Искусственное вскармливание в вопросах и ответах

Искусственное вскармливание следует рассматривать как атаку на обмен веществ, потому что изначально организм ребенка физиологически настроен к усвоению только материнского молока. В связи с этим дети-«искусственники» должны находиться под особым наблюдением педиатров. Причиной перевода ребенка на смесь является болезнь (ребенка или мамы), не позволяющая кормить грудью: соматические или инфекционные заболевания, серьезные нарушения обмена веществ, гипогалактия (пониженная секреция молока грудными железами вследствие гормональных нарушений), прием лекарств, несовместимых с ГВ. Но во многих случаях причины перевода на ИВ следующие: недостаточная информированность (вера в рекламу, устаревшие сведения о грудном вскармливании) и психологическая неподготовленность: усталость, отсутствие поддержки со стороны близких, неуверенность в себе, неприятие грудного вскармливания.

Если к женскому молоку уже с рождения существует привычка физиологическая, то для привыкания к молочным смесям необходимы усилия со стороны ребенка. На первых порах (после перевода на смесь) возможны скачки веса (большая прибавка), запоры. Следует тщательно наблюдать за состоянием малыша: он переживает настоящий стресс и пытается приспособиться к новому образу жизни. Будьте особо внимательны к ребенку в этот период, уделяйте ему больше внимания, обеспечьте тактильный контакт, чтобы не лишить его чувства покоя и доверия.

Что нужно купить

Используйте бутылочки с широким горлышком, протекторным колпачком и отдельными сосками с маленькими дырочками. Вам потребуется 4-6 бутылочек (объемом 125 и 250 мл), 4-6 запасных сосок для бутылочек, стерилизатор, ершик для мытья, термос для хранения. Сейчас появились удобные термоконтейнеры, в них помещаются 1-2 бутылочки. Одной упаковки сухой смеси (400-450 г) обычно хватает для приготовления 3-4 л детского питания. В первые полгода малышу необходимо (примерно) 45 упаковок смеси.

С чего начинать?

Искусственную смесь назначает врач, и только врач. Не подруга, не реклама и даже материнская интуиция не в помощь. Педиатр должен исходить из показателей веса и особенностей развития ребенка, обстоятельств беременности и родов, склонности к аллергии. Также он обязан аргументировать причины перевода на смесь, не руководствуясь устаревшими методами. Если вы сомневаетесь в советах врача – посетите другого специалиста. Выбор питания с рождения – это жизненно важный вопрос!

Как начинать?

Смесь вводится постепенно, чтобы проверить реакцию организма. В первые сутки однократно дают 10 мл смеси, во вторые – три раза по 10 мл, на третий день дозу увеличивают вдвое, таким образом, за неделю доводят норму смеси до суточной. В особых случаях под контролем врача смесь вводят быстрее.

Какая смесь лучше?

Та, которая понравилась ребенку. Это означает, что он ест с удовольствием, не плачет при кормлении и не отворачивается, у него не участились срыгивания, нет высыпаний на коже и длительных запоров (небольшие запоры сразу после ввода смеси считаются нормой). Отдавайте предпочтение смесям, в которых преобладают сывороточные белки, а не казеиновые (казеиновые смеси: «Симилак», «Нестожен» и другие). Не покупайте смесь, в составе которой присутствует сахароза и крахмал.

Виды смесей

Смеси бывают максимально адаптированными и частично адаптированными, сейчас вторые применяются все реже, но некоторым детям они подходят по специфическим причинам, иногда и неясным науке. Все-таки нужно стараться использовать высокоадаптированные смеси (с пометкой «от нуля» или «с рождения»), а не более дешевые «частичные»: сэкономив на смеси, вы не боретесь с капиталистическими узурпаторами, а экономите на здоровье ребенка в прямом смысле. Также смеси бывают пресными и кисломолочными. В кисломолочных белок находится в створоженном состоянии, и они медленнее удаляются из желудка, чем пресное молоко. Накапливающаяся при створаживании молочная кислота способствует повышению секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта. Поэтому кислые смеси легче перевариваются. Объем кисломолочной смеси в рационе не должен превышать 50% от общего объема молочной смеси, так или иначе она раздражает слизистую желудка. Еще смеси разделяются на сухие и жидкие, сухие дольше хранятся и стоят дешевле, а жидкие не нужно специально готовить.

