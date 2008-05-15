Мифы о питании и лечении детей: прикорм, режим дня, иммунитет, температура, дисбактериоз и проч.

От создания мифов человечество не спасет даже всемогущий Интернет (который в свою очередь способствует рождению новых мифов). Его все равно победит человеческий фактор в виде старушки-одуванчика, сидящей у подъезда. Как бы невзначай, она обронит пару фраз в сторону молодой мамашки с ребенком по поводу неправильной одежды или воспитания. Иная мама промолчит, но другая озаботится. И вынесет проблему в форум, обсудит ее с подругами, пойдет к целительнице. Мифы неубиваемы, без них очень скучно жить. И это хорошо, что молодая мама не возводит их в свои принципы, а пытается понять, обсудить, докопаться до истины.

Заблуждений о питании и лечении детей существует множество, все не объять. И не забываем о том, что развенчивают мифы – если это не научное исследование ВОЗ, например – тоже люди. Врачи или другие специалисты. Это всего лишь мнения. Поэтому в любом случае, особенно если дело касается болезни детей, нужно обязательно «включать голову» - анализировать, чувствовать, какая правда – ваша.

В этой статье пробежимся по основным сборищам предрассудков. Начнем с самых первых шагов в питании ребенка: он - родился.

Грудное вскармливание и смеси: неравный бой

Грудное вскармливание обходится кормящей маме в ноль денег. Если не считать затраты на питание самой мамы, ведь потребность в калориях возрастает в 2,5 раза. Этот возмутительный факт никак не устраивает производителей смесей. Тем более что их зажимают со всех сторон: им запрещено раздавать в рекламных целях пробники, запрещено рекламировать сами смеси – либо они обязаны добавлять в рекламу фразу о незаменимости грудного молока. Также грудное вскармливание и поздний прикорм не устраивает многих педиатров. Особенно тех, кто все еще пропагандирует схему прикорма 1982 года выпуска, утвержденную МЗ СССР. Вы представляете, что такое 1982 год? Никаких вам герберов и сэмперов. Никаких гипоаллергенных кашек Хайнц. Схема прикорма, утвержденная в 1982 году, все еще занимает умы некоторых докторов. Нынче утвержден «примерный график ввода прикорма» Института питания РАМН от 1997 года, по нему прикорм начинают с 4-х месяцев. Спасибо и на этом. Производители детского питания ориентированы на эту схему, поэтому на детских соках и пюре указан возраст «от 4 месяцев».

Почему врачу может быть выгодно перевести ребенка на смесь или порекомендовать ранний прикорм? Потому что на участке очень много детей. Много детей – это коллектив. Коллективом легче управлять, когда он живет по режиму. Нужно только все правильно рассчитать, затачивая уход за ребенком под граммы, часы, минуты. Смесь выдают по часам, прикорм выдают по часам и в определенной пропорции. Это очень удобно для врачей, у которых таких как вы – еще сотня. К примеру, у ребенка высыпают некие прыщики. Или он срыгивает слишком много. Или он плачет при кормлении, бросает грудь. Это же сколько времени надо угрохать, чтобы проанализировать: чем питается мама, правильно ли ребенок захватывает грудь. Врачей не учат, как внедряться в семью, быть ее лучшим другом (другом сотне семей с участка) и следить за всеми процессами изнутри. Врачей учат схемам и нормам. А сколько участковых педиатров способно объяснить молодой маме, что такое «нехватка молока»?

Родителям нужно понять, что новорожденный только учится жить. И поэтому он мучается «младенческим» насморком, испытывает колики, покрывается сыпью тут и там. Он адаптируется к чужому миру, знакомится с новыми бактериями. Если бы взрослого человека внезапно забросили на другую планету, он тоже засопливил бы, закашлял и зачесался. Это нормально. Это физиологично, и в большинстве случаев не требует немедленного ввода лекарств и перевода на смесь.

Самые распространенные заблуждения

Пока нет молока, надо докармливать ребенка смесью.

Некоторых детей не выписывают из роддома из-за потери веса. Хотя все врачи знают, что потеря в весе ребенка первых суток жизни является физиологической нормой. Все дети теряют в первые два дня своей жизни до 10% веса при рождении. Молозиво, выделяющееся из груди сразу после родов, а у некоторых и во время беременности по своему составу питательнее грудного молока. Природа все предусмотрела – после родов ребенок должен питаться молозивом.

