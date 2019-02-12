Доктор Комаровский поделился 10 принципами для формирования здорового иммунитета

Поделимся советами доктора Комаровского по укреплению и формированию здорового иммунитета, как влияют питание, физические нагрузки, чистота в доме и прием лекарств на иммунитет ребенка. Стоит ли ограждать его от микробов, холодных напитков, телевизора и сотового телефона?

Известный доктор Комаровский, советы которого основываются, по его личному мнению, на здравом смысле, и к которому прислушиваются многие родители, в своем блоге поделился десятью действиями, которые позволят сформировать здоровый иммунитет у каждого ребенка.

Применять их легко, они не требуют больших усилий со стороны родителей.

1. «Да» чистоте, «нет» — стерильности

После рождения ребенка многие мамочки «помешаны» на чистоте дома. Проглаживают одежду и белье ребенка, каждый день и не по разу моют пол с хлоросодержащими средствами, строго настрого не разрешают ребенку брать игрушки с пола, гладить домашних животных и пр. Действия эти не столько полезны, сколько вредны.

Иммунитет должен тренироваться, и если его этого лишить, то попав в обычный мир из своего «стерильного», ребенок сразу же начнет болеть, так как его иммунная система не будет знакома с этими микроорганизмами. Поэтому чистоты в обычном понимании будет достаточно и для спокойствия мамы, и для тренировки защитных сил ребенка.

2. «Нет» обжорству и еде без аппетита

Комаровский настаивает на том, что родителям не стоит пытаться «запихивать» в малыша еду, пытаясь соблюсти нормы. Пищевое насилие убивает здоровый аппетит, что в будущем может привести ко многим проблемам, в том числе и обжорству.

3. «Нет» увлечению сладостями

Современная диетология говорит о том, что промышленный сахар — это «белая смерть», и он безусловно не несет в себе пользы, а только вред. Многочисленные исследования показывают, что сахар в 17–20 раз ослабляет иммунитет. Неочевидно, но он влияет и на поведение детей (гиперактивность, депрессия, гнев, раздражительность и рассеянность). И даже если вы кормите ребенка детскими продуктами — внимательно читайте состав — во многих кашах и пюре присутствует эта вредная добавка.

4. «Да» — физическим нагрузкам

Малышам с рождения необходимо вводить в распорядок дня физические нагрузки: сначала это массаж и грудничковое плавание, затем самостоятельное ползание и первые спортивные тренировки. Доказано, что именно физические нагрузки лучше всего развивают мозг в раннем возрасте. Поэтому никакие «развивашки» не сравнятся с плаванием или любой другой физической активностью для правильного формирования мозга в первые годы жизни ребенка.

5. «Да» — регулярному стулу

Что обеспечит регулярный стул: достаточное количество жидкости, правильная еда и физические нагрузки, соответствующие возрасту.

6. «Да» — холодным напиткам

Некоторым мамочкам непривычно и сложно будет поверить, что приучение ребенка к холодным напиткам/фруктам поможет закалить горло, и ребенок будет меньше болеть тонзиллита, но говорят, что это так. Приучать нужно постепенно: каждый раз понижая температуру продукта на градус, и в конце вы придете к тому, что все фрукты/овощи, йогурты и кефиры сможете давать сразу из холодильника, без дополнительного подогрева.

7. С мамой и папой интереснее, чем со смартфоном

Здесь, конечно, легче сказать, чем сделать. Мы всегда заняты, у нас множество проблем и иногда бывает совсем не до ребенка. Но нужно стремиться в нашем сумасшедшем мире находить время для качественного общения: полностью погружаться в мир малыша и самим кайфовать от совместного времяпрепровождения. Тогда в дальнейшем, связь с малышом будет только крепнуть.

8. «Нет» перегреву и накопителям пыли; «Да» — контролю параметров воздуха

Ковры на стенах, книги на открытых полках, большое количество текстиля и мягких игрушек — это самые главные источники пыли, которая так вредит маленькому человечку. Пыль забивает слизистые, давая вирусам и бактериям легко проникать в организм ребенка. Выход: избавиться из пылесборников, часто проветривать и увлажнять воздух.

9. «Да» — свежему воздуху, «нет» — телевизору

Абсолютно нет ни одного положительного влияния телевизора в первые годы жизни ребенка: плохое зрение, плохая осанка, рассеянность, перевозбудимость — это только то, что приходит на ум в первую очередь. ВОЗ вообще до 3-х лет запрещает просмотр телепередач.

Поэтому, как бы не хотелось мамочке отвлечься, выключаем мерцающий экран и, чтобы проветрить свои мозги, идем гулять. И ребенку и маме это будет полезнее.

10. Лечение лекарствами только тогда, когда без этого точно нельзя обойтись, и только лекарствами с доказанной эффективностью.

В последнее время громким скандалом обернулась информация, что все иммуномодуляторы, которые так любят выписывать врачи и взрослым и детям, не имеют под собой никакой доказательной базы. Т о есть они точно не помогают, а вот вред их и влияние на иммунитет до конца еще не изучен. Поэтому, при болезни ребенка, сначала с холодной головой включаем здравый смысл, сдаем анализы, и затем решаем, как наиболее безопасно можно помочь ребенку.

Фото: www.pexels.com