А что внутри? (источник: методические рекомендации НИИ питания РАМН о принципах и методах вскармливания детей первого года жизни) Приближение (адаптация) состава молочных смесей к составу женского молока проводится по всем компонентам - белковому, жировому, углеводному, витаминному и минеральному. Адаптация белкового компонента заключается, прежде всего, в снижении общего уровня белка (с 2,8 г/100 мл в коровьем молоке до 1,5-1,8 г/100 мл в готовой смеси), что в большей мере соответствует уровню белка в женском молоке (0,8 -1,2 г/100 мл). Снижение содержания белка в заменителях женского молока позволяет устранить неблагоприятное влияние избытка белка на азотистый и минеральный обмен грудного ребенка, функцию пищеварительного тракта и незрелых почек. Другим направлением адаптации является введение в заменители женского молока белков молочной сыворотки, которые, в отличие от казеина, преобладающего в коровьем молоке, образуют в желудке ребенка значительно более нежный и легче усвояемый сгусток, а также обеспечивают большее приближение аминокислотного состава смеси к аминокислотному составу женского молока. Большинство адаптированных заменителей женского молока содержат также таурин - серосодержащую свободную (т.е. не входящую в состав белков) аминокислоту, необходимую для построения нейросетчатки и головного мозга младенцев, всасывания жиров (образования парных желчных кислот) и др. Эта аминокислота для детей первых недель и месяцев жизни, особенно недоношенных, относится к числу незаменимых. Адаптация жирового компонента включает частичную или полную замену молочного жира на смесь природных растительных масел (подсолнечного, кукурузного, соевого, кокосового, пальмового и др.), что позволяет существенно повысить содержание в продукте незаменимых полиненасыщенных жирных кислот семейств омега-6 (линолевая, арахидоновая кислоты) и омега-З (линоленовая к-та и др.), уровень которых в коровьем молоке невелик. Для улучшения усвоения жира в молочную смесь вводят небольшие количества природных эмульгаторов (лецитина, моно- и диглицеридов), которые способствуют лучшей эмульгации и всасыванию жиров в просвете кишечника, а также карнитин, улучшающий окисление жирных кислот в клетках органов и тканей младенца. С целью адаптации углеводного компонента молочной смеси в нее добавляют лактозу, уровень которой в коровьем молоке значительно ниже, чем в женском. Нередко лактозу сочетают с низкомолекулярным полимером глюкозы - декстрин-мальтозой. Вместо декстрин-мальтозы в смесь могут вводиться содержащие ее солодовый экстракт или различные виды патоки, а также глюкозный сироп. Наконец, современные заменители женского молока содержат все необходимые ребенку витамины, минеральные соли и микроэлементы (включая железо, цинк, медь, йод и др.) в адекватных и сбалансированных количествах.

Какие смеси подходят для искусственного вскармливания с рождения

Только адаптированные молочные смеси с указанием «1 ступень» или «от рождения»: «НАН» (Швейцария), «Нутрилон» (Голландия), «Пре-ХИПП», «ХИПП 1» (Австрия), «Энфамил 1» (США), «Хумана 1» (Германия) и другие. После 5-6 месяцев вводятся «последующие» смеси. Содержание белка и энергетическая ценность в них выше, поскольку и потребности малыша второго полугодия жизни выросли. Это: «Нутрилон 2» (Голландия), «Фрисомел» (Голландия), «Галлия 2» (Франция), «НАН с бифидобактериями от 6 месяцев» (Голландия). Часто в названиях содержится цифра “2” - обозначение второго полугодия жизни.

Что такое лечебные смеси

Эти смеси предназначены для особых категорий детей: недоношенных, страдающих аллергией, малым весом, пищевой непереносимостью, срыгиваниями. Назначаются они педиатром, он же определяет необходимый объем лечебной смеси.

- При лактазной недостаточности (если нет возможности приобрести препарат "Лактаз-Энзим"): "Нутрилон низколактозный", "Нутрилак низколактозный", "Хумана ЛП" – или безлактозные смеси: "Алл-110", "Портаген", "Бебелак-ФЛ"; соевые, низколактозные смеси или смеси, содержащие фермент лактазу (например, "Лактофидус", "Сэмпер-бифидум"). Выбор низколактозной или безлактозной смеси определяется степенью тяжести лактазной недостаточности.

- Маловесным детям рекомендуют смеси с повышенным содержанием белка ("Фрисопре», «Алпрем», «Пре-Нутрилон»).

- При легких формах пищевой аллергии используют профилактическую адаптированную молочную смесь на основе козьего молока "Нэнни". В случае отсутствия эффекта от применения смеси "Нэнни" подойдут смеси: "Галлия Лактофидус", "Нан кисломолочный", "Агуша 1 и 2". Рекомендуется заменять кисломолочными смесями 50% пищи, остальные 50% должны составлять пресные смеси. При более выраженных проявлениях пищевой аллергии применяют соевые смеси, не содержащие животного белка: "Нутри-соя", "Нан-соя", "Туттели-соя", "Хумана СЛ", "Хайнц соевая смесь". Они не содержат полного набора аминокислот, который присутствует в смесях на основе коровьего и козьего молока, содержащих животные жиры; а ведь аминокислоты, необходимые для построения тканей, не синтезируются в организме, а должны поступать с пищей. Поэтому по поводу их использования консультируйтесь с врачом.

