Лето. Чем накормить ребенка дома и в путешествии

Летом дети как по команде становятся малоешками. Ими же становятся и взрослые. Почему? Когда мы кушаем, организм «кидает» много крови (жидкости) к ЖКТ, чтобы переварить еду, выделить соки. В жару ему нужна эта же жидкость для охлаждения температуры тела. Поэтому он уменьшает аппетит, чтобы не разрываться по всем фронтам. Как и чем накормить ребенка летом, дома или в поездке?

Очень жаркая погода обезвоживает организм, что ведет к сгущению крови. Поэтому летом нужно предпочитать продукты с большим содержанием жидкости. Это холодные овощные супы, салаты из сочных водянистых овощей – помидоров и огурцов. Из фруктов – яблоки и груши, и, конечно же, ягоды. Летом специалисты рекомендуют ограничить мясные блюда, они слишком тяжелые и трудно усваиваются – да и оно вам надо, стоять у плиты и фанатично жарить, тушить, запекать? Отдохните летом от готовки. В жару организму требуется много энергии. Легче всего энергия высвобождается из сладких, богатых углеводами и микроэлементами продуктов. К ним относятся фрукты, арбузы и дыни, а также блюда из них (компоты, пюре, соки). Обязательно нужна кисломолочка, нежирный творог. В качестве источника белка потребляем яйца и орехи. Мясо предпочтительно отварное – кролик, индюшка, курица, а лучше морепродукты.

Летом очень полезны все лиственные зеленые овощи. Они обеспечивают организм не только витаминами, но и минеральными солями, которые теряются при выделении пота.

Особенно хороши кресс-салат, шпинат, сельдерей, ботва свеклы и других овощей, как в сыром, так и в приготовленном виде.

Основные правила кормления детей-малоешек мы уже разбирали здесь: Ребенок-малоешка: ну, как его накормить! И надо ли?

Летняя еда: легкая, полезная и… мокрая!

Если вашему ребенку меньше года, и вас заботит введение прикорма, вот несколько простых правил на лето. Все возрастные нормы делите на два. К примеру, объем каши в обычное время нужно довести до 100 г – летом ребенку вполне хватит 50 г. Не вводите летом мясо, либо не превышайте дозу 2-3 ч.л., ребенку до года этого достаточно. Не вводите тяжелые или экзотические продукты летом, и желток тоже оставьте до осени. Ваш ребенок еще получает грудное молоко или смесь в полном объеме, поэтому летние ягоды и фрукты ему не актуальны. Давая ребенку пару ягодок, вы делаете это для ознакомления, а не для особой пользы. Новую еду он может и не усвоить, и все ягоды целиком выйдут наружу. Поэтому не торопитесь засунуть в ребенка все летние дары «для витаминов» - до двух лет ребенок усваивает полезные вещества в первую очередь с молочным белком. И не отучайте летом от груди или от смеси, жара – это стресс для организма, незачем устраивать еще один сильнейший стресс. Да и устойчивость организма к бактериям, которых летом гораздо больше, чем зимой, пострадает весьма.

Летом маленький ребенок часто презирает прикормы и надежно поселяется у груди. И это хорошо, только маме не всегда удобно, а ребенок-то получает самую лучшую и полезную пищу для жаркой погоды. Не волнуйтесь, это не навсегда.

Из консультаций врача (сайт babynotes.ru). Советует Михаил Юрьевич Денисов, д.м.н., профессор НГУ, педиатр и детский гастроэнтеролог:

Ни в коем случае не стоит кормить ребенка насильно. Если на улице жара (выше 25 градусов), обязательно поите ребенка водой, но ни в коем случае не минеральной водой. Можно давать некрепкий чай без сахара, морсы. Кормить в жаркую погоду лучше легкоусваемыми продуктами - овощи и фрукты, меньше уделяйте внимания кашам. Введение новых блюд вы должны отложить до времени спада жары. Что касается объема - следите за своим ребенком - сколько съест, столько и съест. Недостаток наверстаете осенью. В жаркую погоду ребенку основную пищу лучше давать в утренние часы и ближе к ночи.

