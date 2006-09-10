Во внутриутробном периоде плод развивается в жидкой среде, которая позволяет ребенку двигаться, помогает формированию вестибулярных реакций и других физиологических функций. Навыки пребывания в жидкой среде тело ребенка сохраняет в течение первых месяцев жизни. Специалисты убедительно доказали, что лучше всего начинать занятия плаванием с детьми с 3-недельного возраста, пока не утрачена врожденная способность плавать. Угасание «водного» рефлекса наступает после третьего месяца жизни. За это время нужно успеть добиться, чтобы плавание стало приобретенным навыком ребенка. Если вашему малышу уже исполнилось 3-4 месяца, врожденные плавательные рефлексы к этому возрасту исчезают и методику раннего плавания с ним осваивать не надо. В этом случае обучение плаванию стоит начать с трехлетнего возраста, например, на базе детских образовательных учреждений или детских поликлиник.

Зачем это нужно?

Раннее плавание является замечательным стимулом к активному развитию малыша, воздействует практически на все органы и системы детского организма. Это универсальное средство закаливания, физического развития, воспитания. Известно, что теплоемкость воды почти в 28 раз выше теплоемкости воздуха, организм человека теряет в воде в 30 раз больше тепла, чем на воздухе. Именно по этой причине водные процедуры являются весьма сильным закаливающим средством. Плавание повышает устойчивость организма к острым респираторным заболеваниям. Замечено, что если у «плавающих» малышей все же возникают ОРЗ, то они имеют более легкое течение, минимальную продолжительность и реже развиваются осложнения.

Плавание, оказывая массирующее воздействие на тело и раздражая нервные окончания в коже, опосредованно улучшает обмен веществ, сон, аппетит, делает более устойчивой нервную систему, тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы, укрепляет мышцы, связки, формирует правильную осанку.

Систематические занятия плаванием улучшают физическое развитие детей. При этом увеличиваются, по сравнению с «неплавающими» детьми, показатели веса и роста, жизненная емкость легких и силовые характеристики скелетных мышц, улучшается нервно-психическое развитие ребенка. Дети начинают раньше ходить, сидеть и разговаривать.

Но, прежде чем приступить к занятиям, посоветуйтесь с педиатром, который наблюдает вашего малыша. Заниматься плаванием может только здоровый ребенок. Если малыш заболел, то плавание прерывается и возобновляется после выздоровления и только по разрешению врача.

Занятия, прекращенные в связи с болезнью или по другим причинам, начинаются с самого начала, со строгим соблюдением правил постепенности.

Противопоказания к плаванию детей первого года жизни:

острые инфекционные заболевания;

различные заболевания центральной нервной системы (особенно повышенное внутричерепное давление и высокий риск развития судорог, так называемая судорожная готовность), вопрос о занятиях плаванием с такими детьми решается совместно с неврологом.

Кто может заниматься с малышом?

Для грудного ребенка самый близкий человек и лучший педагог - его мама. Но с ролью тренера при необходимости успешно справляются и папы, а также бабушки и дедушки. Принципиально важным является то, чтобы все занятия проводились одним человеком и ежемесячно осуществлялся их контроль методистом по плаванию. Обычно мама с ребенком приезжают 1 раз в 1-2 недели в бассейн при детской поликлинике, где инструктор контролирует правильность выполнения поддержек, ныряний и т.д. и показывает новые упражнения, которые малыш усваивает дома в течение следующей недели.

Прежде чем вы начнете заниматься с ребенком плаванием, отработайте основные поддержки и перехваты на кукле, вначале на столе, затем в ванне, чтобы движения ваших рук стали плавные, мягкие, уверенные и выполнялись автоматически.

Давайте разберем основные, наиболее часто использующиеся виды ручных поддержек.

Наиболее тяжелая тонущая часть тела ребенка – это голова, поэтому все ручные поддержки осуществляются под голову и одновременно под шею и верхнюю часть спины.

