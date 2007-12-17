ЗАКАЛИВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ: Советы специалистов и примеры из практики

Закалить раз и навсегда можно только кинжал, или резец, или напильник…

Б.П.Никитин

Практическое закаливание – последовательный набор определенных процедур или занятий. Если мы эти процедуры прекращаем, то достигнутый результат со временем исчезает. Поэтому лучше под закаливанием понимать в целом определенный образ жизни.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: Распакуйте ребенка

Наверняка часто вам приходилось видеть такую картину: весенний день, светит солнышко, мама и папа вывезли на прогулку коляску с ребёнком. На маме – лёгкое платье, папа – в рубашке с коротким рукавом, а на ребёнке – вязаная шапочка и он завёрнут в ватное одеяло, перепоясанное ленточкой определённого цвета… Красивый подарок в яркой упаковке.

В статье "ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ НА ТЕЛО И РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА" мы уже говорили о механизме естественной терморегуляции, «запуск» которого происходит в первые минуты жизни человека, при попадании из тёплой матки в относительно прохладную воздушную среду. Не мешайте, пожалуйста, развитию и совершенствованию этого тонкого механизма, если хотите, чтобы вашему малышу было комфортно всегда. Не перегружайте ребёнка одеждой, ориентируйтесь на себя и будьте последовательны. Если сами вы ходите по дому в майке и шортах, у вас нет оснований (и морального права!) надевать на ребёнка вязаную кофточку, чепчик и шерстяные носочки. (Крепитесь! Я знаю, как очаровательно выглядят детки в ярких нарядах – но, пожалуйста, не идите на поводу у своей слабости «запаковать» ребёнка покрасивее ).

Для большей вашей уверенности приведу несколько весьма противоречивых цитат из вполне уважаемых авторов. Известный детский физиолог Аршавский ещё в первой половине прошлого века заявил: «наши исследования дают основания утверждать, что новорождённые являют примеры удивительной стойкости и вообще являются существами исключительно выносливыми. Защитные силы новорождённого организма в настоящее время существенно недооцениваются».

Однако, автор весьма распространённой в Советском Союзе «Книги о здоровье детей» Я.М.Студеникин, похоже, не учитывал данные исследований своих коллег, и давал родителям совершенно противоположные рекомендации:

«Сначала надевают распашонку, сшитую из тонкой хлопчатобумажной ткани. Распашонку запахивают сзади, загибают и расправляют на спинке, чтобы не было складок. Затем надевают теплую распашонку, которую запахивают спереди и также подворачивают над пупком, и кофточку с длинными зашитыми рукавами. Ребенка кладут на сложенный треугольником мягкий подгузник, два конца которого скрещивают на животе, а один (средний) закладывают между ног. После этого ребенка по пояс завертывают в большую тонкую пеленку так, чтобы ее нижняя часть не стягивала ноги и малыш мог ими двигать, а затем в теплую пеленку или одеяло – в зависимости от времени года. Между пеленками кладут клеенку размером 30на 30 см».

При этом «температура в комнате новорожденного должна быть 20–22°C.» А «если в комнате температура ниже 20°C, то новорожденному 2–3 недель на голову надевают платок или чепчик и рукава кофты зашивают»…

Не буду добавлять ничего от себя, приведу фрагмент из другой книги - «Экология младенчества», авторы которой М.Трунов, Л.Китаев советуют родителям поставить этот «опыт одевания по-советски» на себе:

«Наденьте хлопчатобумажную майку с длинными рукавами. Сверху наденьте байковую рубашку (рукава зашивать необязательно). Ноги оберните простыней. Лягте в кровать и накройтесь одеялом. Да не забудьте про клеенку! Попробуйте провести так целый день при температуре воздуха в комнате 20–22°C…

Вам будет гораздо легче, если вы привыкли спать в пижаме или ночной сорочке. Но учтите, что ребенка к этому никто не приучал.

