 млн. человек. В Китае и Японии ожирением страдают 15% населения, в Германии, Великобритании и России - около 50 - 54%, в США - 61%. Чрезмерная полнота поражает как женщин, так и мужчин, и часто от нее страдают уже в детском возрасте. С чем это связано? Когда появляются первые проблемы с лишним весом и как помочь малышу от них избавиться?

Причины и следствие

Ожирение - это следствие современного образа жизни. Упрощенно говоря, оно возникает тогда, когда поступление энергии в организм превышает ее расходование. Причины нарушения этого баланса разнообразны и зависят как от характера пищи и питания, так и от образа жизни. И все же питанию в развитии ожирения принадлежит главенствующая роль.

По классификации ожирение имеет 2 формы: первичное и вторичное.

Первичное ожирение бывает: алиментарным (связанно с погрешностями в питании, в частности, с перекормом) и экзогенно - конституциональным (связанно с наследственностью). Вторичное ожирение - следствие различных врожденных или приобретенных заболеваний, на фоне эндокринной патологии (например, недостаточная функция щитовидной железы).

Алиментарное ожирение. Справедливости ради надо сказать, что, как правило, алиментарное ожирение не сопровождается нарушениями в состоянии здоровья ребенка, не прогрессирует, и к 5-10 годам дети становятся физически правильно сложенными. Однако, 25-30% детей сохраняют алиментарное ожирение до периода полового созревания.

Совсем без жировой ткани организм существовать не может. Она выполняет различные функции. Это и механическая защита, и стабилизация положения внутренних органов, сосудов и нервов. Это и функция сбережения тепла. Жировая ткань необходима для активации женских половых гормонов, включая участие в процессах полового созревания девочек- подростков. Однако ее избыток способен привести к весьма неприятным последствиям. Ожирение вносит дисбаланс в работу почти всех внутренних органов.

Возможные результаты ожирения

Сахарный диабет 2 типа, или инсулиннезависимый. Этот тип сахарного диабета характеризуется тем, что ткани организма не чувствительны к инсулину и глюкоза не поступает в клетки, в связи, с чем повышается ее уровень в крови; развивается в зрелом возрасте у 57% больных ожирением. Сердечно-сосудистые заболевания: изменения сердечного ритма, повышение артериального давления, повышение холестерина в крови и др. До 34% тучных детей в зрелом возрасте рискуют получить серьезные заболевания сердца и сосудов. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: нарушение пищеварения, склонность к образованию камней в желчном пузыре. Дисфункция половых желез. Так, у мальчиков, с ожирением может быть недоразвитие половых органов, у девочек - нарушение менструальной функции. Проблемы центральной нервной системы: проблемы со сном, повышение аппетита, жажда, головная боль, боли в конечностях. Нередко изменяется поведение, что выражается флегматичностью, легкой сменой настроения, снижением работоспособности. Проблемы опорно-двигательного аппарата - изменение осанки, походки, плоскостопие, остеопороз (разряжение костной ткани) и др. Снижение иммунитета. Онкологические заболевания молочной железы, матки, толстой кишки (ожирение становится причиной этих недугов в 11 % случаев).

Степени полноты

Строго говоря, не всякий лишний вес можно назвать ожирением. Для характеристики состояния, связанного с избыточным отложением жира, ученые используют два ключевых понятия «избыточная масса тела» и «ожирение».

Под избыточной массой тела понимают превышение установленных стандартов массы тела по отношению к росту, но при этом отложение жира еще внешне не выражено и четко не проявляется. Избыточная масса тела рассматривается как фактор риска, ведущий к развитию ожирения.

Ожирение - это хроническое заболевание, характеризующееся ненормально высоким увеличением массы жировой ткани в теле.

Критерием оценки избыточной массы тела и ожирения у взрослых служит индекс массы тела (ИМТ). Он вычисляется путем деления массы тела (кг) на рост тела (м) возведенный в квадрат. Если ИМТ > или = 30, речь идет об ожирении, если ИМТ > или = 25 - об избыточной массе тела.

