Заболевание органов мочевыделительной системы

Неумолимая медицинская статистика свидетельствует о том, что заболеваниям почек «все возрасты покорны» - от грудного до старческого. Факт, конечно, прискорбный, но принимать его во внимание необходимо, особенно в случае с маленькими детьми - ведь от того, насколько бдительными окажутся врачи и родители, зависит, перейдет ли болезнь в хроническую форму. Частота почечной патологии в детской популяции составляет от 5 до 11% - цифры, согласитесь, достаточно внушительные. Казалось бы, организм младенца еще совсем «новый» - почему же в нем возникают такие серьезные «неисправности», как заболевания почек и других органов мочевой системы?

ПРИЧИНЫ

Наука пока далека от того, чтобы с точностью установить все причины возникновения заболеваний почек у людей вообще и у грудных младенцев в частности. На современном уровне развития медицины можно лишь выявить факторы, которые могут спровоцировать (а могут и не спровоцировать) развитие того или иного заболевания мочевыделительной системы, так сказать, факторы риска. Вот некоторые из них.

Отягощенная наследственность и пороки внутриутробного развития. До 30% всех случаев заболевания почек и мочевыводящих путей у детей составляют врожденные заболевания. Доказано, что у детей, чьи родители страдают какими-либо почечными заболеваниями, процент патологии органов мочевой системы вырастает до 74.

Осложненное течение беременности и родов (гестозы первой и второй половины, нефропатия (нарушение функции почек), острая асфиксия (нехватка кислорода) плода в родах.

Общеинфекционные заболевания.

Стафилококковые инфекции, перенесенная ангина или фарингит.

Погрешности ухода за половыми органами новорожденного.

ПОВОДЫ ДЛЯ ВИЗИТА К ВРАЧУ

Коварство почечных заболеваний заключается в том, что изменения в органах мочевой системы часто протекают малосимптомно, то есть незаметно с виду, или напоминают по течению другие заболевания. Например, пиелонефрит - инфекционно-воспалительное заболевание почек - может провоцировать боли в животе, по характеру напоминающие боли при аппендиците. Родителям часто попросту не приходит в голову принять меры для исключения патологии почек. Что же должно стать поводом для визита к врачу?

Прежде всего, наличие одного из «факторов риска», перечисленных выше. Помните:

Если хотя бы у одного из родителей имеется какая-либо патология органов мочевой системы (пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь и т.д.), следует обязательно сказать об этом педиатру: как мы уже говорили, многие почечные заболевания имеют наследственный характер и могут передаться ребенку. Когда врач знает о такой вероятности заранее, можно если не предупредить заболевание, то по крайней мере диагностировать его на ранней стадии и своевременно назначить терапию.

Стоит обратить внимание врача и на факт перенесения ребенком какого-либо острого заболевания, на первый взгляд с почками никак не связанного.

Кроме того, родителям следует внимательно следить за состоянием и внешним видом ребенка, чтобы не пропустить настораживающие симптомы:

отеки (особенно на лице - «мешочки» под глазами, опухание век после сна), появление на ногах глубоких следов от резинок одежды;

бледность кожи;

боли при мочеиспускании;

боли в животе;

повышение температуры без катаральных явлений (кашля, насморка и т.п.).

ЧТО СДЕЛАЕТ ВРАЧ?

В распоряжении врача - современные лабораторно-инструментальные методы нефро-урологического исследования, позволяющие быстро и точно ответить на вопрос, есть изменения в органах мочевой системы или нет. В качестве скрининг-теста (то есть исследования, которое может быстро выявить грубую патологию почек), как правило, используют ультразвуковое исследование почек. С помощью этого исследования можно определить размеры и местоположение почек, оценить их подвижность, структуру, наличие солей или выявить аномалии развития, которые часто ведут к прогрессированию инфекционного процесса в органах мочевой системы. Поэтому желательно на первом году жизни сделать ребенку УЗИ почек.

Кроме того, врач обязательно назначит общий анализ мочи.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ?

Как собрать мочу для анализа?

Есть несколько непреложных правил, которые следует соблюдать при сборе у ребенка мочи на общий анализ:

Собирается утренняя порция мочи (только у новорожденного1, в связи с трудностью сбора, допустима ночная порция, но не из одноразовых подгузников!). Перед сбором анализа мочи ребенка нужно хорошо подмыть с детским мылом или бледно-розовым раствором марганцовки (о том, как это сделать, см. ниже). Баночка, в которую собирают мочу, должна быть стерильна, то есть ее следует хорошо помыть и прокипятить. Нередко родителям кажется, что если ребенок болеет, у него высокая температура, то результат анализа мочи будет непоказательным, «неправильным», и они ждут, когда малыш выздоровеет. Это абсолютно неверный подход! Ведь именно когда у ребенка что-либо не в порядке в организме, снижен иммунитет, могут обнаружиться даже незначительные изменения со стороны почек.

