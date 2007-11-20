Как одеть ребенка, чтобы он не замерз или откуда берутся простуды

Сегодня одеть ребенка – не проблема, ассортимент растет и ширится на глазах. Проблема в изгнании недоверия к любой одежке. Недоверие, помноженное на мнительность, творит чудеса: мамам постоянно что-то кажется, а бабушкам даже не кажется, они абсолютно уверены в том, что синтетическая тряпочка под названием, к примеру, «рейма» греть не может по определению. И если на ребенка надеть сто пятьдесят хэбэшных слоев (потому что «в наше время все было натуральным, и дети не мерзли!»), дело будет в шляпе. Подойдем к вопросу замерзания с сугубо научной точки зрения. Как ни странно, для того чтобы не переохладиться, нужно не слишком тепло одеваться. Одежда должна быть теплой, и в то же время пропускать воздух.

Несколько простых истин

1. Собираясь на улицу, сначала всегда одевайтесь сами, а потом одевайте ребенка.

2. Для выходов в магазин используйте раздельный комбинезон (комплект), чтобы ребенку можно было снять куртку. Снимайте и шапку с шарфом. Вид детей в магазинах, одетых в комбинезон, шапку и капюшон вызывает панику.

3. Для здоровья ребенка одинаково вредны как охлаждение, так и перегрев.

4. Греет не многослойная одежда, а правильная одежда. Греет не утеплитель, а полости между волокнами утеплителя (поэтому многие зимние комбинезоны очень легкие).

5. Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям существенно отличается от организма взрослого. Недопустимо сравнивать свои ощущения с ощущениями ребенка: ему не так же, как вам. Ваш иммунитет, будем говорить прямо, нарушен неправильной едой, недосыпом, у кого-то – курением, все эти факторы напрямую влияют на морозоустойчивость.

6. Определить, замерз ли ребенок можно по переносице, шейке и коже выше ступней и кистей рук.

7. Румяные щеки и нос – признак здоровья и отличного времяпровождения, а не замерзания. Кровь должна приливать к лицу, чтобы оно не мерзло.

Как одеть ребенка зимой, чтобы не было мучительно больно?

Совет «на один слой больше, чем себя» остается далеко в прошлом. Сегодня для детей выпускают достаточно высокотехнологичные комбинезоны – там, где взрослому требуется свитер, ребенок посвистывает в тонкой водолазке. И материалы для «второго слоя» используются другие. К примеру, флис – это искусственная шерсть, по своим характеристикам он равен ей, но по весу гораздо легче. Многие фирмы выпускают поддёвы, это комбинезоны или комплекты из флиса или шерсти, поддёвы заменяют традиционные теплые костюмчики: они отлично греют и не теряют форму после стирок.

Шерстяную шапочку можно заменить шапкой из двойного флиса. На замену меховым пришли шапки с синтетическими утеплителями (изософт, тинсулейт) – и шерстяные шлемы, позволяющие не использовать шарфик. Некоторые шлемы дополнительно утеплены. Тонкий шерстяной шлем допускается носить без капюшона до температуры -10, исключая дни с пронизывающим ветром.

По результатам опроса наиболее удобными шлемами считаются: Skiki, Kerry, Reima.

В помощь замерзающим ручкам производители выпускают непромокаемые варежки-краги, это аналог спортивных рукавиц. Варежки-краги имеют удлиненную манжету на липучке или молнии. Манжета натягивается на рукав – или прячется под него. Эти варежки утепляются овчиной, тинсулейтом или другим наполнителем. Важно, чтобы непромокайки были мягкими, не «дубовыми», иначе ребенок просто откажется их носить.

Самыми удобными варежками называют непромокайки Fаiry Tale, Reima, O` Hara.

Вот примерная схема, как одеть ребенка при разных температурных режимах.

Как обычно, все очень индивидуально, и эту схему нельзя считать истиной в последней инстанции. Есть такое понятие как «индивидуальный комфорт», поэтому в любом случае нужно смотреть по ребенку.