Если ребенок уже вырос из прикормов, летом рекомендуется несколько изменить режим кормления. В период полуденной жары ребёнку предлагают не обед, а второй завтрак, зато ужин или полдник – особенно после долгой прогулки – делают поплотнее.

Что должен кушать наш загорелый и невыносимо худой ребенок, чтобы его организму было хорошо?

• Две или три порции продуктов, содержащих кальций, например, молоко, сыр, йогурт.

• Один из продуктов, богатых железом: рыба, фасоль, яйца.

• Два вида мучных или крупяных изделий - хлеб, рис, вермишель, макароны или каши.

• Одну порцию свежих фруктов или фруктовый салат.

• Одну порцию свежих или парных (или запеченных) овощей, овощной суп.

Многое взрослые оценивают еду исключительно тарелками. Съел тарелку чего-то горячего – молодец. Летом ребенку не нужны ваши полные тарелки, они пригодятся зимой. Порции, необходимые для нормального функционирования, крайне малы.

Вот приблизительные суточные нормы питания детей от 2 до 5 лет:

Крупы (макароны) – 150-200 г.

Мясные или рыбные блюда – 70 г.

Овощи – 150 г.

Фрукты, соки – 100 г.

Салаты из свежих фруктов и овощей – 40-50 г.

Хлеб ржаной (на весь день) – 50 г.

Хлеб пшеничный (на весь день) – 110 г.

Кисломолочные продукты – не менее 350 г.

Представьте себе визуально 70-граммовый кусочек мяса или рыбы. Это немного. 150 граммов овощей – средняя тарелочка. А 100 г фруктов – это половинка банана. Резюмируем: детям нужно совсем немного еды, летом ее функция сводится к подаче энергии, подпитке организма витаминами. Картошка с мясом или грибами в жаркую погоду может вызвать расстройство кишечника, переизбыток дрожжей приведет к бурлению в животе и спазмам. Если ребенок летом не хочет есть, а хочет только пить – чудесно. Просто прекрасно. Придумайте еду, которую он мог бы пить. Летние супы тоже пьются из кружки, не только из скучной тарелки, пригвождающей к столу. Кстати, суп можно пить из коктейльной трубочки. Ребенок хочет только хватать кусочки? Изумительно. Придумайте, что он мог бы хватать. Кусочки еды можно накалывать на шпажки или зубочистки.

Идеи «питьевой» еды:

*Овощной бульон.

*Кефир (простокваша) с зеленью и мелко натертыми огурцами, редиской. Если добавляются овощи, кефир нужно разбавить водой 50/50.

*Свежевыжатые соки.

*Молочный суп с лапшой, рисом, овощами.

*Мюсли с йогуртом (кефиром).

*Компот из свежих фруктов или сухофруктов. Летом компот называют полноценной заменой супа.

Еда «хватательная»:

*Сырники с ягодами.

*Запеченные кусочки овощей с зеленью.

*Фаршированные помидоры и перцы.

*Кружочки кабачков и баклажанов, фаршированные овощами – или так.

*Шарики из отварного риса с любыми начинками – овощными или фруктовыми.

*Макароны каннеллони (большие трубочки), фаршированные овощами или сыром с зеленью.

*Запеченные фрукты. Яблоки, груши и бананы можно начинить творогом.

*Оладьи из кабачков с морковкой.

*Кусочки овощей и фруктов на разноцветных шпажках.

- В такую погоду детки не особенно хотят есть, - говорит педиатр Евгений ТИМАКОВ (интервью для kp.ru). - Не заставляйте есть насильно - заменяйте еду водой. В день малышу нужно давать около литра воды. Рассчитывайте среднюю дозу по формуле - 40 - 50 мл жидкости на один килограмм веса ребенка. Хорошо помогают морсы - клюквенный, смородиновый. А вот с соками, пусть и осветленными детскими, будьте осторожны: из-за сахаров они могут лишь усилить жажду. Даже если ребенок их очень любит, постарайтесь ограничиться 200 мл в день. В такую погоду можно немного «покусочничать» - печенье, бутербродик с сыром не в положенные завтрак или полдник, но и днем, когда малыш захочет. На ночь, когда не очень жарко, можно дать стакан кефира или нежирного детского йогурта. В жару еда для малыша должна быть только свежей - приготовленной только что. Скоро начнется сезон арбузов и дынь, которые не просто хорошо утоляют жажду, но еще и богаты витаминами и клетчаткой. Вкусная мякоть из серединки станет и едой, и питьем. В жару - это хороший способ накормить малыша.