Двойная ручная поддержка при плавании на спине: четыре ваших пальца обеих рук лежат у ребенка под спинкой, шеей, головой, большие пальцы - на груди. Двуручная поддержка при плавании на груди: указательный и средний пальцы правой руки находятся под подбородком ребенка (сбоку) и удерживают его за нижнюю челюсть, левая рука удерживает малыша за заднюю поверхность шеи. Одноручная поддержка «ковшом» при плавании на груди: большой, указательный и средний пальцы правой руки находятся под подбородком, остальные - на груди. Одноручная поддержка «полукольцом» при плавании на спине: большой и указательный пальцы охватывают шею малыша, рука мамы находится чуть сбоку, не мешая грести. При плавании на спине уши ребенка обязательно погружаются в воду. Голова поддерживается так, чтобы затылок, шея и спина лежали в одной плоскости. Закрывать малышу уши или закладывать в них ватные тампоны не нужно, так как если у ребенка никогда не было заболеваний уха и барабанная перепонка не повреждена, то проникновение воды в ухо ему не опасно.

Одноручные поддержки дают возможность ребенку свободной рукой осуществлять гребки. Как только маленький пловец научится правильно грести, вы должны изменить характер поддержек: в положении на спине поддерживайте ребенка только тремя, затем двумя, а потом и одним пальцем под затылок. И помните, что смены поддержек проводятся только при полной остановке ребенка.

Готовимся к занятию

Для обучения плаванию сначала используется обычная домашняя ванна. Перед каждым уроком обязательно вымойте ее специальным чистящим средством для детских ванн или питьевой содой, тщательно сполосните горячей водой. Подготовьте водный и воздушный термометры, часы, плавающие игрушки, полотенце, ватные тампоны для просушивания ушек, воду для питья. Проветрите ванную комнату, температура воздуха в ней должна быть +22 - 24 градусов С. Ванну наполните теплой водопроводной водой. Температура воды в первые занятия составляет +37 градусов С, затем ее необходимо постепенно снижать на 0,5 градуса С в неделю, доведя до +30 - 32 градусов С к 6-7 месяцам, т.к. в этом возрасте будет необходимо перейти к занятиям в бассейне. Глубина на первых занятиях - 30 - 40 см, а через месяц ванну можно наполнять целиком.

Занятия обычно проводят ежедневно, но не реже четырех раз в неделю, в одно и то же время, желательно во второй половине дня. Если ребенок во время занятий перевозбуждается и плохо спит ночью, то плавание лучше перенести на первую половину дня. Нежелательно плавать сразу же после кормления, заниматься лучше за 1,5 - 2 часа до кормления, но не ранее, чем через 1 - 1,5 часа после приема пищи.

В течение первого месяца занятий продолжительность процедуры зависит от уровня физического развития ребенка. Если малыш родился с массой тела 3 - 4 кг, то продолжительность тренировки может быть 12 - 14 минут, если же масса ребенка при рождении не превышала 2,5 - 3 кг, то с ним не следует заниматься более 8 - 10 минут. Каждый месяц время пребывания в воде увеличивается на 3 минуты и к году достигает 40 - 50 минут.

Во время каждого занятия необходимо поддерживать у ребенка только положительные эмоции: радость, удовольствие, заинтересованность, наслаждение от пребывания в воде. Необходимо следить за тем, чтобы не вызвать у ребенка страх и переутомление, что приведет к появлению неприязни и недоверия к воде. Грудной ребенок не боится воды, и если в ходе плавания у малыша появляется страх, то в этом виноваты взрослые.

Сигналом для окончания процедуры должно послужить и стойкое недовольство ребенка. Ваше занятие может оказаться короче рассчитанного времени, но избегайте превышать его. Конечно, малыш может проявить недовольство из-за резкого движения или неожиданной команды. В этом случае дайте ему немного отдохнуть и помните, что отдых должен составлять не менее половины всей процедуры. И еще: нельзя заниматься с плачущим ребенком, хотя извлекать малыша из воды, как только он заплакал, тоже не рекомендуется, лучше успокойте его в воде. Иначе этим вы дадите сформироваться нежелательному рефлексу - если я не хочу плавать, мне достаточно заплакать, и меня вынут из воды.