+5/-5 Футболка с длинным рукавом, комбинезон мембранный или синтепон, зимняя обувь на колготки, шерстяные варежки или перчатки, шапочка из шерсти или смесовая с акрилом.

-5/-10 Нательное белье (для мембраны – с синтетикой) или термобелье, тонкая водолазка, комбинезон с наполнителем из полиэстера (изософт, холлофайбер и пр.) или мембранный, зимняя обувь на колготки (если обувь мембранная, колготки должны быть смесовые), шапочка шерстяная, шерстяные варежки или краги.

-10/-15 Нательное белье или термобелье, костюм из флиса или шерсти, комбинезон с наполнителем из полиэстера или пуха. Капюшон надеваем в случае сильного ветра. Непромокаемые варежки или шерстяные с мехом. Зимняя обувь – валенки на шерстяной носок или зимние сапоги с носком из шерсти или термоноском.

-15/-25 Все то же, что и в предыдущем абзаце, прогулки ограничиваются по времени: не более часа по безветренной погоде, не более получаса при ветре. Если вы любите погулять по морозу, обязательно купите ребенку полный комплект термобелья, включая носки и варежки, тогда продолжительность прогулок можно немного увеличить.

Что такое термобелье?

Это белье, предназначенное для сбережения тепла и лучшего отвода влаги.

Содержащийся в ткани воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Создается защитная прослойка из теплого воздуха между кожей и холодной улицей. Известно, что натуральные ткани впитывают влагу тела, которая выделяется, даже когда человек стоит. Чтобы ее нагреть и вывести наружу, затрачивается куча энергии – за это время ребенок успеет замерзнуть. Термобелье позволяет многократно ускорить этот процесс. Оно может быть выполнено из полиэстера, полипропилена, флиса, полартека (тонкого высококачественного флиса) шерсти, хлопка или их сочетания. Также используются специальные ткани термолайт и термолайф, это запатентованные названия синтетических волокон.

Выбирая термобелье, учитывайте, какая из его функций для вас важнее!

Одни модели термобелья рассчитаны на интенсивный отвод влаги, но при этом почти не греют, другие наоборот, отлично греют, а вот влагу отводят плохо. Для пассивных прогулок (малыш много времени проводит в коляске) подойдет термобелье, содержащее не менее 40% натуральных тканей. Для активных - примесь синтетики должна быть подавляющей. Термобелье используется только для прогулок! В помещении ребенка нужно переодеть во что-либо натуральное.

Как носить: на голое тело. Имейте в виду: если ребенок очень активный, белье с шерстью может негативно действовать на кожу, вплоть до аллергии.

Уход: стирка при температуре не выше +40С с мылом или стиральным порошком. Можно делать это вручную или в стиральной машине на «бережном» режиме стирки с добавлением ополаскивателя и без отжима.

Термобелье для пассивных (коляска или коляска+немного ходьбы) прогулок: Guahoo Guahoo Comfort Middle, Guahoo Comfort Light Kids, Guahoo Comfort Heavy Kids, KID′S EXPEDITION.

Термобелье для активных прогулок: Guahoo Guahoo Outdoor Middle, Guahoo Guahoo Comfort Heavy, Accapi Junior, DaKine Mid Weight Kids, Craft Basic Kids, Norveg Kids, Kid's Lightweight LS Crew. Kid's Lightweight Bottom, Rеima.

Экскурс в физиологию

Все знают, что простуды случаются от переохлаждений или перегрева - и последующего переохлаждения.

Когда человека с детства приучают к холоду, как к норме, а не опасности, его организм слаженно реагирует на низкие температуры. При охлаждении кровь приливает к органам, старательно их «прогревая», защитные силы активизируются. На улице кожа становится холодной – это как раз отливает кровь, чтобы спасать внутренние органы. Но если очень холодно, да еще и человек не двигается – кровь «застывает», организм становится уязвимым. Мораль: не бойтесь закаливания. Не бойтесь холодных полов – пусть ребенок ходит босиком (не «вдруг», конечно, а постепенно). Открывайте зимой форточки. Обливайте ребенка прохладной водой после каждого купания. Мифы про «холодный пол» и «жуткие сквозняки» - это большей частью всего лишь мифы. Организм должен понимать, что холод – это нормально, а не «ах». Если человека с рождения приучили к перепаду температур, при охлаждении кровь останется, грубо говоря, где была, сохранив руки, ноги и лицо – теплыми, а не запаникует и не убежит спасать другие органы, подчиняясь нервному напряжению.