О допаивании детей до года читаем здесь: Лето. Часть I: грудниковый период

Чего же опасаться?

- Чипсы и другие соленые закуски, сладкое печенье, шоколад и сладкие напитки. Многим детям эта пища нравится, но в плане питательности она не представляет никакой ценности. Эта еда день за днем садит желудок, понижает иммунитет. Мороженое содержит много жиров и бьет по поджелудке. Летом без мороженого не обойтись – выбирайте не шоколадные сорта, не пломбир и не нахимиченное серо-буро-малиновое нечто в шоколаде.

- Помним золотое правило: то, что полезно взрослым, детям бывает не только не нужно, но и вредно. Из напитков детям нельзя увлекаться промышленными соками, в них очень мало витаминов, и они грузят желудок. Квас, полезный для взрослых, детям не нужен тоже, как и любая дрожжевая еда, после трех лет разрешается квас в объеме не более стакана. Минералку детям дают после полутора лет, обязательно столовую (не лечебную) и без газа в количестве не более полстакана.

- Летом у ЛЮБОЙ еды уменьшаются сроки хранения. Следите за своей привычкой: на природе или на даче иногда крошат салаты заранее и оставляют их в теплых местах. Даже дома готовые салаты нужно сразу убирать в холодильник. Вспоминаем из прошлой статьи про предотпускные диеты: салат, постоявший на солнышке, превращается в биологическое оружие. Сырое мясо или рыба, оставленные вне холодильника, непригодны в пищу через 4 часа, кисломолочка – через 3 часа. Окрошка и другие холодные супы не имеют сроков хранения, их не заготавливают впрок.

- Неполезные бактерии в жару размножаются быстрее кроликов. Мойте руки свои и детские почаще. Чисто познавательный факт: вы все еще думаете, что вредные бактерии живут исключительно на дверных ручках и на ободке унитаза? В 40 раз больше бактерий живут на клавиатуре (с визгом отдернули руки) и в бумажниках.

Не спешите с начала лета баловать детей экзотическими фруктами или черешней. Скорее всего, вам продадут модицифированные «витаминчики», напичканные химией. Вот примерные сроки созревания некоторых фруктов и ягод: черешня – июнь, абрикосы – июль, персик – август-сентябрь, вишня – июль, арбузы и дыни – конец августа-сентябрь.

Если у вас или вашего ребенка уже есть проблемы с желудком, летом придется отказаться от всего кислого: смородины, кислых яблок, слив, цитрусовых.

Если есть заболевание, связанное с пищеводом (затруднение глотания, изжога), или грыжа пищевода, вам противопоказаны дары садов, которые будут замедлять работу пищевода, – это перец, укроп, чеснок.

Если у ребенка склонность к частому стулу, то большое количество клетчатки не пойдет на пользу. Особенно много ее в малине, так что не увлекайтесь этой ягодой. С другой стороны, если вы страдаете запорами – малина ваш продукт.

Ешьте дыню, в ней много пищевых ферментов, близких по составу к тем, что находятся в нашем кишечнике, поэтому она хорошо усваивается. То же самое касается баклажанов. Эти фрукты-овощи сами себя переваривают, и на них организм тратит меньше сил.

Если у вас повышенная кислотность желудка, а вы любите петрушку, кинзу и чеснок, кислотность повысится еще больше. Если она, наоборот, пониженная – эта зелень будет только полезной.

