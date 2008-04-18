U-интервью с детским стоматологом: Валентина Вольхина: Берегите зубы ребенка с момента его зачатия

Досье: Валентина Вольхина, 1960 г.р. В 1983 окончила Свердловский государственный медицинский институт, клиническую ординатуру по специальности «Детская стоматология». С 1993 г. заведует отделением челюстно-лицевой хирургии ДГКБ №9, в 2000 г. получила степень кандидата медицинских наук. Доцент кафедры стоматологии детского возраста УГМА. Врач-стоматолог высшей категории. В настоящее время, помимо работы на кафедре и в больнице, ведет прием в одной из частных стоматологических клиник. У Валентины Николаевны двое детей-студентов.

U-mama: Что необходимо детскому стоматологу для успешного лечения детских зубов – особые знания или особые эмоции, черты характера?

В.В.: Как и любая детская специальность, стоматология детского возраста имеет свои особенности как в общении с пациентом, так и в лечении. После прорезывания молочных зубов корни формируются, а после трех лет начинают рассасываться, и стойкого, уравновешенного состояния корневой системы у детей в молочном прикусе нет. Это, безусловно, накладывает отпечаток на лечение, особенно на лечение осложненного кариеса. В постоянном прикусе зубы в течение трех лет после прорезывания продолжают расти, идет формирование корня, поэтому лечение осложненного кариеса на постоянных зубах точно так же имеет свои особенности: пока идет формирование корня, невозможна плотная обтурация корневых каналов. Это на сегодняшний день остается достаточно серьезной проблемой. Лечение кариеса у слабо минерализованных зубов в детском возрасте тоже требует особых методик. Ну и, естественно, психика ребенка тоже требует особых подходов и тактики лечения: не каждый взрослый стоматолог сможет найти общий язык с ребенком и оказать ему помощь.

U-mama: Есть ощущение, что проблем с молочными зубами в последние годы стало больше, так ли это на самом деле?

В.В.: Дело в том, что сейчас стали более внимательно относиться к состоянию полости рта у ребенка – как родители, так и детские стоматологи. Слава богу, уходят в лету мнения о том, что молочные зубы не нуждаются в лечении. Проблемы с молочными зубами, точно так же как и с постоянными, причиняют вред здоровью и имеют те же осложнения, что и при развитии воспалительного процесса в зубе у взрослого. Причинами периодонтитов, остиомиелитов и других заболеваний могут быть не только проблемные постоянные, но и проблемные молочные зубы, и потребность в их лечении, безусловно, большая. Хорошо, что сейчас мы умеем вовремя диагностировать и лечить, а родители, как и доктора-стоматологи, мотивированы на своевременную санацию полости рта ребенка в любом возрасте.

U-mama: Насколько состояние молочных и постоянных зубов у детей зависит от наследственных факторов и есть ли методы профилактики возможных наследственных проблем с зубами?

В.В.: Как и в отношении любого заболевания, ребенку от родителей передается предрасположенность. И при определенных условиях (например, плохая гигиена или углеводистая пища) развитие кариозного процесса у ребенка будет идти более интенсивно. При такой предрасположенности к развитию кариозного процесса нужно заниматься антенатальной и перинатальной профилактикой: она начинается еще в период беременности. В стоматологии детского возраста все это известно и широко используется. Надо помнить, что молочные зубы закладываются на 6-й неделе внутриутробного развития, когда многие родители еще не знают о беременности.

U-mama: Если оставить в стороне наследственность, почему же все-таки портятся зубки у детей?

В.В.: Мы не можем сказать, что знаем точную причину развития кариозного процесса. Существуют полиэтиологичные теории, учитывающие микробные факторы, особенности слюноотделения, состав слюны, питание, генетическую предрасположенность и так далее. Складывается достаточно большая цепочка. Как только мы узнаем точную причину развития кариеса, мы наверняка сможем устранить этот этиологический фактор, и тогда не будет проблем ни в лечении кариозного процесса, ни в его профилактике.

U-mama: Действительно ли нужно ухаживать за зубами малыша с самого момента их появления?

В.В.: Вообще гигиена полости рта у детей должна начинаться еще до прорезывания зубов. Для этого существуют специальные щеточки, которые надеваются на палец родителя и с помощью которых со щек, с поверхности языка, с десен убирается все, что остается в полости рта: остатки пищи, микробный налет. Кроме того, эта гигиеническая процедура обеспечивает массаж десен, который позволяет более безболезненно и своевременно прорезываться молочным зубам, успокаивает ребенка. Как только зуб прорезался, он должен подлежать гигиеническому уходу.

U-mama: Какими зубными пастами пользоваться?

