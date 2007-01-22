Даже если ваш малыш доберется до него, то никакой беды (кроме хозяйственного ущерба) не произойдет. И еще: за лекарством надо бежать в аптеку, а мед - он здесь, всегда под рукой. Да и время от времени любому человеку хочется чего-нибудь вкусненького - тогда лучше меда не найти. В этом-то и состоит уникальность меда: он одновременно является высококалорийным продуктом питания и эффективным лечебным средством.

Мед представляет собой настоящий коктейль из глюкозы, фруктозы, белков, ферментов, витаминов (В2, В6, РР и др.), различных минеральных веществ и органических кислот. Свежий мед - это густая прозрачная масса, которая со временем начинает кристаллизоваться и затвердевать. Надо помнить, что лучше всего по вкусу и питательности является зрелый мед. Для того чтобы определить зрелость меда, в него опускают ложку и начинают вращать его. Незрелый мед стекает с ложки, а зрелый - наматывается, ложась на ложку складками, как лента. Со временем мед может (и должен) "засахариваться".

Качество меда при этом не меняется, а это загустевание лишь указывает на его доброкачественность. Цветовая палитра меда разнообразна - от светло-желтого (акациевый) до темно-коричневого (гречишный). Мед может быть даже зеленым, хотя его цвет, вкус и аромат ("букет") определяется временем и местом сбора. К слову сказать, в темном меде в несколько раз больше минеральных веществ (железа, меди и пр.). Кстати о минеральных веществах, мед содержит в себе практически всю Периодическую систему Менделеева.

При этом мед в качестве источника энергии занимает одно из первых мест в таблице калорийности пищевых продуктов. В 1 кг меда содержится 3150 калорий. Возможно, это не очень хорошо для нашей талии, но зато просто отлично для растущего детского организма. Ведь кроме белков, играющих роль пластического вещества, мед содержит и фолиевую кислоту, так необходимую детям и подросткам. Он прекрасно усваивается, не разрушая эмали детских зубов. Немецкие стоматологи настоятельно рекомендуют родителям по возможности заменять сахар и другие промышленно изготовленные сладости медом.

Количество меда, которое можно (а иногда и должно) употреблять за сутки, для взрослых составляет 100 г, а для детей - 30-50 г. Лучше распределить это количество на несколько приемов. Вообще надо сказать, что мед полезен всем - и здоровым и больным - как отличное профилактическое средство для повышения иммунитета, при частых проездных заболеваниях, анемиях, неврозах, заболеваниях печени и сердца, желудочно-кишечного тракта. Энтузиасты медолечения используют мед практически при всех болезнях - от кожных до эндокринных. Мед можно принимать по-разному, в зависимости от заболевания, которое вы хотели бы полечить. Так, при проблемах с носоглоткой мед лучше брать маленькими порциями и долго держать во рту. Тогда антибактериальные вещества, находящиеся в меде, начнут всасываться еще в полости рта и горла. При заболеваниях и желудочно-кишечного тракта мед лучше разводить водой до густой консистенции. А вот при фарингитах, ларингитах и бронхитах лучше применять ингаляции с медом. Сорт тоже играет определенную роль. Так, если через 1-2 месяца вы не видите кардинального улучшения ситуации, очевидно, что надо выбрать другой вид меда.

Мед нужно принимать 3-4 раза в сутки. При гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока мед принимают непосредственно перед едой, его можно при желании развести холодной водой. А вот при гастритах с повышенной кислотностью мед разводят теплой водой и употребляют такой раствор за полтора-два часа до еды. В терапию язвенной болезни также можно включать мед. Но чтобы медикаментозное и медовое лечение выступали союзниками лучше проконсультироваться у врача. Мед разбавляют теплой водой и принимают, так же как при гастрите с повышенной кислотностью, за 2 часа до или через 3 часа после еды (лучше за завтраком или обедом).