Массаж и гимнастика перед плаванием

Каждый урок плавания начинается с того, что мама проводит малышу легкий массаж и выполняет с ним несколько специальных гимнастических упражнений на «суше». Это называется «сухое плавание», оно необходимо, чтобы ребенок подготовился к усвоению плавательных упражнений, а кроме того, прикосновение материнских рук – это очень мощный фактор, способствующий установлению психологического контакта, формированию у ребенка чувства защищенности. Отметим, что «сухое плавание» не является заменой ежедневных профилактических массажа и гимнастики. Оно включает поглаживание, растирание кожи от периферии к центру, легкое разминание мышц. Сначала поглаживайте и растирайте стопы, голени и бедра, кисти рук, предплечья и плечи, затем область спины, шеи, груди, живота. В этой же последовательности проводите легкие поверхностные разминания мышц. Помните, что массаж делают на наружной поверхности ручек и ножек, а животик поглаживают по часовой стрелке. Продолжается такой массаж 3-4 минуты, через месяц можно увеличить время до 7 минут. Перед тем, как перейти к гимнастике, дайте ребенку отдохнуть 1-2 минуты. Не забывайте ласково разговаривать с малышом во время всех процедур.

Упражнения для ног

1. Исходное положение - лежа на спине, ножки вытянуты. Обхватите руками стопы ребенка, чтобы он вытянул носки. Попеременно поднимайте ножки вверх-вниз, спокойно произнося: «Ножки - кролем». Эти движения имитируют движение ног при плавании кролем. Сделайте 10-20 таких движений каждой ножкой, затем - небольшой перерыв и повторите упражнение еще 2 раза на первом уроке, а затем в течение месяца увеличьте до 3-4 повторений, а далее со второго месяца делайте упражнение 5 раз с перерывами по полминуты.

2. Исходное положение – то же. Учите ребенка двигать ножками, как при плавании брассом («лягушка»). Одновременно обе ножки ребенка сгибайте в коленях и тазобедренных суставах, затем, разводите колени и быстро выпрямляйте ножки, возвращая их в исходное положение. Проделайте 8-10 таких движений и через минуту отдыха повторите еще 4-6 раз. Не забывайте произносить: «Ножки - брассом».

Упражнения для рук

Исходное положение - лежа на спине, ручки вытянуты вдоль туловища, ладонями вниз. Возьмите малыша за кисти рук и медленно поднимайте прямые руки на 45-50 градусов и опускайте, постепенно увеличивая угол подъема рук до 90 градусов, затем до 180 градусов. Проделайте 10 движений за 20 секунд (это довольно быстрый темп), дайте ребенку отдохнуть, затем повторите, но в более медленном темпе (за 30 секунд). Выполните 3 таких комплекса с минутными перерывами. Командуйте ребенку: «Ручки - кролем». Исходное положение – то же. Держа ребенка за кисти, подтягивайте его ручки к груди, сгибая в локтевых и лучевых суставах, затем ведите их вверх и через стороны вниз, возвращайте в исходное положение. Говорите ребенку: «Ручки - брассом». Исходное положение - лежа на спине, ручки разведены в стороны. Держа ребенка за кисти, произведите одновременно двумя руками гребковые движения к бокам, затем поднимайте ручки вверх и возвращайте в исходное положение (этим мы имитируем вторую половину движения рук при плавании брассом). Таких движений нужно выполнить 8-10 с перерывом в несколько секунд; комплекс повторить 2-3 раза, с минутными перерывами. Повторяйте команду: «Ручки - брассом».

Начинаем тренировку

Каждое занятие должно проходить в определенном порядке, который почти не должен изменяться на протяжении первого полугодия жизни. Такая стабильность дает возможность ребенку точно знать, что от него требуется.

Любое занятие включает несколько повторяющихся циклов, каждый цикл продолжается 3 минуты. Количество циклов с возрастом увеличивается.

Давайте разберем последовательность действий в пределах одного цикла.

По окончании массажа и гимнастики перенесите ребенка со стола в ванну. Держите ребенка за подмышки, голову поддерживайте большими пальцами под нижнюю челюсть. Поставьте малыша вертикально, следите, чтобы его подбородок и ваши руки находились над поверхностью воды. При этом командуйте: «Стоим!», длительность стояния – 15 секунд. Важно, чтобы ребенок обязательно опирался ножками на дно ванны. Далее следует сказать: «Идем!»; наклоните малыша чуть-чуть вперед и он начнет перебирать ножками и двигаться (это врожденный рефлекс автоматической ходьбы, он имеется у всех новорожденных и сохраняется до 4 месяцев). Путь равен длине ванны. Не забывайте называть малыша по имени и почаще хвалите его. Как только «дойдете» до противоположного торца ванны, командуйте: «Стоим!» и дайте возможность ребенку отдохнуть 15 секунд.