Например, рост 1,65 м, вес 55 кг. Возводим рост в метрах в квадрат - 1,65 м 2 = 2,7. Далее делим вес 55 кг на 2,7. Получается ИМТ = 20, что соответствует норме.

Наличие избыточной массы тела и ожирения у детей оценивают по так называемым центильным (процентным) таблицам, отображающим соотношение массы тела к росту. Таблицы учитывают возраст и пол ребенка. Например, исходя из этих таблиц, мальчик ростом 104 см должен весить от 15,8 кг до 17,5 кг, а девочка этого же роста - от 15,5 кг до 17, 3 кг.

Поскольку эти таблицы довольно сложны для восприятия, ими в основном пользуются врачи. А родителям, чтобы приблизительно оценить, нормальный ли у ребенка вес, могут пользоваться следующими величинами: в возрасте 4,5 мес.- 6 мес. происходит удвоение массы тела по сравнению с массой тела при рождении, утроение - достигается к году, т.е. к полугодию масса тела ребенка в среднем достигает 8 кг, а к году 10-10,5 кг. Дальнейшие прибавки массы тела должны составлять около 2 кг в год, а в период полового созревания могут достигать 5-8 кг.

Как видим, в ходе развития ребенка жировые депо (подкожная жировая клетчатка, сальник, околопочечная клетчатка и т. д.) накапливаются неравномерно. Жир интенсивно образуется в течение первых 9 мес. жизни, затем наступает своеобразная стабилизация процесса, с некоторым подъемом к 5-7 годам и снова активно накапливается в тканях в период полового созревания. В связи с этим различают 3 критических периода, когда значительно повышается частота развития ожирения:

ранний детский возраст (0 -3 года). дошкольный возраст (5 - 7 лет). подростковый возраст, или период полового созревания (от 12-14 лет до 16-17 лет).

Группа риска

В группу риска по ожирению входят:

дети, родители которых страдают ожирением или избыточной массой тела;

дети, родственники которых страдают (или страдали) сахарным диабетом или другой эндокринной патологией;

дети и подростки с избыточной массой тела;

дети, рано переведенные на искусственное вскармливание (особенно несбалансированными высококалорийными смесями);

недоношенные и маловесные дети;

дети с наследственными заболеваниями и эндокринной патологией.

Ошибки родителей

Какие ошибки в питании малышей до 1 года могут привести к ожирению? В развитии этого отклонения большое значение имеет характер вскармливания. При грудном вскармливании риск перекорма гораздо ниже, чем при искусственном, потому что, потребляя материнское молоко, дети обычно сами регулируют объем пищи во время каждого кормления. Поэтому старайтесь, как можно дольше сохранить естественное вскармливание.

Если ребенок находится на искусственном вскармливании, во-первых, используйте только адаптированные смеси, во-вторых, соблюдайте инструкции при их разведении - не старайтесь делать смесь гуще, чем это рекомендовано. Придерживайтесь рекомендаций по объему питания.

С введением прикорма не стоит увеличивать объем пищи, больше чем это рекомендуется по возрасту, не подслащивайте и не подсаливайте блюда. Особенно нежелательно для детей грудного возраста увеличение объема высокобелковых продуктов, таких, как творог, кефир, мясо. Такая белковая нагрузка может не только увеличить вес, но и негативно отразится на состоянии почек.

Если вам кажется, что ребенок не доедает, составьте пищевой дневник, записывая в него объем и количество кормлений, а затем обсудите полученное с педиатром. Скорее всего, ваши опасения рассеются. Расширяя рацион малыша после года, помните, что в этом возрасте у ребенка начинает формироваться отношение к пище, первые пристрастия и привычки, развивается вкус. На формирование предпочтений в выборе пищи у детей основное влияние оказывает питание семьи, и в меньшей степени питание в детском саду. Поэтому помните, что именно родители должны привить ребенку любовь к «правильной» пище.