рис. 1 рис. 2

Как подмыть ребенка?

Не следует забывать, что грудного ребенка нужно подмывать ежедневно, независимо от необходимости сбора анализа мочи и от того, болен он или здоров, причем 2-3 раза в неделю следует использовать детское мыло или бледно-розовый раствор марганцовокислого калия («марганцовки»).

У девочек нужно тщательно промывать область между половыми губами (ваткой, смоченной водой либо бледным раствором марганцовки или ромашки) - см. рис. 1.

У мальчиков следует во время подмывания слегка отодвигать кожицу с головки полового члена (не вызывая, конечно, болевой реакции у ребенка). До трехлетнего возраста у мальчиков может быть физиологический фимоз (состояние, когда головка полового члена не выводится полностью), однако все равно кожицу можно немного отодвинуть, чтобы промыть водой область под ней (см. рис. 2). Эту процедуру нужно проделывать ежедневно, иначе из-за скопления выделений половых желез крайняя плоть может «приклеиться» к головке полового члена, что в более взрослом состоянии иногда приводит к необходимости оперативного вмешательства, например обрезания.

Как оценить результат общего анализа мочи?

В таблице приведены ключевые2 показатели общего анализа мочи, объясняющие вкратце, в чем заключается норма и о чем могут свидетельствовать те или иные отклонения от нее.

Необходимо помнить, что по результатам только анализов мочи нельзя поставить точный диагноз. Лишь врач, проведя все исследования и внимательно осмотрев больного, может сказать, болен ли ребенок, и если да, то чем.

Не хотелось бы, чтобы читатели восприняли эту статью как этакий медицинский триллер, утверждающий, что благополучия в природе не бывает, и родители должны жить под постоянным страхом того или иного детского заболевания. Цель этой статьи принципиально иная - призвать мам и пап внимательнее отнеслись к своему ребенку, чтобы в случае какого-то неблагополучия вовремя пригласить врача и захватить заболевание органов мочевой системы в самом начале, когда еще не развились осложнения и в большинстве случаев можно полностью избавиться от болезни.

ПОКАЗАТЕЛЬ НОРМА ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ Количество мочи Для того чтобы определить все последующие показатели, обычно требуется не менее 10 мл мочи. Цвет Диапазон - от светло-желтого до желтого. Бурый цвет позволяет предположить гематурию, т.е. наличие крови в моче. При этом бурый оттенок мочи показывает, что кровь поступает из верхних отделов мочевой системы, обычно из почек.

Ярко-розовый цвет также свидетельствует о присутствии в моче крови, но поступающей из нижних отделов мочевой системы (например, из уретры или из мочевого пузыря при цистите).

Изменение цвета мочи может свидетельствовать не только о почечной патологии, например, темный (коричневый) цвет мочи при обесцвеченном кале позволяет заподозрить гепатит. Кроме того, следует учесть, что цвет мочи меняется при приеме некоторых лекарств, в частности, на фоне приема фурагина моча приобретает насыщенно-желтый цвет. Прозрачность Прозрачная. Мутная моча с хлопьями может свидетельствовать о присутствии в моче белка (протеинурия) и/или солей (см. ниже). Реакция Слабокислая. Щелочная или нейтральная реакция мочи позволяет с большой вероятностью предположить наличие в ней бактерий (см. ниже). Белок В норме белок в моче отсутствует. Допустимо наличие в некоторых анализах мочи ребенка (например, на фоне температуры) следов белка (не более 0,033 г/л). При обнаружении большего количества белка в моче следует срочно проконсультироваться с врачом и обязательно повторить анализ. Сахар Отсутствует Обнаружение сахара в моче может свидетельствовать как о нарушении функции самих почек, так и о, например, сахарном диабете Эпителий Отсутствует либо имеется в незначительном количестве. Эпителий - это выстилка мочевыводящих путей (плоский эпителий), мочевого пузыря (переходный эпителий) и почек (почечный эпителий). Наличие в моче значительного количества эпителия свидетельствует о воспалительном процессе в мочевыводящих путях, мочевом пузыре или почках - в зависимости от того, какой именно эпителий присутствует.

1 Собирать мочу у новорожденного, конечно, непросто. Для того, чтобы собрать мочу у девочки, возьмите чистую тарелку и подложите ее под ребенка. С мальчиком дело обстоит проще: достаточно опустить его половой член в чистую баночку. Для того чтобы ускорить процесс, можно погладить ребенку животик, открыть кран, чтобы было слышно журчание текущей воды.

2 «Расшифровка» всех параметров анализа требует серьезных медицинских познаний. Показатели, приведенные в таблице, наиболее важны для оценки состояния и функционирования мочевой системы.

Ольга Чугунова

Доцент кафедры детских болезней №2 Российского государственного медицинского университета, д.м.н.

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №1 2002 г.