В.В.: Существует целый перечень детских паст. Поскольку дети, в основном, пасту глотают, очень осторожно в детском возрасте применяются пасты со фтором. Более рекомендуются пасты с кальцием, они более безвредны. Для детей адаптированы серии паст Lacalut, R.O.C.S., Новый жемчуг.

U-mama: Нужно ли полоскать рот после чистки?

В.В.: Маленькому ребенку очень сложно полоскать рот, поэтому можно только дать попить после приема пищи или чистки зубов что-то щелочного содержания, других вариантов нет. Как только ребенок становится восприимчив к нашим командам, полоскать рот нужно. Можно и нужно также использовать спрей.

U-mama: Что такое «бутылочный» кариес, о котором пишут на упаковках с детскими соками и чаем?

В.В.: Очень важно, чтобы у ребенка был ночной перерыв в питании, и не трехчасовой, а шестичасовой, как рекомендуют педиатры. Это важно не только для желудочно-кишечного тракта, но и для полости рта, поскольку в это время слюна здесь нормализует свой потенциал. Чаще всего «бутылочный» кариес развивается у тех детей, которые длительно в течение ночи используют для питания из бутылочки сладкие или кислые соки или кефир. Кариес развивается на тех зубах, где идет максимальное соприкосновение с соской от бутылочки.

U-mama: Могут ли стать причиной кариеса ночные грудные кормления?

В.В.: Конечно, грудь меньше всего способствует развитию кариеса, ведь грудь – это не твердая соска от бутылочки, а грудное молоко является щелочным по своему содержанию. Но в любом случае, ночной перерыв тоже должен быть. Ведь ночное кормление, помимо прочего, активизирует работу мозга: ребенок плохо отдыхает, его сон становится менее глубоким и менее продолжительным.

U-mama: Чем стоматологи сейчас дополнительно обрабатывают молочные зубы? На форуме, в частности, задавали вопросы по серебрению, озонирование, использованию герметика и фторлака. В каких случаях применяются эти процедуры?

В.В.: Метод лечения или профилактики подбирается индивидуально для каждого ребенка. Серебрение – это метод лечения кариозного процесса, развивающегося в области центральной группы зубов. Герметизация – это метод профилактики развития кариеса в области фиссур жевательных зубов. Герметизацию желательно делать всем, поскольку и молочные, и постоянные зубы-моляры, как правило, прорезываются с недозревшими фиссурами. Они продолжают свое созревание в течение года после прорезывания, и очень важно в первый момент после прорезывания запечатать фиссуры, чтобы там продолжилось созревание эмали. Что касается фторлака: учитывая наш регион, а у нас низкое количество фтора в воде, фторпрофилактика тоже является одним из важных моментов. Если мы видим снижение качества минерализации эмали, мы можем использовать фторпрофилактику в качестве одного из способов уменьшить количество кариеса или отсрочить его развитие. Озонирование позволяет нам более глубоко проводить профилактические мероприятия наряду с другими методами, например, при гипоплазии эмали, чтобы она не осложнилась кариозным процессом. Но, повторяю, все это проводится индивидуально и по показаниям.

U-mama: Могут ли родители визуально определить наличие проблем с зубами у ребенка? Должны ли насторожить, например, белые пятна на зубах или темный налет?

В.В.: Родители являются первыми и основными диагностами, потому что они ежедневно общаются с ребенком и видят, какие изменения происходят в твердых тканях зуба. Если на зубе появились неровности на коронке, белые или темные пятнышки – это тот момент, когда родители должны забить тревогу. В этом случае нужно не ждать контрольного осмотра у стоматолога в один год, а прийти гораздо раньше.

U-mama: Как вы открываете ротик маленьким детям?

В.В.: Как раз маленьким детям посмотреть зубы не составляет сложности, поскольку они еще доверчивые и особой опасности со стороны доктора не ожидают. С детьми постарше тоже можно найти контакт. Но есть группа детей, с которыми найти контакт невозможно, их даже никак не посмотреть, не то что лечить. Но если мы все-таки знаем, что у ребенка есть проблемы, требующие лечения зубов, тогда существует такой метод, как санация полости рта у детей под общим обезболиванием.

U-mama: Даже из-за одного зуба ребенку будут ставить общий наркоз?

В.В.: Да, если этот зуб вызывает болевой синдром, а что делать.

U-mama: С какого возраста вообще начинают лечить зубы? Нужно ли делать протезирование при раннем удалении молочных зубов?

В.В.: Самому маленькому ребенку, которому в нашем отделении производилась санация полости рта под общим обезболиванием, было 1 год 2 месяца. Что касается раннего удаления зубов – конечно, это проблема, и такие дети в дальнейшем должны протезироваться для правильного и равномерного роста и развития челюстных костей. В основном, протезированием занимается кафедра стоматологии детского возраста УГМА. Мы всех детей после санаций и множественных удалений направляем именно туда.

U-mama: Ряд вопросов с форума по прорезыванию молочных зубов: есть ли график прорезывания и что делать в случае отставания от этого графика (например, эффективны ли препараты кальция)?

В.В.: Усредненные цифры, безусловно, есть. Мы знаем, что первые зубы прорезываются, в среднем, в 6 месяцев, и к трем годам формирование молочного прикуса заканчивается: к этому времени у ребенка должно быть 20 зубов. Если в год у ребенка нет или мало зубов, это свидетельствует о задержке прорезывания зубов, но это не патология. Препараты кальция в детском возрасте назначает врач-педиатр, и для этого должны быть серьезные показания.

U-mama: Может ли стоматолог помочь в случаях с тяжелым прорезыванием (например, при наличии гематомы или лопнувших сосудов в месте прорезывания)?

В.В.: Безусловно, с этим нужно обращаться к стоматологу. Есть такие проблемы, как киста прорезывания, гематома прорезывания, и здесь нужно помочь: над прорезывающимся зубом делается разрез. Единственное, что от температуры, от реакций в виде дисфункции кишечника, то есть от общесоматических проблем никуда не деться. Очень часто на прорезывание ребенок реагирует достаточно болезненно. И здесь нужно обязательно следить, помогать, использовать все имеющиеся профилактические средства, анестогели – все то, что сделает прорезывание менее болезненным.

U-mama: Несколько вопросов с форума о неровных молочных или недавно прорезавшихся постоянных зубах, о щелях между зубами: нужно ли исправлять такие дефекты у стоматолога, или с возрастом все исправится?

В.В.: В период смены прикуса (его иногда называют периодом «гадкого утенка») однозначно ответить на этот вопрос мы не можем. Многие проблемы природа решает сама: период прорезывания зубов у детей может сопровождаться изменением положения зубов, и происходит собственная компенсация. К врачу-ортодонту нужно обратиться тогда, когда в зубном ряду мало места, или если прорезывающемуся зубу мешает препятствие.

U-mama: Есть ли график прорезывания постоянных зубов? Оправдано ли удаление молочных зубов вместо лечения, скажем, лет в восемь?

В.В.: Точно так же, как и с молочными зубами, усредненный сроки есть. Мы знаем, что первые постоянные зубы (моляры, «шестые» зубы) прорезываются обычно в 6 лет, затем – центральные резцы и так далее. Если у ребенка в восемь лет молочный зуб с осложненным кариозным процессом уже имеет выраженную резорбцию корней (т.е. их рассасывание – прим. автора), то его лучше удалить в плановом порядке, иначе инфекция проникнет в зачаток постоянного зуба, что приведет к его поражению.

Вопросы с форума

Вопрос: Уже второй постоянный зуб у ребенка вырастает во второй ряд изнутри десны, приходится удалять красивый, не шатающийся молочный зуб с уколом. Так будет со всеми зубами?

Ответ: Скорее всего, здесь есть проблема. Начиная с трех лет, у детей между зубами должны появляться расстояния. Это говорит о том, что идет нормальное формирование челюстной кости, и челюсти готовы к смене зубов. В данном случае красивый, не шатающийся молочный зуб означает, что ребенок не подготовился к смене зубов.

Вопрос: Излечима ли гипоплазия эмали, и в каких клиниках наиболее грамотные специалисты, занимающиеся лечением молочных зубов с обширной гипоплазией и присоединившимся кариесом?

Ответ: Гипоплазия эмали – это нарушение закладки эмали. При гипоплазии эмаль становится уязвимой и очень часто поражается кариозным процессом, с одной стороны, а с другой, зубы выглядят эстетически некрасиво. Я рекомендую обратиться на кафедру стоматологии детского возраста, где этой проблемой занимаются Сокольская Оксана Юрьевна и Ожгихина Наталья Владленовна.

Вопрос: Ребенок упал и стукнулся передними зубами, два зуба сейчас посерели, нужно ли обращаться к стоматологу?

Ответ: У ребенка, скорее всего, развился травматический периодонтит, нужно обязательно показаться стоматологу для того, чтобы определить, насколько выражены воспалительные процессы.

Вопрос: У ребенка в 4,5 года передние зубы как будто бы стачиваются, не ровные, опасно ли это?

Ответ: Нет, конечно, это не опасно.

Вопрос: В 1 г. 2 мес. сын стукнулся, зуб начал шататься. Не повлияет ли это на постоянный зуб?