Ребенок ночью постоянно просит грудь, а после смеси он спит спокойно всю ночь!

Всем детям после рождения необходимо снять родовой стресс. Представьте, что приходится испытать ребенку в процессе родов. Ему было плохо, больно, страшно. Его вырвали из девятимесячного покоя. Еще 2-3 месяца он будет снимать стресс через сон или контакт с мамой. Ребенку нужно постоянно чувствовать мать, чтобы убедиться: она его не бросила. Поэтому новорожденные способны «висеть» на груди по нескольку часов.

Если при контрольном кормлении ребенок мало высосал, его нужно докармливать смесью.

Контрольные кормления (взвешивания) – это распространенное махание бубном. Ребенок может за один раз высосать 5 г, за другой – 10, за третий – 100. Взрослый человек тоже, бывает, перекусит корочкой хлеба, а в другой раз схомячит обед из трех блюд. Ребенок, который, будучи не в настроении, высосет меньше положенного, практически обречен на смесь. Контрольные взвешивания – это зло, укоренившееся только в нашей стране. Их имеет смысл проводить лишь в одном случае: когда ребенок катастрофически теряет в весе. И никогда не подводят итог после одного кормления – как минимум, смотрят динамику за неделю-две.

Современные заменители грудного молока (смеси) содержат все необходимые вещества.

Все мы не раз слышали, что грудное молоко обладает уникальной способностью подстраиваться под конкретного ребенка. Оно имеет различный состав в зависимости от возраста ребенка, времени года, состояния здоровья ребенка в данный момент и даже времени суток. Невозможно создать искусственный заменитель, который мог бы также адаптироваться под ребенка.

Согласно исследованиям ВОЗ, молочная смесь, в отличие от грудного молока:

* В 5 раз увеличивает вероятность заболевания различными инфекциями мочевыводящих путей.

* В 2 раза увеличивают вероятность заболевания отитами у детей первого года жизни.

* Смесь не защищает ребенка от возбудителей менингита и ботулизма.

* Смесь способствует заселению детского кишечника анаэробной флорой. Даже одна бутылочка смеси провоцирует резкий рост энтеробактерий и энтерококков, сопровождаемый быстрой колонизацией бактриодами, клостридиями и анаэробными стрептококками, что приводит к развитию различных заболеваний ЖКТ.

* Смесь не поддерживает остроту зрения на необходимом уровне, поэтому дети, выкормленные искусственно, могут иметь проблемы со зрением различной степени тяжести.

* В 3 раза возрастает вероятность Синдрома Внезапной Детской Смертности.

* В 14 раз возрастает вероятность диареи, плохо поддающейся лечению.

* Возрастает вероятность развития аллергических реакций, диабета, ожирения.

* В коровьем молоке, из которого делается большинство смесей, содержится недостаточное количество витаминов, в особенности витамина С.

* Железо, содержащееся в детских смесях, плохо всасывается и абсорбируется, что является причиной развития железодефицитной анемии.

* В коровьем молоке много солей, которые могут вызвать избыток натрия, кальция и фосфора в крови ребенка.

* В коровьем молоке недостаточно основной жирной кислоты – линолевой - и холестерина, необходимого для роста и развития мозга. Это может привести к более низкому IQ у детей «искусственников».

* Коровье молоко не содержит липазы – фермента, расщепляющего жиры на жирные кислоты и глицерин. Зато в коровьем молоке содержится казеин, который создает в желудке ребенка белковый сгусток, трудно поддающийся расщеплению. Это приводит к запорам и развитию диспепсии.

Искусственные смеси не содержат микронутриенты, ответственные за рост ребенка, правильное формирование его органов и систем. В них нет ферментов и нет секреторного иммуноглобулина, защищающего стенки желудка и кишечника от болезнетворных бактерий. В кишечной микрофлоре грудничков преобладают бифидобактерии. У искусственников количество бифидобактерий в кишечной микрофлоре снижено.

«Одна бутылочка смеси не повредит» - или повредит?

* Кормящиеся грудью и питающиеся смесью младенцы имеют различную флору кишечника.