Если малыш при обычном рационе питания весит значительно больше сверстников, то, скорее всего здесь «вмешалась» наследственность. Такой тип ожирения называется экзогенно - конституциональным. По статистике, если ожирением страдает один из родителей, риск развития ожирения у ребенка повышается в 2-3 раза, если оба родителя - пятикратно. Этот вид ожирения развивается в 5-7 лет и часто прогрессирует в период полового созревания. Если ваш ребенок принадлежит к этой категории, то необходимо заниматься профилактикой ожирения с раннего возраста: составить правильный рацион, подумать об адекватной физической нагрузке. Лучше если малыш будет находиться под диспансерным наблюдением педиатра и диетолога. Дети, страдающие вторичной формой ожирения, должны находятся под наблюдением и врачей-эндокринологов.

Избавляемся от лишнего

Ожирение, как и другие хронические заболевания, относится к таким патологическим состояниям, предупредить развитие которых значительно легче, чем вылечить. Лечение ожирения должно быть комплексным.

Показания для снижения веса могут быть эстетическими и медицинскими. Медицинские показания определяет только врач. Он оценит развитие ребенка, его наследственность, динамику изменения массы тела и роста, выявит или исключит осложнения ожирения и сопутствующие заболевания. Если проблема только эстетическая, то нужно помнить о том, что нет идеальных людей, и не существует «идеальной массы тела». Нет смысла стремиться к комплекции, навязываемой рекламой, порой это плохо отражается на состоянии здоровья и психики.

Если избавление от лишнего веса необходимо, ребенок и его родители должны быть готовы к изменению образа жизни. Когда ребенок еще мал, достаточно взаимопонимания и сотрудничества с родителями. Нередко для достижения успеха родителям нужно самим изменить образ жизни и пищевое поведение. Принцип «делай, как я говорю, а не так, как я делаю» не работает.

Советы родителям

Изменение обстановки в семье, в укладе жизни должно исключить пищевые соблазны, возможность потреблять лишние калории и вести малоподвижный образ жизни. Для этого следует удалить из дома нежелательную, излишне калорийную пищу. Необходимо стимулировать физическую активность.

Следует ограничить посещение кафе, ресторанов и заведений быстрого питания.

Необходимо пресекать любой «саботаж» со стороны любящих бабушек, которым, как правило, кажется, что малыш не доедает.

Если в гости к ребенку пришли со сладостями, можно разрешить съесть, например, одну конфету, остальными поделится с родителями, друзьями и т.д.

Детей надо поощрять таким образом, чтобы они не смущались своего желания уменьшить избыточную массу тела. Их надо хвалить за ответственный подход, за то, что они желают сделать что-то положительное для себя и своего здоровья.

Вместе с ребенком стоит придумать творческий подход к решению проблемы сладких праздников, дней рождений. Например, можно угостить детей фруктами, ягодным или фруктовым желе, тогда мучных высококалорийных сладостей ребенок съест меньше. Организовать подвижные игры. Если ребенок не слишком мал, он может попросить своих друзей помочь ему в снижении веса (есть меньше сладостей и т.д.). Возможно, кто-то из его друзей тоже решит последовать его примеру.

Мамы и папы должны быть последовательны и упорны. Им придется научиться устанавливать ограничения и говорить «нет». Взрослые должны постоянно тем или иным способом напоминать ребенку о желаемом поведении (например, купить «шведскую» стенку или начать вместе с ребенком бегать, плавать в бассейне, отказаться вместе с ним от сладостей).



Калорийность рациона снижают за счет углеводов и животных жиров. Количество белка в диете соответствует физиологической норме. Источниками белка служат нежирные сорта мяса, рыба, яйца, молоко и молочные продукты сниженной жирности. Резко ограничиваются или полностью исключаются сливки, сметана, жирный творог, сырковая масса, жирные сорта сыра, сливочное масло.

