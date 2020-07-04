Солнцезащитный крем для ребенка. Обзор средств 2020

В магазинах и аптеках потрясающий ассортимент солнцезащитных кремов и других средств от солнца для детей: как выбрать солнцезащитное средство для ребенка, сколько spf должно быть, какие виды кремов существуют и что рекомендуют специалисты.

Критерии выбора солнцезащитных средств:

Возраст

До трех лет не используйте средства с указанием «детский», «семейный» или «для чувствительной и детской кожи». Ищите возрастные рекомендации. Они важны. Пометка «детский» подразумевает возраст от трех лет. Малышей до года защищают косметикой, специально созданной для нежной кожи. Тот случай, когда вы не переплачиваете за бренд, а действительно заботитесь о безопасности. Использование косметики, не подходящей по возрасту, принесет вред: аллергия, нагрузка на печень в связи с высокой всасываемостью химии в кровь.

Спрей, крем или молочко?

Форму выпуска опять же подбирают под возраст. Результаты тестирования, проводимые американскими экспертами, показали, что распыляемые в воздухе спреи попадают в дыхательную систему. Их желательно использовать для детей постарше, в идеале – для подростков.

Уровень защиты

Теми же экспертами были неоднократно исследованы средства с разным SPF. По итогу выяснилось, что SPF 50 всего на 1% эффективней защищает кожу, чем SPF 30. Конечно, имеет значение качество самой продукции. Вряд ли крем «Солнечный зайчик» незнакомой фабрики с ценой 80 руб. будет защищать так же, как эмульсия пр-ва лаборатории Франции.

И это не камень в огород отечественных средств, а тревожный факт: на фоне популярности дешёвых товаров развелось огромное количество продукции с низкой стоимостью, распространяемой через магазины класса «эконом». Неизвестно, можно ли ей доверять.

Цена на солнцезащитный крем

Не у всех есть возможность покупать аптечные эмульсии с ценой от 1000 руб. для недельной поездки. Отечественные кремы от известных фабрик не так хороши в нанесении, как импортные, но безопасны, гипоаллергенны и от солнца защитят. Обратите внимание, что бюджетные средства приходится чаще наносить после купания, и большой расход «съедает» денежную экономию.

Средства от солнца условно делятся по типу фильтров:

Химические

Их наносят примерно за полчаса до выхода на открытое солнце. «Плюс» - быстрая впитываемость, лёгкость, отсутствие липкости – одновременно является «минусом». Кожа, особенно детская, может негативно отреагировать на химию.

Физические (минеральные)

Находятся на поверхности кожи, отражая свет. Физические фильтры обеспечивают более высокий уровень защиты, работают сразу после нанесения. Недостаток этих средств - высокая плотность текстур. Сложнее наносятся, оставляют белесые следы.

Дерматологи советуют приобретать средства, где в начале состава упоминаются диоксид титана и оксид цинка (без приставки «нано»). Самые безопасные и эффективные фильтры!

Некоторые популярные марки средств от солнца для детей

От 0 до 6 месяцев

Зонтик или навес, косметика не используется. Кожа малыша настолько хорошо впитывает крем, что химические компоненты прямиком попадают в кровеносную систему, это небезопасно для печени.

От 6 месяцев

Mustela крем-эмульсия

Цена от 800 руб., SPF 50+, от 40 мл.

Производитель уверяет, что его продукцию можно использовать новорожденным. Молочко имеет нежную, лёгкую консистенцию. Флакон с помповым дозатором. Крем не содержит парабенов и этилового спирта, более 85% ингредиентов состава имеют природное происхождение. Продукт заслужил большое количество положительных отзывов от мамочек: крема надолго хватает.

Weleda крем

Цена от 1500 руб., SPF 30, 150 мл.

Щадящий влагоустойчивый продукт не содержит химически активных фильтров. Действие крема основано на использовании минеральных светоотражающих частиц. В составе отсутствуют консерванты и искусственные отдушки.

LA ROCHE-POSAY Антгелиос дермо кид бэби

Цена от 1150 руб., SPF 50+, 50 мл.

Гипоаллергенное средство отвечает более строгим требованиям, чем Европейский стандарт, для предупреждения негативного воздействия UVA лучей на кожу. Устойчив к действию воды в течение 40 минут.

Levrana Календула

Цена от 750 руб., 50 SPF, 50 мл.

Крем из взрослой линейки, но по составу подходит малышам. Стабильно получает высокие баллы в результате лабораторных тестирований и в многочисленных рейтингах в сети. В составе фильтры, признанные лучшими - диоксид титана и оксид цинка. Также много эфирных масел, на которые нужно обратить внимание аллергикам.