Попробуйте спать обнаженным, просто накрывшись одеялом. Вы обнаружите, что высыпаетесь лучше и чувствуете себя бодрее. Вы обнаружите, что ваша кожа тоже дышит!»

Итак, первая рекомендация по закаливанию – пересмотрите свой подход к одежде (своей и ребёнка). Если вы в одной рубашке, пусть малыш будет не более, чем в одной распашонке. Если вы не надеваете шляпу, не надевайте на ребенка чепчик. А когда малыш спит, ему не нужно одеяло теплее, чем ваше. Впрочем, при прогулках зимой, конечно, следует учитывать, что маленький ребенок не движется так интенсивно, как вы (особенно если он в коляске), поэтому ему, всё-таки, требуется более теплая одежда.

В летнюю жару просто положите его голеньким на живот в коляску, прикройте коробку коляски марлей (от посторонних глаз). Если ребенку холодно или он перегрелся на солнце, то он даст об этом знать либо беспокойством, либо вялостью.

СОВЕТ ВТОРОЙ: Больше воздуха, больше солнца!

Итак, от лишней одежды мы с вами избавились, теперь давайте обеспечим приток кислорода. Традиционный совет «почаще проветривать помещение», конечно, хорош, но одним проветриванием вы не отделаетесь. Один мой знакомый детский невропатолог дал следующую рекомендацию маме полуторамесячного малыша: «если вы хотите получить здорового ребёнка на оценку «пять» - гуляйте по пять часов в день; если на «четвёрку» - гуляйте «четыре»; трёхчасовые ежедневные гуляния обеспечат вам здоровье «на троечку»... и так далее». В этой рекомендации, конечно, содержится доля иронии, но с тем, что свежий воздух ребёнку необходим, согласится каждый родитель.

Впрочем, в реальной жизни мало кому удаётся посвящать ежедневным прогулкам с ребёнком по пять и более часов в день. Между тем, прогулки являются существенным закаливающим фактором: перепад температуры и влажности воздуха оказывает тренирующее воздействие на растущий организм.

Впрочем, ценность даже самого продолжительного гуляния будет сведена на «нет» неверным выбором места и экипировки. Не перегружайте ребёнка одеждой (об этом мы говорили выше) и гуляйте вдали от загазованных улиц. А в дни так называемого «штормового предупреждения о высокой степени загрязнения воздуха» (обычно об этом объявляют синоптики) не просто противопоказана прогулка – в такие дни в больших городах лучше даже форточку не открывать. Слабый ветер и высокое атмосферное давление способствуют накоплению в воздухе вредных примесей – такую «непогоду», когда над городом висит «смог», лучше переждать дома.

Но если воздух чист, зачем прятать детей от солнца? Солнце – это не только закаливающий фактор, но и источник «солнечного» настроения. Под влиянием солнечных лучей погибают болезнетворные бактерии, стабилизируется качественный состав крови, улучшается обмен веществ, повышается сопротивляемость болезням, под воздействием естественного солнечного света усиливается в организме выработка витамина D.

Выносить ребенка на солнце можно с самых первых дней после рождения, однако на длительное время – только в отраженные или рассеянные солнечные лучи. На открытом солнце малыш должен быть только в бодрствующем состоянии.

В первые дни жизни пребывание новорожденного на солнце очень полезно при развивающейся физиологической желтухе. Солнечные лучи активизируют вывод билирубина, и иногда желтуха проходит прямо на глазах, если выносить ребенка на солнце периодически на несколько минут в течение дня.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: Разумный подход к гигиене

Позвольте ребёнку встретиться с микробами. Звучит пугающе для тех, кого с детства учили: микробы вызывают болезни. Но это только в первые годы после изобретения пастеризации было модно защищаться от любых микроорганизмов, какими бы они ни были. Однако, в последнее время только ленивый не слышал о том, что бактерии бывают ещё и полезны (спасибо средствам массовой информации и в том числе - рекламе йогуртов, содержащих «живые бактерии»).