Общее количество углеводов в суточном рационе ребенка снижается пропорционально степени избыточной массы. Для этого исключаются легкоусвояемые углеводы (сахар, варенье, кондитерские изделия и т.д.), а также макаронные изделия, манная крупа, пшеничный хлеб, картофель. Заменяют их на несладкие фрукты и овощи. Из напитков исключаются подслащенные газированные. Однако напитки со сниженной калорийностью содержат синтетические подсластители и тоже не рекомендуются детям до 7 лет. Не следует использовать кисели, консервированные компоты, фруктовые пюре и соки промышленного и домашнего приготовления - они отличаются большим содержанием сахара. Предпочтение отдают натуральным свежевыжатым кисло-сладким сокам или сокам промышленного производства без добавления сахара (яблочный, сливовый, вишневый и др.). Можно использовать отвары, компоты из свежих или сухих фруктов без сахара, а также негазированные минеральные воды со слабой степенью минерализации.

Уменьшается количество соли. Из диеты исключаются острые, соленые и кислые блюда, крепкие мясные бульоны (они усиливают выработку пищеварительных соков и повышают аппетит) и жареные блюда, т.к. они калорийнее тушеных или отварных. Пища готовится на пару, тушится или отваривается. Диетотерапия остается одной из важнейших составляющих в комплексном лечении ожирения у детей. Она должна проводиться только под наблюдением педиатра или диетолога. Для снижения веса с 3-4 лет возможно применение лечебной, низкокалорийной диеты. До 3 лет делать этого не стоит, т.к. низкокалорийная диета подразумевает снижение энергетической ценности пищи.Калорийность рациона снижают за счет углеводов и животных жиров. Количество белка в диете соответствует физиологической норме. Источниками белка служат нежирные сорта мяса, рыба, яйца, молоко и молочные продукты сниженной жирности. Резко ограничиваются или полностью исключаются сливки, сметана, жирный творог, сырковая масса, жирные сорта сыра, сливочное масло.Общее количество углеводов в суточном рационе ребенка снижается пропорционально степени избыточной массы. Для этого исключаются легкоусвояемые углеводы (сахар, варенье, кондитерские изделия и т.д.), а также макаронные изделия, манная крупа, пшеничный хлеб, картофель. Заменяют их на несладкие фрукты и овощи. Из напитков исключаются подслащенные газированные. Однако напитки со сниженной калорийностью содержат синтетические подсластители и тоже не рекомендуются детям до 7 лет. Не следует использовать кисели, консервированные компоты, фруктовые пюре и соки промышленного и домашнего приготовления - они отличаются большим содержанием сахара. Предпочтение отдают натуральным свежевыжатым кисло-сладким сокам или сокам промышленного производства без добавления сахара (яблочный, сливовый, вишневый и др.). Можно использовать отвары, компоты из свежих или сухих фруктов без сахара, а также негазированные минеральные воды со слабой степенью минерализации.Уменьшается количество соли. Из диеты исключаются острые, соленые и кислые блюда, крепкие мясные бульоны (они усиливают выработку пищеварительных соков и повышают аппетит) и жареные блюда, т.к. они калорийнее тушеных или отварных. Пища готовится на пару, тушится или отваривается. Физическая нагрузка. Для детей младшего возраста достаточно пеших прогулок и подвижных игр. Детям постарше (с 4-5 лет) рекомендуются различные виды спорта, соответствующие их возможностям. Подбор физической нагрузки родители должны выбрать совместно с ребенком, учитывая его желания. Конечно, выбор спортивных секций дело хлопотное. Самое простое - это плавание в бассейне, а летом - катание на велосипеде. Участие в спортивных соревнованиях детям страдающим ожирением, противопоказано. Лекарственная терапия. Лекарственные препараты, а также различные биодобавки, направленные на снижение веса, детям до 15 лет принимать нельзя. Хирургические методы лечения ожирения в детском возрасте также не применимы.

Легче предупредить...

Объем питания

Для профилактики ожирения детям раннего возраста вполне достаточно придерживаться рационального питания, с учетом рекомендуемых по возрасту суточных и разовых объемов пищи и режима кормления.