- Также при аллергии применяют смеси на основе гидролизата коровьего молока (расщепленных белков коровьего молока). Их, в свою очередь, подразделяют на смеси с полугидролизированными белками: "Нан ГА 1", "Фрисопеп 1 и 2", "Хипп ГА 1 и 2", "Хумана ГА 1 и 2" - и смеси с полным гидролизом белков: "Алфаре", "Нутрилон-Пепти СЦТ", "Прегестимил", "Нутрамиген", "Пептин-Туттели". Поскольку такие смеси содержат мало цельного животного белка, то не следует применять их в течение длительного времени. По мере исчезновения симптомов пищевой аллергии необходимо вводить в рацион малыша кисломолочные смеси, а затем адаптированные пресные смеси.

- При упорных срыгиваниях выбирают антирефлюксные смеси ("Фрисовом", " Нутрилон-антирефлюкс") или содержащие крахмал ("Сэмпер Лемолак", "Нутрилон Омнео"). Смеси с крахмалом предпочтительны при склонности ребенка к жидкому стулу, смеси с камедью - при склонности к запорам.

Когда нужно сменить смесь?

- при выраженных аллергических реакциях;

- достижение возраста, когда можно переходить с первой ступени на вторую (5-6 месяцев); очень желательно, чтобы последующая смесь была с тем же названием;

- необходимость введения лечебных смесей;

- переход с лечебных смесей на адаптированные - после устранения состояния, повлекшего назначение лечебной смеси.

Как приготовить смесь

Готовьте смесь строго по инструкции на упаковке. Для разведения лучше использовать специальную воду (очищенную хорошим фильтром или бутилированную), так как обычная обладает повышенной минерализацией и нагружает почки, также тяжела для почек и кипяченая вода. Перед кормлением смесь необходимо подогреть, поместив бутылочку в баню с теплой водой или в специальный обогреватель. Во время кормления постепенно наклоняйте бутылочку, чтобы ее горлышко было заполнено. Остатки смеси вылейте, а затем вымойте бутылочку и соску.

Сколько вешать в граммах?

Возраст Объем пищи в сутки 10 дней - 2 мес. 2-4 мес. 4-6 мес. 6-9 мес. 1/5 массы тела 1/6 1/7 1/8 массы тела

Примерное количество кормлений в течение дня:

первая неделя жизни — 7-10;

1 неделя — 2 месяца — 7-8;

2-4 месяца — 6-7;

4-9 месяцев — 5-6;

9-12 месяцев — 4-5.

Можно ли хранить разведенную смесь?

Обычно смесь хранить нельзя, равно как и повторно разогревать. Но на некоторых упаковках указан срок хранения разведенной смеси (в холодильнике) до шести часов – читайте инструкцию.

Как хранить смесь в упаковке

Неначатую упаковку можно хранить в шкафу. Если же она вскрыта, смесь должна храниться в холодильнике. Некоторые заменители могут храниться и при комнатной температуре в течение 3-4 недель. Соответствующая информация указывается на упаковке.

Свободное искусственное вскармливание

До сих пор ведутся споры, можно ли кормить искусственника по требованию. Раньше об этом не могло быть и речи, качество смесей не позволяло. Потребность в еде у ребенка неравномерна (отсюда и бессмысленность контрольных взвешиваний, их динамика должна быть отслежена за 2-3 недели, но никак не за 1-2 раза). При искусственном вскармливании практикуют частично свободное вскармливание - способ, при котором количество пищи дается по желанию ребенка, но в определенных пределах. Это позволяет правильнее определить оптимальную потребность малыша в пище. Если ребенок не съедает полностью предложенное ему количество пищи, не следует его насильно докармливать. С учетом индивидуальных особенностей ребенка число кормлений может изменяться. Например, если ребенок не съедает предлагаемый объем в течение одного кормления, он требует более частого кормления меньшими порциями. Таким образом, принцип "свободного" вскармливания, т.е. максимальный учет желаний ребенка должен быть использован и при искусственном вскармливании.

Контакт с мамой при искусственном вскармливании

Ребенок на искусственном вскармливании нуждается в тактильном контакте с мамой гораздо больше, чем грудничок. От этого контакта зависит его эмоциональное восприятие мира, состояние здоровья, ощущение внутреннего комфорта – вся радость жизни зависит от того, насколько часто мама прижимает его к себе.

Ошибки при искусственном вскармливании

- Игнорирование индивидуальных особенностей ребенка.

- Слишком частые изменения в пище (замена одной смеси на другую).

- Перевод ребёнка на другую смесь при малейшем ухудшении стула.