Рецепты

Овощной суп на кефире

Порежьте в кастрюлю варёный картофель, свеклу, морковку, обязательно вареные яйца, свежие огурцы и зелёный лук, зелень. Всё это нужно заправить свежим кефиром средней жирности. Добавьте кислинки – лимонного сока или немножко уксуса. Есть более современный инвариант – вместо обычной варёной свеклы использовать свеклу маринованную – получается просто божественно, и не нужна дополнительная кислинка. Чтобы суп не получился слишком густым для жаркого дня, возьмите три четверти кефира и одну четверть маринада свеклы. Соответственно, если маринованной свеклы не нашлось – одна четверть воды с лимонным соком. Можно добавить немного соли, но чаще она приглушает особенный вкус блюда. Итак, заправленный суп ставим в холодильник и… ждём с большим трудом, когда же он охладится.

Зеленая окрошка

Ингредиенты: охлажденная вода, сметана, горчица, соль, отварной молодой картофель, редис, огурцы, яйца (одно на персону), укроп, зеленый лук, кинза, базилик.

В чашку наливаем немного охлажденной воды и разводим в воде сметану и горчицу. Точные пропорции указать сложно, так как сорта сметаны разные, как и сорта горчицы, поэтому придется пробовать и экспериментировать. Если кислоты маловато, можно добавить чуть-чуть лимонной кислоты или лимонного сока. Присолим по вкусу. Отварную охлажденную картошку нарубим, как на оливье – кусочки размером с горошину, точно так же поступим с яйцами и огурчиками. Мелко нарубим зелень, перемешаем овощи и травы с основой окрошки и подаем.

Свекольник

1 средняя свекла, 1 помидор, 1 свежий огурец, 1/2 желтка, 1 ст. ложка сметаны, маленький пучок зеленого лука, укроп, 400 г воды, 1 чайная ложка раствора соли.

Свеклу вымыть, очистить, нашинковать на терке, положить в кастрюлю вместе с протертым через сито помидором, залить горячей водой (200 г) и тушить на слабом огне 1—1,5 часа. Чтобы свекла не пригорела, надо понемногу добавлять воду. К концу тушения свеклы влить в кастрюлю горячую воду (200 г), прокипятить 10 минут и охладить. Огурец, лук и укроп промыть кипяченой водой, мелко нарезать, опустить в свекольник, добавить раствор соли и хорошо перемешать. В тарелку со свекольником влить сметану, растертую с вареным яичным желтком.

Картофель с творогом

Отвариваете нужное количество картофелин (чистить, но не разрезать!), а пока они варятся, тщательно разминаете творог, добавляя в него немного сметаны, ровно столько, чтобы по консистенции он стал похож на творожный сыр. Солите, не стесняясь, можно добавить чуточку чёрного перца. А дальше начинается чудо. Вы просто выкладываете картофелины на одну половину тарелки, а на вторую кладёте готовую творожную смесь. Сверху декорируете блюдо зеленью укропа и обязательно – по выбору – измельчённым чесноком или зелёным луком. Рядом поставьте плошку сметаны, а в середину тарелки, как символ победы над изматывающей жарой – маринованный огурчик. Ешьте горячую картошку с прохладным творожным кремом вместе, иногда добавляя сметаны. Просто? Очень. Но когда вы попробуете, то почувствуете удивительно тонкий вкус чуда – никто так и не может объяснить, чем завораживает вкус солёного творога вперемешку с дымящейся картошкой, но это незабываемо.

Салат из дыни и винограда

Вымытые листья кудрявого салата красиво выложите на широкое блюдо. Небольшую дыньку очистите от корки и семечек, нарежьте кубиками. Ягоды с одной грозди спелого винограда без косточек перемешайте с дыней, сбрызните лимонным соком и выложите на листья салата. Можно посыпать грецкими орехами.

Сырники с ягодами

Творог - 2 пачки, сода - 2 ч. ложки, уксус, яйцо - 1 шт, сахар - 7 ст. ложки, мука - 5 ст. ложек, растительное масло, ягоды - 300 г, густые сливки - 100 г, сметана - 150 г.

Творог, смешать с яйцом, добавить 5 ст. ложек сахара и соду, гашеную уксусом. Жарить на растительном масле. Ягоды (можно взять киви, абрикос), сливки и сметану взбить, и полить этим соусом сырники.