После отдыха переводите ребенка из положения стоя в положение лежа на спине, выполняя двойную ручную поддержку для плавания на спине. Помните, что уши и грудь должны быть под водой. Не подтягивайте голову ребенка вверх: необходимо, чтобы она находилась на одном уровне с телом и чуть поддерживалась руками мамы. В таком положении следует плавать «челноком», при этом ребенок отталкивается от торца ванны ножками, а мама проводит его до противоположного торца и обратно. Сделайте 6-8 таких проводок. Как только ваши движения станут уверенными, смените поддержку на одноручную «полукольцом» для плавания на спине.

Далее оставьте ребенка в положении лежа на спине в правом ближнем углу ванны. Командуйте: «Стоим!», поставьте ребенка на ножки и затем подайте команду «Идем!». «Шагайте» до противоположного торца ванны, скомандуйте: «Стоим!» и дайте возможность ребенку отдохнуть 15 секунд.

Переходим ко второй половине цикла – плаванию на груди (занимает 2-2,5 минуты). Смените поддержку на двуручную для плавания на груди дайте команду: «Плывем!» и ведите ребенка «восьмерками». Как только почувствуете себя уверенно при выполнении этой поддержки, переходите на одноручную поддержку «ковшом» и начинайте отрабатывать поливы (ныряния). Всего выполните 6-8 восьмерок. Затем снова подайте команду: «Стоим!», отдохните 15 секунд.

Таким образом, за один цикл ребенок проплывает 36-47 метров, «проходит» около 3 метров. Первое занятие обычно включает 2-3 цикла, их количество с возрастом будет увеличиваться.

Каждый следующий месяц занятие увеличивается на 3 минуты, то есть, на один полный цикл, через 2 месяца занятий следует совершать 4 полных цикла, через 3 месяца – 5 и так далее.

Погружение и ныряние

Обучение нырянию начинается с тренировки задержки дыхания на команду: «Ныряй!» при поливе лица ребенка во время плавания на груди «восьмерками». Для выполнения этого упражнения ведите ребенка одноручной поддержкой, затем громко и четко скомандуйте: «Катя, ныряй!», затем полной горстью левой руки полейте лоб ребенка. При этом ребенок задерживает дыхание на 2 - 3 секунды, пока вода стекает с лица.

Ошибки: полив неполной горстью; полив на затылок вместо лба; резкое плескание воды на нос ребенка; полив во время плача.

Далее, после консультации методиста, разрешается проводить погружения ребенка под воду. Постепенно время задержки дыхания достигает 12 - 15 и более секунд, что является отличной тренировкой легких и сердца.

В конце занятия проводится закаливание в «холодном пятне». Для этого откройте кран с холодной водой (температура воды в «пятне» должна быть на 5 - 6 градусов С ниже, чем в ванне) и, удерживая ребенка вертикально, введите его в образовавшееся «холодное пятно» (но не под саму струю холодной воды), поверните грудкой, спинкой. Таких подводок сначала делается четыре, ежемесячно добавляется по одной и к году закаливание в «холодном пятне» повторяется 16 - 18 раз. Только после трех месяцев занятий можно попробовать вносить в струю ручки или ножки. Дети любят такие упражнения, кроме того, это весьма эффективный способ закаливания. После этого не спешите вынимать ребенка из воды, пусть малыш отдохнет, лежа на воде на спине. Затем, обязательно похвалив малыша, можете извлекать маленького пловца из ванны: левой рукой удерживайте ребенка за шею и верхнюю часть спины, правой - под попку, перенесите в полотенце, осушите кожу, каждое ухо осушите дважды ватными тампонами.

Не забудьте предложить малышу после плавания кипяченую воду (более старшим детям можно сок), а примерно через 30-40 минут покормите его. Во время занятий тратится много энергии, поэтому увеличьте обычный объем кормления на 20 - 30 г (но не более чем на 50 г).

Главные задачи уроков

Занятия плаванием в первые месяцы требуют особого внимания . В это время перед ребенком ставятся и решаются лишь общие задачи, которые пока не имеют прямого отношения к плаванию. Проводится закаливание, воспитывается привычка к воде, к тем особым ощущениям, которые человек испытывает только в водной среде (полуневесомость, легкость, плавучесть, раскованность, равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду тела, углубление дыхания и т.п.).

Первый месяц занятий:

отработка задержки дыхания на речевой сигнал: «Ныряй!» при поливе водой лица. При этом погружение в воду не производится.

