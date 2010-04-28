Чем кормить ребенка на полдник?

В старину русские люди полдничали как раз в полдень, ведь на работу они вставали с третьими петухами (в 4 утра) и обедали в 9 утра, а ужинали перед сном. В наше время полдник в 16-17 часов нужен обязательно – как детям, так и взрослым. И на это есть веские причины. Человек должен питаться пять раз в день, чтобы избавить себя от… лишней еды. От вредной еды. Идеальная картинка дня: утром завтракаем, через пару часов - второй завтрак (кефир, фрукт), гармонично приходим к горячему обеду. Через 2-3 часа перекусываем полдником (творог, фрукты, салат), еще через два – ужинаем. Что мы в итоге имеем: не нашлось время для вредной пищи, не тянет перекусить чем-то запретным. Мы наедаемся. Но все это, конечно, в идеале, а жизнь распоряжается по-своему. Только мамы, сидящие дома с детьми, могут воссоздать картинку в полном объеме. И неважно, что ребенок съел 25% от предложенного. Главное – не отступать.

Зачем нужен второй завтрак и полдник?

Фрукты и кисломолочные продукты, а также десерты плохо сочетаются с приемом пищи, термически обработанной. Фруктам вообще нужно отдельное время для усвоения. Поэтому для приема кефира, йогурта, творога и фруктов выделяются второй завтрак и полдник.

Вторая половина дня у человека проходит в усиленном режиме: он устал, ему хочется позитивной встряски (именно во второй половине дня чаще тянет на «вредности»). Самое время перекусить перед ужином.

Для ребенка полдник – гарантия разнообразия в питании.

По традиции на полдник употребляют кисломолочные продукты. Капризный кальций усваивается вечером и ночью. Поэтому для пищи, богатой кальцием, 17.00 – самое время.

Для полдника желательно использовать продукты, не обработанные термически. Запеканки, печеные блюда – обработаны. Но вы уже варили ребенку кашу, давали на обед суп или второе, на ужин опять он получит что-то вареное. Что такое пища, прошедшая термообработку? Это продукты вареные, жареные, тушеные, испеченные. Их структура была неоднократно нарушена: размораживанием, чисткой, нарезанием, варкой. Представьте, сколько раз был измучен продукт, прежде чем он попал малышу на ложку. Но растущему организму необходима и другая еда, над которой издевались по минимуму. Ее «вставить» в повседневный рацион не так уж легко, она плохо сочетается с горячими блюдами.

Кисломолочка, яйца, фрукты, сырые овощи - ну, и десерты в виде булочек или печенья требуют отдельного приема. Отделенного от горячей пищи не менее чем двухчасовым перерывом. Все это едят на полдник.

Бывает, что ребенок за обедом поел плохо, в этом случае полдник нужно сделать полноценным, а не в виде закуски. Но если обед «ушел» на ура, полдник – это перекус! Не более того. Ведь впереди еще и ужин.

Идеи полноценного полдника:

Запеканка творожно-фруктовая, манник, оладьи, сырники.

Если ребенок совсем мало обедал, можно сделать «бульон с корабликами». Для этого варим любой овощной бульон, добавляем немножко растительного масла. Овощи убираем – или перетираем их в пыль, чтобы присутствие не было заметно. Берем вареное яйцо, разрезаем на две половинки и запускаем «кораблики» в бульон. Мачтой может служить веточка зелени или сухарик. Если взять перепелиные яйца – «корабликов» будет больше. Также не возбраняется выдать голодному чаду «обеденный» суп или второе, сварить кашу – вы знаете, детям можно все, что они едят с удовольствием. Лишь бы это была живая домашняя еда.

Салаты. Во время обеда тяжелые салаты из картофеля или свеклы неуместны. Но для полноценного полдника-как-второго-обеда они подойдут, а для перекуса готовим любые простенькие сочетания из анамнеза домохозяйки. Для разнообразия попробуйте сделать салат из печеных овощей, у него особенный вкус.

Помидоры, фаршированные гречкой, рисом, перловкой, любой кашей, которую ребенок любит. Для этого отварите немного крупы, добавьте в нее тертую морковку, лук (можно пассерованные, но не более минуты) и наполните этим фаршем 2-3 средние помидорки. Можно оставить так и подать со сметаной, а можно быстро запечь в духовке.

Идеи полдника как закуски:

Печеные яблоки, бананы и груши с медом или творогом;

фруктовые шашлычки (кусочки фруктов на шпажках);

фрукты и детский йогурт, кефир, творожок;

творог с медом. А также с тертыми фруктами и размоченным детским печеньем (взбить блендером, выдержать в холодильнике и подать с заправкой из нежирной сметаны, йогурта). Несладкие варианты: творог с тертым огурчиком, редиской;

хлебцы с козьим, творожным или другим сыром, фруктовая нарезка или сухофрукты;

перепелиные яйца, компот;

нарезка из сырых овощей: кусочки репки, моркови, сельдерея.