- Назначение кисломолочных смесей в большом количестве.

- Перевод на лечебные смеси (соевые, на основе гидролизата белка) при незначительных проявлениях аллергии.

- Ранний прикорм (до 4,5 месяцев).

- Чрезмерное допаивание.

Почему до года нужно кормить смесью, а не цельным молоком или кефиром?

Основная еда для малыша до года – это не просто какая-то белая сытная водичка. Адаптированная смесь не заменяется цельным коровьим или козьим молоком, и тем более она не заменяется кефиром. Подобные замены приводят к дефициту витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. До сих пор существует миф о необычайной пользе докорма козьим молоком. «Руководство по здоровому питанию грудных детей и детей раннего возраста для среднего медицинского персонала» (Минздрав РФ, 2003 г.) рекомендует вводить в рацион цельное козье молоко только в возрасте 9-12 месяцев, а во всех рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения рекомендуется давать детям козье молоко не ранее 12-месячного возраста. Особенное внимание нужно уделить фолиевой кислоте, содержание которой незначительно в козьем молоке.

Она необходима для кроветворения, и если ребенок вскармливается козьим молоком, то у него развивается фолиеводефицитная анемия, течение которой значительно тяжелее, чем железодефицитной анемии. Коровье молоко по своему составу адаптировано под нужды теленка, любое деревенское молоко однозначно не подходит городскому малышу до года по причине очень тяжелого состава, а польза магазинного молока, прошедшего стерилизацию и обогащенного несколькими искусственными витаминами и вовсе сомнительна. Все эти продукты можно применять для ознакомления в качестве прикорма, но не как замену основного питания, от которого зависит полноценное развитие и крепкое здоровье. Кефир – это и вовсе кисломолочный продукт для прикорма, им также не заменяют смесь, чтобы не перегрузить почки и не испортить нежную слизистую желудка. Не боясь многократно повториться, все-таки напомню, что много лет назад качество молочных смесей было очень низким, поэтому детей докармливали цельным молоком и кефиром, сейчас в этом никакой необходимости нет. Выкрики «и никто от этого не помер» крайне неуместны на фоне печальной статистики об осложнениях, вызванных ранним докормом кефиром или коровьим молоком.

Нужно ли допаивать искусственников?

Современные медики считают, что при кормлении ребенка высокоадаптированной смесью допаивать водой нет необходимости. Есть устаревшие мнения о том, что допаивать искусственников нужно обязательно, потому что смесь – продукт тяжелый, сытный. Это применимо к старым смесям, не отличавшимся высоким качеством. Либо к неадаптированным смесям, все еще кое-где используемым - по сути, они представляют собой коровье молоко, разведенное отваром из крупяной муки с добавлением сахарного сиропа. Сейчас составы смесей по качеству более продвинуты. После трех месяцев ребенку на ИВ можно предлагать чистую воду по желанию – если не пьет, значит, не хочет. Также рекомендуется следить за стулом: если характерны длительные запоры и сухость кожи, возможно, требуется дополнительное допаивание. Если стул у искусственника нормальный (кашица) – допаивание не нужно.

Почему искусственная смесь никогда не заменит грудное молоко

Грудное молоко является живым продуктом, идеально изменяющимся под конкретного ребенка. Его белки легко перевариваются и всасываются – и не могут вызвать аллергической реакции, как белок в смеси. Грудное молоко содержит огромное количество веществ, которые никогда не будут воспроизведены в смесях (гормоны, ферменты, иммуноглобулины, и другие), не говоря уж о феноменальной подстройке под нужды ребенка. В настоящее время наука весьма продвинулась в исследованиях о значении грудного вскармливания в жизни ребенка, поэтому предлагается запретить выражение «заменитель грудного молока», а саму рекламу смесей уже запретили. Некоторые врачи все еще приписывают грудному молоку свойства коровьего, отсюда советы ограничивать время кормления, устраивать перерывы не менее двух часов («чтобы молоко успело перевариться»), не кормить во время инфекционных заболеваний (как отменили бы коровье молоко), кипятить грудное молоко… Было даже высказывание о том, что молочница у детей возникает от частого кормления грудью. Врач тоже человек, и он тоже может держаться за свои принципы (а не знания), задача любой мамы – не перекладывать всю ответственность за кормление ребенка на врача. В наше время легко получить нужную информацию из интернета, от консультанта по грудному вскармливанию – или просто найти более квалифицированного педиатра.

Что касается споров об обделенности детей-искусственников неким метафизическим контактом «мать-дитя», на этот счет есть справедливое замечание: все-таки, любовь к детям измеряется не типом питания, а готовностью понимать и чувствовать свое дитя. И готовностью этой любая мама наделена независимо от обстоятельств, мешающих кормить исключительно грудью.