С самых первых моментов после рождения микробы заселяют кожу ребенка (или, как говорят медики, «обсеменяют») и его слизистые оболочки. С первыми кормлениями он приобретает кишечную флору. Все это естественно, нормально и предусмотрено природой. В течение жизни микробы защищают нас и помогают нам переваривать пищу, они живут на нашей коже, образуя защитный барьер и так далее.

Наши «полезные» микробы должны тренировать свои бойцовские качества – так что не бойтесь пускать ребенка ползать на пол (если, конечно, у вас дома чисто). Когда ребёнок что-то тянет в рот, для него это важная часть познавательного процесса, возможность почувствовать фактуру предмета. Можете успокоить себя тем, что слюна обладает достаточно сильным бактерицидным действием. Однако, запрещая ребенку засовывать в рот игрушку, мы не только лишаем его одного из способов восприятия, но и не даем развиться бактерицидным свойствам слюны.

Помните, рано или поздно вам будет трудно оградить малыша от мира, а значит, ему придётся встретиться с грязью и микробами.

Вновь процитирую Никитина: «чистота, но не стерильность». Не нужно кипятить воду для купания – достаточно того, что она поступает в водопроводную сеть уже достаточно «подготовленной». Она, безусловно, не пригодна для питья (так что лучше всё-таки, чтобы во время купания малыш не глотал водопроводную воду), она сушит кожу (после водных процедур смазывайте кожу малыша), но она не настолько опасна, чтобы её ещё и кипятить.

И, кстати, нет нужды усердно гладить детские пелёнки – достаточно просто хорошо их выстирать, и уж точно не стоит их фанатично кипятить. Просто используйте специальный детский стиральный порошок и не сушите бельё на улице – оно будет чистым.

А вот от чего действительно стоит ограждать новорождённого ребёнка, так это от уличной грязи (выхлопных газов, городской пыли), от агрессивной бытовой химии и продуктов с добавлением искусственных веществ. Но не лишайте его от солнца, свежего воздуха и живых бактерий.

Живущие в нас и на нас микробы и вирусы являются одним из факторов, которые заставляют работать нашу иммунную систему. В стерильной обстановке она детренируется, и встреча даже с самыми безобидными в обычных условиях бактериями может обернуться болезнью.

СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ: Босохождение

Пересмотрите свой подход не только к одежде, но и к обуви. На подошвах расположены активные точки, связанные со всеми органами и системами человека. Воздействие на них различными приемами позволяет стимулировать работу органов желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, обезболивать и даже снимать приступы мигрени.

Кроме того, на коже стоп находится большое количество рецепторов, реагирующих на тепло и холод. Постоянное ношение обуви создаёт особый микроклимат для ног, и его нарушение вызывает дискомфортные ощущения или даже приводит к заболеваниям. Вот почему (если вы привыкли даже дома носить обувь), вам стоит лишь переохладиться или промочить ноги - и простуда тут как тут. Закаливание делает стопы ног менее чувствительным к колебаниям температуры.

Ещё один занимательный факт. Учёные выяснили, что постоянная изоляция человека (резиновая подошва, синтетические ткани) приводит к тому, что в теле накапливается значительный электрический заряд, что приводит к хронической усталости, неврозам и бессоннице.

Исследования с помощью электроэнцефалографа показали, что характер почвы по-разному действует на нервные центры. Горячий песок, асфальт, острые камни, шлак, шишки и хвоя действуют как сильные раздражители, а тёплый песок, трава, дорожная пыль или ковёр под ногами - успокаивают.

Привыкайте сами и приучайте ребёнка ходить босиком хотя бы дома. Если пол холодный – примите меры, чтобы устранить сквозняки: заклейте окна, утеплите двери, но не лишайте свои ноги заслуженного отдыха после нахождения в обуви за пределами дома.

Да и для ребёнка «ползункового» возраста уже гораздо удобнее штанишки без «лапок», чем «ползунки» - когда он начнёт активно двигаться, вы увидите, что вечно сползающие «ползунки» стесняют его подвижность. Пусть первые свои шаги он сделает босиком – если босохождение полезно вам, стало быть, вдвойне полезно оно растущему организму.