Sanosan baby

Цена от 500 руб., SPF 50+, 75 мл.

Средство содержит Алоэ Вера, витамин Е и пантенол. Высокая степень защиты сразу после нанесения, экстраводостойкий. Продукт подходит аллергикам. Основу составляют только натуральные масла. «Минус»: содержит консерванты, признанные небезопасными.

AQA baby

Цена от 360 руб., SPF 30 и 50, 150 мл.

Популярное средство по сочетанию цена/качество, встречается в рекомендациях педиатров и дерматологов, форма выпуска спрей и крем. Содержит химические компоненты, пантенол. Мнения разные: средняя впитываемость, неплохо защищает от солнца, требует частых обновлений, может оставить следы на одежде.

Крем «Моё солнышко»

Цена от 120 руб., возраст: SPF 20, 30 и 50; 55 мл.

Содержит экстракт календулы и витамин Е. Из недостатков бюджетного крема покупатели отмечают достаточно плотную консистенцию, что немного мешает равномерному распределению вещества по детской коже, а также необходимость повторять покрытие после контакта с водой.

От 3 лет:

Uriage Bariesan

Цена от 1300 руб., SPF 50, 100 мл.

Благодаря своей лёгкой текстуре, молочко быстро впитывается. В составе минимальное количество разрешённых химических фильтров. Формула не содержит масляных компонентов, парабенов, отдушек и ароматизаторов.

AVENE спрей солнцезащитный

Цена от 1200 руб., 200мл, SPF 50.

Не оставляет белых следов на коже, гипоаллергенный, в составе нет парабенов.

Nivea Sun Kids «Играй и купайся»

Цена от 600 руб., SPF 30/50, 100-150 мл.

По результатам опросов средства от «Нивея» лидируют в рейтингах, как часто покупаемые. В нашей стране любят эту марку. В составе пантенол и токоферол. Крем имеет средне-густую консистенцию, легко втирается, мгновенно впитывается. Большой объем, экономичный расход.

Garnier Ambre Solaire

Цена от 300 руб., SPF 50, 50 мл.

Средство также побеждает в интернет-опросах, как популярная покупка, его рекомендуют педиатры. Сбалансированный безопасный состав. Крем водостойкий, довольно плотный, слабый аромат. По отзывам мам – отлично держит «удар» солнца. В качестве фильтров в составе указан микс из химических и физических барьерных компонентов.

Floresan Africa Kids «На суше и на море»

Цена от 150 руб., SPF 50, 150 мл.

Обладает высокой водоустойчивостью (по отзывам родителей, спокойно выдерживает 1-2 купания). В состав крема входит какао-масло, токоферол, органические и минеральные уф-фильтры, растительный глицерин. Несколько лет назад средство даже исчезало с прилавков из-за повышенного спроса, его активно продвигали в интернете. Сейчас мнения по поводу «Африки» разделились: крем густой, с трудом распределяется, из «плюсов» - низкая цена, дети не обгорают, и средство не требует частых обновлений. Обратите внимание, что крем содержит оксибензон, который способствует образованию свободных радикалов, проникает в кровоток, может оказывать гормоноподобное действие (как эстроген).

Детская солнцезащитная косметика с iHerb

Ewg.org (The Environmental Working Group) - крупная некоммерческая организация, которая занимается защитой здоровья человека и окружающей среды. Каждый год EWG публикует новый рейтинг лучших солнцезащитных кремов, где много вариантов с популярного сайта «Айхерб».

По шкале безопасности и эффективности побеждают следующие бренды: Badger Company, Babo Botanicals, Elemental Herbs, Aubrey Organics, Think Thinkbaby. Кремы и эмульсии этих марок собрали максимум положительных отзывов в сети от блогеров и обычных мам.

Памятка по использованию солнцезащитных средств

Проведите тест на переносимость: небольшое количество крема наносят на внутреннюю сторону локтевого или коленного сгиба ребёнка. Если в течение суток на коже не появилось раздражения, значит, средство подходит. Слой солнцезащитного средства на коже необходимо обновлять – в среднем каждые 1,5-2 часа. Повторное нанесение средства повышает надежность его защитного слоя, но не продлевает общее время безопасного пребывания на солнце.

Средства от солнца желательно хранить в дверце холодильника не дольше полугода после вскрытия. Их действие рассчитано только на один сезон, потом эффективность УФ-фильтров значительно снижается.

Когда вы собираете аптечку перед отъездом, не забудьте положить в нее мазь и крем с пантенолом, чтобы снять раздражение на коже после загара.

Источники фото: https://organikablog.ru. Фотографии могут отличаться от описаний в связи с широким ассортиментом средств одной марки.