Тыква с апельсином

2 чашки мякоти тыквы пересыпьте сахарным песком, добавьте половинку нарезанного апельсина и имбирь. Когда тыква даст сок, кипятите 5 мин. Подавать охлажденным.

"Шарлотка" летняя

Этот пирог готовится совсем просто – из черствого батона, красной смородины и малины. Для приготовления "шарлотки" вымойте ягоды, примерно полтора стакана малины и полстакана смородины, пересыпьте их сахаром. На дно глубокой формы или кастрюльки уложите подготовленные ломтики белого хлеба с обрезанной коркой (толщина ломтиков – примерно 0,5 см). Выложите и бока формы. Насыпьте ягодную начинку, разровняйте ее ложкой, сверху уложите ломтики батона и положите груз. Через некоторое время, перевернув форму, вы получите шарлотку красивого малинового цвета. Разрежьте на куски и подавайте с холодным молоком.

Яблоки в тесте

200 г муки, 140 г масла, 70 г сахара, 1 яйцо, некрупные яблоки, кислый джем.

Из муки, масла, сахара, желтка и соли замесить тесто, оставить его на час. Отобрать яблоки, хорошо их вымыть, очистить от кожуры, извлечь сердцевину и начинить джемом. Раскатать тесто толщиной 2-3 мм и нарезать его на квадраты. Завернуть каждое яблоко в квадрат из теста, концы сверху защипать. Смазать яичным белком, посыпать сахаром, выложить на противень и поставить в духовку. Запекать на умеренном огне до готовности. Подавать в теплом виде.

Чем кормить ребенка в дороге?

Летом мы традиционно много путешествуем. Даже если отпуск нам не светит, все равно находятся прорехи для выезда на природу, да и в обычном парке задерживаемся дольше прежнего. Даже прогулку в парке можно назвать маленьким путешествием. Сегодня мы пропустим только самолет – о воздушных путешествиях готовится отдельная статья.

В парке, на даче или в походе нас выручает баночное питание. Самый лучший способ накормить ребенка, и незачем изобретать велосипед. Баночное питание пригодится до трех лет включительно, а то и дольше – почему нет, если ребенок ест. Банки могут долго храниться при температуре не выше +25.

С ребенком постарше – сложнее, поэтому, собираясь на долгую прогулку, постарайтесь поплотнее накормить его и обязательно возьмите еду с собой: йогурт (если на улице нежарко!), бутерброды, фрукты. Перелейте воду или компот в пластиковые бутылки с крышкой-непроливайкой: больше шансов, что ребенок будет пить именно из бутылки, а не из кружки как дома. Жирная пища даже в небольшом количестве вредна для поджелудочной железы. Помните, что летом травятся даже безобидными продуктами. Под запретом и соусы, кетчупы – они содержат красители и консерванты, которые могут вызвать воспаление органов желудочно-кишечного тракта. Заранее подготовьте сухой паек: мюсли, рисовые шарики, пирожки или блинчики с сухофруктами или рисом, хлебцы. Для любой кисломолочной продукции берите с собой сумку-холодильник!

Едем, едем, едем в поезде

Грудничкам несказанно везет: проблем с едой в дороге – никаких. Если же вы кормите своего ребёнка смесью, то надо обязательно с собой иметь термос (а лучше два) с кипятком: во-первых, для того, что бы развести смесь для кормления, предварительно охладив лишь то количество воды, которое необходимо для каждой порции смеси, а во-вторых, для того, чтобы сразу же! после кормления как следует промыть бутылочку (желательно иметь с собой ёршик для мытья бутылочек). Советуют брать с собой столько воды, сколько понадобится на всё путешествие (конечно, если оно не длится больше суток). Если брать кипяток у проводника, перемена воды может отрицательным образом сказаться на пищеварении ребёнка.