* Кормящиеся грудью младенцы имеют более низкую среду pH (кислая окружающая среда) в кишечнике приблизительно 5.1-5.4 pH в течение первых шести недель, представленную в основном бифидобактериями с небольшим количеством патогенной флоры - микробы типа E coli, bacteroides, clostridia, и streptococci. А младенцы, питающиеся смесью, имеют высокую pH в кишечнике - приблизительно 5.9-7.3, с разнообразной гнилостной бактериальной флорой.

* У детей, кормящихся грудью, которых докармливают смесью - средняя pH - приблизительно 5.7-6.0 в течение первых четырех недель, и уменьшается до 5.45 к шестой неделе.

* Когда докорм смесью дается кормящимся грудью детям в течение первых семи дней жизни, производство необходимой кислой кишечной среды отсрочено, и потом никогда не может быть достигнуто.

* У детей, кормящихся грудью, которых докармливают смесью, развивается кишечная флора подобно детям на полном искусственном вскармливании.

* Как только начинается докорм смесью, бактериальная флора грудничков становится похожей на таковую у детей-искусственников, у которых бифидобактерии больше не доминируют, и развивается заселение анаэробной флорой.

* Даже маленькие количества докорма смесью (одно кормление в 24 часа) приведут к изменениям микрофлоры в кишечнике у ребенка.

* Введение смеси кормившемуся грудью младенцу приводит к нарушению в экосистеме кишечника.

* В семьях склонных к аллергии, кормящиеся грудью младенцы могут стать чувствительными к белку молока коровы даже после одной бутылки смеси, (случайный докорм, или запланированный докорм в детском отделении в течение первых трех дней жизни).

Мифы о прикорме

Если у ребенка понижен гемоглобин, нужно его прикармливать яблочным соком или зелеными яблоками.

Помимо железа в яблоках содержится и достаточное количество фитатов и полифенолов. Они активно тормозят всасывание железа. Завязь яблока действительно содержит много железа. Однако в созревшем плоде его меньше. Кроме того, железо из таких продуктов, как яблоки или гречка очень плохо всасывается. Биологическая доступность микроэлементов и минералов в соках составляет 1,5-2%. То есть из всего количества выпитого сока за день усвоится только 2% микроэлементов. Выпьет ребенок 200 г сока - усвоится 2% от 200 г. Выпьет малыш литр сока, все равно усвоится только 2 % от 1 литра сока.

Советует врач-педиатр Евгений Комаровский ( www.komarovskiy.net ): Гемоглобин разносит по всему человеческому организму кислород. А современному ребенку, который воспитывается в неге и заботе, большое количество кислорода и, соответственно, большое количество гемоглобина просто ни к чему. Если не надо поддерживать температуру тела (всегда тепло), если нет возможности двигаться (туго запеленали, вместо того, чтобы побегал - усадили слушать сказки и т.п.) - то зачем нужен организму гемоглобин в "нормальных" количествах? Не может быть нормального гемоглобина у беременной, которая 9 месяцев лежит. Не может быть нормального гемоглобина у ребенка, который 3 раза в неделю изучает иностранный язык, 3 раза в неделю играет на виолончели, а выходной проводит за просмотром мультиков.

Для нормального гемоглобина нужен нормальный (естественный) образ жизни! Но большинство родителей почему-то считает более естественным бегать по врачам, каждые 2 недели пить из ребенка кровь и кормить младенца железом, печенками и черной икрой. Если у Вашего ребенка низкий гемоглобин, то не лечить его надобно, а воспитывать соответствующим образом. Главный вывод: никакая бумажка не в состоянии заменить глаза, уши и мозги. Поэтому, если все хорошо, а анализы "ужасные", не торопитесь спасаться. Убежденность в том, что гемоглобин можно повысить каким-то конкретным продуктом питания - большое народное заблуждение. Разнообразное питание по аппетиту + двигательная активность = нормальный уровень гемоглобина.

Если у ребенка нет аллергии, ему можно вводить взрослые продукты раньше и быстрее.