Второй месяц занятий:

отработка ныряния в ручных поддержках. После команды: «Ныряй!» в момент двух-трехсекундной задержки дыхания после полива лица проводится ныряние ребенка головой под воду не глубже 29-30 см при ручных поддержках;

введение дополнительного элемента – комплекса вертикальных прыжков в воде при ручных поддержках. Этим элементом можно иногда заменять ходьбу в ванне в обоих полуциклах. Обычно малышам очень нравится это упражнение. Обязательное условие – ребенок стремится к яркой игрушке и подается команда: «Прыг – скок!»;

обучение ребенка держаться на воде в положении на спине. Для этого ребенку понадобится шапочка с поплавками из пенопласта.

Изготовление шапочки для плавания с поплавками из пенопласта

По периметру сатинового чепчика, на его лицевую сторону пришивается широкая лента таким образом, чтобы получилось 6 кармашков. Отверстия кармашков должны быть направлены к затылку. В эти кармашки вставляются пенопластовые поплавки размером со спичечный коробок. Для поддержки головы ребенка, к чепчику на уровне подбородка пришиваются с обеих сторон 2 ленточки длиной 50 см. Эти ленты позволяют контролировать уровень погружения головы малыша в воду.

Главное правило – нос и рот ребенка находятся над водой. Через 1 месяц плавания в шапочке следует еженедельно вынимать по 2 пенопластовых поплавка (с каждой стороны по одному). Последними вынимаются боковые поплавки. Как только малыш научится держаться на воде в положении на спине в шапочке без поплавков и без поддержки за ленты – шапочку снимают, она уже не нужна.

Третий месяц занятий:

освоение ныряния под воду. Техника такая же, как при нырянии с ручной поддержкой, но после ныряния ребенка отпустите руки. Начальный путь под водой 20-30 см. К 6-7 месяцам он достигнет 40-50 см, к году – одного метра. После погружения и выныривания переведите ребенка в положение стоя, затем следует отдых 5-10 секунд и похвала; далее плавание «восьмеркой» продолжается.

После 3-х месяцев занятий новые задания для ребенка подбираются индивидуально, для этого обязательна консультация инструктора. Примерами таких заданий могут быть:

комплекс скольжения на поверхности воды. В каждой второй «восьмерке» применяйте скольжение по поверхности воды (не ныряя!) на 10-15 см. Подается команда: «Плыви!»; следите, чтобы подбородок ребенка не опускался под воду.

«торпеда» с поворотом.

С 5-6 месяцев у ребенка начинают срабатывать так называемые «спасательные» рефлексы, и после ныряния малыш сам выходит на поверхность воды, переворачиваясь на спину для плавания – дрейфа - при свободном дыхании. Если ребенок сам еще перевернуться не может, то ему необходимо помочь.

С 6-7 месяцев увеличивается время ходьбы в воде. Стимулировать активную ходьбу можно яркой игрушкой. Замечено, что плавающие младенцы начинают ходить самостоятельно в ванне в 8-9 месяцев, а на суше – в 9-10 месяцев.

Оценка результатов

Для того, чтобы оценить влияние занятий плаванием на ребенка, заведите дневник, где следует отмечать содержание занятия, настроение малыша, его активность и поведение во время упражнений и в конце занятия, появление признаков утомления и снижение его интереса к плаванию. Обязательно нужно обращать внимание на отдаленные результаты занятий - как ребенок спит ночью, какие у него аппетит и настроение, как увеличиваются показатели массы и роста. Анализируя свои записи, можно регулировать содержание занятий и физическую нагрузку.

Не нужно торопиться и проявлять нетерпение, ни в коем случае нельзя форсировать обучение. Такие ошибки со стороны родителей весьма распространенны и обусловлены естественным желанием поскорее увидеть своего малыша хорошим пловцом. В том случае, если у ребенка появились нежелательные реакции или уменьшились по сравнению со средневозрастными прибавки массы и длины, необходимо уменьшить продолжительность тренировок, сократить количество упражнений и прекратить снижение температуры воды. Только после полного исчезновения отрицательных явлений можно вновь начать постепенно повышать нагрузки и уменьшать температуру воды.

В заключение, посоветуем не бояться и непременно воспользоваться замечательным средством закаливания и улучшения физического развития ребенка - ранним плаванием.

Журнал "Мама и Малыш", 2/2006 г.