Хождение босиком полезнее для правильно формирования свода стопы, чем хождение в толстых носках или пинетках. Есть специальная ортопедическая обувь, но обращу ваше внимание, что она не показана для круглосуточного ношения – хотя бы время от времени стопы ребёнка должны «дышать» свежим воздухом.

Хождение босиком вы освоили и уже избавились от присутствия в доме тапочек? Поздравляю! Теперь можно попробовать нечто большее – усилить закаливающий эффект хождением по снегу. Разумеется, бегать по снегу надо только в тех местах, где чисто, при этом под снегом должна быть земля, но никак не бетон или асфальт. И естественно, нет смысла стоять на снегу на балконе.

Оденьтесь так, чтобы можно было легко разуться (очень хороши для первого раза валенки на босу ногу). Выйдя на улицу для закаливающих процедур, выберете уединённое место (чтобы избавить себя от назойливых взглядов и вопросов), немного подвигайтесь. Если вы разрумянились – можно быть уверенным, что ноги тоже не холодные. Снимите валенки и встаньте на снег, вначале буквально на секунды. Потом быстро отряхните ноги от снега, обувайтесь и ещё немного побегайте в валенках. Продолжительность стояния на снегу, вначале очень короткая, потом может увеличиваться.

Зайдя в дом, вы почувствуете сухое благодатное тепло, которое разливается от ног и поднимается по всему телу. Когда привыкнете к снегу, с каждым разом оставайтесь на нём подольше – стоя на земле, посмотрите на небо и подумайте, как хорошо всё-таки жить на свете!

СОВЕТ ПЯТЫЙ: Баня и сауна

Выход босиком (и нагишом) на снег особенно популярен у опытных банщиков. Мы уже писали (в статье ЗАКАЛИВАНИЕ В ТЕОРИИ), что, например, Александр Сергеевич Пушкин, по свидетельству современников, очень любил после бани выскочить на улицу и, пробив лёд в бочке с водой, окунуться в неё с головой.

Одним из основных предназначений русской бани является именно закаливание! С этой точки зрения с ней не может сравниться даже модная нынче финская сауна.

Русская баня с её влажным паром даёт возможность равномерного прогрева, что очень важно для закаливания. Русская баня не пересушивает слизистые, после бани не болит голова, нормализуется дыхание, наступает глубокий здоровый сон.

Суть закаливающего эффекта в бане заключается в строгом соблюдении контрастного цикла: нагревание-охлаждение-отдых. Этот цикл можно повторять 2-5 раз в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Для оптимального закаливающего эффекта находиться в парилке можно 5-10 минут, последующим охлаждением и 20-30-ти минутным отдыхом.

Впрочем, ориентиром во всех циклах является самочувствие. В парилке важно получать удовольствие в течении всего времени нахождения в оной. Если вы почувствовали малейший дискомфорт, головокружение, тошноту или слабость - немедленно покиньте парную!

Охлаждение должно быть резким, обливаться нужно с головы – забудьте про бигуди и купальные шапочки, это не для душа. В бане вам придётся намочить волосы после первого же посещения парной – попросите кого-нибудь окатить вас холодной водой с головы до ног. Если вам очень уж страшно, пусть для начала это будет не ледяная, а прохладная вода. Со временем вы поймёте всю прелесть большого температурного контраста.

После охлаждения – отдыхайте, но не переохлаждайтесь. Если вы продрогли, покрылись «гусиной кожей» или у вас замёрзли ноги – немедленно вернитесь в тепло.

Детей в баню на Руси начинали носить с самого раннего возраста. Но всегда ориентируйтесь на самочувствие ребёнка. Настройтесь на радостное и спокойное принятие процедуры, прижмите малыша к себе и зайдите в парилку на несколько минут. При первых признаках недовольства или испуга выходите обратно.