Типичные фразы с форума: «а у нас аллергии не было, поэтому мясной супчик ввели в полгода… у нас никогда не было аллергии, поэтому молочные каши ввели раньше». Аллергия тут не при чем. Вернее, не только она. Только к концу первого года жизни (у каждого этот срок индивидуален) ребенок накапливает достаточно своих ферментов, чтобы переварить еду без помощи ферментов из грудного молока. Но пищеварение у него еще слабое, поэтому нужна помощь в виде ферментов и витаминов содержащихся в пище. Другими словами, пища должна быть легкая и здоровая. Когда мама предлагает ребенку какие-то «взрослые» продукты раньше, она не приучает его к взрослому столу побыстрее. Она сознательно сбивает своему ребенку вкусовые пристрастия и заставляет его организм работать в усиленном режиме. Детский организм не усваивает витамины и другие полезные вещества из еды, не соответствующей возрасту – он с ней борется, затрачивая свои ресурсы.

В пюре и соках, приготовленных в домашних условиях, больше витаминов, чем в баночном детском питании.

Свежие овощи и фрукты богаты витаминами только в «свой» сезон. Несколько месяцев хранения - даже с соблюдением всех норм, что, к сожалению, встречается крайне редко - и кроме клетчатки и крахмала в них мало что остается. При приготовлении пюре из свежих овощей и фруктов большая часть витаминов также исчезает. Восстановить утерянное богатство в домашних условиях невозможно. Ребенок до года должен получать только витаминизированное питание. Кроме того, никто не даст вам гарантию, что овощи и фрукты, купленные на рынке выросли не на обочине автомагистрали.

Чтобы ребенок рос, каждый день необходимо мясо

Каждый день есть мясо вредно и взрослым, не говоря уже о детях. Дело в том, что мясо переваривается тяжело и медленно, оно может перенапрячь пищеварительную систему. К тому же избыток тяжелой пищи аллергизирует организм. По оценкам специалистов, детям необходимы как минимум два постных дня в неделю. Врачи отмечают, что нежелательно вводить мясо в рацион ребенка раньше 8-го месяца жизни. Чем позже вы это сделаете, тем лучше для ребенка.

Мифы о здоровье и режиме

Если у ребенка бесконечный насморк и кашель, это означает, что у него понижен иммунитет.

Обследования часто болеющих детей показывают, что иммунитет у них не понижен, а наоборот – повышен. А чаще болеют они из-за того, что плохо функционирует носоглотка. Нормально работающая носоглотка очищает и увлажняет вдыхаемый нами воздух и не позволяет патогенным микробам и вирусам попадать в организм. Если после кажущегося окончания болезни ребенок сопит, это может быть проявлением риносинусита. Это заболевание проявляется в постоянном покашливании, особенно в положении лежа, когда слизисто-гнойное отделяемое из пазух начинает стекать на заднюю стенку глотки. Эта вялотекущая внутренняя инфекция постоянно раздражает и отвлекает на себя иммунитет. Поэтому линия обороны, противостоящая внешним инфекциям, ослабевает. И ребенок все чаще и явственнее болеет.

Если насморк и кашель затягиваются, нужно принимать антибиотики.

Мы помним, что антибиотиками не лечат вирусы. В остром периоде болезни их применение не влияет на течение вирусной инфекции. Назначение антибиотиков «на всякий случай» при вирусных инфекциях подавляет рост полезной микрофлоры. А именно она не позволяет заселяться патогенным микроорганизмам. Вредные же бактерии более устойчивы к антибиотикам и, не сдерживаемые более полезной микрофлорой, начинают активно размножаться и могут вызывать осложнение. Поэтому ребенок, залеченный антибиотиками, может болеть дольше и тяжелее. Антибиотики необходимы только при наличии бактериальной инфекции. Ее могут подтвердить анализы крови. Порекомендовать антибиотики может только врач и только после проведенных анализов. Из всего спектра антибиотиков он выберет именно тот, к которому наиболее чувствителен возбудитель заболевания.

Кашель лечится сиропами, нужно только их правильно подобрать.

Все больше медиков, особенно в ученом мире склоняются к тому, что все сиропы от кашля действуют как плацебо. Результаты исследования, проведенного Cochrane Acute Respiratory Infections Group (международное общество исследователей, в которое входят врачи из Европы) показали, что в подавляющем большинстве случаев сиропы от кашля не были эффективнее плацебо. Точно также помогает любой сладкий сироп (или «жженка», расплавленный сахар). При воспалении горла сосание или жевание стимулируют выработку слюны, что, в свою очередь, снижает раздражение. Такое же действие оказывает любая теплая жидкость. Полоскание горла поможет уменьшить воспаление, а смягчить раздражение помогает также теплая вода или минеральная вода без газа. И надо помнить, что кашель – это не болезнь, а защитная реакция организма. И его не надо подавлять, если он не доставляет мучений ребенку.

