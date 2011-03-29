Держим спинку! Помним об осанке!

Многих родителей удивляет: зачем еще не умеющего ходить и даже сидеть кроху нужно показывать ортопеду? Между тем профилактика ортопедических заболеваний, проведенная в раннем возрасте, способна избавить ребенка от множества проблем в будущем. Из этой статьи вы узнаете, на что необходимо обращать внимание и какие меры следует предпринять, чтобы скелет и мышцы малыша сформировались правильно .

Позвоночник нередко называют столбом здоровья, и это в полной мере соответствует действительности. В отличие от остальных млекопитающих, у человека эти кости расположены не горизонтально, а вертикально, а значит, для сохранения осанки ему требуется слаженная работа всех позвонков, межпозвонковых хрящей, суставов позвоночных отростков, связочного аппарата, а также мышц спины и брюшного пресса. Любые нарушения осанки способны привести к развитию заболевания не только собственно позвоночника, но и других органов и систем организма. Именно поэтому родителям необходимо следить за правильным физическим развитием ребенка с его младенчества, причем опираться при этом следует на субъективные данные, поскольку даже возможные жалобы, которые сумеет озвучить малыш, не всегда удается напрямую связать с проблемами позвоночника.

Гибкость и стабильность

Нагрузка на позвоночный столб ложится очень большая. Его главная задача — обеспечение не только прямохождения, но и защита всего тела от постоянных сотрясений, возникающих при движении. Позвоночник имеет волнообразную форму, позволяющую ему амортизировать вертикальные нагрузки, а гибкость, возникающая за счет окружающих мышц, эластичных межпозвонковых хрящей и естественных изгибов, обеспечивает одновременно стабильность и подвижность. Естественные физиологические изгибы — лордоз (обращенный выпуклостью вперед) и кифоз (выпуклостью назад) с возрастом меняются, помогая ребенку справляться с растущими нагрузками.

Гармонии движений позвоночника способствует координация работы множества мышц. Чем лучше они развиты, тем легче человеку поддерживать правильную осанку. Слабость же мышечного корсета и неравномерный тонус мышц приводят к возрастанию нагрузки на межпозвоночные диски и, как следствие, к развитию тех или иных нарушений и даже заболеваний позвоночника, начало которых большей частью приходится именно на детский возраст.

Возраст и осанка

Мамам и папам нужно знать, что, поскольку ребенок растет достаточно быстрыми темпами и пропорции его тела постоянно меняются, правильная осанка далеко не сразу соответствует «взрослым» стандартам. Так, у дошкольника грудная клетка симметрична, плечи не наклонены вперед, лопатки слегка выступают назад, живот выдается вперед (с некоторым поясничным лордозом), ноги выпрямлены, остистые отростки позвонков расположены по средней линии спины. Чем старше становится ребенок, тем больше меняется осанка. В школьном возрасте плечи расположены горизонтально, лопатки прижаты к спине, физиологические изгибы позвоночника выражены умеренно, выпячивание живота уменьшается, хотя передняя поверхность брюшной стенки расположена спереди от грудной клетки. Правая и левая половины туловища при осмотре спереди и сзади выглядят симметрично.

Причины, следствия и помощь

Основная сложность при определении проблем с осанкой заключается в том, что на первых порах ребенок может не испытывать никаких неудобств и недомоганий, а заметить какие-либо перемены удается далеко не сразу. Конечно, далеко не все нарушения являются болезнью, однако они во многом оказываются предтечей различных заболеваний. Неправильная осанка приводит к уменьшению физиологических изгибов позвоночника, снижает поступление воздуха в легкие, изменяет нормальное положение органов брюшной полости. Следствием этого нередко становятся повышенная утомляемость, головные боли, нарушение памяти и внимания.

Кроме того, во многих случаях прослеживается определенная взаимозависимость заболеваний. Так, близорукость может развиться из-за привычки сутулиться, однако и плохое зрение способно спровоцировать нарушения осанки. Определить причину и следствие, а значит, выбрать правильный метод лечения, способен только специалист. Однако это не означает, что родителям не нужно следить за тем, как ребенок держит спину. Напротив, чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче и быстрее удастся с ней справиться, поскольку большинство нарушений поддаются корректировке и лечению. А еще лучше — прислушаться к рекомендациям специалиста и помочь малышу сформировать правильную осанку.

Профилактика поможет

В раннем возрасте врач наверняка порекомендует курсы массажа. Когда же крохе исполнится год и он начнет самостоятельно ходить и бегать, основная профилактика заболеваний его позвоночника станет задачей родителей. Впрочем, никаких особых сложностей здесь нет: нужно соблюдать всего несколько правил. Однако придерживаться их надо строго и постоянно: только в этом случае можно гарантировать хорошие результаты.

Так, постель ребенка должна быть в меру жесткой, возможно — с ортопедическим матрасом, а спать предпочтительнее лежа на спине или на животе.

Очень важно грамотно подбирать обувь — точно по размеру и хорошего качества. Это позволит не только удерживать позвоночник в правильном положении, но и компенсировать даже такие дефекты стоп, как плоскостопие и косолапость.

Необходимо обеспечить малышу постоянную двигательную активность: прогулки, занятия физическими упражнениями и спортом. Идеальный вариант — плавание, способствующее развитию всех групп мышц и формированию осанки. Если возраст ребенка не позволяет отдать его в секцию, можно посещать бассейн вместе: такие тренировки тоже принесут пользу.

Обязательно следите, чтобы малыш не стоял долго на одной ноге, не сидел за столом или в кресле, сгорбившись, не носил тяжелые предметы в одной руке, а главное — организуйте правильный режим дня с чередованием различных видов деятельности.

Когда ребенок станет постарше, можно выполнять специальные упражнения, направленные на увеличение силы и статической выносливости мышц спины и живота. О них вам расскажет врач.

Профилактика осанки — залог здоровья ребенка на долгие годы. Ведь чем раньше малыш научится хорошо держать спинку, тем меньше проблем у него возникнет в более старшем возрасте. И задача родителей — помочь ребенку выработать правильную осанку.