Маме будет проще оставаться спокойной и успокоить малыша, если в парилке немного людей. Вообще, находиться в парилке лучше молча, сосредоточившись на своих ощущениях. Баня не терпит суеты и праздных разговоров. После неё – пожалуйста, сколько угодно.

Выйдя из парилки с ребёнком на руках, попросите ваших помощников облить вас с головы, при этом прижимайте ребёнка к себе по возможности вертикально, чтобы вода лилась ему на макушку. Естественно, он испугается – успокойте человека, дайте ему пососать грудь или выпить воды. Через какое-то время попробуйте снова зайти в парную – вы увидите, что после пережитого обливания, он стал гораздо благосклонней к парилке. Находясь с ним в парной, отвлекайте его, мурлыкайте тихонько ему на ушко, успокаивайте – если в первый раз малыш успеет хотя бы согреться, это уже ваша победа.

Желательно даже в первый поход в баню совершить три полных цикла нагревание-охлаждение-отдых. Только после этого можно вымыть ребёнка. Получив питьё или грудь, он будет спать после бани «как младенец» .

СОВЕТ ШЕСТОЙ: Водные процедуры (в том числе обливание)

Наконец, мы добрались и до самих водных процедур. Вот несколько нехитрых правил.

Вода должна быть холодной

Так называемый температурный градиент должен быть хотя бы заметен – обливание водой температуры +30-32 не считается закаливанием. Поймите, для ребёнка обливание даже (!) такой водой – уже непривычно (если вы делаете это впервые, он всё равно среагирует беспокойством), так что начните сразу хотя бы с 20-ти градусов. И по крайней мере, вам не придётся тратить месяц на «постепенное снижение температуры воды на 1 градус в течение месяца с +31 до +22-х» (как это советуют в устаревших учебниках по закаливанию). В конце концов, скажите себе: «20 градусов – это всего лишь комнатная температура»!

Впрочем, если вы учли вышеизложенные рекомендации (ходите дома босиком и не усердствуете с одеждой и пр.), вы, должно быть, и так уже достаточно холодоустойчивы . Но для тех, кто до сих пор никак не может побороть свой страх перед холодом, советую первые обливания начать в бане.

С пылу с жару

Понятно, что сама по себе баня не мыслима без обливания – нагревание обязательно должно сопровождаться охлаждением. Если вы не ходите в баню, попробуйте начать обивания после тёплой ванны – когда вы чувствуете, что ребёнок достаточно нагрелся и ему необходимо освежиться. Нельзя обливать человека, который замёрз и дрожит от холода и напряжения.

Обливаясь дома в ванной, тоже старайтесь соблюдать это правило. Правильно проведённое обливание и верное (а именно - подвижное) поведение сразу после процедуры приносит ощущение приятного тепла и даже жара по всему телу. Если вы облили ребёнка – энергично разотрите его тельце полотенцем, а когда он большой – попрыгайте или побегайте вместе с ним.

С головы до пят

Помните, обливание имеет смысл только с головой, поливать плечи и грудь пусть даже ледяной водой, но оставлять сухой голову – это совершенно другое дело. Холодная вода выливается на макушку в один приём, при этом не очень резко (иначе она разлетится в стороны, а обливающийся «выйдет сухим из воды»), но и не очень медленно – эффект должен быть мгновенным.

Чтобы не шокировать ребёнка, в ведро с холодной водой сначала быстро макают ножки, затем ручки и уж затем быстро выливают воду на головку ребёнка.

Начните с себя

Мы уже говорили в предыдущих публикациях, что нет смысла (да и нет у вас на то морального права ) предлагать ребёнку то, чего вы не делаете сами. Если родители испытывают панический страх перед холодной водой, но при этом всё же пытаются обливать ребёнка, потому что так написано «в умной книжке», - такие процедуры не принесут здоровья ни физического, ни душевного. Как бы вы ни работали над собой, вам всё равно будет жаль своего крошку, и этот внутренний (пусть даже тщательно скрываемый) страх передастся и ребёнку. Нельзя делать благое дело с ожесточением!