Верхнюю одежду для зимы подбирают с особой тщательностью: ребенок не должен замерзнуть.

Дополнительно подключаем разум: в излишне толстой одежде ребенок может вспотеть и быстро переохладиться. Вредно слишком тепло закутывать голову и шею ребенка. На шее проходят большие кровеносные сосуды - артерии и вены. От избыточного тепла они расширяются, к шее и голове притекает больше крови, но этот прилив происходит за счет оттока ее от ног, рук и внутренних органов. Перегрев одной части тела, и охлаждение других является крайне вредным. Дети, которым постоянно излишне обертывают шею теплыми шарфами, чаще болеют ангинами, гриппом.

Отсюда мораль: тепло распределяем равномерно, чтобы одна часть тела не перегревалась больше других. Специалисты настоятельно рекомендуют не одевать ребенку капюшон на шерстяную шапочку, если на улице нет сильного холодного ветра. Голова ребенка кажется мамам особенно незащищенной. Шерстяной шапки при температуре до -10 (без сильного ветра) вполне хватает для обогрева. Капюшон создает парниковый эффект: перегревать голову очень вредно.

!Даже в сильные морозы в любом случае не закрывайте ребенку шарфом или платком рот!

Природа распорядилась так, что ребенок дышит нормально при любом холоде. Если ему закрыть рот, воздух будет увлажняться, это приводит к простудам. Перед выходом прочистите ребенку нос – и все будет хорошо.

Ноги и руки в зимних прогулках страдают первыми. Мышечный массив, который помогает сберегать тепло, именно в этих частях тела незначителен. Нет подкожной жировой ткани, зато есть большая по площади поверхность кожи, отдающая тепло. Ноги и руки в норме не должны быть теплыми, только прохладными (чуть ниже комнатной температуры), это означает нормальную терморегуляцию.

Послушаем известного врача Евгения Комаровского:

Температура ноги - это температура кожи! Если нога теплая это значит именно в коже активный кровоток, т.е. холодная нога это спазм сосудов кожи - приспособительный механизм для того, чтобы не было потерь тепла. Если сосуды не тренируются, то спазм этот при воздействии холода возникает медленно и ребенок переохлаждается. Вашему дитю (на будущее) промокшие ноги опасности представлять не будут. Кстати, про народную мудрость. Если уж принимать все на веру, и с этой позиции взглянуть на фразу "Держи голову в холоде, а ноги в тепле" - поинтересуйтесь у бабушки, правильно ли Вы в соответствии с народной мудростью поступите, если зимой будете гулять без шапки?

Прогулки на морозе имеют не только оздоровительный эффект, но и обратный. При температуре воздуха ниже -15 снижается фагоцитоз, то есть клетки организма не подавляют различные бактерии и вирусы. Если ребенок до этого имел незначительную болячку или подхватил ее по дороге, или потом подцепил в школе развития или детском саду, он имеет все шансы сильно заболеть. В иное время организм отразил бы атаку, но после мороза иммунитет существенно падает. Причем за короткое время.

Совет врача высшей категории Александра Меркуловского:

Очень полезно 4-5 раз в день обливать руки и ноги холодной водой. Кровь приливает к внутренним органам, добавляя клеткам новые порции кислорода и питательных веществ. Холодные ванны способствуют увеличению количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Соответственно повышается иммунитет. Чтобы защититься от простуды, есть действенная профилактическая хитрость: попробуйте за 15-20 минут до того, как выйти гулять на холодный воздух, дать ребенку несколько глотков воды комнатной температуры. За это время организм подготовится к предстоящему температурному скачку - все-таки у нас в горле +37°, а вода комнатной температуры примерно +20°. И сами тоже выпейте.