Если потянуть время до сна, ребенок будет быстрее засыпать и спать лучше.

Когда дети засиживаются допоздна, в их организме происходит выработка гормонов стресса, и они оказываются не в сонном, а в перевозбужденном состоянии. Такие дети чаще просыпаются ночью. Чтобы определить оптимальное время укладывания ребенка, понаблюдайте за появлением признаков усталости: ребенок зевает, трет глазки, раздражается. Это наиболее благоприятное время, все процедуры связанные со сном лучше начинать за полчаса до этого.

Когда дети достигают возраста 2-3 месяцев, они должны спать целую ночь.

В возрасте 3 месяцев кормящиеся грудью младенцы могут просыпаться каждые 3-5 часов, а кормящиеся смесью - каждые 6 часов. Когда детям холодно, жарко, голодно, они просыпаются сразу. Это их защитный механизм выживания. Только начиная с 6 месяцев, дети могут спать без перерыва 5-6 часов подряд, но не все.

Если ребенок (даже новорожденный) не какает каждый день, значит, у него запор.

Запор у ребенка на грудном вскармливании - это твердый стул типа «козьи шарики», который мучителен для ребенка. Если содержимое горшка при редком стуле выглядит нормально – значит, это не запор, а физиологические особенности конкретного ребенка. Проблему нужно искать в оценке состояния, а не по календарю.

Для позывов к дефекации ребенку нужно уметь расслаблять сфинктеры в ответ на напряжение, а не сокращать их. Кишечник у ребенка новенький, до 6 месяцев он только учится работать. Учится на фоне безопасного питания (грудного молоко), которое как единственный в мире адаптированный продукт – не токсично, и к которому мерки частоты стула ВЗРОСЛОЙ пищи совершенно не применимы. Кишечник ребенка устраивает самому себе периодическое тестирование, и производит что попало (на вид). Если ребенок чувствует себя нормально, газы отходят хорошо (значит, проходимость кишечника не нарушена, как может быть при твердом запоре, один из опасных признаков которого – отсутствие газов), консистенция какашек нормальная – у ребенка нет проблемы. Кишечник просто находится как раз в состоянии теста. Опробуются различные сроки, потом будет выбран некий один, и так будет продолжаться до определенного возраста, когда все опять кардинально поменяется.

Ребенок до шести месяцев (некоторые и дольше) имеет право на жидкие каки, а содержимое памперса может быть всех цветов радуги. Это не надо лечить. Напомним ситуацию с другой планетой: если бы взрослый человек попал на планету, где питались бы только волшебными орешками или пили только волшебную воду, ему тоже пришлось бы адаптироваться, и его кишечник страдал бы не менее полугода.

Вредные советы от запоров:

«Дайте ребенку водички!» Но ведь проблема не в консистенции! Из-за того, что кал внутри и так мягкий и жидкий, дополнительная жидкость ЕЩЕ БОЛЬШЕ сделает его жидким, оттянув срок нормальной дефекации. Из-за тормозящего действия допаивания «передняя» часть кала формируется в плотную твердую пробку, а потом – очень жидкий водянистый стул. Ситуация прокакивания пробки обычно мучительна для ребенка. В случае редкого стула допаивания могут лишь ухудшить ситуацию, ее естественное становление.

«От запоров помогает капелька сока». Это отдельная песня. Сок - очень сильный раздражитель с высоким фактором кислотности. Полное отсутствие клетчатки, но зато просто шикарная углеводная составляющая за счет сахаров. Для переваривания сока нужны дополнительные ферменты, которые поджелудочная железа ребенка не способна произвести до четырех месяцев. В кишечник попадает раздражающий продукт – сахара из сока, которые очень агрессивно воздействуют на слизистую. Слизистая у новорожденного ПРОНИЦАЕМА. Она пропускает даже такие крупные молекулы, как белок. Организм получает сигнал как можно быстрее избавиться от агрессора. Кишечник начинает сокращаться, выводя раздражитель. Внешне – достаточно быстро после вливания сока у ребенка может быть стул. Но какой ценой! Ценой дикого стресса поджелудочной и слизистой. При таком раскладе вымываются минералы из организма, потому что идет увеличенная потеря жидкости. Сок – это один из самых жестоких методов воздействия, чреватый последствиями. Особенно свекольный – напомним, что свеклу вводят не раньше 1-1,5 лет.