Еды для детей постарше не стоит брать слишком много – условия хранения пищи в дороге далеки от необходимых. Детское питание в баночках, сок, воду обязательно, яблоки – этого вполне достаточно. В поезде ребенок часто начинает капризничать, а мама в качестве утешения предлагает ему разные перекусы. Перекус отбивает аппетит, а когда подойдет время еды, ребенок откажется – нарушается режим, начинается цепная реакция сбоев в пищеварении. Запор или понос – частый итог «неправильной» дороги. Вот, какие советы предлагают бывалые мамы:

- Если у ребенка хороший аппетит, и вы уверены, что он не откажется от еды, возьмите с собой в термосе овощной суп, пюре – на пару раз. Можно уложить еду в несколько маленьких термосов. Но если вы точно знаете, что в поезде будет жарко – термосы окажутся лишним грузом.

- У проводника всегда есть кипяток, можно заварить детскую кашу или хлопья, которые варятся минуту, а также детские супчики из коробок.

- Если ребенку уже больше 1,5-2 лет, то обычно, он ест то же, что и взрослые: бутерброды, твердые сыры, сваренные вкрутую яйца, помидоры и огурцы, вареная картошка, котлетка, блинчики с сухофруктами. Все это подойдет для первого дня поездки, когда еще можно сохранить еду, взятую из дома. Для ее хранения используйте не полиэтиленовые пакеты, а специальные контейнеры из пищевой пластмассы или стеклянные баночки с крышками.

- Что самое интересное – иногда дети в поездке едят почти постоянно. Обычно перед отъездом возбуждение перебивает у них аппетит, но, не проехав и десяти километров, они уже просят кушать. Для этого нужно запастись легкой питательной закуской. Не толстыми бутербродами или пирожными, а бутербродиками из тоненьких кусочков хлеба с листиками салата и ветчины, сыром.

- Можно еще взять с собой в дорогу пакетики с детским фиточаем.

- Вместо печенек и конфеток возьмите пакет сухофруктов, предварительно запаренных и подсушенных – или готовых промышленных (мягких).

И не бойтесь обязывать своими проблемами проводника или служащих в привокзальных кафе, вагоне-ресторане! Если меню в вагоне-ресторане или кафе не рассчитано на маленьких детей, попросите сварить кашу (рис) без добавок и покрошите в нее фрукты. Для ребенка могут приготовить овощной суп, омлет или овощное ассорти. Во многих поездах в купе у проводника есть холодильник и микроволновая печь. Ну, не откажутся же они положить в холодильник творожок или разогреть баночку (тарелку).

Чего брать не надо:

- Не стоит брать с собой какую-то новую пищу, незнакомую для ребёнка. Не надо покупать ему в дороге пирожки, молочные продукты, мясо и тем более фрукты у придорожных продавцов - вполне вероятно, что хранились они не в надлежащих условиях, к тому же, эти продукты являются отличной средой для размножения бактерий. Знающие люди говорят, что овощи для продажи варят тут же в немытых ведрах. И лучше не думать, как и с чем пекут пирожки. Что касается мороженого: на станции хорошенько оглянитесь вокруг. Чаще всего, ларек с мороженым где-то недалеко, покупайте мороженое в нем, а не у коробейников. На многих станциях стоят и ларьки с молочной продукцией.

- Не берите много сладостей: живот будет страдать. К сладостям относятся и цукаты, эти засахаренные фрукты не имеют никакой пользы, так как уже выварены и просахарены.

И самый главный совет: не стремитесь фанатично накормить ребенка в дороге! В поезде может быть жарко, душно (как и в автомобиле) – новая местность, новые впечатления, все это накладывает свой отпечаток на аппетит, который может вовсе пропасть. Ведь дети, прежде всего, впитывают новые впечатления, а не думают о том, холодно им или голодно. Пусть лучше ребенок поест совсем мало, чем отравится не очень здоровой едой или получит проблемы с кишечником из-за настойчивого заталкивания в рот то курицы, то печенья вперемешку.

Третья часть: Как защитить ребенка от комаров, клещей и других кровопийц

Вторая часть здесь: Лето. Детей одеваем, обуваем и от солнца защищаем!

Первая часть цикла: Лето. Часть I: грудниковый период