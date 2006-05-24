Болит живот у ребенка? Кишечные инфекции

С наступлением лета в печатных изданиях появляется множество статей о кишечных инфекциях. Хотя, как отмечают врачи, в теплое время года уровень заболеваемости кишечными инфекциями снижается по сравнению с зимой. К лету многочисленный полк вирусов исчезает, их место занимают бактерии.

И тогда на первый план выходят такие болезни, как дизентерия и сальмонеллез. О том, как как уберечь детей от кишечных инфекций в летний период и что необходимо предпринять, если ребенок все-таки заболел, рассказывает врач-инфекционист, заместитель гл.врача ДБ № 15 Елена Ивановна Константинович.

В разном возрасте дети страдают от разных кишечных инфекций. У малышей с периода новорожденности до шести месяцев могут появиться инфекции, вызванные условно-патогенной флорой (стафилококки, клебсиеллы, протеи). Дети в возрасте от шести месяцев до двух-трех лет часто страдают от инфекций, обусловленных вирусами, к примеру, ротавирусной. Дизентерия, сальмонеллез встречаются, как правило, у ребятишек после трех лет, а также школьников и взрослых. Хотя и самые маленькие здесь не исключение.

Правила санитарной безопасности, соблюдение которых поможет избежать появления у вас и ваших детей кишечных инфекций:

* Руки мыть как можно чаще (после прогулки, посещения различных учреждений, магазинов), особенно перед приготовлением пищи и едой. Мыть руки нужно не менее одной минуты, причем на руках должна быть мыльная пена. Только тогда руки станут чистыми.

* Одно мыло должно использоваться, к примеру, для лица, рук, другое – для подмывания. То есть разное мыло для разных целей.

* Это же касается и полотенец для рук, которые желательно менять ежедневно.

* Губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды, также требуют частой замены. С помощью влаги, тепла на губке создается настоящий питомник для микробов.

* При покупке фруктов стоит обращать внимание на их внешний вид. Абрикосы, черешня, персики должны выглядеть идеально, без вмятин и темных пятен. Например, ягода черешни не должна легко отпадать от плодоножки. Фрукты нужно тщательно мыть проточной водой, затем обдавать кипятком. Это относится и к нежным фруктам, ягодам. С плодами собственного сада, как бы вы им не доверяли, необходимо поступать точно также. Кроме того, кушайте фрукты и овощи в сезон. Не покупайте ребенку первые арбузы, дыни. В них много нитритов и нитратов, вследствие чего могут появиться симптомы острого отравления.

* Сложнее всего в жару сохранять скоропортящиеся продукты (вареное мясо, колбасу, молочные продукты, салаты). В них легко размножаются бактерии, поэтому их употребление требует осторожности. Продукты лучше покупать в супермаркетах, к которым предъявляются жесткие требования со стороны органов санэпидемнадзора. Не забывайте смотреть срок годности того или иного продукта.

* Кипяченная вода, кстати, тоже имеет срок годности: 6-8 часов. Кипятить воду необходимо до десяти минут, иначе вирусов, находящихся там, вам не победить. Посуда для детей должна хорошо промываться. Соски нужно мыть изнутри, ополаскивать и обдавать кипятком. Для детей до года посуда подлежит кипячению. Вниманию тех родителей, кто отправляется в поездки с крохами: если ребенок питается молочными смесями, заваривать их в термос нельзя! Туда лучше всего налить кипяток и когда в дороге малыш проголодается, накормить его свежеприготовленной смесью.

* Термическая обработка продуктов должна быть достаточной. Чем дольше хранится, к примеру, фарш в морозильной камере, тем больше по времени его следует тушить, жарить и т.д. Так как молотая продукция легче инфицируется сальмонеллой. Холодильник – идеальное место для ее жизни. Кстати, еда, приготовленная на ходу, например, пельмени – еда не для детей.

Показания для обращения за медицинской помощью.

В случае заболевания острой кишечной инфекцией в течение нескольких часов у ребенка поднимается температура до 39 и выше. Появляются рвота, которая может повторяться, позже - жидкий стул (водянистый, со слизью, с зеленью, кровью).

Первая помощь больному.

Если температура держится выше отметки 38,5, дайте ребенку жаропонижающее средство и вызывайте врача. Когда на фоне температуры малыш бледный, вялый, то температуру также следует снижать.

Следует остеречь родителей от применения анальгина у детей, особенно до года в качестве жаропонижающего. Он применяется врачами только по показаниям. Аспирин детям до 12 лет противопоказан! Это лекарство вызывает у ребятишек тяжелое аллергическое осложнение с угрозой для жизни. Чтобы снизить температуру, используйте препараты на основе парацетамола.

Первые признаки обезвоживания.

Если жидкий стул частый, рвота повторяется, сохраняется высокая температура, у ребенка может развиться обезвоживание. Активный и бодрый ребенок становится вялым, изменяется поведенческая реакция, он неохотно играет, прикладывается полежать. У него отсутствует аппетит, но возникает жажда.

Когда малыш еще не умеет говорить, мама не может понять - что в данный момент хочет ребенок. А он хочет пить и из-за этого становится беспокойным. Нередко детей привозят в приемный покой, и мы видим у них явные симптомы обезвоживания (вязкая слюна, сухой язык, осунувшееся личико, уменьшение диуреза).

Если обезвоживание нарастает, и мама не принимает мер, у крохи очень быстро может развиться острая почечная недостаточность. Это прямая угроза жизни!

Первая помощь больному.

Когда у ребенка водянистый стул, ему необходимо питье. Лучше, если это будут растворы, которые можно купить в аптеке (регидрон, оралит, цитроглюкосалан). Если нет под рукой этих порошков, можно дать больному свежую кипяченную остуженную воду либо сделать раствор. На стакан воды берется чайная ложка соли, чайная ложка сахара и сода на кончике чайной ложки.

В период болезни.

В первые дни болезни объем питания у детей уменьшается. Ребятишкам дают, в основном, питье. Возвращаются к своему исходному питанию больные через 4-5 дней, когда их состояние улучшается. Характер стула нормализуется, но это не значит, что ребенок здоров. На восстановление слизистой кишечника уходит не меньше месяца. В течение этого времени детям не рекомендуется кушать сырые фрукты, овощи, соки. Одним словом, соблюдается диетическое питание. Кроме того, переболевшим кишечными инфекциями, врачи назначают биопрепараты.

В настоящее время острые кишечные инфекции остаются во всем мире наиболее частыми заболеваниями детского возраста, занимая второе место после острых респираторных заболеваний и гриппа. Поэтому от нашей санитарной грамотности напрямую зависит наше здоровье и здоровье детей. В каждой детской поликлинике Екатеринбурга работают кабинеты здорового ребенка. Именно там родители могут получить полезную информацию, касающуюся вопросов гигиены.

Светлана Павлинова

журнал "Мои дети", №2, 2005г.