«Поставьте клизмочку». О воздействии на кишечную флору и говорить не стоит – именно необоснованными клизмами и формируются самые стойкие проблемы. И еще один аспект – «самотест» организма сбит. Дефекация была вызвана механическим стимулятором, сокращением кишечника, а ребенку нужно научиться расслабляться. Нет, научится, куда денется! Но все уже слышали рассказы от двух-трехлетках, имеющих проблемы со стулом. Часто (не всегда) это детки, которые были либо на искусственном вскармливании, либо период «обучения» на безопасном стуле от грудного молока прошли на фоне клизмочек, свечек, капелек сока и прочей ерунды.

Вот если ребенок будет тужиться, краснеть, газы не отходят, живот твердый, при пальпации ребенок плачет – это дело совсем другое. Тут обязательно нужно помочь: массаж каждые 2-3 часа, выкладывание на животик, теплая ванна, в самом крайнем случае – введение в попу гигиенической палочки, смазанной детским маслом. Не дальше сантиметра и очень осторожно.

Редкий стул – это лишь отличительная черта, а не признак проблемы. А вот лечение – это отдельный разговор. Не вмешивайтесь в запоры, если они явно не беспокоят ребенка. Не сбивайте процесс саморегуляции.

При высокой температуре ребенка нужно обтирать спиртом или водкой, даже врачи это советуют.

Советуют этот метод по одной простой причине: подобное обтирание, как правило, снимает температуру БЫСТРО. А некоторые врачи очень любят стирать проблемы (насморк, кашель, аллергическую сыпь, высокую температуру) одним мощным ластиком. И неважно, какой вред этот «ластик» может принести организму – главное, что тревожащий симптом исчез, и думать больше не надо. Младенцу выписывают гормональную мазь от кожных проблем, новорожденному – називин, ребенка обтирают водкой и пр, и др. Все это – не лекарства, помогающие справиться с болезнью, а «ластики». Нельзя обтирать ребенка уксусом или спиртом. Спирт очень хорошо впитывается и может вызвать отравление. О способах снижения температуры читаем здесь: Температура у ребенка. Что делать, если скорая не едет?

Дисбактериоз – это болезнь, которую обязательно нужно лечить.

Цитата из статьи с сайта rusmedserv.com:

Просвет кишечной трубки у родившегося ребенка стерилен (как стерилен и сам ребенок). В течение короткого промежутка времени он, как сообщающийся с внешней средой, колонизируется микроорганизмами, которые живут в нем всю жизнь человека. Эти микроорганизмы могут быть полезными, принимающими участие в процессе пищеварения; нейтральными, коих большинство (живут и живут – должен же кто-нибудь жить в просвете кишечника) и вредными, вызывающими кишечные заболевания. Количество микроорганизмов в кишечнике, а также их соотношение у каждого человека разное и зависит от бесчисленного множества факторов – от того в городе или в деревне живет человек, что он ест, насколько тщательно соблюдает правила гигиены, здоров он или болен в данный момент и т.д. Нет единых норм содержания микробов в просвете кишечника. Это первое что нужно понять. Человек имеет право на индивидуальную микрофлору (с) (vlg_asb 2003). Отсутствие норм, масштабных исследований в этом направлении связано, в первую очередь с тем, что исследования такие не нужны клинической медицине и не несут никакой смысловой нагрузки! От количества и состава микробных колоний ничего не зависит. И это второй вывод нашей беседы.