Народная медицина почти всех стран отмечает целебное деиствие меда на нервную систему. В древней китайской книге "Описание растений и трав бога плодородия" сказано: "Продолжительное употребление меда закаляет волю, придает легкость телу, сохраняет молодость, продлевает жизнь". Мед - прекрасное успокаивающее и снотворное средство. Он не вызывает в отличие лекарственных препаратов побочных действий: угнетенности, усталости и расстройства внимания и координации. Мед применяется при таких заболеваниях, как различные неврозы (в том числе и "сердечный" невроз) и неврастении. При возбудимости, головных болях, подавленном настроении и сниженной работоспособности рекомендуется принимать мед по 100-120 г в сутки, утром и вечером -по 30 г, а после обеда - по 40 г. А уж при проблемах со сном лучшего средства, чем стакан теплой медовой воды за полчаса до сна, не найти.

Если же вы или ваш малыш страдаете заболеваниями полости рта и носоглотки, можно попробовать медовые полоскания различного состава. В их состав кроме меда (1 ст. ложка на стакан воды) могут входить также цветки ромашки, липовый цвет, кора дуба (тоже примерно по 1 ст. ложке). Но все же наиболее часто в нашей жизни мы обращаемся к меду при простуде. Чтобы усилить лечебный эффект, мед можно перед употреблением смешать с настоем цветов липы, плодов малины, листьев мать-и-мачехи или травы душицы. Настои приготавливают из расчета по 1 ст. ложке травы и 1 ст. ложке меда на стакан воды. Если вам почему-то не правится запах лекарственных трав - смещайте мед с теплым молоком.

Вообще о применении меда при лечении заболеваний у детей хочется сказать особо. Мед может применяться для профилактики рахита, анемии, повышения иммунитета с первых лет жизни ребенка. Швейцарские медики рекомендуют смазывать медом десны ребенка при прорезывании зубов. В Институте гигиены детей в США успешно применяют медолечение для борьбы с анемией и рахитом. Но если вы решили заняться терапией анемии и рахита, употреблять желательно мед темного цвета. У нас это, как правило, гречишный мед (он содержит в 4 раза больше железа, чем светлый). Пройдет месяц, и вы увидите, как чудесным образом меняется состояние ребенка - улучшатся не только показатели крови, но и общее самочувствие, сон и настроение. В Японии же всем детям с утра дают по ложечке меда, смешанного с пыльцой. Считается, что это положительно влияет на развитие интеллекта у малышей.

Мед также является прекрасным и безвредным косметическим средством. Если бритье доставляет вашему мужу одни неприятности (порезы, да и кожа шелушится) - уговорите его смазать кожу медом. Мед оказывает сильное кровоостанавливающее действие, ускоряет регенерацию и смягчает кожу.

А вообще-то можно иногда и себя побаловать - сделать медовую ванну На одну панну понадобится 250 г меда, ее- продолжительность - 15 минут. Такая ванна несомненно повысит ваш тонус и укрепит вашу веру в чудесные свойства меда.

Но при всех положительных сторонах медолечения нельзя забывать о возможности возникновения аллергических реакций. Проявление сверхчувствительности к меду может быть различно - сыпь по типу крапивницы, отеки, одышка, рвота и понос. При возникновении подобных явлений прием меда надо немедленно прекратить.

В заключение еще несколько практических советов: помните, что мед очень легко впитывает все окружающие запахи. И если вы храните его незакрытым рядом с сыром, рыбой или солеными огурцами, не надо удивляться, что и пахнуть он будет совсем не медом. Так что лучшей посудой для хранения меда будет стеклянная или керамическая (но ни в коем случае не железная). А если уж вы решили превратить загустевший мед в жидкий, поставьте емкость с медом в кастрюлю с горячей водой и нагревайте (сам мед непосредственно на огне нагревать не рекомендуется). Однако при нагревании свыше 37 - 40 градусов начинает терять свои лечебные свойства. Так что не переусердствуйте. "Кто мед пьет, того никакая хворь неймет" - так что ешьте мед и не болейте!

