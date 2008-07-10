Во рту у каждого из нас настоящие джунгли, состоящие из сотен разного рода бактерий, простейших, грибков, вирусов.Большинство этих микроорганизмов обитает во рту постоянно. В этом нет ничего удивительного. В среде их обитания круглый год тепло - около 37 градусов Цельсия, постоянно влажно и все время поступают питательные вещества.

Кроме съестных припасов в рот нередко попадают посторонние предметы - пальцы, карандаши, авторучки и так далее, и каждый несет новые микробы. На каждом квадратном миллиметре ткани щек, в каждой складке десен, в каждой бороздке языка таятся живые организмы. Именно поэтому так часто во рту возникают очаги воспаления. Стоматит - это собирательное название воспалительных заболеваний полости рта.

Кандидозный стоматит — это микоз (заболевание, вызываемой грибками), который характеризуется появлением белых пленочных пятен на деснах и на оболочке полости рта. Может появиться даже у грудных малышей, но его появление никоим образом не зависит от грудного вскармливания и ни в коем случае не должно являться причиной для прекращения ГВ!!!

Причиной стоматита может стать множество факторов:

* Стоматит может начаться из-за воздействия механических раздражителей. Например, плохо оформленная пломба может царапать щеку. Это называется хронической травмой щеки. Очень легко поранить десны твердой пищей: сухариками, орехами. Если ребенок находится в возрасте, когда он весь окружающий мир познает “на вкус”, он может травмировать слизистую игрушками и другими предметами.

* Причиной стоматита могут стать сильный ожог от горячей пищи или, наоборот, переохлаждение ротовой полости при попадании некоторых медицинских препаратов, например, эфира. Химические вещества, входящие в состав лекарственных средств могут оставлять ожог на слизистой рта.

* Еще одна группа стоматитов – это аллергические реакции на лекарства или пищу. Когда раздражающее вещество контактирует со слизистой оболочкой ротовой полости, может возникнуть воспаление.

* Самый большой процент стоматитов приходится на инфекционные заболевания, которые сопровождаются воспалением. Инфекции могут быть вызваны вирусами (герпес), грибами (кандидоз) или бактериями (стрептококки, стафилококки).

Внмание: герпес!

Из всех заболеваний полости рта, с которыми родители приводят детей к стоматологам, 80% приходится на острый герпетический стоматит. Опасность герпеса состоит в том, что это высоко заразное заболевание, а у маленьких детей оно переносится в очень тяжелой форме на фоне общей и местной интоксикации.

Герпес коварен - однажды попав в организм, он навсегда остается в нем. Долгое время он может скрыто присутствовать в организме, но при определенных условиях активизируется.

Поэтому нужно знать условия, при которых может начаться обострение:

- при снижении иммунитета во время и после болезни;

- при переохлаждении;

- после антибактериального и гормонального лечения;

- при контакте с больным.

Герпетический стоматит

Местные проявления герпеса в период обострения чаще всего наблюдаются на слизистых оболочках полости рта и на коже вокруг рта. Но нужно помнить: герпес – это заболевание, от которого страдает весь организм.

Симптомы:

- увеличения подчелюстных лимфатических узлов.

- повышается температура.

- ребенок отказывается от еды,

- становится плаксивым, раздражительным,

- при тяжелых стадиях может возникнуть тошнота, рвота.

Высыпания могут появиться на языке, губах, небе, на слизистой щек, в носогубной области. Они могут быть как единичными, так и в виде сливных эрозий. Последние могут быть покрыты некротическим налетом. Высыпания очень болезненны, особенно во время еды.

Как доктор прописал…

Если одинокий пузырек, вздувшийся на губе у малыша и в состоянии пройти сам собой, то это не значит, что можно отложить визит к стоматологу. Ведь все на самом деле намного серьезней. Почти всегда для лечения герпетического стоматита требуются консультации не только стоматолога, но и педиатра, невропатолога, иммунолога. Вообще, ребенок, заболевший герпесом, должен находиться на диспансерном учете у педиатра.

И лечение назначается комплексное: направленное на восстановление всего организма, и для восстановления пораженных участков слизистой.

В первую очередь очень важно устранить причину (устранить травмирующие и раздражающие факторы, вычислить аллерген и исключить контакт с ним, начать противовирусную и антибактериальную терапию).

Дезинтоксикационная терапия – витамины и обильное питье, оно должно быть не кислое, не сладкое, не холодное или горячее, в общем, очень нейтральное.

В качестве местного лечения назначаются обезболивающие эмульсии и полоскание пораженных участков антисептическими растворами.

Во время лечения рекомендуется сократить количество приемов пищи, чтобы дать больному участку покой.