Аллергия на холод

Сам по себе холод – это не аллерген, потому что аллергия – это реакция на чужеродный белок. У некоторых людей при выходе на мороз собственные белки образуют структуру, которую защитная система организма ошибочно принимает за чужую – как будто вторгся аллерген. Также аллергия на холод может проявиться в виде непрекращающегося хронического тонзиллита (воспаление миндалин). Наша лимфосистема всегда стоит на страже, защищая организм от микробов и бактерий. Если иммунитет с рождения ослаблен (причины - осложненная беременность, искусственное вскармливание и пр.), она не справляется со всеми ударами и сама становится причиной болезней. Выход тот же – ребенка нужно закалять, а не оберегать. Без привычки к холоду болезни только усугубятся. Маме необходимо срочно почистить голову от дурных мыслей, которые неизбежно появляются на фоне постоянных болезней ребенка. Настроиться на новую жизнь – это нужно ребенку, прежде всего, ведь у него психическая связь с мамой очень сильна. Если мама боится выводить ребенка в холод, он прекрасно чувствует ее напряжение – и его организм боится еще больше. При кожных высыпаниях (вследствие аллергии на холод) нужно еще дома следить, чтобы «кожный» иммунитет не сбивался: увлажнять кожу после купания, не пользоваться мылом (лучше специальной косметикой для сухой кожи). Использовать питательный жирный крем при выходе на улицу, смазывая не только лицо, но и руки.

Как одеваться при аллергии на холод: ребенок должен быть полностью «упакован»: комбинезон закрывает горло, на рукавах и штанинах регулируемые клапаны, варежки-непромокайки, исключающие намокание и охлаждение рук.

Детская косметика от мороза

Использование кремов от мороза не является необходимостью. Ребенку, лежащему в закрытой коляске, крем от мороза не нужен, даже если вы периодически вытаскиваете его наружу. Можно применить крем, если у ребенка чувствительная кожа, и щеки очень быстро становятся багровыми, обветренными. Нельзя пользоваться обычным детским кремом – в нем содержится вода, она замерзнет на холоде. Только жирный питательный крем. Обязательно ищите указания на возраст, чтобы крем не содержал ароматизаторов. Для ребенка с диатезом (сухие щечки, сыпь) прогулки на холоде исключительно полезны, в этом случае тем более не нужен крем, но только в том случае, если аллергия точно не на сам холод.

Кремы от морозов выпускают фирмы: Наша Мама, Bübchen, JOHNSON`S BABY, Avent.

Прогулки с новорожденным и грудничком: зимний ребенок

Если ваш малыш родился зимой, длительность первой прогулки должна быть не более 15-ти минут. Когда можно выходить на улицу – это зависит от состояния малыша, если он родился здоровеньким, гуляем через неделю после рождения. Ребенок должен не просто привыкнуть к улице: он привыкает к коляске, перепаду температур, да и просто к разлуке с мамой. Постепенно прогулку увеличиваем до двух часов в день при температуре воздуха до -10 градусов. При более низких температурах можно выходить на час – или спать на балконе. Зимняя коляска является хорошей защитой от ветра: не перекутывайте ребенка, не одевайте без надобности капюшон, перегрев головы ведет к неврологическим проблемам. Ребенку в зимней коляске капюшон не может пригодиться при любой температуре за бортом. Обязательно опускайте капюшон коляски на некоторое время, чтобы ребенок получил заряд витамина D: солнце есть всегда, оно светит и сквозь тучи. Для коротких прогулок используйте слинг или кенгуру. Ребенка в слинге можно одеть полегче, ведь он греется об маму. Ребенок, который прижат к матери - не может замерзнуть, это древняя истина. Одежда должна быть натуральной, ребенку до года-полутора лет не нужна мембрана, значит, не потребуется и синтетика (исключение – флис).

Температурный режим для прогулок с ребенком от трех месяцев: до -15.

Прогулки во время и после болезней

Как одеваться на прогулки, если ребенок болен: ни в коем случае не перекутывать! Одевать точно так же, как и обычно. Ведь обычно ему было тепло? – и при наличии болячки тоже будет тепло, а вот потеть ребенку категорически нельзя.