Попробуйте подружиться с холодом. Пусть вас поддерживает мысль о том, что в конце концов всё относительно, и ощущение «холодно-тепло» - весьма субъективно.

Привыкать постепенно

Специалисты советуют начинать водное закаливание – … летом! Купайтесь в открытом водоёме в любую погоду (за исключением, разве что, страшной жары – это грозит сердечным приступом). И соблюдайте это правило буквально: в любую, это значит В ЛЮБУЮ! С учётом нашего уральского «малоснежного» лета! Конечно, не каждый день, а когда есть возможность, но минимум – раз в неделю. Иначе всё ваше закаливание придётся начинать с начала.

Купаясь в любую погоду, вы постепенно будете привыкать к понижению температуры с наступлением всё более прохладной погоды.

Выходя из воды, разотритесь жёстким полотенцем, разомнитесь или совершите пробежку. Если всё пойдёт так успешно, вы и сами не заметите, как перейдёте к купанию в проруби J Ну, и если не прорубь, то в любом случае, здоровое желание окатиться ледяной водой будет естественным образом возникать у вас после бани и горячей ванны, а также (иногда) после трудного дня или в начале мрачного утра .

Никакого насилия!

Только собственный положительный пример. Вам нравится обливаться и ходить дома босиком? Прекрасно! Делайте это с удовольствием и продемонстрируйте это ребёнку. Наверняка он сам проявит интерес и захочет, например, как мама, потрогать ножкой снег – конечно, не нужно сразу выводить годовалого малыша на снег без подготовки, он может испугаться. Но познакомьте его со снегом – пусть немного подержит снег в руке (не в варежках, разумеется ). Потом принесите домой немного снега, дайте малышу в нём недолго покопаться (варежки и валенки надевать не обязательно).

Вскоре ребёнок уже без страха будет прикасаться к снегу босыми ножками, а потом и вставать в снег с удовольствием.

Не торопите события – если (пока вы тренировались), наступила весна и снег растаял, начните знакомить ребёнка с холодной водой, пусть шлёпает босиком по чистым лужам. Главное – всё делать с удовольствием!

Регулярно!

Связываясь с закаливанием, оставьте надежды на то, что вам удастся необременительно поразвлекаться какое-то время, а потом бросить это дело и остаться здоровым раз и навсегда. Как раз наоборот: мой опыт по закаливанию самой себя и троих детей показывает, что закаливание требует последовательности. И опять повторю высказывание Никитина – «закалить раз и навсегда можно только кинжал». Человек – не кинжал, и требует регулярных закаливающих процедур. Они должны стать неотъемлемой частью образа жизни. Если без видимых причин закаливание прекращается, то по прошествии какого-то времени (нескольких недель или месяцев) дают знать себя разные болячки. Вы замечаете, что становитесь чувствительны к холоду, могут обостриться давние хронические заболевания, вы быстрее устаёте и, как ни странно, больше едите. Варианты бывают разные, но закаливание – это навсегда.

Если вы уже погрузились на такую «глубину» как ныряние в прорубь, а потом внезапно «приостановили» свои тренировки до следующей зимы, нет уверенности, что в следующие Крещенские купания вы искупаетесь в проруби без последствий для здоровья.

Нет возможности нырять в прорубь – обливайтесь дома в ванной хотя бы пару раз в неделю. Хотя бы возьмите за правило мыть ноги и руки холодной водой из-под крана – уже одно это не даст задремать защитным силам вашего организма.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: Комплексный подход

Закаливание неотделимо от физической культуры, поэтому они всегда рассматриваются комплексно. Например, физические упражнения прекрасно сочетаются с пребыванием на холодном воздухе или в прохладной воде, хождение босиком оказывает не только температурное воздействие, но дает ступням массаж. Закаливание и физическая культура, в свою очередь, тесно связаны со всем образом жизни питанием, одеждой, гигиеной и всем остальным, о чём мы с вами только что говорили.