Примерный объем пищи ребенка

Возраст (г.) Суточная норма (мл) Разовая норма (мл) 1 - 1,5 1210 200-250 1,5 - 3 1520 300 3 - 5 1700-1850 400 6 -7 1900–2100 450-500

Если ребенок склонен к полноте, но имеет хороший аппетит и не насыщаются обычным объемом порций, можно добавить некоторое количество супа, салата, овощного гарнира или третьего блюда.

Режим питания должен быть 5-разовым, а тучным детям рекомендуется более дробный прием пищи до 6-7 раз в сутки. Строгое соблюдение режима является одним из основных требований рационального питания детей дошкольного возраста. При этом в организме ребенка формируются определенные биоритмы процессов пищеварения, улучшается выработка пищеварительных соков, пища переваривается и усваивается легче. Отступать от постоянного времени приема пищи рекомендуется не более чем на 15-20 мин.

Распределение продуктов в течение суток также очень важно для правильного питания. Продукты калорийные, богатые животными жирами и белками (мясо, рыба, яйца) следует включать в рацион в первую половину дня. На ужин рекомендуются продукты, которые легко усваиваются - молочно-растительные. Завтрак обязательно должен присутствовать в питании малышей: он заряжает энергией на день, и хорошо позавтракавший малыш менее склонен к перееданию за обедом и ужином.

Продукты

В детский рацион должны входить все группы продуктов, особенно необходимы детям фрукты и овощи, как свежие, так и в отварном виде - источники пищевых волокон.

Нужно избегать перегрузки рациона углеводами и жирами. Мы уже говорили, что легкоусвояемые углеводы и животные жиры исключаются из лечебной диеты. Но ради профилактики отказываться от них полностью не следует. Физиологические нормы их потребления следующие.

Нормы жиров и углеводов в суточном рационе ребенка

Возраст (г.) Слив. масло Сыр Раст. масло Сахар Сладости 1 - 3 12-17 г 3 г (с возраста 1,5 г.) 4-6 г 30-40 г 5-7 г 3 - 6 25 г 8-12 г 10 г 40-50 г 10-15 г

Детям со склонностью к ожирению не рекомендуется использование манной крупы, макаронных изделий, белого хлеба. При своей высокой калорийности эти продукты имеют низкую пищевую ценность. Любимые детьми глазированные сырки также весьма калорийны, и их количество в сутки не должно выходить за рамки разумного: 1-2 шт. в день для детей после 3-х лет. До этого возраста их давать вообще не следует, как и детям с ожирением. Сыр, который появляется в рационе малыша с 1,5 лет, также богат жирами, и его количество должно быть ограничено. Особенно богаты жирами плавленые и мягкие сыры, их вообще не рекомендуется включать в рацион детей склонных к ожирению.

Малышам до 3 лет и тучным детям старшего возраста не рекомендуются употреблять жирные сорта мяса, а мясо утки, гуся, любые сосиски, колбасы и пр. полностью исключаются. Также детям, склонным к ожирению, следует ограничивать такие продукты, как инжир, финики, изюм, виноград (виноградный сок), орехи, хурма и бананы.

Нельзя не отметить, что в развитии ожирения большая роль принадлежит все более приобретающему популярность питанию в предприятиях быстрого питания - оно не соответствует детской физиологии и до 5-6 лет недопустимо.

Кулинарная обработка

Продукты для малышей нужно отваривать, запекать и тушить. Жарить - не ранее 3-х лет.

Отношение к проблеме

Кроме состава питания очень важно то, как в сами взрослые относятся к еде. Выше мы уже говорили, что придерживаться рационального питания нужно всем членам семьи - это станет важным воспитательным моментом. Кроме того, нужно всегда руководствоваться аппетитом ребенка и не заставлять его есть через силу. И уж тем более никогда не используйте еду в качестве поощрения или наказания. Скорее нужно стимулировать физическую активность ребенка, а не его аппетит. Следите за динамикой веса ребенка в критические периоды накопления жировой ткани. И обязательно позаботьтесь о диспансерном наблюдении ребенка, если он относится к группе риска.