Цитаты из новой книги доктора Комаровского (информация взята с сайта komarovskiy.net).

При острых респираторных инфекциях (вирусных или бактериальных) больной ребенок может представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Отсюда два особо важных вопроса: мы заразны или нет и если да, то контактируем на прогулке с другими детьми (людьми) или нет. Понятно, что сын лесника Петя может гулять когда угодно, а дочь инженера Наташа, имеющая во дворе множество друзей, от прогулок временно освобождается, либо гуляет рано утром, поздно вечером или к песочнице не подпускается. Но вернемся к состоянию ребенка. Парадокс заключается в том, что практически ни на один вопрос нельзя ответить однозначно. Возьмем, к примеру, утверждение: «нельзя гулять при высокой температуре тела». Казалось бы: что ж тут спорить? Нельзя. Но если на улице лето, в доме +40 °С, а в тени под дубом +25 °С - где будет лучше? Тем не менее, при отрицательной температуре окружающей среды гулять имеет смысл, если температура тела нормальная.

Следует заметить, что в абсолютном большинстве ситуаций гулянье - это не самоцель, не прихоть ребенка, не «развлечение» мамы и не сомнительная рекомендация врача. Гулянье - это и есть лечение! Лечение, прежде всего, на этапе выздоровления, способное выздоровление заметно активизировать. Констатация того, что гулянье ускоряет выздоровление, не нуждается в особых комментариях. Свежий воздух - что еще надо, чтобы привести в порядок дыхательные пути! Но есть один момент, требующий детального разъяснения. Дело в том, что при вдыхании прохладного (холодного) воздуха, значительно усиливается кровоснабжение слизистой оболочки бронхов, активизируется работа секреторных желез, увлажняется мокрота. Если во время гулянья у ребенка появился (или усилился) влажный кашель, которого в доме не было (или был незначительно выражен), то это очень (!!!) положительный признак, свидетельствующий о том, что у ребенка имеется реальный шанс выкашлять слизь, накопившуюся в дыхательных путях. При многих болезнях, сопровождающихся повышенным образованием в дыхательных путях слизи (коклюш, круп, обструктивный бронхит), чистый прохладный воздух является более важным фактором в лечении, чем все лекарства, вместе взятые. Но еще важнее другое: прохладный воздух - эффективный способ оказания неотложной помощи при любых проблемах со здоровьем, характеризующихся жалобой «тяжело дышать».

Прогулки на балконе

На балконе не гуляют – там спят.

Стремление как можно чаще выводить ребенка на свежий воздух даже во сне – это чисто национальная традиция. Но почему бы и нет. Прогулка на балконе не заменяет уличной, ребенок не получает общения с внешним миром. Не забывайте, что внешний мир воспринимают не только через глаза: ребенок сквозь сон слышит звуки, это очень благоприятно для развития и укрепления нервной системы. На балконе не бывает перепадов температур, очень слабо тренируются слизистые, воздух менее влажный, иммунитет не укрепляется. Но в принципе в этих прогулках нет ничего плохого, просто их нельзя делать традицией - использовать только при отягчающих обстоятельствах (мороз ниже -15, недомогание мамы, и пр.) Многих пугает факт излучения от дома: мол, микроволны от электроприборов выбегают наружу и струятся по стенам. Получается, что в квартире жить тем более нельзя, там от микроволн и вовсе некуда деться. А на улице – те же микроволны+выхлопные газы. Итог: полноценно гулять можно только в парках, все остальные варианты – не альтернатива, а вынужденная мера. Зимой иногда бывают сильные туманы, особенно утром. В случае тумана не выходите гулять с утра – он прибивает выхлопы к земле, лучше ограничиться «балконным» сном.

Температура воздуха на балконе (без обогрева) отличается от уличной на +10 градусов, при обогреве балкона – на +20. Если на улице -15, на балконе будет всего -5 даже при открытой створке. При открытой в комнату двери температура еще повысится. Поэтому ребенок может спать в тонкой кофточке под комбинезоном, капюшон у коляски нужно опустить, чтобы обеспечить приток воздуха.

