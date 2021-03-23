Тебе не будет больно! Детский стоматолог о лечении зубов у детей

Как подготовить ребёнка к посещению детского стоматолога, должен ли врач уговаривать ребёнка открыть рот, кто виноват, если при регулярном посещении стоматолога у ребёнка плохие зубы? На эти вопросы нам ответила Брусницына Е.В., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ, детский стоматолог высшей категории.

- Надо ли готовить ребенка к походу к стоматологу или лучше этого не делать? Если готовить, то как?

- Проще ответить на этот вопрос, перечислив то, что делать точно не стоит. Не стоит делиться с ребенком воспоминаниями типа: «Вот в мое время машины были страшнее, сверла больше, папа держал меня, пока врач лечил и.т.д.». Если хотите рассказать – можно только пересказывать порядок событий, но делать это нужно безэмоционально.

Вторая наиболее частая ошибка родителей, которые хотят предостеречь детей, это фраза: «Тебе не будет больно». В этот момент, поверьте, любой врач думает: «Уж лучше бы молчали». Дело в том, что эту фразу дети в силу психологических особенностей воспринимают с точностью до наоборот, запоминают, и это ожидание боли негативно сказывается на лечении.

Мудрые родители покупают набор игрушечных инструментов и играют дома в стоматолога. Обычно такие игры стоит начинать за несколько дней до приема, и тогда обстановка для ребенка не выглядит незнакомой и устрашающей.

Наиболее благоприятным для создания позитивного настроя является постепенное знакомство с клиникой и врачом. Начинать надо с профилактических осмотров, также желательно найти своего врача, ходить к нему регулярно, тогда ребенку легче адаптироваться.

Читатйте также: Первое посещение стоматолога

- Должен ли врач на приеме уговаривать ребенка, если он не открывает рот или боится лечить зубы?

Все зависит от клиники, в которую вы обратились. Если временной интервал приема предполагает проведение психологической подготовки, врач получил дополнительное образование или обладает необходимыми навыками, то, вероятно, он постарается найти контакт с ребенком и провести лечение.

Если вы пришли в поликлинику, где приём детского стоматолога расписан по минутам, врач физически не может уделить больше времени ребенку с негативным отношением к лечению, отняв это время у других пациентов. Важно помнить, что прием проводит детский стоматолог, а не клинический психолог, в институте навыкам уговаривания стоматологов не обучают и это не входит в рамки специальности.

Так что все зависит от личных качеств врача и его профессиональных возможностей.

- В некоторых клиниках родителям разрешают наблюдать за лечением детей, в некоторых нет. От каких факторов это зависит? Как целесообразнее проводить лечение?

- Здесь нет однозначного ответа. Это определяется правилами внутреннего распорядка клиники. Мы, например, в клинике УГМУ позволяем родителям наблюдать за процессом лечения. Важное значение при этом имеет поведение самих родителей: спокойное, доброжелательное отношение передается и детям. А суетливость, нервозность, посторонние вопросы, напротив, часто могут спровоцировать отказ ребенка от контакта с врачом. Важно отметить, чтов условиях пандемии, как сейчас, присутствие посторонних людей в лечебных кабинетах нежелательно.

- Если у ребенка при регулярных посещениях стоматолога быстро разрушаются зубы, выпадают пломбы – кто в этом виноват. Это ответственность врача или родителей?

- Развитие кариеса зависит от многих факторов: кто-то плохо чистит зубы, но кариеса нет, потому что в полости рта мало именно тех бактерий, которые вызывают кариес, кто-то вообще не ест сладкого, а зубы портятся.

Причина кариеса одна - бактерии, выделяющие кислоты, НО! Факторов риска развития заболевания очень много: это и слабоминерализованная эмаль с низкой устойчивостью к кислотам, и особенности строения и расположения зубов, и плохая гигиена, и особенности состава и свойств слюны, и погрешности в диете, и отсутствие своевременной санации полости рта.

Далеко не все может контролировать врач!

Помните, что пломбирование полости – это всего лишь механическая обтурация дефекта в зубе. Лечение кариеса заключается в минимизации или устранении всех факторов, которые перечислены выше. На одни, например, пломбирование полостей - может повлиять врач; на другие: гигиена или диета - могут влиять родители или сам пациент; на третьи, например, строение эмали – повлиять глобально практически невозможно. Поэтому можно считать, что состояние зубов – это коллективная ответственность, но в большей степени – ответственность родителей.

- Можно ли вылечить зубы детям бесплатно?

- Этот вопрос, конечно, лучше задавать организаторам здравоохранения, но в целом могу ответить: конечно, можно. В Екатеринбурге есть несколько детских поликлиник, где ведется прием детей по ОМС, необходим полис гражданина РФ. Поликлиники обслуживают все районы города. Будьте готовы, что прием у детских врачей в поликлиниках достаточно загружен, да и материалы могут отличаться.

Читайте также: Брекеты ребёнку: когда, зачем и нужно ли вообще. Актуальные вопросы ортодонту

Благодарим за сотрудничество ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики».