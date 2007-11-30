Сколько «стоит» выеденное яйцо?

Зачем мы их едим?

Куриные яйца содержат полноценный белок и незаменимые аминокислоты, а для жизни это нелишний факт. Также они богаты витаминами А, В, B6, D и Е, а еще фосфором, железом, кальцием, калием, йодом, медью, фолиевой кислотой. Все это великолепие еще и усваивается на 100%, потому что находится в идеальном балансе. Яйцо – продукт уникальный, все его части чем-то полезны – белок, желток и скорлупа. Для пользы дела человек должен съедать в день 2 яйца – вареные или в омлете, одно яйцо обеспечивает 25% суточной потребности в необходимых веществах. Яйца всмятку легче перевариваются, а вот сырые употреблять не рекомендуется, содержащиеся в них вещества снижают всасывание некоторых витаминов. Яичный белок - это чистый протеин, желток начинен железом, лецитином, лютеином, селеном, витаминами В2, А, D и В12.

По комбинации аминокислот и полиненасыщенных жиров яйцо может заменить лучшие сорта рыбы.

Мифы о яйцах

1. Яйца нельзя употреблять без меры, в них много холестерина. Практически не бывает вредных продуктов, бывают вредные добавки. Если вы жарите яичницу с колбасой, да еще и украшаете ее кетчупом, холестерина будет достаточно. В яйцах много лецитина, он позволяет регулировать распределение жировой ткани, лецитин называют противоядием от холестерина. Еще в них нет углеводов.

2. Самые вкусные яйца - с темным желтком. Связан с тем, что яйца от деревенских куриц почти всегда имеют более темный (часто - ярко-оранжевый и даже чуть красноватый) желток. А вот у яиц, купленных в магазине, желток бледно-желтый. На самом деле все просто: цвет желтка определяется составом куриного корма и не имеет никакого отношения к полезности, вкусу и уж тем более к свежести яйца.

3. Сальмонеллез. Убить бактерии якобы может только длительная варка, но после нее яйцо превращается в несъедобный резиновый шарик. Сальмонелла живет лишь на скорлупе, причем загрязненной. А внутри, если скорлупа не повреждена, яйцо стерильно. Вывод прост: не покупайте треснутые яйца.

4. Антибиотики . В западных странах куриц действительно подкармливают антибиотиками, после этого яйца имеют более долгий срок хранения, а способ называется «низкотемпературной пастеризацией». У нас вакцинация молодняка проводится сразу, а яйца начинает нести птица, которой от роду более 150 дней. К этому времени антибиотики уже выведены.

5. Аллергия. Аллергенным является только свежий белок (если нет индивидуальной непереносимости каких-то компонентов, содержащихся в желтке). То есть омлет уже не будет аллергеном.

Виды яиц

Яйца бывают отборные (свыше 65 г), высшей категории (свыше 75 г), 1 категории (более 55 г) и II категории (более 45 г).

Все они делятся на столовые (срок годности более недели) и диетические (срок годности не более недели). Яйца разных категорий отличаются ТОЛЬКО весом, вид скорлупы никак не отражает качество содержимого. Коричневые яйца производят азиатские курицы, по размеру они кажутся крупнее, чем белые, но это не более чем зрительный обман.

Состав желтка куриных яиц можно менять через кормление кур. С добавлением в корма определенных компонентов он существенно улучшается. Таким образом, получают «обогащенные» яйца – с повышенным содержанием йода, витамина Е, селена, железа.

Как определить свежесть и «настоящесть» яиц

Самый главный совет – опустить в воду и проверить, не всплывет ли – как-то проблематично осуществить в магазине. Яйца не должны блестеть, сияющая красота скорлупы говорит о порче. Возьмите одно яйцо и взвесьте в руке: оно не должно быть легким, а теперь поднесите к уху и потрясите – что-нибудь слышите? Значит, продукт испорчен, в свежем яйце желток не двигается с места. Мыть яйца лучше непосредственно перед приготовлением. Если сделать это сразу, со скорлупы смывается защитная пленка и яйцо портится быстрее. Не покупайте яйца со сроком годности больше месяца, что бы вам про них не рассказали.

Как хранить?

Яйца можно хранить и без холодильника, этот совет пригодится дачникам. Для этого каждое яйцо нужно смазать растительным маслом, завернуть в бумагу, уложить в корзину или коробку и убрать в темное место. В холодильнике яйца хранят в дверце, чтобы соблюсти нужную температуру 2-4 градуса.

Как варить?

При варке добавляем соль или несколько капель уксуса, чтобы скорлупа не трескалась. Яйца погружают в кипящую воду. Яйца всмятку варят 3 минуты после закипания, в мешочек – 5 минут, Вообще-то яйца в мешочек варят без скорлупы: в глубокий сотейник налить до половины его высоты воду, добавить соль и уксус (10 г соли и 50 г уксуса на 1 л воды) и нагреть до кипения. В кипящую воду быстро одно за другим выпустить из скорлупы яйца и варить при слабом кипении 3 минуты. Готовые яйца переложить при помощи шумовки в посуду с холодной, слегка подсоленной водой и хранить в ней до использования.

Яйца вкрутую варят 8 минут!

Лечебная польза

Желток богат веществами, которые помогут восстановлению зрения. Скорлупа куриных яиц обладает не только хорошо усвояемым кальцием, но и содержит кремний, медь, магний, железо, марганец, молибден, фтор, фосфор, сера, цинк — всего 27 элементов. Состав яичной скорлупы поразительно совпадает с составом костей и зубов человека и, кроме того, стимулирует кроветворную функцию костного мозга. Для приготовления целебного порошка яйца предварительно моют теплой водой с мылом, хорошо ополаскивают. Если используется для маленьких детей, то скорлупу помещают на 5 минут в кипяток. Дневная норма — от 1,5 до 3 г. Принимать лучше с кашами или творогом. Рецепт мази от ревматизма и остеохондроза: свежее куриное яйцо заливается 70-процентной уксусной эссенцией и в течение 5 дней выдерживается в темноте. За это время скорлупа яйца растворяется, а белок сворачивается, как будто после варки. Эта масса разминается, и ею натирают больные места при ревматизме и остеохондрозе.

Самая ценная скорлупа – перепелиная. Кальциевый раствор из нее готовится следующим образом. На дно банки насыпается порошок (из расчета на 1 литр 1 чайная ложка порошка из скорлупы перепелиных яиц) и настаивается 5 часов. Такая вода используется для питья и приготовления чая, травяных настоев, кофе, супов, при этом мы насыщаем свой организм ионами кальция и других микроэлементов. Этот раствор полезен и детям от года.

Перепелиные яйца

По сравнению с куриным яйцом в одном грамме перепелиного содержится больше витаминов. По содержанию таких незаменимых аминокислот как тирозин, треонин, лизин, глицин и гистидин, перепелиные яйца превосходят куриные. Они не содержат холестерин, а еще перепелки не болеют сальмонеллезом и инфекционными заболеваниями, то есть их не надо вакцинировать антибиотиками. Перепелиные яйца – признанное лечебное средство от заболеваний ЖКТ, мигреней, туберкулеза и астмы, малокровия, аллергии, заболеваний глаз, они помогают повысить иммунитет, выводят токсины. Высокое содержание витаминов группы В способствует улучшенной работе нервной системы, человек становится более спокойным, уравновешенным. Высокое содержание фосфора, калия, железа улучшает память, у беременных женщин не разрушаются зубы. Одним из ценнейших свойств перепелиных яиц является их длительная сохранность. При комнатной температуре они могут храниться до 30 дней, а в холодильнике - до 60 суток, при сохранной оболочке.

Взрослому человеку можно употреблять в день 4-6 перепелиных яиц, в том числе и сырыми. Варить яйца перепелки нужно не более двух минут после закипания!

Блюда из яиц

Омлет

Это блюдо предпочтительнее других, т.к. в омлете сохраняются ценные вещества яиц, если вы готовите его правильно. Яйца следует хорошо взбивать вилкой (настоящие профессионалы никогда не используют венчик!), чтобы они насытились воздухом, и омлет получился легким. Выливают омлет только на раскаленную сковородку и в первые же секунды быстро перемешивают с маслом. Затем накрывают крышкой – и убавляют огонь до минимума.

Яичница

Все знают, что яичница – это быстро и вкусно, к здоровому питанию данное блюдо имеет слабое отношение. Но, раз уж так вышло, попробуйте яичницу по-одесски: красный сладкий перец нарезать полосками и выложить на сковороду, жарить на сливочном масле, туда же мелко режется красный лук, помидоры дольками. Залить желаемым количеством яиц и добавить натертую брынзу.

Яйца в детском меню

Раньше детям вводили яичный желток с 6 месяцев и даже раньше. Сейчас мамы кормят лялек грудным молоком или смесью дольше полугода, поэтому в раннем вводе желтка нет никакой нужды. То, что взрослому – польза, ребенку – тяжело для усвоения. Желток на 23% состоит из насыщенных жиров, поэтому он создает непосильную нагрузку на печень. Современные педиатры советуют вводить желток не ранее 8-9 месяцев.

Как вводить: яйцо сварить вкрутую, желток растереть в кашицу, добавить молочную смесь или грудное молоко. Начинают давать с крошки, затем проверяют реакцию, через день снова дают крошку желтка, равную четверти чайной ложки. Постепенно ежедневная доза доводится до половинки желтка, целый желток выдают после года. До года нет необходимости давать желток каждый день – 2-3 раза в неделю. Яичный белок вводят только после года, он менее ценный, хуже усваивается и является сильным аллергеном. Желток можно добавлять в кашу или овощное пюре.