Далее, следует различать содержание микроорганизмов в каловых массах - в просвете кишечника (которые так активно исследуют иные доктора) и содержание их же собственно в кишечнике, т.е. на кишечной стенке - там, где они могут иметь хоть какое-то гипотетическое значение. Нет никаких убедительных данных, что количество МО в кале хоть каким-то образом соответствует соотношению их в кишке. Таким образом, что мы определяем абсолютно непонятно. Запоминаем третье правило «Нет, не было и не может быть анализа на дисбактериоз» Любое исследование, которое Вам предлагают пройти в этой связи – бессмысленно, неинформативно и направлено только на имитацию лечения. Вы спросите, а как же вредные бактерии? Их что тоже не нужно определять? Нужно! Вот их всенепременно нужно определить в случае развития кишечной инфекции. При холере, сальмонеллезе, дизентерии и других заболеваниях, мы ищем в кале возбудителя, определяем его и исследуем, к каким препаратам он чувствителен. Но только при болезни.

Так почему же этот самый дисбактериоз не лечит только ленивый?!!! А вот на этот вопрос ответа нет. Отчасти потому что проще всего лечить несуществующую болезнь – то, чего не было, обязательно пройдет. Отчасти потому, что прочитать рекламную брошюрку очередных производителей для некоторых коллег легче, чем серьезный учебник (он же еще и денег стоит, да и написан чаще на английском). В некоторых случаях потому, что проще списать непонятные симптомы на некую мифическую, но общеизвестную проблему – ведь то, что мы пишем сегодня, не исключает существования множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, каждое из которых имеет свою клинику, свой набор анализов и свое лечение. Но это болезни. Здоровых детей лечить не надо. Степень обмана дошла до того, что помимо бессмысленных лекарств для лечения от несуществующей болезни нам предлагают покупать даже продукты!!! «Покупайте у нас постоянно, и у Вас не будет дисбактериоза!!!». Мы надеемся, что, прочитав эти слова, Вы всегда будете скептически относиться к подобной рекламе, насколько бы убедительна она не была.

При решении вопроса о необходимости коррекции дисбактериоза врач должен, прежде всего, ориентироваться на состояние пациента. В ситуациях, когда дисбактериоз не вызывает стойких отклонений от нормальных функций организма можно избрать выжидательную тактику с контролем динамики или ограничиться поддерживающей терапией.

При каких показателях НЕ надо лечить дисбактериоз:

- увеличение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью (более 300 - 400 млн/г);

- увеличение количества кишечной палочки со сниженной ферментативной активностью (более 10%), если нет жалоб;

- увеличение количества энтерококков более 25%, если нет жалоб;

- присутствие негемолизирующих кокков (эпидермальный или сапрофитный стафилококк, стрептококки) до 25%, если нет жалоб;

- наличие условно-патогенных микробов (гемолизирующая кишечная палочка, протей, клебсиелла, лактозонегативные энтеробактерии, золотистый стафилококк) в количествах, не превышающих 10%, если нет жалоб (это могут быть транзиторные бактерии);

- наличие грибов Candida в количестве 10 4 или любых условно-патогенных бактерий в количестве, не превышающем 10 3 (нормальные значения);

- любое увеличение числа бифидо- и лактобактерий;

- снижение числа бифидо- и лактобактерий до 10 6;

- снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью до 100 млн/г у детей до 1 года и до 200 млн/г у старших детей и взрослых;

- снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью не требует назначения коли-содержащих препаратов (колибактерин), т.к. чаще всего такое снижение является вторичным в ответ на существование в организме очагов хронической инфекции (часто глистов) и кишечная палочка самостоятельно восстанавливается при ликвидации этих очагов.

Все иммунные препараты (арбидол, анаферон и прочие) повышают иммунитет.

Это распространенное заблуждение, также как и то, что, принимая травки и экстракты, можно решить все проблемы иммунной системы. Одна из главных бед аллергологии и иммунологии в том, что большинство иммуномодуляторов продают без рецептов. Участковые терапевты полагают, что их можно без разбора назначать при хронических заболеваниях, не вникая, какова степень активности иммунной системы пациента. Для верного подбора средства обязательно нужно сделать иммунограмму. Ознакомившись с ней, врач-иммунолог посоветует, на чем именно остановить свой выбор. Врачи-иммунологи, общающиеся на Русмедсервере, приводят много интересных фактов вреда или бесполезности от бесконтрольного применения иммуномодуляторов, любой желающий может ознакомиться с их мнениями на форуме Русского медицинского сервера.