Знакомьтесь: толокно

Некоторые из нас еще помнят «шоколадную кашу», которую давали в советских детсадах. Ее готовили из толокна на молоке с добавлением какао-порошка. Толокно – это мука овсяная или ячменная, в ней сохранены все полезные свойства зерна. Благодаря особой обработке, блюда из толокна имеют «шоколадный» привкус. В старину эта мука применялась очень широко, особенно в деревнях. В любимых детских книжках о крестьянских детях, изобретавших (по причине тотального голода) блюда из ничего, часто упоминаются фигурки птичек и зверьков, вылепленных из муки с водой. Это и было загустевшее толокно. В древней Руси блюдами из толокна – полдничали. Можно частично вернуть эту традицию, обогатив рацион необычайно полезным продуктом. Толокно хорошо тем, что его не надо обрабатывать: размешал в воде, и питайся. Также его размешивают в теплом молоке, получается «шоколадное молоко» (у толокна коричневатый оттенок).

Толокно содержит около 15-20% белка и около 5% жиров, лецитин - вещество, способствующее лучшему усвоению белка. Еще в состав входят биофлавониды, которые являются сильными антиоксидантами и оказывают положительное воздействие на иммунную и эндокринную системы; витамины группы В и ценные аминокислоты.

Толокно чистит организм, является природным иммуномодулятором. В наше время его можно приобрести в отделах с продуктами для здорового питания. Там же, где мед, мюсли, травяные напитки, продукция для диабетиков, диетическая еда и прочее.

Клецки из толокна

100 г толокна, 2 яйца, 2,5 стакана молока, 2 ст. ложки меда, соль по вкусу.

Толокно залить 1/2 стакана холодной воды, тщательно перемешать, чтобы не было комков, добавить яйца, соль, вымесить тесто. Молоко нагреть до кипения, опускать в него с помощью ложки клецки и варить 8 мин. Подавать клецки с молоком, в котором они варились, и медом.

Сырники «с приветом»

Творог, яйцо, соль-сахар, толокно.

Творог взбить блендером, добавить соль-сахар, яйцо, толокно. Лепим руками котлетки и обжариваем на разогретом масле. Сырники с толокном не требуют длительной жарки.

Восточный десерт из толокна

Скатать в шарики толченую смесь из 4 ст. л. геркулеса, тертых яблок (150 гр.), 1 ст.л. меда, 1 ч.л. лимонного сока, сухофруктов. Шарики обсыпать толокном.

Толоконные оладьи

Стакан толокна залить кефиром (лучше старым), так чтобы покрыть муку, размешать, дать настояться 2-3 часа. Когда заливаете кефиром - сначала много не лейте, посмотрите густоту, лучше потом еще немного добавить. Добавить по вкусу соль, сахар, 2 яйца, изюм или другие фрукты. Размешать до густоты теста на оладьи, если тесто жидковато, добавьте ложку муки. Выпекайте на сковороде маленькими оладушками. Подавать со сметаной, вареньем.

Слово о десертах и неправильных полдниках

Часто полдник подменяют печеньем с чаем, магазинной сдобой. Конечно, это не совсем правильная еда. Если можно подтянуть ее качество – лучше это сделать, хотя бы в мелочах.

Печенье выбирайте витаминизированное детское (детям до года оно не подходит из-за загруженного состава, а после года вполне) или самое простое по составу, также подойдут фруктовые вафли, сушки, овсяное печенье. В качестве сладостей – мармелад (не жевательный), зефир, пастила. Предпочтите продукцию своего региона, своего города. Слабая, но гарантия качества и свежести.

Если ребенок любит молоко, для «запивки» подойдет стерилизованное детское или другое стерилизованное. Более «богатое» и тяжелое молоко с коротким сроком годности, конечно, полезнее, но по свойствам это скорее еда, а не питье, и смешивать его с другими продуктами не нужно – лучше выдать стакан молока отдельно в перерывах между приемами пищи или на ночь.

Необходимо с толком и чуткостью комбинировать обеденные, полдничные и ужинные блюда. Как показывает опыт наблюдения за форумами, многие мамы не считают те же блинчики и оладушки тяжелым блюдом. Поверьте, это тяжелое блюдо. Не баловать им ребенка тоже нельзя – ну, какое детство без блинчиков. Но если вы дали малышу на полдник оладьи, драники и другие печено-жаренные изыски, планируйте на ужин что-нибудь легкое. Поджелудка уже встряхнулась, испытания ей не нужны.

На ужин не давайте жареных блюд, мяса, обойдитесь овощами, кашей или омлетом. Блинчики и оладьи тоже можно обогащать в полезную сторону: например, добавьте в тесто горсть овсяных (любых) хлопьев, тертую морковь, тертое яблоко. И тесто старайтесь делать облегченное: давно пора осваивать не только привычную пшеничную муку, но и гречневую, овсяную, кукурузную.

Рецепты для полдника

Салат из яблок и кураги

2 крупных яблока, 2–3 моркови, 100 г кураги, 100 мл сметаны, 1 столовая ложка клюквенного варенья.