Аллергия: при варке яйца значительная часть аллергенов разрушается, но все равно белок – и даже желток могут вызвать аллергическую реакцию. В этом случае яйца убирают из рациона до полутора лет, потом можно постепенно пробовать снова, начиная с желтка.

Блюда из яиц: омлет – это тяжелое блюдо, он трудно усваивается и грузит печень, кишечник. Омлет из одного яйца предлагают ребенку не ранее года и не чаще двух раз в неделю, как и яйца всмятку или в мешочек, которые тоже сложны для переваривания. Омлет для ребенка должен быть тщательно взбит. Что такое «тяжелое блюдо»? – это когда структура продукта нарушена варкой или запеканием, чем больше манипуляций вы производите над едой, тем хуже она усвоится. Поэтому ребенку до трех лет крайне нежелательно давать запеканки с яйцом и выпечку в большом количестве: пожалейте печень, она еще не сформировалась, а вы уже ее забиваете пирожками и блинами.

Мнения специалистов по поводу ввода желтка

Андрей Мощинецкий, педиатр, кандидат медицинских наук:

Детские диетологи рекомендуют для детей в возрасте от 1 года до 3 лет такую суточную норму яиц - 1/2 яйца в день (имеется в виду белок с желтком). До 1 года рекомендуется ограничиваться только 1/2 желтка в сутки.

Врач Евгений Комаровский:

Не рассчитан организм ребенка первого полугодия жизни на овощи и фрукты, и на мясо не рассчитан, и на яичный желток. Это мы, взрослые никак не можем смириться с тем, что он, "несчастненький", на одном молоке... Будь эти соки, овощные супы, печенки и желтки просто не нужны – все было бы не так уж и сложно. Вполне возможно, что умные дяди и тети в Институте Питания точно знают об огромной полезности этих продуктов. Но практические врачи и обычные люди реальной полезности увидеть не могут! Вредность - могут. Ее все, в общем-то, видят, но боятся в этом себе признаться.

- До месячного возраста все было в порядке, потом появился "диатез"... (пришла пора получать соки)

- Только дали желток - на следующий день понос. Попали в больницу...

- Не спит по ночам, плачет - животик болит. Так мается, бедненький. А мы же для него и печеночку, и икорочку, дедушка давеча манго купил...

- Нашему прививки делать нельзя, у него жуткий диатез. Мы ему даже апельсиновый сок кипятим...

"Жизненных" примеров, по-видимому, хватит. Иногда просто диву даешься - насколько "достижения" цивилизации отучили людей от логического мышления. И величайшее человеческое заблуждение заключается в постоянных попытках рассматривать ребенка в отрыве от его естественных корней. Не может конкретный возраст быть критерием того, что пора разнообразить пищу. И нужен, и существует другой критерий - биологический (появление зубов). А мы, благодаря этому, можем сформулировать одно из важнейших правил вскармливания детей: До появления у ребенка зубов - только молочные продукты.

Куриные яйца – это привычно, но больше пользы ребенку принесут яйца перепелиные, о которых уже было сказано в предыдущем разделе. Особенно если у ребенка аллергия на белок куриного яйца – да и в принципе можно начинать ввод желтка с яиц перепелки. Принцип тот же – начиная с крошки. Пусть вас не обманывают маленькие размеры яиц, вводить их следует так же осторожно и не перебарщивать. До года ребенку предлагают только один перепелиный желток! В год можно выдать целиком – с белком.

Норма перепелиных яиц:

· от года до трех лет - 1-2 яйца;

· от трех до десяти лет - 3 яйца.

Это может быть интересно

Если яйцо случайно уронят на ковер, обильно посыпьте это место солью, чтобы его легче было очистить.

Яйца с несколькими желтками считаются нестандартными, только недавно их начали специально выводить для продажи. А вообще, в яйце может быть до девяти желтков, и способна снести двух- и более желтковое яйцо только пожилая курочка.

Яйца водоплавающей птицы (гусей и уток) бывают носителями болезнетворных микробов, избегайте покупать их в деревнях и селах, несмотря на заверения об абсолютной безопасности.

Если вы боитесь птичьего гриппа – не покупайте яйца на рынке. Если купили – перед варкой вымойте их с мылом.

Яйца с зародышем, в котором образовались кровеносные сосуды, в пищу не используются – если вы разбили яйцо «с кровью», его лучше выбросить. Такое яйцо может стать причиной болезни ЖКТ. Точно также не используйте яйца с воздушными пустотами внутри: срок хранения нарушен.