Морковь помойте, почистите и потрите на крупной терке. Яблоки для салата почистите и потрите на крупной терке или порежьте соломкой. Курагу для салата порежьте маленькими кусочками. Подготовленные для салата ингредиенты соедините, заправьте смесью сметаны и варенья, хорошо перемешайте и выложите в салатницу. Украсьте салат кусочками кураги и подавайте к столу. (источник: http://cooking.wild-mistress.ru)/

Желе молочно-ягодное

100 мл. детского молока, 50 мл. ягодного или фруктового сока, 10 г сахара, 2 г желатина.

Вскипятите молоко вместе с соком, сахаром и предварительно замоченным в холодной воде желатином. Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник застывать.

Яблоки, фаршированные творогом

6 яблок, 7 чайных ложек творога (с небольшой горкой), 2 чайные ложки меда, 1 яйцо.

Яблоки вымыть, при помощи ножа вырезать середину. По кругу ножом сделать надрез. Острой часть ножа, идя по кругу (как штопором), вырезаем середину, не очень близко к кожуре. Получаем яблоко в форме бочонка. Приготовить начинку. Творог соединить с медом и яйцом, хорошо перемешать. Наполнить яблоки творожной начинкой, вровень с яблоком или чуть ниже. Наполнить без горки, так как во время запекания, яблоки пустят сок, он может вытечь на противень и подгореть. Выложить яблоки на сухой противень. Поставить яблоки в предварительно разогретую до 150-160С духовку, запекать 20-25 минут.

Можно запекать любые фрукты подобным образом, яйцо необязательно.

Печенье с курагой и йогуртом

1,5 стакана муки, 1 ч. ложка разрыхлителя (можно заменить гашеной содой), 1 ч. молотой корицы (для тех, кто любит вкус), 1 стакан овсяных хлопьев, 0,5 стакана сахара, 1 стакан нарезанной кураги, 2-3 стакана натурального йогурта, 3 ст. ложки растительного масла.

Курагу вымыть и нарезать очень мелкими кусочками (если курага очень сухая предварительно замочите ее в теплой воде на 15-20 минут). Муку смешать с разрыхлителем и корицей в большой миске. Добавить овсяные хлопья, сахар, курагу, перемешать. Йогурт взбить миксером с растительным маслом до однородной массы. Влить смесь в муку и вымесить тесто. Выложить тесто не присыпанную мукой поверхность, разделить его на 20 равных частей (по количеству печений) и скатать маленькие шарики. Разогреть духовку до 190 градусов. Противень накрыть пергаментом, сбрызнуть водой. Выложить шарики на противень и примять вилкой, сделав толстенькие лепешки. Посыпать печенье сахаром (можно и дробленым орехом) Выпекать 20 минут. Дать остынуть, а потом снять с противня. (источник: журнал «Школа гастронома»)

Десерт из творога с фруктами

Бананы, яблоки, творожные сырки 2 шт., сметана 300-400 гр., ягоды и фрукты для украшения.

Почистить яблоки и бананы, нарезать тонкими ломтиками и кружочками соответственно. Уложить фрукты слоями. Сверху “облепить” фрукты творожным сырком.

Сметану взбить с сахаром и полить десерт.

Фруктовая запеканка с творогом

300 г любых ягод, 4 нектарина, 4 яйца, 50 г сахара, 400 г творога, 50 мл сливок, 1 ч ложка лимонного сока, 20 г муки, сливочное масло для формы, сахарная пудра.

Нарезать мякоть нектаринов ломтиками. Смазать жиром 4 жаропрочные плоские формочки. Отделить белки от желтков. Хорошо взбить белки. Перемешать желтки с сахаром до образования крема. Добавить творог, сливки, лимонный сок, муку и все хорошо перемешать. Смешать с белковой пеной. Разложить по формочкам творожную массу и разместить на ней ягоды и нектарины. Запекать 25 мин при 180С. Посыпать еще горячие запеканки сахарной пудрой.

Капуста цветная в омлете

200 г цветной капусты (брокколи, кольраби), 1 кофейная ложка сливочного масла, 2 яичных белка, 3 столовые ложки молока, 1 столовая ложка сметаны.

Цветную капусту отварить в подсоленной воде, разобрать на мелкие кочешки, затем сложить в однопорционную сковороду, смазанную маслом, залить белками, смешанными с молоком, полить сметаной и запечь.

Печенье эч-пачмак (рассыпчатое творожное печенье из нашего детства)

Творог 500 г, маргарин 500 г, мука до упругости теста, сода ½ ч.л. гасить уксусом, сахар 0,5 ст.

Творог растереть с маргарином + сода, гашенная уксусом + мука, сколько возьмет до упругости теста. Раскатать лепешки, сложить вчетверо, порезать на треугольники. Каждый треугольник обмакнуть в сахар, выпекать в горячей духовке. Постарайтесь тонко раскатать тесто, тогда печенье будет хрупкое, воздушное.

На фотографиях: Аделина (мама adelisha), Гриша (мама Znayka), Наташа (мама Ялта), Леша (мама Ксенчик), Соня (мама Lapka Carduus crispus).

